Crisis forestal golpea duro en Biobío

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¡Hola, Biobío! Ya se empieza a sentir, para bien, menos tráfico en las calles de las comunas de la región, gracias al inicio de las vacaciones de invierno en algunas de las universidades y colegios, pero eso no quiere decir que el problema de la congestión vehicular esté solucionado ni mucho menos. Y una de las causas de la intensificación de este problema durante el 2026 en el Gran Concepción es que una de las principales arterias –la avenida Colón– quedó con sus obras inconclusas y con cortes en varios sectores.

Desde el Ministerio de Vivienda sostienen que están en etapa de preparación de antecedentes para la revaluación del proyecto, el cual necesitará un refinanciamiento. Creen que esta revaluación se concretará en septiembre, así es que habrá que armarse de paciencia.

En ese contexto, accedimos a información relativa a las cuentas bancarias de la polémica empresa Tapusa, que dejó abandonadas las obras de Avenida Colón. El jefe del Departamento de Delitos Tributarios del SII instruyó el inicio de un proceso de recopilación de antecedentes respecto de la contribuyente Tapusa, “por actos que pudieren revestir caracteres de delito tributario” y pidió judicialmente acceso a la información bancaria de la empresa. El Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana accedió a la solicitud.

También destacamos el desconocido aumento de sueldo que tuvo la mayoría de los seremis. Es que en septiembre de 2024, la “Comisión para la fijación de remuneraciones”, presidida por un exministro del Presidente Sebastián Piñera, determinó un generoso reajuste que comenzaría a correr en marzo de este año. En general, los seremis actuales pasaron a obtener más de $4.700.000 mensuales. Hasta febrero, la mayoría detentaba un sueldo de entre $ 3.500.000 y 3.700.000 mensuales.

La crisis en la industria forestal ha significado cientos de despidos, tensiones entre empresas y sindicatos, y llamados desesperados desde la Corma para incentivar la construcción en madera. Incluso, el gremio viajará a Estados Unidos para tratar de evitar que se le aplique un nuevo arancel, el cual significaría otro golpe más a ese rubro. Este año se registra una disminución de las exportaciones forestales de un 21,5%.

Pero cerramos con dos buenas noticias: nueve terrenos de la región podrían ingresar al Plan Sitio Eriazo Cero y dos jóvenes escritoras penquistas, Estefany Cisternas y Constanza Moncada, están teniendo un exitoso debut con sus primeras novelas. Acá cuentan cómo se inspiraron y en qué proyecto literario trabajan actualmente.

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Seremis actuales reciben un millón de pesos más de sueldo que los de la administración anterior

Aunque marzo significa gastos para la mayoría de los chilenos, para algunos políticos significó la asunción en un nuevo y bien pagado empleo en el aparato público. Entre ellos están los secretarios regionales ministeriales, más conocidos como seremis. Y es que este cargo siempre ha sido interesante para los políticos, pues en regiones generalmente ayuda a la exposición pública de quienes están en el mundo de la política.

Pero este año, además, marzo vino con un generoso aumento de sueldo. La remuneración bruta de un seremi en el Biobío, en al menos 14 reparticiones, variaba entre $ 3.500.000 y 3.700.000 hasta febrero de este año. Desde marzo, este monto mensual se reajustó y el sueldo de los seremis actualmente supera los $ 4.700.000.

Eso sí, esto no fue una decisión de la administración de José Antonio Kast. El incremento, que comenzó a regir el 11 de marzo de este año, se determinó el 10 de septiembre de 2024. El organismo que fijó el nuevo monto fue la “Comisión para la fijación de remuneraciones”, la cual estuvo presidida por Felipe Larraín Bascuñán, exministro de Hacienda del Presidente Sebastián Piñera, e integrada por la abogada Patricia Arriagada Villouta, el exdiputado RN Diego Paulsen Kehr (que acaba de ser designado como embajador en Reino Unido), el economista Enrique Marshall Rivera y el exsubsecretario de Hacienda de Sebastián Piñera, Alejandro Weber Pérez.

La que sí fue una decisión de la actual administración es la solicitud de un aumento extra para los seremis de Salud, un hecho que generó múltiples críticas, debido a la actual crisis en la red asistencial por el tema de los recortes presupuestarios. En el oficio 686 de este año, el Ministerio de Salud pidió a la Comisión de fijación de remuneraciones autorizar un incremento mensual del 20%. La solicitud fue aceptada el 4 de mayo de este año y está firmada por la actual presidenta de la comisión, Patricia Arriagada Villouta.

