Madesal anuncia que devolverá concesiones mineras de Isla Santa María

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¡Hola, Biobío! El Niño Godzilla no nos da tregua. Esta semana hemos tenido alertas rojas por desbordes de ríos en Hualqui, Arauco, Tucapel, Cabrero y Los Ángeles. Y para este jueves se reactivarían las lluvias y el viento en toda la región. A su vez, un informe del INIA advierte que hay una alta concentración de nieve en las comunas cordilleranas de Antuco, Santa Bárbara y Alto Biobío, que podría generar aludes. “La lluvia caería sobre la nieve acumulada y aceleraría su derretimiento (…) esa agua puede elevar los caudales de ríos, esteros y quebradas; en cordillera y precordillera podrían favorecerse aludes y remociones en masa”, dice el reporte.

Justamente, las diversas amenazas que está sufriendo nuestra zona es uno de nuestros focos de la semana. Entrevistamos a la doctora Edilia Jaque, directora del Grupo Multiamenazas del Biobío, que viene hace años estudiando el aumento de estos riesgos y cómo nos hemos preparado. Su equipo ha catastrado más de dos mil puntos con riesgo de aludes en la región.

Pero el mal tiempo no ralentiza la fiscalización del poder. Por ello pedimos a la Cámara Baja un informe de los gastos vehiculares de nuestros diputados.

Según este reporte, durante el 2025 hubo ocho diputados de la zona que recurrieron durante todo el año al arriendo de vehículos para transportarse en la región o desde Santiago hasta Valparaíso. Entre estos ocho representantes gastaron más de $ 90 millones. Lideraron el gasto los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Flor Weisse (UDI) y Cristóbal Urruticoechea (PNL).

En tanto, la empresa Madesal informó ayer que renunciará a las concesiones mineras que tenía en trámite en la Isla Santa María. La empresa había sido fuertemente criticada por los habitantes de la isla. La firma aseguró que no desarrollará proyecto minero alguno y que “esta decisión es definitiva“.

La revista literaria Mocha cumple 20 años de vida y se prepara para una celebración como se merece. En sus páginas han escrito desde Premios Nacionales de literatura hasta jóvenes promesas locales.

Un grupo de estudiantes de Periodismo de la UdeC pidió información respecto a casi un centenar de sumarios por acoso laboral en ocho municipios de la zona, ingresados entre enero de 2022 y diciembre de 2025. Más de la mitad de ellos aún no tiene resultados. Dos de estos sumarios (uno en Lota y otro en San Carlos) están abiertos desde el 2022.

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Diputados gastan millones en arriendos de vehículos y algunos reparan los autos propios con dinero público

Aunque desde el gobierno de José Antonio Kast se ha llamado a la austeridad, son justamente los diputados del Biobío más cercanos al mandatario quienes lideran el gasto en torno a arriendo de vehículos. Aquí Biobío solicitó a la Cámara, vía transparencia, los gastos vehiculares de los diputados de la región durante 2025, año de campaña electoral. Según el informe enviado por el organismo, entre los 13 representantes de los distritos 20 (Provincia de Concepción) y 21 (Provincias del Biobío y Arauco) sumaron un gasto anual de $ 92.463.000 en alquiler de automóviles.

El ranking de gasto de 2025 para arriendos de vehículos de nuestros diputados fue el siguiente:

Sergio Bobadilla (UDI): $20.446.757

Flor Weisse (UDI): $15.480.000

Cristóbal Urruticoechea (PNL): $14.130.758

Francesca Muñoz (PSC): $11.689.442

Roberto Arroyo (PSC): $8.624.071

Leonidas Romero (PNL): $8.378.429

Marlene Pérez (Ind-UDI): $7.810.478

Félix González (PEV): $5.903.504

Estos diputados alquilaron todos los meses del año, a excepción de Félix González que no registra arriendos en el mes de febrero. Por su parte, Eric Aedo (DC), María Candelaria Acevedo (PC), Joanna Pérez (Demócratas), Clara Sagardía (FA) y Karen Medina (PDG) no registraron arriendos con fondos públicos en el período solicitado.

