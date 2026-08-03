Fernanda García (Faro UDD): idea de privatizar Codelco es “para impedir fuga” de derecha hacia PNL

La propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de avanzar hacia una privatización total o parcial de Codelco sigue generando reacciones al interior de la derecha. Esta vez fue la jefa editorial de Faro UDD, Fernanda García, quien atribuyó la iniciativa a una estrategia política para contener el avance del Partido Nacional Libertario sobre el electorado más duro del sector.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, García sostuvo que el planteamiento de Squella responde a un intento de marcar diferencias dentro de la derecha más que a una discusión técnica sobre el futuro de la cuprífera estatal.

“Evidentemente hay un afán político, un afán de poner un punto, de marcar una bandera, de hacer un quiebre respecto a lo que está diciendo el Gobierno, de cambiar el eje, tener un protagonismo que va más allá de lo de Codelco”, afirmó.

La abogada agregó que una propuesta de esa magnitud debió ser discutida previamente con los aliados políticos e incluso dentro de la propia bancada republicana.

“Una bomba de ese porte, si se va a sembrar, se tiene que haber conversado por lo menos dentro del sector, por la envergadura del tema”, señaló.

García también abordó la competencia que existe entre Republicanos y el Partido Nacional Libertario, asegurando que ambos mantienen importantes coincidencias ideológicas.

“Pareciera ser nuevamente que, más allá de proyectos políticos, por ciertos personalismos, tampoco se logró formar esa coalición entre dos sectores que, digámoslo, tienen harta convergencia ideológica, porque no es que el Nacional Libertario esté tan lejos del Republicano”, sostuvo.

A su juicio, esa cercanía explica el movimiento de Squella. “Él está actuando para impedir una fuga, impedir una fuga en vacío de capitales de un sector más duro de la derecha hacia Nacional Libertario”, afirmó.

No obstante, la académica calificó la estrategia como un “error político”, al considerar que el oficialismo debería concentrarse en gobernar en lugar de seguir privilegiando la lógica electoral.

“A mí me parece un error político, porque la fortaleza de quien ya está en el poder, el Gobierno, y eso es algo que a la derecha a veces le cuesta un poco entender, es ejercer el poder que tiene”, indicó.

Finalmente, advirtió que parte del sector continúa actuando como si aún estuviera en campaña. “Pareciera que todavía, a pesar de que ya nos dimos cuenta de que los eslóganes no bastan, seguimos en campaña algunos, y eso es preocupante”, concluyó.