En el caso de la seremi de Salud del Biobío, la psicóloga Isabel Rojas Salfate, tuvo un sueldo bruto de $ 5.636.000 en mayo, según la página de transparencia del organismo. En ese mismo mes, pero de 2025, el seremi de Salud de ese momento, Eduardo Barra Jofré, recibió un sueldo de $ 4.765.000.

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Crisis forestal: despidos masivos y viaje a EE.UU. para frenar nuevo arancel

Mientras Forestal Arauco despidió a más de 100 trabajadores a principios de junio, a mediados de este mismo mes se reportó, por parte de la Asociación de Contratistas Forestales, que en la CMPC también hubo una desvinculación masiva que afectó a casi 700 trabajadores, pertenecientes a empresas contratistas.

Las causas de estos despidos son las pérdidas generadas por los incendios forestales, el alza de los precios de los combustibles y la baja en la demanda (y el precio) de celulosa. Es que según las estadísticas de Conaf, en las temporadas 2023 y 2024, de las 187 mil hectáreas que se quemaron en la Región del Biobío por incendios forestales, 116 mil correspondieron a plantaciones forestales. Es decir, un 62% del bosque quemado era plantación.

Por su parte, aunque las forestales siguen siendo las principales empresas de exportaciones de la región (un 61,7% del total), disminuyeron de US$ 272 millones a US$ 213,6 millones, si se compara abril de este año con abril del año pasado, según el INE. Justamente, la baja en los precios y en la demanda de celulosa explican esta disminución.

En este contexto, Jose Palma Romero, presidente del Sindicato Interempresa de Trabajadores Forestales, señaló que “un gran porcentaje de los 92 trabajadores que participaron del sindicato están despedidos, sin perjuicio de los otros despidos internos realizados en la planta aserradero de Forestal Arauco, en donde el 24 de junio hubo más de 70 despidos y, probablemente, este fin de mes se realicen más de 100 despidos”.

En tanto, desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma) sostienen que se requieren medidas concretas que permitan sostener la actividad y proteger a las pequeñas y medianas empresas. “Necesitamos una política más decidida para impulsar la construcción en madera, capaz de generar mayor actividad y contribuir a frenar la pérdida de empleos”, sostuvo Rodrigo O’Ryan, presidente de Corma.

Además, desde el gremio adelantaron que viajarán la próxima semana a Estados Unidos, como parte de una delegación de la Sofofa, para plantear ante la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos que esta industria no debe quedar sujeta a los aranceles por trabajo forzoso que estudia aplicar la nación norteamericana. “No existe ningún hallazgo ni evidencia de trabajo forzoso en productos forestales chilenos. Aplicar un arancel categórico sin ese respaldo es desproporcionado e injusto”, afirmaron.

Cabe recordar que, según una investigación realizada en Estados Unidos, Chile, junto a otras 59 economías, está importando bienes producidos con trabajo forzoso, por lo se propone aplicar a sus productos un arancel de entre 10 y 12,5%.

Desde el gremio explican que la industria forestal representa el 1,3% del PIB nacional “y cerca del 15% de la actividad económica en las regiones forestales, con cientos de miles de puestos de trabajo en juego. Y dado que la biomasa forestal constituye el 25% de nuestra matriz primaria de energía, una contracción del sector presionaría al alza los costos energéticos”.

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SII pidió acceso a cuentas bancarias de empresa que abandonó obras de avenida Colón

Las obras de avenida Colón ya suman dos meses de abandono y el Ministerio de Vivienda aún está en proceso de preparación de los antecedentes técnicos y financieros que permitirán ingresar la revaluación del proyecto. Pero también aparecen nuevos antecedentes sobre Tapusa, la polémica empresa que estaba a cargo de las obras.

En una revisión de la información judicial realizada por Aquí Biobío, se encontró un documento de febrero de este año del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. En dicho documento, este tribunal acepta la solicitud del Servicio de Impuestos Internos (SII) para acceder a la información de las cuentas bancarias de “Tapusa Sociedad Anónima Agencia en Chile“, en los bancos Bice y BCI.

