¿Metro en Conce? Estudio propone cuatro alternativas de trazados

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¡Buena semana, Biobío! Ya estamos a un paso del invierno y llega la celebración del We Tripantü. Hay varias actividades que se desarrollarán entre hoy y la próxima semana por esta época que es muy importante para nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, hoy miércoles se realizará un Wiñol Tripantü en el sector de la Cascada del campus de la Universidad de Concepción, entre las 9 y las 11 horas. El solsticio marca la noche más extensa, pero a la vez los días comienzan a alargarse. Para nuestros pueblos originarios se trata de un momento de renovación y equilibrio.

Hablando de renovación, una de las obras que ayudarían a darle una nueva cara al Gran Concepción y que además significaría un paso efectivo en descentralización, es el anhelado metro. Y hay novedades:

En reuniones con gremios como la Cámara Chilena de la Construcción y Juntas de Vecinos, autoridades de transporte han adelantado que el estudio que empezó a desarrollarse en 2024, tiene cuatro propuestas de trazado. Una es que se alargue el recorrido del biotrén subterráneamente hasta el centro de Concepción, con seis estaciones. Pero hay otras tres alternativas de las cuales entregaremos todos los detalles en nuestra nota destacada de la semana.

En esta edición también incluimos:

Contraloría detecta 367 funcionarios del Servicio de Salud Arauco (SSA) con más de 180 días de licencia médica. En algunos casos había hasta 790 días de ausencia. Según el informe del ente fiscalizador, el gasto incurrido por el SSA por los ausentismos prolongados, y que no es posible recuperar, asciende a la suma de $2.959.207.169.

Fernando Peña Rivera, actual director nacional de Junaeb y excandidato a diputado por las provincias del Biobío y Arauco, no logró acreditar en el Servel un gasto de $ 10 millones con una empresa de marketing electoral. Lo curioso, por decir lo menos, es que la empresa ofrecía “mutear” en redes sociales las opiniones negativas contra sus clientes. Fue uno de los proveedores favoritos del Partido Republicano.

Un proyecto de tres investigadoras de la Universidad Católica de la Santísima Concepción busca usar las conchas sobrantes de la industria mitilicultora para la limpieza de aguas contaminadas. La iniciativa está auspiciada por el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico.

Dos demandas laborales y una deuda con el Ministerio de Cultura podrían paralizar la venta de la casona que albergaba a Artistas del Acero. La corporación cultural emblemática de la zona, que cerró a fines del año pasado, tiene al edificio en pleno proceso de venta: se ofrece en una página de corretaje por más de $ 1.400 millones.

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No jueguen con nuestros sentimientos: estudio de un metro para Concepción propone cuatro alternativas

Es una de las aspiraciones más antiguas del Gran Concepción: un metro que ayude a descongestionar el tránsito penquista, que mejore los tiempos de traslados y que aumente la calidad de vida en la intercomuna. Los primeros estudios comenzaron en 2015 y el primer trazado propuesto recorría desde la Estación del Biotrén hasta la Universidad del Biobío, pasando por el centro de Concepción, los Tribunales de Justicia y la Universidad de Concepción. Ese proyecto no avanzó.

Pero en 2024 se licitó otro estudio, llamado “Construcción de nuevo servicio ferroviario al centro de Concepción”, que está dando sus primeros resultados. En ese nuevo estudio hay cuatro alternativas. La primera de ellas es la de un biotrén subterráneo con dos líneas: la Línea 1, que es la que actualmente corre desde Chiguayante hasta Talcahuano, se desviaría por el centro de Concepción donde tendría tres estaciones: Lincoyán con Parque Ecuador, Lincoyán con Avenida Los Carrera y Lincoyán con Vicuña Mackenna. La línea 2, que entra a Concepción desde San Pedro de la Paz, también incluiría tres estaciones en el centro de la capital regional: Los Carrera con Paicaví, Plaza Acevedo y Estación Río Andalién. Ambas líneas se cruzarían en Carrera con Lincoyán, donde habría una estación intermodal.

