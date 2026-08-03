Tres balas y múltiples teorías: el inquietante ataque al municipio de Coquimbo

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¡Hola, Región de Coquimbo!

Volvimos con todo. En plena zona de catástrofe, mientras la Región de Coquimbo aún intenta dimensionar los daños, recuperar la conectividad e iniciar una reconstrucción que exigirá recursos y decisiones, en esta edición volvemos a poner la lupa sobre el poder.

Hoy revisamos los movimientos, tensiones y contradicciones que ha dejado la emergencia: el gobernador Cristóbal Juliá convertido en una figura incómoda para el Gobierno, una visita presidencial que dejó más dudas que anuncios y la empresa Aguas del Valle nuevamente cuestionada por su capacidad para responder cuando más se la necesitaba.

La catástrofe no solo dejó barro, caminos cortados y miles de familias afectadas. También expuso liderazgos, errores, disputas internas y responsabilidades que no pueden quedar escondidas bajo la emergencia. En Aquí Coquimbo seguimos haciendo lo nuestro, que es observar, preguntar, interpretar y contar aquello que el poder preferiría dejar fuera de cuadro. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición.

Partimos con un análisis sobre el gobernador regional Cristóbal Juliá, quien durante la emergencia se transformó en una de las voces más incómodas para el Gobierno. Pese a compartir la misma vereda política, enfrentó a ministros, cuestionó al delegado presidencial y presionó públicamente a La Moneda, consolidando un liderazgo difícil de disciplinar desde Santiago. Ahora suma un nuevo conflicto, esta vez con un consejero regional republicano. Conoce más detalles en la primera nota.

En nuestro segundo tema revisamos la reciente visita del Presidente José Antonio Kast a la Región de Coquimbo. Aunque se valoró su disposición a escuchar a alcaldes, parlamentarios y autoridades, el recorrido terminó sin anuncios concretos, plazos ni recursos inmediatos para la reconstrucción, dejando entre los asistentes la sensación de que la presencia presidencial fue insuficiente frente a la magnitud de la catástrofe.

En nuestra tercera nota ponemos la mirada en Aguas del Valle, empresa que volvió a quedar en el centro de las críticas tras los prolongados cortes del suministro. La magnitud del temporal explica parte de los daños, pero los problemas en el abastecimiento alternativo, la falta de información y la discusión sobre eventuales compensaciones reabrieron las dudas sobre su preparación para enfrentar una emergencia de esta envergadura.

También abordamos una medida destinada a aliviar las dificultades de miles de conductores afectados por la emergencia. Las autoridades anunciaron una prórroga en la vigencia de los certificados de revisión técnica en la zona de catástrofe, extendiendo los plazos y evitando que las familias deban realizar trámites inmediatos mientras todavía enfrentan problemas de conectividad y recuperación.

Finalmente, les contamos sobre el extraño ataque a balazos que sufrió el municipio de Coquimbo durante la semana pasada. La Fiscalía investiga a los autores y sus posibles motivaciones. Se especula que la suspensión de La Pampilla o alguna arista política podrían estar entre las causas, pero hasta ahora no existen antecedentes concluyentes. Conoce los detalles en nuestra última nota.

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Juliá: “Ingobernable”para el oficialismo

Eran pasadas las 00:00 horas del lunes 20 de julio. La lluvia no daba tregua, los ríos aumentaban peligrosamente su caudal y decenas de localidades permanecían aisladas. En ese momento, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, aparecía en vivo en Meganoticias frente a la periodista Constanza Santa María.

Era la noche más dura del temporal y también el momento en que comenzó a consolidarse un fenómeno político inesperado: la máxima autoridad regional, surgida desde la derecha, se transformaba en uno de los principales dolores de cabeza para el Gobierno.

La entrevista comenzó a subir de tono incluso antes del debate sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas. Juliá dejó en claro que, a su juicio, el delegado presidencial Víctor Pino no había estado a la altura de la emergencia ni había adoptado oportunamente todas las medidas necesarias para enfrentar la noche más crítica del temporal.

Mientras Constanza Santa María revisaba su teléfono y lo confrontaba con información que atribuía al equipo de la Delegación, el gobernador reaccionó con evidente molestia. Manifestó que lamentaba que colaboradores del delegado Pino estuvieran entregando antecedentes que, según sostuvo, no eran correctos y que estaban siendo utilizados para cuestionar su actuación en plena transmisión.