Además, hubo seis diputados que en 2025 solicitaron fondos a la Cámara para la mantención de sus autos particulares. Ellos son Joanna Pérez ($2.439.760), Flor Weisse ($1.142.400), Marlene Pérez ($973.862), Clara Sagardía ($811.104), Félix González ($390.607) y Roberto Arroyo ($229.030). Los casos de Weisse, Marlene Pérez, Arroyo y González son los que más llaman la atención, ya que este gasto se suma al que ya registraban por arriendo de vehículos.

Mediante la solicitud de transparencia, también revisamos los gastos rendidos por pagos de peaje y tag. En este ítem llamó la atención que en un mismo distrito los montos tienen altas diferencias. Por ejemplo en el 21, donde hubo más costos por este ítem, Flor Weisse solicitó el reembolso de $1.800.000, Urruticoechea $1.702.900, Sagardía $1.254.209, Medina $33.100, mientras que Joanna Pérez no solicitó reintegro, según la respuesta enviada por la Cámara.

En cuanto a taxis, solo dos diputados registraron gastos a cargo del Estado. Karen Medina por $1.965.000 y Francesca Muñoz por $915.241. Los diputados rinden estos costos (arriendo de autos, tag y peajes, mantención de vehículo particular y taxis) dentro de sus “gastos operacionales”, lo cual está permitido en la normativa de la Cámara.

Aquí Biobío envío consultas a los diputados en ejercicio nombrados en esta nota sobre estos gastos. Tres respondieron. Sergio Bobadilla explicó que arrienda dos vehículos: uno para movilizarse en el distrito y otro para viajar desde Santiago hasta Valparaíso. “Es importante señalar que todos los años los gastos y operaciones asociados a nuestra labor parlamentaria son sometidos a procesos de auditoría, los cuales hemos superado satisfactoriamente, acreditando el correcto uso de los recursos conforme a la normativa vigente“, señaló.

Por su parte, Joanna Pérez manifestó que en su caso, el gasto de mantención es por el alto uso que hace de su vehículo para desplazarse en su distrito y de Santiago a Valparaíso. “Nunca he utilizado arriendo de vehículos, que significaría un costo cercano a $ 6 millones al año por cada uno. Tampoco he rendido gastos por TAG ni por cambios de neumáticos. Incluso, en 2025 sufrí la pérdida total de un vehículo que utilizaba para el trabajo parlamentario en el distrito, debiendo reemplazarlo, lógicamente con recursos propios“.

En tanto, Cristóbal Urruticoechea manifestó que la normativa les permite arrendar hasta dos vehículos, con un tope máximo mensual –este 2026– de $2.695.764. Por lo anterior, afirmó que “el gasto incurrido por este diputado se sitúa significativamente por debajo de dicho margen“. Urruticoechea explicó que uno de los vehículos alquilados lo usa para transportarse entre Santiago y el Congreso, mientras que el otro lo emplea en su distrito.

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Madesal anuncia que devolverá concesiones mineras de Isla Santa María

Durante estas últimas semanas se levantó una serie de protestas en Isla Santa María luego de conocerse que la empresa Madesal tenía concesiones en trámite para exploraciones mineras en más de la mitad de su territorio. Las manifestaciones solo pararon por el frente de mal tiempo que afecta a todo el sur de Chile, pero la comunidad isleña se mantiene en estado de alerta.

Ayer Madesal envió un comunicado al medio Sala de Prensa, en el que confirma la posesión de estas patentes, pero a la vez informa que las devolverá. “Durante julio de 2026, Madesal instruyó formalmente a su asesora jurídica realizar todas las actuaciones necesarias para renunciar a las concesiones mineras actualmente en trámite y obtener la cancelación de sus respectivas inscripciones”, dice el comunicado.

A su vez, la compañía, conocida en la zona por sus proyectos inmobiliarios, sostuvo que actualmente “no tiene interés en desarrollar actividades de exploración, explotación ni aprovechamiento de recursos minerales en Isla Santa María. No existe ni existirá un proyecto minero impulsado por nuestra compañía en la isla. Esta decisión es definitiva”.

Actualmente, Madesal tiene ocho solicitudes sobre 1.900 hectáreas ubicadas en las zonas centro y sur de Santa María (tal como se ve en la imagen principal de esta nota). La isla tiene una superficie de alrededor de 3.500 hectáreas.