Las otras tres alternativas son de metros subterráneos. La llamada “alternativa 2” ingresa al centro de Concepción desde la Estación del Biotrén por calle O’Higgins, con estaciones en Plaza de Armas y Plaza Perú, Plaza Acevedo, Collao, hasta llegar a la Universidad del Bío Bío. La tercera alternativa también ingresa a Concepción desde la actual estación del Biotrén, por O’Higgins, pero luego toma Paicaví hasta llegar al mall Plaza del Trébol. Y la cuarta opción es en el comienzo igual a las anteriores, pero después de la Plaza Perú continúa hasta Alonso de Ribera, luego llega hasta la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también termina en el Mall Plaza del Trébol.

El seremi de Transportes, Henry Campos, explicó que las propuestas están actualmente siendo mostradas en juntas de vecinos de toda la intercomuna. “Está la posibilidad de un tren ligero, de las mismas características del Biotrén, o de un metro como el de Santiago. Pero hay que destacar que la mirada de conectividad es más amplia que solo el centro de Concepción, porque se unirá a las otras comunas“, explicó. Campos añadió que el estudio se entregaría el 2027, para luego comenzar el proceso de factibilidad.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción aplaudieron que se esté avanzando en esta iniciativa de larga data. También explicaron que el inicio de su operación “se proyecta para los próximos 15 años, si sigue el camino de evaluaciones y permisos en condiciones óptimas”.

Carola Illanes, presidenta del Comité de Arquitectura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC ) Concepción, sostuvo que “de concretarse, por fin comenzaríamos a ver una red integrada de transporte, pudiendo acortar tiempos y conectar el área centro de Concepción con zonas inmediatas a la ruta 150 Penco-Lirquén. Además, aportaría en cambios ambientales y sostenibilidad”.

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Funcionarios del Servicio de Salud Arauco llevaban más de dos años con licencia

Las irregularidades en torno a las licencias médicas golpearon a casi toda la administración pública de Chile, pero en algunos entes, como el Servicio de Salud Arauco (SSA), el impacto equivalió a la caída de un meteorito. Es que el escándalo obligó el año pasado a la salida de su director, Cristian Araneda Sánchez, quien fue uno de los funcionarios de alto rango descubiertos haciendo uso de licencia médica al mismo tiempo que disfrutaban de un viaje al extranjero.

Y los problemas están lejos de terminar. Un informe de la Contraloría determinó que entre enero de 2023 y febrero de 2025 hubo 367 funcionarios que presentaron un ausentismo laboral de más de 180 días. El 22% de esos funcionarios lleva más de un año con licencia médica. Según la auditoría, incluso hubo casos que alcanzan los 790 días de ausencia dentro del período fiscalizado.

La Contraloría sostuvo que el impacto financiero de este ausentismo fue de casi $ 3 mil millones (sobre todo por los recursos invertidos en reemplazos).

El ente además advirtió que en estos casos el Servicio de Salud debió solicitar la evaluación a la Compin, para saber si la salud de los funcionarios es recuperable. Pero en 187 de ellos, el SSA no acreditó haber solicitado la evaluación de salud.

En sus conclusiones, Contraloría ordenó al SSA “remitir los antecedentes documentales que verifiquen haber requerido a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, una evaluación de la condición de irrecuperabilidad de salud de los casos no informados, o bien informar documentadamente los motivos que justifican no haber gestionado con la COMPIN dicha materia”.

Se le enviaron consultas al Servicio de Salud Arauco sobre las acciones tomadas a cabo ante las irregularidades detectadas por Contraloría, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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“Bala de plata” de Kast no logra acreditar gasto con empresa digital favorita de los republicanos

La semana pasada, Aquí Biobío informó el caso de Alejandro Navarro, a quien el Servicio Electoral le rechazó sus gastos de campaña y no solo no le devolverá dinero por sus votos obtenidos, sino que además le está exigiendo que reintegre más de $ 10 millones al fisco.

