Ministra Chomali aborta proyecto “Escucha su corazón”: “Científicamente no hay evidencia”

La ministra de Salud, May Chomali, cuestionó el proyecto de ley “Escucha su corazón”, impulsado por el Partido Nacional Libertario con patrocinio del Partido Republicano, que busca que las mujeres que pretendan interrumpir un embarazo en las tres causales legales deban escuchar previamente los latidos del embrión o feto.

En entrevista con Tele13 Radio, la secretaria de Estado aseguró que la iniciativa no cuenta con respaldo desde el punto de vista médico. “Desde el punto de vista clínico, no existe evidencia científica -que es lo que tiene que mover a nosotros- que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales”, afirmó.

La ministra recordó que las tres causales contempladas por la legislación chilena corresponden a inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la madre y embarazo por violación. “No existe -y hemos buscado- evidencia científica que un acto como ese pueda reducir la probabilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto”, sostuvo.

En la misma línea, reiteró que “científicamente no hay sentido, no hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de decisión”.

Chomali también descartó que la propuesta tenga efectos prácticos para el personal médico, argumentando que las ecografías ya forman parte del procedimiento clínico.

“Las ecografías la tienen que hacer igual. Para poder decir que hay inviabilidad fetal tiene que tener una ecografía, y cuando está en riesgo la vida de la madre, seguro para saber que está embarazada tuvo una ecografía”, indicó.

“Por lo tanto, para todos los efectos del médico no hace la diferencia. Médicamente no agrega nada”, añadió.

Urruticoechea se aferra a la vida del proyecto

Las declaraciones fueron respondidas por el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), autor principal del proyecto, quien defendió la iniciativa y cuestionó a la ministra.

“Primero pedirle a la ministra que retire la norma que dejó el expresidente Gabriel Boric, donde las mujeres de 15 años hacia abajo y de 45 años arriba pueden abortar libremente por solo hecho de tener esa edad. Si no lo hace, entonces entiendo que es parte de todo este juego”, sostuvo.

El parlamentario también rechazó la afirmación de que no exista evidencia para respaldar el proyecto.

“Hay experiencia, hay datos, hay porcentajes en todos los estados de Estados Unidos donde esta ley se aplica, y también en Hungría. No sé por qué no la han podido encontrar”, afirmó.

Finalmente, Urruticoechea cuestionó el debate en torno a la iniciativa. “¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de salvar una vida? ¿Estamos del lado de apaciguar toda esta ira implacable del feminismo, de la prensa y tratar de dejar todo en orden, sabiendo que existen asesinatos de niños que son completamente inocentes? ¿Dónde están las palabras del cardenal Chomali entonces?”, concluyó.