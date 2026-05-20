Oposición se anota triunfo en Ley Miscelánea: aprueban Sala Cuna Universal pese a críticas de Quiroz

En medio de la extensa y tensionada votación en particular de la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno, la oposición consiguió una de sus victorias políticas más visibles de la jornada: la aprobación de una indicación para incorporar la Sala Cuna Universal dentro de la iniciativa.

La propuesta fue impulsada por el diputado frenteamplista Jorge Brito y defendida en la Sala por su par Gael Yeomans, quien argumentó que la medida se ajustaba plenamente a la idea matriz del proyecto y representaba una mejor alternativa para impulsar el empleo femenino.

“La sala cuna sí cumple y mucho mejor que la alternativa que está planteada acá”, sostuvo Yeomans durante la discusión de admisibilidad.

La parlamentaria cuestionó además el mecanismo de crédito tributario impulsado por el Ejecutivo para fomentar la contratación femenina y aseguró que la propuesta de Sala Cuna Universal tendría un menor costo fiscal y un mayor impacto social.

“Si realmente les importa el empleo de las mujeres, yo lo que espero es que esta Cámara se pronuncie a favor de esta alternativa”, afirmó.

La indicación debió superar primero una votación de admisibilidad, instancia en la que logró 80 votos a favor, 65 en contra y 9 abstenciones.

Posteriormente, la moción fue sometida a votación de fondo y terminó siendo aprobada con 82 votos favorables, 48 rechazos y 24 abstenciones.

La aprobación fue celebrada por parlamentarios opositores con aplausos y manifestaciones de apoyo dentro de la Sala.

Sin embargo, el ambiente cambió rápidamente luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomara la palabra para anunciar una reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo. “El gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas”, señaló el secretario de Estado.

Quiroz argumentó además que la indicación invade atribuciones exclusivas del Ejecutivo en materias vinculadas a administración del Estado y responsabilidad fiscal. “Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, sostuvo.

Pese al anuncio del Gobierno, desde el Frente Amplio valoraron el resultado como una señal política relevante dentro de una discusión marcada por la tensión entre oficialismo y oposición.

Yeomans calificó la aprobación como “una luz de esperanza” dentro de un proyecto que, a su juicio, traerá efectos negativos en otras áreas. “El crédito tributario al empleo es una mala política pública, genera más gasto fiscal”, afirmó.

La diputada insistió además en que la Sala Cuna Universal permitiría aumentar significativamente la inserción laboral femenina. “La sala cuna garantiza creación de empleo para las mujeres, más de 150 mil mujeres, además son cinco veces menos de gasto”, señaló.

El diputado Jorge Brito también celebró el resultado en redes sociales y emplazó indirectamente al oficialismo. “¿Quién podría estar en contra de una medida que apoya a la mujer chilena y potencia verdaderamente el empleo femenino?”, escribió.