Según la firma, están estudiando jurídicamente si les es posible realizar este traspaso a la misma comunidad. “Con el propósito de que este proceso pueda ser revisado de manera transparente, Madesal propone constituir una mesa de información y seguimiento, integrada por representantes de la comunidad, la Municipalidad de Coronel, las autoridades competentes y Empresas Madesal”, sostiene el escrito.

La compañía agrega en su comunicado que el proyecto de energía eólica ISM Generación también fue abandonado: “No corresponde a un proyecto actualmente vigente ni existe decisión alguna de desarrollarlo en Isla Santa María. La información histórica que permanecía publicada en el sitio corporativo ha sido actualizada para reflejar adecuadamente esta situación”.

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Experta en multiamenazas: “Las comunidades del Biobío están tan vulnerables como hace 20 años”

La doctora Edilia Jaque Castillo es la directora del Grupo Multiamenazas del Biobío, un equipo de académicos de la Universidad de Concepción que desde el 2022 investiga los riesgos socionaturales en el Biobío. El grupo ha generado mapas e informes que han puesto a disposición de los organismos públicos, en los que advierten sobre los lugares de mayor riesgo de remociones en masa e incendios forestales, entre otras amenazas.

Su diagnóstico es que, a pesar de que año a año estamos enfrentándonos a lluvias intensas, no avanzamos en prevención. Todo ello en un contexto en el que los eventos extremos son cada vez más recurrentes producto del cambio climático. “Este temporal encontró a las comunidades tan vulnerables como hace 10 o 20 años. No hemos avanzado en políticas públicas que tiendan a mejorar las condiciones de las comunidades, a pesar de que las amenazas son hoy más intensas debido a la concentración de lluvia en periodos cortos”, advierte.

―¿Nos tomó preparados este último temporal?

―Depende a quién le preguntes. A las comunidades no las encontró preparadas, y es ahí donde ocurre el desastre. Desde la perspectiva del conocimiento de las amenazas, sabíamos lo que venía; desde enero se hablaba de un fenómeno del Niño “Godzilla” y de los ríos atmosféricos. El problema es que el Estado y los municipios no han avanzado en construir instrumentos, tales como mapas a escalas manejables, para saber exactamente dónde hay mayor probabilidad de inundaciones, remociones en masa o aluviones. Estamos más o menos preparados en el conocimiento, pero la falla está en que los centros de investigación financiados no logran descentralizarse y se quedan en Santiago, descuidando la escala local de zonas como Lirquén, Penco o Arauco. A esto se suma que hay una falta de capacidad profesional y técnica en muchos municipios, que no tienen los recursos suficientes.

―Su grupo de investigación, Multiamenazas Biobío, habla en su mismo nombre de la interacción entre estos riesgos

―Un ejemplo claro es lo que pasa tras los incendios. En zonas como Santa Juan, Lirquén y Penco, las cuencas quedaron expuestas después del fuego de enero. El suelo quemado genera grietas y pierde capacidad de infiltración. Cuando llega la lluvia, el agua no infiltra, sino que escurre arrastrando material, lo que se transforma en flujos de barro y deslizamientos. Nosotros hemos construido un inventario de más de 2.000 puntos de remociones en masa en la región del Biobío para modelar la susceptibilidad a remociones en masa de forma seria, datos que pusimos a disposición pública, porque varios organismos públicos como Sernageomin o Senapred no tienen suficiente capacidad de horas profesionales para levantar tal nivel de detalle. Este inventario corresponde a puntos catastrados con remociones en masa entre 1990 y 2025 en la región.

―¿Qué opina de los planes de reconstrucción que se están proponiendo actualmente?, ¿están incluyendo estas amenazas en la planificación?

―Participé en reuniones sobre el plan de reconstrucción de Penco y planteé que no estaban incluidas las remociones en masa. Se enfocan en recuperar la zona quemada con tecnologías interesantes basadas en la naturaleza, como “bosques de bolsillo y humedales”, pero no contemplan que ese territorio sigue siendo dinámico y que las laderas con pendientes fuertes volverán a recibir precipitaciones intensas y se activarán remociones en masa. No está pensado desde el enfoque de multiamenaza.