El SII fundamenta su solicitud en una serie de irregularidades encontradas en las declaraciones de la empresa, para así “verificar la efectividad de las operaciones comerciales realizadas por la requerida con supuestos proveedores y la veracidad e integridad de las declaraciones presentadas por la contribuyente, a fin de poder determinar la existencia de hechos que pudieren revestir el carácter de delito”.

El ente fiscalizador agrega que “las conductas que han sido detectadas consisten principalmente en una sobredeclaración de créditos fiscales y la de facturas provenientes de contribuyentes que presentan irregularidades tributarias, como por ejemplo que no han enterado en arcas fiscales los montos que la requerida ha declarado como Crédito Fiscal”.

Tapusa está vinculada a la investigación del megafraude tributario de la banda liderada por José Antonio Pavez Canessa. En este fraude diversas empresas acudían a la firma de Pavez Canessa, según la investigación del Ministerio Público, para así incrementar artificialmente sus costos de operación y disminuir el pago de impuestos. Entre ellas habría estado Tapusa. De hecho, el representante legal de la empresa en los años en que se habrían cometido los delitos tributarios fue querellado por el SII.

Aunque desde Tapusa sostuvieron en mayo de este año a Mega que los hechos que se investigan corresponden a 2022, el documento al que tuvo acceso Aquí Biobío explica que la información que pidió el SII en febrero de este año apunta a clarificar movimientos sospechosos mucho más recientes: “La requerida, en los meses de junio de 2024 y septiembre de 2025 sobredeclaró sus créditos fiscales por un monto de $ 760.000.000“, agregando que “en los meses de febrero, marzo, agosto, septiembre y diciembre de 2024 utilizó crédito fiscal IVA por un total de $ 1.018.438.880 proveniente de cinco proveedores, quienes presentan un comportamiento tributario irregular, entre los que se encuentra que no han declarado su débito fiscal”, dice la solicitud del SII.

Cabe destacar que según el portal InfoTransparencia, Tapusa recibió órdenes de compra por parte del Serviu y la Municipalidad de Talcahuano por más de $ 53 mil millones.

Respecto de qué pasara con las obras abandonadas por la empresa en avenida Colón, desde el Minvu explicaron que estas deben ingresar a revaluación en el Ministerio de Desarrollo Social, proceso que es indispensable para reactualizar los montos que se requieren. Según el Minvu, se espera que esa etapa acabe a más tardar en septiembre.

Un mensaje de Inacap

Estudiantes de Mecánica Automotriz de INACAP Los Ángeles brindaron asistencia en el Copec RallyMobile

Por tercer año consecutivo una delegación de 12 estudiantes de la carrera de Mecánica Automotriz y Electromovilidad de INACAP Los Ángeles participaron en el Copec RallyMobil, principal campeonato de automovilismo de rally en Chile que cada año convoca a familias y fanáticos en distintas regiones del país.

Los futuros profesionales participaron de una experiencia práctica que les permitió aplicar sus conocimientos teóricos en un entorno real y de suma exigencia al efectuar la revisión técnica de los autos en competencia, resolviendo complejos desafíos técnicos en tiempo récord.

“Vivir la adrenalina en el parque de asistencia por tercer año consecutivo ha sido clave para mi formación. Aquí, bajo presión real, es donde demostramos nuestra capacidad y aplicamos la tecnología del futuro”, destacó Sabina Silva, estudiante de Mecánica Automotriz y Electromovilidad.

La participación de INACAP en esta importante competencia, con tecnología de punta y estándares internacionales consolida el aprendizaje de los estudiantes y demuestra que cuentan con las herramientas necesarias de las grandes ligas.

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Estudian otros nueve terrenos para el plan Sitio Eriazo Cero

La Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío confirmó que se encuentra trabajando en un catastro para determinar qué otros terrenos, además del ya anunciado en Barrio Norte de Concepción, entrarán al programa Sitio Eriazo Cero.

Desde el organismo explicaron que hay nueve terrenos, todos pertenecientes al Servicio de Vivienda y Urbanismo, que son candidatos a entrar al plan.

Estos terrenos están distribuidos en cinco comunas de la Región del Biobío y “pueden tener fines comunitarios, de equipamiento, o también para el desarrollo de proyectos habitacionales. Hay tres casos donde algunas entidades han solicitado o efectuado propuestas respecto de qué hacer en dichos espacios y ello está en evaluación”, explicó el seremi de Vivienda, Anselmo Villagra.

Sobre la ubicación específica de los nueve terrenos, desde la Seremi sostuvieron que se anunciará una vez terminado el catastro y definido cuáles entrarán al programa y cuál será su destino.

