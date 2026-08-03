Senador Ibáñez (FA): Gobierno cayó “en su propia trampa” con positivo de exsubsecretario de Hacienda

El senador del Frente Amplio por la Región de Valparaíso, Diego Ibáñez, sostuvo que el Gobierno terminó enfrentando las consecuencias de su propia estrategia comunicacional tras el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien continúa en el centro de la controversia por los resultados de los exámenes de drogas a los que fue sometido.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el parlamentario afirmó que el Ejecutivo “cayó en su propia trampa” con este episodio.

“Yo estoy de acuerdo con que el Poder Judicial, la Fiscalía, los senadores, los diputados, que todo el mundo se someta a un test de droga. Yo no tengo ningún problema. De hecho, yo me he sometido dos veces al test de droga en la Cámara de Diputados”, señaló.

Sin embargo, agregó que “ellos cayeron en su propia trampa, es su propia narrativa la que se colocó en juego con este positivo que dio el exsubsecretario de Hacienda, que ahora lo quiere corregir con otro test distinto, porque la contramuestra se supone que es sobre la misma muestra”.

En esa línea, sostuvo que Rodríguez debe ajustarse al procedimiento establecido. “Yo la verdad es que pienso que ya él dio positivo, tiene que someterse a lo que diga la normativa y no estar inventando noticias sobre noticias sobre su caso. Yo creo que eso le hace mal al Gobierno”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que el exsubsecretario informara que un examen capilar realizado por el laboratorio del Hospital Clínico de la Universidad Católica descartó el consumo de sustancias ilícitas. El anuncio ocurrió un día después de que el laboratorio Corthon Health comunicara que el análisis de la muestra original había arrojado un segundo resultado positivo, manteniendo abierta la controversia.

Ibáñez insistió en que, pese a respaldar los controles de drogas para las autoridades, estos no constituyen una solución al problema de fondo. “Yo de verdad siento que estas son medidas que son muy parche, porque en teoría aquí se combate el narcotráfico, pero si siguen rechazando el levantamiento del secreto bancario, que efectivamente es donde uno podría eventualmente descubrir que hay un negocio entre un político y un narcotraficante, eso es lo verdaderamente importante”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la efectividad de los exámenes capilares como herramienta para combatir la narcopolítica. “Yo creo que si estamos hoy día pensando en que un test va a solucionar eventuales problemas con la narcopolítica, eso de verdad es absurdo, porque un test de pelo… cualquier persona que sepa de test sabe que eventualmente incluso muchos consumos no aparecen o hay falsos positivos”, afirmó.

El legislador concluyó que el debate debería centrarse en reformas de fondo y no en medidas simbólicas. “Hagan los test de pelo que quieran, pero eso no va a resolver el problema del fondo del narcotráfico en Chile”, dijo.

Luego añadió que “se pongan a legislar en serio, porque no por hacernos un test de pelo vamos a volvernos la institución mejor evaluada. Somos la institución política peor evaluada, justamente por estos shows que se dan desde el Congreso, que a mi juicio no se condicen con lo que la gente espera de nosotros”.