Juliá también cuestionó la coordinación de Senapred, defendió la necesidad de decretar estado de catástrofe y pidió el despliegue de las Fuerzas Armadas. Cuando Santa María le señaló que la llegada de militares no haría que dejara de llover, el gobernador reaccionó molesto: “Me parece un poco insultante”, y advirtió que no correspondía caricaturizar la gravedad de la situación.

El cruce se viralizó y, lejos de debilitarlo, fortaleció su imagen ante una región que esa madrugada exigía respuestas más firmes.

Un capital político propio y el round con Poduje

La independencia de Juliá frente a La Moneda tiene una explicación política. Aunque fue elegido con el apoyo de Chile Vamos y pertenece al mismo sector amplio que sostiene al Gobierno, formalmente es independiente.

Ese capital propio lo vuelve difícil de disciplinar. El delegado presidencial representa al Presidente y los ministros dependen directamente de él; Juliá, en cambio, responde ante los electores de la región. No puede ser removido por La Moneda ni necesita esperar una autorización partidaria para cuestionar al Ejecutivo.

En ese sentido, “ingobernable” no significa incapaz de gobernar, sino imposible de controlar políticamente desde Santiago.

En contrapelo, Juliá sí fue elegido con el apoyo de las fuerzas de Gobierno y de derecha, sectores que necesitará para una futura candidatura a la reelección.

Cuando los ministros Iván Poduje y Louis de Grange llegaron a Coquimbo, el gobernador aseguró que no había sido informado y cuestionó el sentido de una visita que, a su juicio, tuvo más fotografías que coordinación. Poduje respondió públicamente que nadie se estaba sacando fotos y, posteriormente, acusó al gobernador de faltar a la verdad.

El conflicto escaló hasta provocar la intervención de la Asociación de Gobernadores Regionales, que respaldó a Juliá y cuestionó la conducta del ministro.

El choque con Pino

El delegado presidencial Víctor Pino tampoco quedó fuera de sus cuestionamientos. Las diferencias entre ambas autoridades venían acumulándose desde antes del temporal.

En junio, Juliá ya había criticado la ausencia del delegado en la Mesa Regional de Desarrollo Rural de Salamanca, episodio que generó tensiones entre los equipos de la Delegación Presidencial y el Gobierno Regional.

Hace pocos días, la distancia se hizo aún más evidente. Mientras desde la Delegación se intentaba proyectar el inicio de una etapa de recuperación, Juliá insistió en que la región continuaba en plena emergencia, con familias aisladas, caminos cortados y sectores donde la ayuda todavía no llegaba.

La disputa no era solo semántica: declarar superada la emergencia supone cambiar las prioridades, las vocerías y la manera de distribuir los recursos.

Por otra parte, el enfrentamiento con el ministro de Agricultura, Jaime Campos, llevó el fuego amigo a otro nivel. Campos afirmó que el temporal no había generado daños estructurales en la agricultura chilena y minimizó la afectación pisquera, provocando indignación entre productores y autoridades de las comunas rurales.

Las declaraciones fueron cuestionadas transversalmente. Incluso el alcalde de Monte Patria calificó al ministro como una autoridad “no grata”.

Juliá no se limitó a contradecirlo. Calificó sus palabras como impresentables, acusó indolencia y desconocimiento de la realidad regional, y planteó que su permanencia en el gabinete era insostenible, solicitando la renuncia del ministro Campos.

Eso no es todo. El plan de reconstrucción por más de $18 mil millones presentado por Cristóbal Juliá abrió un nuevo flanco dentro del Consejo Regional. El consejero republicano Francisco Corral, primera mayoría regional, cuestionó la viabilidad técnica, financiera y jurídica de la reasignación, advirtiendo que podría afectar proyectos en ejecución. Las dudas aumentaron tras la renuncia de Danilo Tapia, jefe de Presupuesto del GORE, quien habría pedido una revisión previa de la Dirección de Presupuestos y alertado sobre posibles responsabilidades administrativas.

La relación entre Juliá y Corral pasó de una convivencia política relativamente fluida a un abierto contrapeso dentro del CORE. El quiebre se profundizó cuando Corral defendió al delegado presidencial Víctor Pino frente a las críticas del gobernador y durante las diferencias por la conducción de la emergencia. Mientras sectores oficialistas atribuyen el tono confrontacional de Juliá a una estrategia para disputar el liderazgo regional con Alí Manouchehri, su entorno sostiene que responde a la necesidad de defender a Coquimbo. Ahora deberá demostrar que su plan, además de fuerza política, tiene sustento presupuestario y jurídico.