Cabe recordar que esta iniciativa fue anunciada por el mismo Presidente José Antonio Kast durante su cuenta pública del 1 de junio. Dos semanas después se lanzó formalmente en Barrio Norte (en el sector de Barrio Modelo), con la presencia del ministro de Vivienda, Iván Poduje.

El de Barrio Norte es un terreno de 3.326 metros cuadrados, propiedad del Serviu, donde se construirá un polideportivo, el cual fue propuesto por la Municipalidad de Concepción. “Además, queremos habilitar el suelo y así poder concretar un proyecto habitacional que, inicialmente, daría cabida a 140 familias”, sostuvo el seremi de Vivienda.

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Un romance estilo japonés y una distopía inspirada en la baja natalidad: el debut de dos escritoras penquistas

Tras jornadas llenas de entrevistas, pautas y noticias, la escritura se ha convertido en un espacio creativo para las periodistas Estefany Cisternas (Chiguayante) y Constanza Moncada (Hualpén). Ambas vienen de publicar sus primeras novelas: Un corazón roto y un prometido y Embarazadas del calor, respectivamente. Para Cisternas, su debut literario le permitió darse cuenta de lo que era capaz, mientras que Moncada definió su primer relato como “un pie forzado para seguir escribiendo”.

Estefany Cisternas explica que todo comenzó dentro de la plataforma Wattpad, donde fue creando este relato inspirado en un dorama (drama romántico japonés). “No tenía idea de cómo iba a avanzar y hubo muchos cambios en el camino”, explica.

Fueron los lectores quienes le pidieron más capítulos. Por ello, decidió transformar su historia para convertirla en un libro. “La mayor dificultad fue no ser muy estructurada en el trabajo y no haberlo considerado desde el inicio como un proyecto que podía tener un buen alcance y futuro”, comenta. En total, cuatro años le tomó poder completar su trabajo y mandarlo a editoriales, todo esto en medio de su carrera universitaria y la pandemia.

Entre los años 2023 y 2024, se dedicó a investigar en qué lugares podría publicar su manuscrito; no obstante, no recibió de inmediato una respuesta. Pese a esto, siguió con su búsqueda y dio con Áurea Ediciones, casa editorial que le dio la oportunidad de lanzar su proyecto en julio de 2024.

Desde entonces todo cambió. Actualmente, combina su labor como periodista en el diario El Sur con el trabajo que implica el mundo literario. Igualmente, con su amiga, periodista y también novelista, Catalina Pérez, realizan el podcast Voces Literarias, un espacio de conversación que permite unir a los amantes de la literatura.

Actualmente, Cisternas trabaja en su segundo libro, mientras continúa su desarrollo dentro del mundo literario penquista.

En el caso de Constanza Moncada, sus amigos y familiares siempre le dijeron que se iba a terminar dedicando a la literatura. “Mi libro se los dedico a ellos, porque siempre han apostado para que yo sea una escritora”.

Su debut, Embarazadas del calor, comenzó en un taller de escritura creativa, en el que los asistentes tenían que elegir dos noticias y a partir de ellas crear un relato. Las altas temperaturas y la crisis de natalidad se convirtieron en los ejes centrales de su novela. “Yo nunca pensé que lo primero que iba a publicar iba a ser una distopía (…) Entonces fue un poco obligarme a escribir, a pensar este mundo nuevo y darle sentido”, relata.

Para junio de 2024, Moncada ya contaba con un manuscrito que podía enviar a convocatorias de editoriales. Terminó siendo publicado en octubre de 2024, a través de la editorial Inti Ediciones.

Actualmente, también se encuentra ocupada con su segunda entrega, la que comenta que será totalmente diferente a su primer libro: “Es una novela histórica, con mucha relación con Concepción, dado que está basada en uno de sus personajes históricos, y básicamente es una ficción a lo largo de la vida de este personaje; por ello, tendrá una extensión mucho mayor”.

*Este artículo fue escrito por la estudiante de la Escuela de Periodismo de la UCSC, Ana Catalán.

Antes de irnos, otro dato literario. Entre los talleres que ofrece el Teatro Biobío durante estas vacaciones de invierno, está el de microcuentos, dirigido a personas mayores de 16 años. Se realizará el martes 7 de julio a las 18.30 horas. Más información se puede obtener visitando este link.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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