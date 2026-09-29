Los Ríos concentra el 40% de las investigaciones por robo de madera

¿Qué tal? ¿Cómo les vino el día soleado de ayer y esa tarde nubosa de domingo, a ratos con lluvia, pero a ratos también con algo parecido a eso que llaman primavera? Entre medio hubo desbordes de ríos, casas anegadas en Valdivia, Mariquina y Los Lagos, e incluso vacas rescatadas en bote en San José. Hoy, dicen, sigue la lluvia:

Bueno, y toda la semana. Y hasta donde se ve, también la próxima.

Mejor no mirar. Vamos a las noticias:

La Fiscalía atribuye a una misma estructura al menos 15 robos a redes eléctricas rurales en Los Ríos, con especies avaluadas en más de $200 millones . Seis imputados quedaron en prisión preventiva.

en Los Ríos, con especies avaluadas en . Seis imputados quedaron en prisión preventiva. De cada diez investigaciones por robo de madera en Chile, cuatro están en Los Ríos : la PDI contabiliza 80 de 201 causas y 111 personas detenidas o imputadas en la región.

: la PDI contabiliza 80 de 201 causas y en la región. El Colegio Laura Vicuña tiene hoy 161 estudiantes , pero calcula que necesitaría al menos 280 para sostenerse sin los aportes de la congregación. Tiene todo 2027 para encontrar una salida antes de un eventual cierre en 2028.

, pero calcula que necesitaría al menos para sostenerse sin los aportes de la congregación. Tiene todo 2027 para encontrar una salida antes de un eventual cierre en 2028. La Municipalidad de Valdivia cifra en $1.014 millones la brecha de su salud primaria para este año. Parte del desfase había sido reconocido meses atrás por el Servicio de Salud, según antecedentes del propio municipio.

la brecha de su salud primaria para este año. Parte del desfase había sido reconocido meses atrás por el Servicio de Salud, según antecedentes del propio municipio. Ciencias Veterinarias de la UACh quedó entre las 75 mejores del mundo en el ranking de Shanghái, con investigaciones ligadas a problemas productivos y sanitarios del territorio.

en el ranking de Shanghái, con investigaciones ligadas a problemas productivos y sanitarios del territorio. Maximiano Valdés tendrá dos presentaciones consecutivas en Valdivia junto a la OCV: una por los 11 años de Río de Letras y otra en la que, según la agrupación, dirigirá por primera vez una orquesta regional.

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Más de $200 millones en cobre: seis imputados por atacar redes eléctricas rurales

La investigación partió en mayo de 2025, siguiendo robos de cables de cobre, transformadores y otras piezas de instalaciones eléctricas, principalmente en sectores rurales de Los Ríos. Un año y cuatro meses después, la Fiscalía atribuye al menos 15 de esos hechos a una misma estructura.

Los robos ocurrieron, entre otras comunas, en La Unión, Paillaco y Los Lagos, y las especies sustraídas superan los $200 millones. El perjuicio no quedó solo en lo robado: algunos ataques interrumpieron el suministro de clientes de empresas y cooperativas que abastecen zonas rurales.

Al reunir los distintos casos, la Unidad SAC-ECOH de la Fiscalía Regional y la Brigada Investigadora de Robos de la PDI fueron reconstruyendo cómo operaba el grupo. Según lo expuesto ante el tribunal, cada integrante tenía una función: algunos participaban directamente en los robos, otros intervenían en el transporte o daban cobertura, mientras parte del grupo aportaba conocimientos y experiencia para planificar los ataques.

Esa división de tareas llevó a la Fiscalía a formalizarlos por robos reiterados de especies pertenecientes a redes de suministro eléctrico y por asociación delictiva. Las audiencias se realizaron el viernes 25 y sábado 26 de septiembre ante el Juzgado de Letras y Garantía de Paillaco, que dejó a los seis imputados en prisión preventiva.

La causa, denominada “Foco Cobre, arista rural”, sigue abierta mientras avanza la investigación.

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El 40% de las investigaciones por robo de madera del país está en Los Ríos

Entre enero de 2024 y agosto de 2026, la PDI contabilizó 201 investigaciones por sustracción de madera en Chile. Ochenta corresponden a Los Ríos, cerca del 40% del total nacional, según los antecedentes difundidos este lunes por la policía civil.

La región registra además 111 personas detenidas o imputadas vinculadas a estas causas. De las 80 investigaciones, 72 están asociadas a personas naturales y 8 a la eventual participación de empresas o entidades privadas.

Pero la propia PDI entrega otro dato que obliga a mirar esas cifras con cuidado. El prefecto Patricio Rojas, jefe nacional de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, sitúa a Biobío, La Araucanía y Los Ríos como las tres regiones donde más se concentran la sustracción de madera y la tala ilegal, con Los Ríos en tercer lugar por incidencia.

Los 80 casos corresponden a investigaciones contabilizadas por la policía civil, no a todos los robos ocurridos en cada región. La cifra sirve para medir el volumen de causas que hoy existen en Los Ríos, pero no permite concluir que aquí ocurra el 40% de todos los robos de madera del país.

