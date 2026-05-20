Cientista político, Mario Herrera: “Este es un cambio de gabinete, no es un ajuste ministerial”

El primer rediseño ministerial del Presidente José Antonio Kast sigue generando análisis políticos tras la salida de la ministra vocera Mara Sedini y de la ahora exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a poco más de dos meses del inicio del mandato.

Para el cientista político y director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, la magnitud de los cambios excede lo que habitualmente se considera un ajuste ministerial. “Este es un cambio de gabinete, no es un ajuste ministerial”, afirmó en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Herrera explicó que la profundidad del movimiento no se mide solo por la cantidad de ministros removidos, sino por el peso político que tenían las autoridades salientes dentro del Ejecutivo.

“Son dos ministras de mucha importancia. Es la vocera de Gobierno, son dos integrantes del comité político y en el caso de Seguridad era una de las promesas significativas de campaña del Presidente”, sostuvo.

El académico recordó además que la incorporación de Seguridad al comité político había sido interpretada desde el inicio como una señal del rol prioritario que Kast quería darle a esa agenda.

El ajuste realizado por La Moneda implicó también una reorganización interna del poder político del Ejecutivo. Claudio Alvarado asumió simultáneamente Interior y Segegob; Louis de Grange quedó como biministro de Obras Públicas y Transportes; y Martín Arrau aterrizó en Seguridad Pública.

A juicio de Herrera, el nuevo diseño fortalece el componente político-partidario dentro del comité político. “Es un comité político que ahora va a estar compuesto más por figuras de partidos que por expertos necesariamente en sus áreas”, explicó.

En esa línea, apuntó directamente al nombramiento de Martín Arrau en Seguridad. “Arrau es una persona que tiene un perfil más político que ser un experto en seguridad. No es un experto en seguridad en sí”, señaló.

El analista también sostuvo que la nueva estructura podría ayudar a ordenar la relación del Ejecutivo con los partidos oficialistas y fortalecer la conducción política interna.

Otro de los elementos que relevó Herrera fue la composición del comité político tras los cambios. “Una señal a considerar, de la cual se va a hablar bien poco durante el día, es el hecho de que todo su comité político hoy día está conformado por hombres”, advirtió.

El académico situó además el movimiento dentro del contexto histórico de los primeros ajustes ministeriales en democracia, recordando que el récord de rapidez lo tenía Michelle Bachelet con cambios a los 129 días de gobierno.

En comparación, indicó que Kast concretó una modificación mucho más profunda en un período todavía más corto. Pese a ello, Herrera sostuvo que el Presidente todavía dispone de margen político para intentar reposicionar a su administración antes de la primera Cuenta Pública. “Kast va a tener prácticamente un mes completo para poder reinventar su gobierno y volver a conectarse”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que existen argumentos políticos que el Mandatario no puede utilizar debido a las críticas que él mismo realizó durante el gobierno anterior. “No puede jugar la carta de decir que están en un proceso de instalación, porque fue lo que criticó del gobierno pasado”, sostuvo.

Tampoco —agregó— puede argumentar improvisación sin exponerse a contradicciones con su propio discurso de campaña.

Aun así, Herrera observó en las declaraciones del Mandatario durante el cambio de gabinete ciertos elementos de autocrítica. “Sí puede hacer un mea culpa, y la declaración de ayer tuvo algo de mea culpa”, concluyó.