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Kast y una visita con gusto a poco

La nueva visita del Presidente José Antonio Kast a la Región de Coquimbo la semana pasada generó expectativas entre las autoridades locales, especialmente porque se produjo cuando la emergencia comienza a dar paso a una etapa todavía más compleja: la reconstrucción. Se esperaban anuncios importantes y una puesta en escena atingente a la catástrofe, pero la visita del mandatario generó más dudas que certezas.

En su nuevo paso por la Región de Coquimbo, José Antonio Kast llegó hasta la Avenida del Mar, cerca del Faro Monumental de La Serena. El lugar presenta una afectación evidente, tal como lo señalamos en la edición anterior de este newsletter. Las crecidas y bajadas de quebradas arrastraron hacia la playa grandes cantidades de madera, sedimentos, basura y otros residuos. No obstante, ese borde costero no representa la primera línea de la tragedia ni permite dimensionar completamente el drama que aún enfrentan miles de familias.

Mientras el Presidente recorría la playa, en otras zonas aún se vivía una realidad mucho más compleja: viviendas dañadas, puentes y caminos destruidos, predios agrícolas golpeados, servicios sanitarios rurales afectados y localidades que pasaron varios días aisladas o sin comunicaciones.

La emergencia tuvo precisamente en la conectividad uno de sus mayores impactos. El Ministerio de Obras Públicas reconoció interrupciones en distintos puntos de la red vial y problemas para acceder a comunas como Río Hurtado, Monte Patria, Punitaqui y Combarbalá. La propia Delegación Presidencial informó que localidades de Río Hurtado recién recuperaron la conectividad telefónica tras la instalación de una antena móvil de emergencia. A eso se suma más de 12 mil viviendas dañadas según el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

Es ahí donde surge la principal crítica política al recorrido presidencial. La Avenida del Mar ofrece una postal potente para las cámaras, pero difícilmente refleja la dimensión territorial de una región extensa y rural. Una visita del mandatario a Islón en la propia capital regional, o a Río Hurtado, La Higuera, o a alguno de los sectores aislados, lo habría obligado a enfrentar una imagen menos cómoda: caminos interrumpidos, familias sin poder comunicarse y municipios desplegados con recursos insuficientes.

La diferencia no es menor. En una catástrofe, el lugar escogido por una autoridad también comunica prioridades.

Mucha escucha, pocas definiciones

Después del recorrido, Kast se reunió con alcaldes, parlamentarios y representantes vinculados al COGRID. De acuerdo con asistentes, la cita tuvo un carácter principalmente expositivo: las autoridades locales entregaron catastros, plantearon urgencias y explicaron los daños que mantienen a sus comunas en una situación crítica.

Las declaraciones posteriores al encuentro reflejaron una evaluación transversal. El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, cuestionó que la respuesta presidencial no abordara las necesidades inmediatas de las comunas, mientras que el alcalde de Monte Patria, Cristián Herrera, sostuvo que la reunión dejó “más dudas que certezas”. A su vez, el alcalde de Illapel, Denis Cortés, planteó la necesidad de contar con un financiamiento especial que no dependa exclusivamente de la próxima Ley de Presupuestos. por su parte, la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, también fue dura con Kast al manifestar que no escuchó nada concreto por parte del Presidente, mientras que el alcalde de Vicuña, Mario Aros, advirtió que los compromisos deben transformarse prontamente en recursos concretos para la reconstrucción.

A las observaciones de los alcaldes se sumó la consejera regional UDI, Paola Cortés, quien en la última sesión del Consejo Regional agradeció la presencia del mandatario, pero reconoció que esperaba definiciones más contundentes: “Siento que son más visitas que anuncios. Yo esperaba anuncios concretos”, señaló. Como ejemplo de la lentitud de la respuesta, agregó que en la comuna de Canela aún no llegan ni siquiera las cajas de ayuda de SENAPRED.

La Región de Coquimbo ya no necesita otra fotografía de la emergencia. Necesita saber cuánto dinero llegará, cuándo estará disponible, qué ministerios financiarán cada obra y cuáles serán las prioridades. También requiere garantías de que las comunas rurales y más apartadas no quedarán relegadas frente a los sectores urbanos con mayor visibilidad.

La visita presidencial no fue inútil. Permitió que los municipios expusieran directamente sus necesidades y volvió a instalar la reconstrucción regional en la agenda del Ejecutivo.

Kast escuchó, recorrió y recibió los catastros. Pero regresó sin entregar las certezas que esperaban los alcaldes. Por eso, más allá de la valoración institucional de su presencia, la visita terminó con gusto a poco.

