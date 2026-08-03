Homicidios suben un 23% en Región de Valparaíso

Presentado por:

¡Buenos días, Quinta Región costa, cordillera y territorios insulares! ¿Qué tal les fue con las últimas lluvias? Según la Armada, el viernes cayeron 22,1 mm de agua en Valparaíso. Esto, sumado a las ráfagas de viento, provocó cortes de luz y derrumbes en distintos sectores. Los próximos días, al menos, no habría nuevas precipitaciones. Además, el Gobierno ya comenzó a pagar el Bono de Recuperación a los afectados por el temporal de julio que completaron su Ficha Básica de Emergencia (postula a través de tu municipio o el Ministerio de Desarrollo Social).

Antes de pasar al resumen de noticias, quiero contarles que la semana pasada la Cancillería entregó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas los antecedentes que respaldan la extensión del territorio submarino del archipiélago de Juan Fernández más allá de las 200 millas náuticas. La presentación busca incorporar a la soberanía nacional 71 mil km² adicionales de suelo y subsuelo marino, y ahora la entidad analizará el requerimiento, lo cual puede tardar años.

Por otro lado, y a nivel local, la Contraloría suspendió sin goce de sueldo a la directora jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, Daniela Tapia, por no responder reiteradamente informes solicitados por el organismo.

En esta edición de Aquí Valparaíso:

Mientras el Gobierno y el Ejército instalan un puente mecano en Zapallar, Valparaíso mantiene tres grandes socavones y cierres en el paseo Wheelwright y la avenida Altamirano, sin fechas de reapertura definidas, ni tampoco para el inicio de las reparaciones.

Los delitos de mayor connotación social bajaron 7,5% en la Región de Valparaíso durante 2026, con 2.132 casos menos. Sin embargo, los homicidios y femicidios aumentaron 23%.

El Museo Antropológico de Rapa Nui permanece cerrado desde julio de 2024 por una ocupación ilegal que el Mincap intenta destrabar mediante el diálogo. El conflicto dificulta la repatriación de moáis, repartidos por distintas partes del mundo.

La SMA abrió una investigación contra minera Las Cenizas por dos descargas de aguas en contacto con relaves hacia la quebrada Rincón del Chinchorro, lo que llevó al Minsal a clausurar pozos rurales.

La muestra “Sujeto cero”, en el Espacio Cultural Viña del Mar, reúne manuscritos, collages, cartas, fotografías y objetos personales del poeta Juan Luis Martínez, además de dos libros inéditos. La exposición estará abierta hasta el 22 de agosto.

Antes de comenzar, un aviso: trabajos en la Ruta 68 afectarán una pista de manera continua toda esta semana, por lo que habrá aumento en los tiempos de viaje en dirección a Santiago. Revisa los detalles al final de este newsletter.

Y si no te has inscrito para recibir este boletín, puedes hacerlo aqui.

1

Socavones: Gobierno instala puente mecano en Zapallar mientras obras en Valparaíso “dependerán de las condiciones climáticas”

El sábado, el MOP y el Ejército comenzaron a instalar en la ruta E-462, comuna de Zapallar, un puente mecano provisorio que permitirá restablecer la conectividad entre los sectores de Catapilco y La Laguna, luego que las lluvias de julio provocaran un socavón de 30 metros de diámetro y 10 metros de profundidad. La estructura, de 60 toneladas, 42 kilómetros de longitud y una calzada de 3,45 metros, permitirá la circulación de vehículos de hasta 15 toneladas a un máximo de 10 km/h. Se estima que quedará habilitado esta semana.

“Los trabajos están siendo ejecutados por la Escuela de Ingenieros del Ejército de Chile y forman parte de la solución de emergencia impulsada por el Ministerio de Obras Públicas para recuperar el tránsito en este importante eje vial de la Provincia de Petorca. Una vez habilitado, el puente permitirá el paso de vehículos livianos y buses”, informó el municipio de Zapallar. En la comuna, según el Censo de 2024, viven 7.980 personas.

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, estuvo presente en la actividad y señaló: “Esperamos que dentro de siete meses a diez meses ya esté la solución definitiva que requiere; primero los estudios de ingeniería que el Ministerio de Obras Públicas ya los está realizando. Posteriormente, se aplica el relleno y la compactación para posteriormente poner el asfalto y toda la tecnología que permite la circulación habitual, tanto de vehículos livianos como pesados”.