Los datos aparecieron pocos días después de que la PDI reuniera en Valdivia a Fiscalía, Carabineros, Conaf, el SII y representantes del sector forestal en un seminario nacional sobre sustracción de madera y tala ilegal de bosque nativo. Y tienen además un antecedente cercano: la semana pasada seis personas fueron formalizadas en La Unión, en una causa por sustracción de madera, abigeato, faenamiento y receptación, entre otros delitos, donde aparecen dos carabineros en servicio activo y uno en retiro.

Presentado por:

Un mensaje de la UACh

Estudiantes del Liceo Bicentenario Gabriela Mistral conocieron carreras del área de la salud de la UACh

La Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile recibió a estudiantes de 4° medio científico-humanista del Liceo Bicentenario Gabriela Mistral (L.B.G.M.) de la comuna de Máfil, con el propósito de acercarlos a las carreras del área de la salud y darles a conocer aspectos de su formación y experiencia universitaria en la UACh.

En la ocasión, los jóvenes fueron guiados por la directora de la Escuela de Kinesiología, Camila Antileo Pinto, en un recorrido por el Centro Universitario de Rehabilitación (CUR), las salas de clases y los laboratorios de Fisiología del Movimiento y Análisis del Movimiento Humano.

En estos espacios, participaron en actividades prácticas asociadas a las asignaturas Fisiología del Movimiento Humano y Análisis del Movimiento Humano Complejo, a cargo de las docentes de la UACh Paulina Mancilla y María Jesús Heisele, respectivamente, junto a estudiantes de segundo año de la carrera. Asimismo, pudieron conocer cómo se realizan evaluaciones de campo en el contexto de una investigación desarrollada por el académico Rubén Gajardo Burgos.

Valoración de la visita

“Fue una experiencia enriquecedora, ya que se nos orientó en toda el área de Kinesiología, tanto desde el punto de vista académico como laboral, mostrándonos también el trabajo de postgrado, lo que sin duda ayuda a conocer con mayor profundidad la carrera. Deseamos mantener esta vinculación para que futuras generaciones de 4° medio puedan conocer y también acceder a esta bella carrera”, destacó el profesor del Liceo Bicentenario Gabriela Mistral, Luis Sobarzo.

Por su parte, la estudiante del Liceo Gabriela Mistral, Antonia Maldonado, valoró la experiencia y señaló que le “gustó mucho la experiencia que tuvimos, especialmente porque se siente un ambiente súper familiar y cercano. También me llamó la atención que los estudiantes participen en actividades extracurriculares”.

La visita permitió, además, acercar a los estudiantes a las distintas oportunidades que ofrece la Universidad Austral de Chile, tanto en el ámbito académico como en experiencias de intercambio y otras instancias de participación universitaria.

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El colegio que necesita sumar 120 alumnos para seguir abierto

La semana pasada contamos que el Colegio Laura Vicuña atraviesa una caída de matrícula que pone en duda su continuidad. Ahora sabemos cuánto tendría que crecer para sostenerse sin ayuda externa. El establecimiento tiene hoy 161 estudiantes y calcula que necesitaría al menos 280 para funcionar con los recursos que genera su propia matrícula.

La diferencia es grande. Mientras no consiga cerrarla, la congregación Hijas de María Auxiliadora debe cubrir parte de los recursos que faltan para mantener funcionando el colegio. “Es casi tener otro colegio para nosotros”, dice su directora, Nicole Muñoz, cuando dimensiona los cerca de 120 alumnos que necesitarían sumar.

Y llegar a esa cifra en un año parece improbable incluso para el propio establecimiento. “Yo creo que es muy idealista, quizás, pensar en tener de aquí al 2027, 260, 280 estudiantes”, reconoce Muñoz. Por eso la búsqueda no pasa solamente por aumentar la matrícula: también evalúan darle un nuevo foco al proyecto educativo y atender eventualmente a nuevos grupos. Tienen todo 2027 para encontrar una alternativa antes de un cierre proyectado para comienzos de 2028.

La urgencia viene de una caída que comenzó a hacerse visible hace unos seis años. En 2018, el 1° básico recibió alrededor de 40 estudiantes; después bajó a cerca de 20 y 15, y hubo años en que ingresaron apenas nueve u ocho. Mientras la matrícula disminuía, el colegio debía seguir sosteniendo docentes, profesionales de apoyo, calefacción, agua y otros servicios básicos.

Antes de discutir un eventual cierre, la congregación trató de entender qué estaba ocurriendo fuera del colegio. Estudió los cambios en las poblaciones cercanas y buscó apoyo de universidades para levantar información. Una de las explicaciones fue la baja de la natalidad, pero también aparecieron la competencia entre establecimientos y el traslado de familias hacia otros sectores de Valdivia.

