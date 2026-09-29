Chilenos robaban relojes en Japón porque escucharon que allá hay “penas leves” de cárcel

Dos chilenos fueron detenidos en Tokio, la capital de Japón, por un millonario robo de relojes de lujo.

Luego de su detención, justificaron sus actos con una particular cuña: ambos oyeron que “Japón tiene penas leves” para delincuentes de su tipo.

De acuerdo a medios locales, Boris Manzano, de 33 años, y un compatriota sin identificar partieron su aventura delictual el pasado 22 de agosto. Ese día, ingresaron a una casa en la ciudad de Ota, uno de las 23 barrios especiales de la capital nipona. Aunque es un sector residencial, principalmente se le conoce por albergar el aeropuerto internacional de Haneda.

El dúo sustrajo relojes de lujo y dinero en efectivo por un valor de ocho millones de yenes, equivalentes a cerca de 49 millones de pesos chilenos. Desde el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio indicaron que los dos chilenos pasaban por el lugar cuando vieron un auto saliendo de casa. Por esto, aprovecharon que no había nadie en la vivienda y rompieron una ventana para entrar.

Luego, su tour delictivo prosiguió tras robar cuatro relojes de lujo en una tienda de productos de alta gama en el distrito de Nakano, al noreste de la ciudad. El avalúo superó los 200 millones de yenes, cerca de 1.2 millones de dólares. Luego, huyeron a Osaka, cerca de 500 kilómetros al sureste de Tokio.

Cuando se les detuvo, los dos sospechosos admitieron haber robado. ¿Su razón? En Chile escucharon que las penas en Japón “eran leves” y que sus hurtos eran en “zonas residenciales de alto nivel”.