El alcalde Gustavo Alessandri (Ind., ex-RN) había solicitado esta medida al Gobierno una semana antes, en tanto que el delegado presidencial regional Manuel Millones se refirió en varias oportunidades diciendo que era una alternativa que estaban analizando. Sin dicho acceso, solo era posible llegar a Catapilco a través de la comuna de Papudo. Por el contrario, en la comuna de Valparaíso, el Estado todavía no define una fecha de inicio para la reparación de los socavones.

Según el MOP, en la Ciudad Puerto se han registrado tres socavones de envergadura, lo que obligó al cierre preventivo de prácticamente todo el borde costero en Valparaíso. Uno en el Paseo Wheelwright, entre el muelle Barón y la caleta Portales. Y dos en la Avenida Altamirano, que fue clausurada entre las playas San Mateo y Las Torpederas: uno está frente a ASMAR y otro en el sector de Plaza Rubén Darío.

La cartera no aclaró si los estudios instruidos para realizar un diagnóstico y establecer soluciones referían únicamente a Altamirano –principal vía de acceso al cerro Playa Ancha– o también a Wheelwright, pero sí señaló que “la duración de los cierres dependerá de las condiciones climáticas y de las marejadas, ya que los trabajos deben ejecutarse bajo las máximas condiciones de seguridad”. Es decir, hasta nuevo aviso. En el cerro Playa Ancha viven 61.460 personas, según un estudio de la UPLA (2014), y con Altamirano cerrada su acceso se ha concentrado únicamente por la estrecha calle Carampangue.

La obra. Según detalló el MOP, “la solución definitiva para Avenida Altamirano corresponde a una obra de gran envergadura que permitirá recuperar la seguridad y la conectividad de este importante eje de Valparaíso. La Dirección de Obras Portuarias (DOP) ejecutará la primera etapa, correspondiente a las obras marítimas de protección costera para estabilizar el borde costero y resguardar la infraestructura frente al oleaje y futuros eventos de marejadas”.

En una segunda fase, “la Dirección de Vialidad desarrollará las obras viales que restablecerán la conectividad del sector. La intervención contempla una inversión cercana a los $ 3.000 millones y un plazo estimado de ejecución de al menos seis meses”.

El inicio de las obras de reparación de ambos caminos, que serán financiadas por el MOP, “también dependerá de las condiciones climáticas y marítimas, para garantizar una ejecución segura de las faenas”. La intervención se realizará bajo un decreto de emergencia, promulgado por el biministro De Grange, que en teoría permite “agilizar la ejecución de los trabajos y entregar una respuesta oportuna frente a la contingencia”.

Apertura de una vía por Altamirano. Desde Obras Públicas señalaron que “se está realizando el acto administrativo de nuestra parte en conjunto con Transportes, delegación y municipio, para poder decidir si se habilita una pista el día lunes o martes”. En paralelo, la Seremi de Transportes trabaja en dar continuidad al transporte público en la zona. El viernes, equipos técnicos de la cartera estaban definiendo desvíos y recorridos junto a los operadores del transporte público, el municipio y el MOP.

2

Delitos de mayor connotación bajan un 7,5% en la Región de Valparaíso, pero los homicidios suben un 23%

El lunes pasado, representantes del Gobierno en la Región de Valparaíso informaron que los delitos de mayor connotación social han disminuido un 7,5% en la zona respecto de 2025. Estos incluyen robos, lesiones y delitos sexuales, entre otros ilícitos. La cifra representa 2.132 delitos menos que el año anterior y es producto, dicen las autoridades, de un intenso despliegue de las policías.

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, destacó que “desde enero a la fecha, los robos violentos disminuyeron un 14,4%, mientras que los delitos contra la propiedad no violentos bajaron 7,5% y las incivilidades registraron una reducción de 5,8% respecto del mismo período del año anterior”.

Sin embargo, según el reporte público de Carabineros, los homicidios y femicidios han aumentado un 23,4% en la Región de Valparaíso, registrándose a la fecha 58 asesinatos en comparación con los 47 reportados en 2025. Al respecto, Silva explicó que “muchos de ellos han cobrado la vida de delincuentes”, lo que “refleja que tales acciones corresponden a la espiral de violencia en que han decidido vivir los antisociales, autocondenándose a mantenerse en permanente fuga de la justicia, encarcelados o asesinados por criminales rivales”.

Detener los homicidios es uno de los objetivos del plan regional de seguridad pública y prevención del delito (2026-2027), vigente para la Región de Valparaíso. Además, considera prevenir los robos con iolencia, el tráfico de sustancias, el comercio ilegal, los robos del tipo “turbazos” –como fenómeno regional– y las quemas ilegales como prioridad rural.