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La catástrofe que volvió a desnudar las fallas de Aguas del Valle

El sistema frontal puso a prueba la capacidad de Aguas del Valle para responder ante una catástrofe de gran magnitud. La sanitaria logró mantener inicialmente el suministro mediante fuentes de respaldo, pero la extrema turbiedad, el desborde del río Elqui y la inundación de instalaciones estratégicas terminaron golpeando severamente su sistema de producción. La empresa debió operar con infraestructura provisoria y reconoció que esta no permitía satisfacer la demanda habitual de La Serena y Coquimbo.

La magnitud del fenómeno explica parte importante del colapso inicial, pero no despeja las interrogantes sobre la respuesta posterior. Miles de familias permanecieron durante varios días sin agua, mientras dirigentes vecinales denunciaban estanques vacíos, escasa presencia de camiones aljibe y sectores donde apenas salía un hilo desde las cañerías. Aunque la sanitaria informaba altos porcentajes de reposición, todavía existían barrios que seguían dependiendo de un abastecimiento alternativo irregular.

Las críticas atravesaron los colores políticos. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, afirmó que Aguas del Valle “no ha dado el ancho”, mientras el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, calificó como inaceptable el hecho de que familias completaran ocho días sin suministro. El jefe comunal sostuvo que el fracaso de la sanitaria era evidente y también cuestionó al Gobierno por no fiscalizar y exigir soluciones con mayor fuerza.

La controversia aumentó cuando el gerente general de Aguas del Valle, José Luis Murillo, planteó que la empresa consideraba lo ocurrido como un caso de fuerza mayor y, por esa razón, no contemplaba entregar compensaciones voluntarias. La definición final quedará en manos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que deberá establecer si el fenómeno exime completamente a la sanitaria o si existieron incumplimientos durante la contingencia.

Desde el Congreso, el senador Daniel Núñez calificó la postura de la empresa como “un anuncio indignante” y anunció que exigirá al superintendente de Servicios Sanitarios intervenir para que Aguas del Valle pague compensaciones por los perjuicios provocados. El parlamentario argumentó que hubo ciudades y localidades que permanecieron hasta siete días sin agua, obligando a las familias a financiar la compra de agua embotellada.

El senador Matías Walker, en tanto, pidió aplicar las sanciones más altas y calificó como una “negligencia inexcusable” la falta de contenedores suficientes en sectores densamente poblados. Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri anunció que oficiará a la Superintendencia para establecer si la empresa realizó las inversiones necesarias y pidió evaluar si cuenta con las condiciones para seguir administrando la concesión sanitaria regional.

El cuestionamiento resulta todavía más sensible porque no es la primera vez que Aguas del Valle enfrenta problemas similares. Tras los cortes ocurridos durante las lluvias de 2015, la justicia ordenó indemnizar a cerca de 40 mil consumidores, luego de que el SERNAC acreditara deficiencias en la información y en las medidas de mitigación, entre ellas la falta de suficientes camiones repartidores de agua.

Sería injusto desconocer que la sanitaria enfrentó daños extraordinarios y que parte de su infraestructura quedó literalmente bajo el barro. Pero también sería insuficiente atribuir toda la crisis a la fuerza de la naturaleza. La discusión de fondo será determinar cuánto del corte resultaba inevitable y cuánto de su prolongación obedeció a una infraestructura vulnerable, reservas limitadas y un plan de contingencia incapaz de garantizar agua a todos los sectores afectados.

Aguas del Valle logró finalmente avanzar en la recuperación del servicio, pero quedó bajo una presión institucional y política compleja. Ahora corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios establecer las responsabilidades.

Un mensaje de la U.Central

U.CENTRAL SEDE COQUIMBO SERÁ ANFITRIONA DEL CONGRESO INTERNACIONAL ASFAE 2026 ENTRE EL 4 Y EL 6 DE NOVIEMBRE

Durante tres jornadas, los participantes podrán asistir a conferencias magistrales, presentación de investigaciones científicas, paneles de discusión, talleres especializados, mesas temáticas, sesiones de pósteres y actividades de networking académico.

“Este congreso internacional constituye una oportunidad para acercar la investigación de alto nivel a la macrozona norte y fortalecer las redes de colaboración entre universidades, investigadores, empresas y organismos públicos”, señaló Yerko Cortés Soza, Vicedecano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la U Central y Secretario Ejecutivo de ASFAE.