Ese último factor apareció también en una asamblea con apoderados. Familias que antes vivían cerca del establecimiento se han trasladado después de acceder a viviendas en sectores como Guacamayo o Paillao, donde la distancia, la locomoción y los tiempos de viaje terminan influyendo en la decisión de cambiar a los hijos de colegio.

Con ese escenario, recuperar matrícula sigue siendo parte de la solución, pero ya no la única. Durante lo que queda de este año y a lo largo de 2027, el colegio buscará junto a la congregación, apoderados y otras instituciones una fórmula que le permita seguir funcionando. “Esto no puede ser una medida parche”, dice Muñoz.

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Valdivia cifra en $1.014 millones el déficit que amenaza a su salud primaria

La Municipalidad de Valdivia calcula que su sistema de atención primaria terminará 2026 con $1.014 millones menos de lo que había proyectado recibir. La red atiende a más de 120 mil personas y la diferencia, según el municipio, se reparte en tres fuentes de financiamiento.

La mayor parte son $554 millones correspondientes al per cápita, que el Departamento de Salud Municipal atribuye a un reajuste por IPC todavía pendiente. Se agregan $300 millones del programa APS Universal y $160 millones del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. En estos dos últimos casos, sostiene el municipio, las modificaciones fueron informadas cuando el personal que trabajaría en esos programas ya estaba contratado.

El problema es que esos números pueden terminar traduciéndose en prestaciones concretas. La municipalidad menciona la movilización necesaria para realizar atenciones domiciliarias, el internet satelital de las postas rurales, las atenciones fuera de los Cesfam y los reemplazos de funcionarios con licencia médica. Si el per cápita sigue sin reajustarse, calcula que 2027 podría comenzar con una brecha cercana a $645 millones.

Las primeras gestiones comenzaron meses antes de que el problema llegara a esa cifra. El 25 de febrero, según los antecedentes entregados por el municipio, el Servicio de Salud Los Ríos reconoció que el reajuste del per cápita estaba pendiente y que sería pagado retroactivamente. En marzo volvió a confirmarlo por escrito.

Los recursos, sin embargo, no llegaron. En mayo, el municipio ofició al Ministerio de Salud y después presentó dos requerimientos ante Contraloría. Mientras esas gestiones siguen abiertas, asegura haber destinado $554 millones de recursos propios para sostener las prestaciones.

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Veterinaria UACh entra al grupo de las 75 mejores del mundo

Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile quedó entre las 75 mejores del mundo en el Ranking Global de Disciplinas Académicas de Shanghái, que evalúa a más de 2.000 universidades de 96 países. El decano Rafael Burgos señaló que la facultad ha logrado mantenerse durante los últimos años en ese nivel internacional.

Buena parte de ese resultado se ha construido investigando problemas que están en el propio territorio. La facultad trabaja en enfermedades infecciosas y parasitarias, producción animal, fauna silvestre, bienestar animal, inmunología y farmacología veterinaria, con líneas vinculadas a rumiantes, bovinos y especies acuáticas. Burgos relaciona esa orientación con las características productivas de la zona.

La UACh también figura entre las tres universidades chilenas mejor posicionadas en Ciencias Agrarias y ocupa el primer lugar de la macrozona sur en esa disciplina. Allí las investigaciones van desde ciencias del suelo y sanidad vegetal hasta producción animal, alimentos y economía agraria.

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Maximiano Valdés llega a Valdivia para dos conciertos con la OCV

Maximiano Valdés hará dos presentaciones consecutivas en Valdivia este fin de semana junto a la Orquesta de Cámara de Valdivia. La primera será el viernes 2 de octubre, a las 19:30 horas, en el Aula Magna de la UACh, como parte de la celebración por los 11 años de la Librería y Centro Cultural Río de Letras.

La visita continuará al día siguiente. El sábado 3, a la misma hora y en el mismo escenario, Valdés dirigirá el noveno programa de la temporada oficial de la OCV, en lo que será, según la agrupación, la primera vez que se pone al frente de una orquesta regional.

El director chileno ha encabezado agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Orquesta de Euskadi, la Orquesta del Principado de Asturias, la Buffalo Philharmonic y la Orquesta del Teatro Municipal de Santiago. En ambas jornadas estará acompañado por el violinista chileno-alemán Manuel Druminski.

Para el concierto del sábado, Druminski será solista del Concierto para violín y orquesta en Sol menor de Max Bruch. El programa comenzará con A-Sar, del compositor chileno Pablo Aranda, y cerrará con la Sinfonía N.º 2 de Beethoven. La presentación tendrá además carácter In Memoriam, pues estará dedicada a Gabriel Valdés Subercaseaux, padre del director.

La presentación del viernes, en cambio, estará dedicada al aniversario de Río de Letras. En sus 11 años han pasado por esta librería autores como Hernán Rivera Letelier, José Maza, Alberto Fuguet, María José Ferrada, Leonel Lienlaf, Raúl Sohr y Ana María Machado. Durante ese tiempo Río de Letras ha mantenido sus cuentacuentos gratuitos de cada sábado para niños y niñas. Las invitaciones para esa jornada están disponibles en la propia librería.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.