Un mensaje de la PUCV

Proyecto liderado por la PUCV impulsa turismo sostenible en Concón y Mantagua

Más de 30 empresas turísticas y gastronómicas de Concón y Mantagua fortalecieron sus capacidades para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible gracias a un proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional y ejecutado por el Núcleo de Biotecnología Curauma de la PUCV, entre otros. La iniciativa incorporó herramientas de economía circular, eficiencia energética y gestión ambiental, permitiendo mejorar la competitividad del sector y facilitar el acceso a financiamiento para proyectos de innovación e infraestructura sostenible.

Más información AQUÍ

3

Museo tomado en Rapa Nui complica repatriación de moáis a la isla

La semana pasada, 18 piezas de restos ancestrales rapanui (Ivi Tupuna) fueron restituidos a la isla de parte del Australian Museum, informó el Ministerio de las Culturas (Mincap). “Vivimos un momento de profunda emoción y justicia para el pueblo Rapa Nui. El regreso de nuestros Ivi Tupuna permite que nuestros ancestros vuelvan al lugar al que siempre pertenecieron”, dijo Carlos Edmuns Paoa, presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui.

Consultado por Aquí Valparaíso respecto de los procesos de repatriación de los moáis ubicados en el frontis del Museo Fonck en Viña del Mar, en el Museo Arqueológico de La Serena y en el British Museum en Londres (Inglaterra), Edmunds explicó que “estamos un poco complicados con el tema. El museo actual, y el terreno donde se quiere construir el nuevo, están tomados y no han habido soluciones. El Museo Kon-Tiki en Oslo (Noruega) abrió la puerta a devolver todas las piezas arqueológicas que se llevaron. Pero no puedo recibirlas porque no tengo dónde dejarlas“.

El presidente del Consejo de Ancianos se refiere al Museo Antropológico Padre Sebastián Englert y al futuro Museo de Rapa Nui, cuya consultoría de diseño está en desarrollo. El primero, detalló el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda, “permanece cerrado al público desde el 19 de julio de 2024, debido a la ocupación ilegal de sus dependencias por parte de un grupo de personas que reclaman propiedad sobre dichos terrenos”.

Desde entonces, el Mincap ha trabajado en “resguardar las colecciones que conserva el museo” y “gracias a las gestiones realizadas, los equipos técnicos han podido ingresar periódicamente a las instalaciones para efectuar labores de monitoreo, conservación preventiva y cuidado de las colecciones, las que se encuentran en buenas condiciones”, agregó De la Cerda.

En paralelo, el Gobierno busca terminar con la ocupación del museo mediante un “diálogo permanente con los distintos actores de Rapa Nui”, dijo el Subsecretario, pero aclaró que “esas acciones debe darse respetando el marco legal vigente y la responsabilidad institucional que tenemos sobre este patrimonio cultural”.

Terreno tomado. El fundo Vaitea, donde el Estado construirá el futuro Museo de Rapa Nui, también está tomado. El subsecretario explicó que “está en desarrollo el proyecto para cercar el terreno asignado por Bienes Nacionales al Mincap a través del Servicio del Patrimonio, que va a permitir escindir ese paño del resto del campo abierto, justamente para cautelar el control del área y hacer una primera obra de confianza que demuestre que estamos trabajando en ese terreno ya”.

“Esa pesquisa, para poder definir el cerramiento, no se ha podido realizar porque el terreno está tomado. Estamos gestionando ahora la denuncia de la toma para poder recurrir a Seguridad Pública y desalojar el lote. Desde la Subsecretaría del Patrimonio ya hemos hecho gestiones con la Subsecretaría de Seguridad para poder activar el desalojo de la toma, que es una toma completamente ilegal de ese terreno. En ese caso, el diálogo ya se ha cumplido, lo que corresponde es restituir el estado de derecho y seguir adelante con el desarrollo normal del museo, según se comprometió con la comunidad rapanui en la consulta indígena y en todas las acciones futuras que se han suscitado de esa consulta a la comunidad”, cerró.

4

SMA abre investigación contra minera Las Cenizas por descarga de agua con relave a río en Cabildo

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició una investigación el 21 de julio en contra de la minera de cobre Las Cenizas, luego de que la compañía reportara dos descargas de agua que estuvieron en contacto con su relave hacia la quebrada Rincón del Chinchorro, afluente del río La Ligua. Producto de este hecho, el Minsal clausuró los pozos de abastecimiento de comunidades rurales del sector.