Por su parte, Jaime Alonso Barrientos, Vicerrector Regional de la universidad, destacó “esta instancia refleja nuestro compromiso con la excelencia académica, investigación y vinculación con el medio. Además, esperamos que genere beneficios para la economía regional mediante el fortalecimiento del turismo de reuniones y la llegada de visitantes nacionales e internacionales”.

La realización del Congreso en la región, representa un hito para la descentralización y el fortalecimiento de la actividad científica. Las inscripciones, convocatoria de trabajos científicos y novedades del encuentro estarán disponibles a través de www.asfae2026.cl, plataforma oficial desde donde se espera convocar a participantes de Chile y diversos países de Latinoamérica.

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Zona de Catástrofe: anuncian aplazamiento en vigencia para certificados de revisiones técnicas

Como una medida de apoyo a las zonas afectadas por las intensas precipitaciones, declaradas como zonas de catástrofe, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó acerca de la prórroga de las revisiones técnicas en la Región de Coquimbo y provincia del Huasco, en Atacama, para quienes debían cumplir con el trámite durante julio y agosto.

La medida, que permite aplazar el procedimiento hasta el 30 de septiembre, nace como una ayuda en directo beneficio de las personas que se han visto afectadas por la emergencia climática.

“Esta medida busca ir en ayuda de las personas que resultaron afectadas por las intensas lluvias en las zonas declaradas de catástrofe y quienes tienen que realizar su revisión técnica en julio y agosto, meses que corresponden a los vehículos con patentes terminadas en 4 y 5, respectivamente”, destacó el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

“Es un anuncio que entrega tranquilidad a las familias y a los conductores que se vieron afectados por la emergencia meteorológica. El objetivo es facilitar el cumplimiento de esta obligación, evitando perjuicios derivados de una situación excepcional, siempre resguardando la seguridad vial”, indicó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Marcelo Rojas.

Tanto la Región de Coquimbo como la provincia del Huasco, en la Región de Atacama, presentan cortes de caminos, desbordes de caudales, deslizamientos de terrenos y zonas inundadas, producto del sistema frontal que afectó al país, además de dificultades para la operación de las plantas revisoras, que han funcionado de manera parcial.

Desde la Seremi se hace un llamado a las personas beneficiadas a agendar oportunamente su revisión técnica y no esperar hasta el último día del plazo extraordinario, contribuyendo así a una atención más expedita en las plantas revisoras.

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Tres balas y múltiples teorías: el inquietante ataque al municipio de Coquimbo

Un ataque cuyo origen y motivaciones siguen siendo desconocidos golpeó directamente a la Municipalidad de Coquimbo. Durante la madrugada del viernes, desconocidos efectuaron disparos contra el edificio consistorial ubicado en la intersección de avenida Varela con Borgoño.

Al menos tres proyectiles impactaron los ventanales del inmueble, sede central de la administración municipal y lugar al que diariamente concurren cientos de vecinos para realizar trámites y solicitar atención.

El hallazgo fue informado por funcionarios municipales, quienes presentaron la denuncia ante Carabineros. Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación Policial de la Segunda Comisaría y del Laboratorio de Criminalística comenzó a trabajar en el lugar para levantar evidencia balística, establecer la trayectoria de los proyectiles y determinar desde qué punto fueron realizados los disparos.

Una de las diligencias centrales será reconstruir el desplazamiento de los responsables y establecer si los disparos fueron efectuados por una sola persona desde un vehículo en movimiento o por más de un atacante. Hasta ahora, no se ha informado de testigos directos, personas heridas ni detenidos.

Sin amenazas previas

Desde la municipalidad aseguraron que el alcalde Alí Manouchehri, sus asesores y los principales funcionarios comunales no habían recibido amenazas que pudieran anticipar un episodio de esta naturaleza. Tampoco existe, hasta ahora, un antecedente que permita sostener que los proyectiles estuvieron dirigidos personalmente contra el jefe comunal.

La suspensión de La Pampilla entra entre las posibles hipótesis

El ataque ocurrió en un contexto especialmente sensible para la administración municipal. Días antes, el alcalde Alí Manouchehri había anunciado la suspensión de La Pampilla 2026, una decisión de alto impacto social, económico y político para Coquimbo. Por ello, entre las teorías que comenzaron a circular surgió la posibilidad de que los disparos correspondieran a una represalia o señal de intimidación vinculada con esa determinación.

También se ha especulado con un intento de amedrentar directamente al jefe comunal, o que el ataque es un eventual mensaje dirigido a su hermano, el diputado Daniel Manouchehri. Sin embargo, hasta ahora ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por la Fiscalía o Carabineros.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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