Pero hay otro político relevante en la zona (al menos en el último tiempo) que también tiene problemas con el Servicio Electoral. Se trata de Fernando Peña Rivera, actual director nacional de Junaeb y quien saltó a la fama nacional después de denunciar presuntos sobreprecios pagados por ese servicio durante el Gobierno anterior.

Peña Rivera fue candidato a diputado por el Partido Republicano en el Distrito 21 (provincias del Biobío y Arauco), donde tuvo una performance aceptable: 22 mil votos. Eso sí, no le alcanzó para quedarse con el único cupo al Parlamento que obtuvo su lista en ese distrito. Pero el premio de consuelo fue mayor, cuando el presidente José Antonio Kast lo nombró director nacional de Junaeb. Posiblemente, su buen sueldo ahora le alcance para pagar sus deudas electorales, ya que el Servel le rechazó su informe de gastos y decidió que por sus votos le devolverían cero pesos.

Los argumentos del Servel apuntan a que los antecedentes aportados por Peña no alcanzaron para levantar las observaciones que tuvo el servicio en una primera revisión.

El gasto más oneroso de entre los cuestionados por el Servel es el pago de $ 10 millones a una empresa de marketing digital, para que esta a su vez contratara propaganda en plataformas como Youtube, Facebook e Instagram. La empresa tiene como nombre Blue Digital Servicios Marketing S.A, la cual facturó más de $ 2 mil millones durante la última elección y la gran mayoría de sus clientes son del Partido Republicano.

Blue Digital pertenece a Andrés Joannon Grez, un experto en análisis de comportamiento digital. Según los documentos que entregó Peña sobre el trabajo de Blue Digital, ésta realizó un catastro de los perfiles en redes sociales que interactuaban positivamente con el candidato para definir cuáles podían ser amplificadores y cuáles podían transformarse en promotores de su campaña. En cuanto a los comentaristas “negativos”, la empresa le ofreció identificarlas, pero además “las borramos, registramos y bloqueamos al emisor”. La democracia en manos del marketing digital.

Por su parte, “Bala de plata” Peña presentó un recurso de reclamación en el Tribunal Calificador de Elecciones, organismo que deberá determinar si corresponde o no una devolución de dinero al excandidato.

La llamada “bala de plata” es una facultad legal que permite que el presidente remueva y nombre a un cargo directivo, sin pasar por el sistema de Alta Dirección Pública. Cada presidente tiene 12 “balas de plata”.

Un mensaje de Inacap

“Biobío Sabores de Nuestra Mesa” busca potenciar el desarrollo gastronómico de la región

“Biobío Sabores de Nuestra Mesa”, el encuentro gastronómico y empresarial organizado por el Área de Gastronomía de INACAP Sede Los Ángeles, reunirá a más de 50 empresas junto a estudiantes y docentes con el objetivo de fortalecer la vinculación con la industria y generar nuevas oportunidades de colaboración. La iniciativa busca impulsar alianzas que se traduzcan en prácticas profesionales y experiencias formativas que permitan a los futuros profesionales prepararse para responder a las necesidades de una industria gastronómica en constante evolución.

El encuentro, que se realizará este jueves 18 de junio, fortalecerá el vínculo entre la academia y el sector productivo de la provincia del Biobío, reuniendo a empresas como Haras, Santa Amelia, Conservas Perelló, Hotel Four Points y Gin Monte Ciprés en una jornada de networking, mesas de trabajo y experiencias gastronómicas que promoverán el intercambio de conocimientos entre expertos y estudiantes.

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Residuos de moluscos para limpiar aguas contaminadas

Transformar conchas provenientes de la industria miticultora en un material con potencial para remover metales pesados presentes en aguas destinadas al consumo humano, es el proyecto que están llevando a cabo tres investigadoras de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

El proyecto conecta dos problemáticas ambientales de alta relevancia para Chile: la presencia de contaminantes en aguas destinadas al consumo humano y la acumulación de residuos calcáreos (conchas) provenientes de una actividad productiva relevante para las zonas costeras del país.