“De acuerdo con reportes de incidencia entregado por el titular, en atención a las altas precipitaciones los días 17 y 20 de julio de 2026, se produjo la descarga de aguas contactadas desde la piscina N° 4 hacia la quebrada Rincón del Chinchorro, debido a que las piscinas de decantación y almacenamiento y el sistema de circulación alcanzaron su máxima capacidad”, explicó la SMA a través de un comunicado.

El objeto de la fiscalización, señalaron desde la Superintendencia, es la Resolución de Calificación Ambiental N° 337/2007, que aprobó el proyecto “Depósito de Pasta-Cabildo”. Dicho instrumento regula la operación del depósito de relaves en pasta de la faena minera. Según afirmó el seremi de Minería, Cristian Vasseur, a Aquí Valparaíso, lo descargado, o “despiche”, corresponde a agua de lluvia que estuvo en contacto con el relave seco. La autoridad agregó que el procedimiento se ajustó a la norma y evitó el desborde del relave.

Investigación previa. El 15 de julio de 2025, la SMA formuló cargos contra Las Cenizas por denuncias anteriores (de 2015 y 2024) de arrastre, escurrimiento y derrame de relaves, y de aguas con relaves, hacia la quebrada Chinchorro. Dicho procedimiento sancionatorio sigue en curso. “La SMA se encuentra analizando el Programa de Cumplimiento presentado por la empresa“, indicó Vasseur.

Sobre la apertura de la investigación, la gerencia de operaciones de la minera dijo que la compañía “ha entregado y continuará entregando en tiempo y forma toda la información y los antecedentes técnicos solicitados, manteniendo plena disposición para colaborar con la investigación actualmente en desarrollo”.

5

Corporación Cultural de Viña del Mar exhibe obras inéditas del poeta Juan Luis Martínez

El Espacio Cultural Viña del Mar (Corporación Cultural de Viña del Mar) invita a conocer la exposición temporal del poeta chileno Juan Luis Martínez, 33 años de ausencia. El sujeto cero, disponible en su galería, con entrada liberada, hasta el sábado 22 de agosto. El espacio está ubicado en Arlegui 683, Viña del Mar.

La exposición fue desarrollada en colaboración con la Fundación Juan Luis Martínez y Ediciones PUCV, y reúne más de 30 piezas, entre libros, manuscritos, obras visuales, objetos, archivos personales y materiales de circulación limitada, “que permiten aproximarse a la vida y al universo creativo de una de las figuras más singulares de la poesía chilena contemporánea”, detalló el Espacio.

“La exposición aborda a Juan Luis Martínez como un creador que desdibujó las fronteras entre literatura, artes visuales, diseño, archivo y objeto, profundizando en ideas como la desaparición del autor, la identidad fragmentada y la relación entre lenguaje, imagen, silencio y vacío”, agregó.

Según reportó El Mercurio, la muestra exhibe manuscritos de libros inéditos mecanografiados, como “Poema del No” y collages desconocidos del poeta y cartas –una de Roberto Bolaño. Dentro de los objetos personales se cuenta su máquina de escribir, libros dedicados por Roberto Matta, una obra gráfica –regalo de cumpleaños– de la banda Los Jaivas, “sus amigos y vecinos en Viña del Mar en los sesenta”.

Martínez publicó en vida La nueva novela (1977) y La poesía chilena (1978), libros objetos compuestos por poemas y collages que le valieron la admiración de escritores y artistas.

Presentado por:

Ruta 68 realizará trabajos de reposición de pavimento en sector Melosilla

El próximo lunes 3 de agosto comenzarán los trabajos de reposición de la loza de hormigón en la pista derecha de la Ruta 68, en dirección a Santiago, específicamente en el sector Melosilla, como parte de las labores de conservación de la ruta.

Las obras se extenderán de manera continua entre el lunes 3 y el sábado 8 de agosto, lo que requerirá el cierre permanente de la pista derecha entre los kilómetros 82,6 y 82,1. Estas labores buscan mejorar las condiciones de seguridad, comodidad y nivel de servicio para todos los usuarios de la ruta.

Samuel Valenzuela, gerente de Operaciones de Ruta 68 a la costa, indicó que “durante el desarrollo de estos trabajos es importante que los conductores planifiquen sus desplazamientos, conduzcan atentos a las condiciones de la vía y respeten la señalización y los límites de velocidad establecidos. La colaboración de cada usuario es clave para que las obras se desarrollen de forma segura y con el menor impacto posible”.

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.