Las conchas están compuestas principalmente por carbonato de calcio, que muchas veces son descartadas sin una valorización posterior, pese a su potencial uso en aplicaciones ambientales.

El proyecto, dirigido por la doctora Elizabeth Elgueta, fue adjudicado en el marco del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef, instrumento financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Al respecto, la doctora Elgueta señaló que “la propuesta destaca por combinar la valorización de residuos marinos con el desarrollo de soluciones para el tratamiento de aguas, integrando principios de economía circular, sostenibilidad e innovación tecnológica. Nos permite fortalecer la investigación aplicada, generar soluciones con impacto real y consolidar la vinculación con empresas y actores del territorio”.

La investigadora añadió que el proyecto también favorecerá la formación de capital humano avanzado y reforzará el compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible. La iniciativa cuenta además con la participación de las académicas de la Facultad de Ciencias UCSC y de CIBAS, las doctoras Dariela Núñez y Rocío Durán.

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Artistas del Acero: demandas y cobro del ministerio entraban venta de casona

Un triste final está teniendo la emblemática Corporación Cultural Artistas del Acero. Es que luego del cese de sus actividades, 15 trabajadores denunciaron que no se les han pagado sus finiquitos, por lo que demandaron a la corporación. Actualmente, hay dos causas en curso en el Juzgado del Trabajo de Concepción.

En ambas se decretó una medida precautoria para impedir “celebrar actos y contratos sobre el bien raíz de la propiedad demandada”, por sumas de hasta $ 15 millones en una de las causas, y hasta por $ 44 millones en la otra. La “propiedad demandada” es la antigua sede de Artistas del Acero, ubicada en calle O’Higgins 1255, en pleno centro de Concepción, inmueble que actualmente está en venta.

El edificio está siendo vendido en 34.600 unidades de fomento (más de $ 1.400 millones) a través de la corredora PropertyQuest. Esta destaca en su página web que el inmueble cuenta con 1.250 metros cuadrados y 10 oficinas, y que puede ser utilizado como clínica o establecimiento educacional.

Pero además de la demanda de los extrabajadores, el Ministerio de las Culturas es otro de los topes a la venta de esta casona. El mismo ministro de esa cartera, Francisco Undurraga, confirmó en el Diario Concepción que el edificio no puede ser vendido, por lo menos hasta que la corporación restituya cerca de $ 150 millones que invirtió el Ministerio en su remodelación.

“Mientras no se restituyan los dineros, no damos la venia para que se pueda vender. Tenemos por mandato la protección, no solamente del patrimonio, sino además, con nuestro accionar, de todos los bienes del Estado”, dijo Undurraga.

Cabe recordar que Artistas del Acero anunció su cierre, luego de seis décadas de existencia, debido a su crítica situación financiera. Fue afectada tanto por la paralización de Huachipato como por el recorte de recursos desde el Gobierno Regional, tras irregularidades detectadas por Contraloría.

Antes de despedirnos, dos noticias relacionadas a informaciones que llevamos en nuestras ediciones anteriores. Ya hubo votación en la Corte de Apelaciones para definir la terna del próximo fiscal regional y la primera mayoría la obtuvo, tal como adelantó Aquí Biobío, Roberto Garrido Bedwell, quien actualmente es fiscal regional de La Araucanía (con ocho votos). El segundo y tercer lugar lo obtuvieron José Patricio Aravena López (fiscal adjunto de Concepción) y Álvaro Pedro Hermosilla Bustos (fiscal jefe de Bulnes), ambos con cinco votos.

Y también en materia judicial, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió la querella de capítulos contra el exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán Fuica. El exfiscal es indagado por asociación criminal, violación de secretos, negociación incompatible y lavado de activos, ilícitos que habría cometidos en el ejercicio del cargo de fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Los Ángeles, en el contexto del caso conocido como de los “narcoabogados”.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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