―¿Cuál es su análisis sobre el financiamiento de la ciencia para la prevención en Chile?

―El escenario es negativo. Hay mucho recurso público que se pierde; por ejemplo, tras el terremoto se rehicieron planes reguladores en el Biobío y casi ninguno se aprobó. Los gobiernos regionales podrían destinar recursos locales a fortalecer grupos de investigación, los cuales son generalmente pequeños, por lo que no se necesitan tantos fondos. Es ciencia aplicada que podría aportar generando “Tools Box” a los municipios y a los sistemas públicos, para que puedan actualizar su propia información de riesgo.

Un mensaje de Inacap

Carros de emergencia de Bomberos de Curanilahue recibieron asistencia técnica de estudiantes de INACAP San Pedro de la Paz

Un equipo integrado por 22 estudiantes de las áreas de Mecánica, Maquinaria Pesada y Vehículos Automotrices, Mantenimiento Industrial y Prevención de Riesgos y Gestión de Emergencias de INACAP Sede San Pedro de la Paz, participaron de una jornada de asistencia técnica en Curanilahue, donde realizaron la revisión de los carros de emergencia de Bomberos de la comuna y de Arauco.

Guiados por docentes, los futuros profesionales aplicaron sus conocimientos en un entorno real, inspeccionando sistemas eléctricos, de frenos, suspensión, motor y transmisión, además de efectuar análisis predictivo mediante vibraciones en los cuerpos de bombas de los vehículos.

Paralelamente, estudiantes de Prevención de Riesgos entregaron asesoría en seguridad durante las laborales de revisión e informaron la implementación de la nueva Aseguradora de Riesgos del Trabajo -ART- que se comenzará a emplear este semestre.

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Mocha: la revista literaria que cumple 20 años y nunca ganó un Fondart

Todo penquista que alguna vez se haya tomado una cerveza en un bar de la ciudad, se ha topado con un vendedor de la revista Mocha. Se podría decir que es parte de la experiencia nocturna que ofrece la urbe. Algún bohemio jura, incluso, que se ha encontrado al mismo vendedor en cinco locales distintos en una noche, como si hubiera clones mochísticos: fìsicamente imposible, pero literariamente razonable.

Para este 20 aniversario, la revista por la que han pasado algunos Premios Nacionales de Literatura y que acaba de publicar una edición dedicada al rock penquista, prepara algunas sorpresas. Iván Monsalves, su director, explica que “será como los lanzamientos habituales de la revista pero con la enjundia de que ahora es un cumpleaños; más que mal es nuestra relación más larga. La celebración estará a la altura de nuestros deseos y placeres, evidentemente llenos de poesía, de historias exageradas, música y sorpresas enormes”.

Mantener viva una revista literaria durante dos décadas no es sencillo y la Mocha lo ha logrado gracias a pequeños aportes de auspicios y, principalmente, la venta en la misma calle. De hecho, medio en broma, sus integrantes siempre recalcan que nunca han ganado un Fondart. “Hacer lo que hacemos por 20 años da para concluir de que hemos tenido la dicha de conocer a las personas correctas y a las incorrectas justo a tiempo. Nunca hemos ganado un Fondart, sin embargo, tampoco hemos postulado y por lo mismo los desafíos económicos siempre están latentes. Afortunadamente los hemos saltado de buena manera y podemos cumplir dos décadas y casi 60 ediciones”, dice Monsalves.

―¿Qué necesidad sentían que existía cuando crearon Mocha y cómo ha cambiado esa misión con el paso del tiempo?

―En ese momento, la necesidad era de juntarnos en torno a las palabras, a los cuentos y a la poesía. Conocimos un montón de gigantes escritores y escritoras en Concepción y alguien tenía que publicarlos, no podíamos seguir guardando ese tesoro. Esa misión con el paso del tiempo solo se confirma aún más, noche a noche. Y por la cantidad de años, 20, al parecer teníamos razón: eran buenos, son buenos y los que vienen serán mejores.

―¿Cuál considera que ha sido el mayor aporte de Mocha a la difusión de la literatura y a la formación de nuevos escritores o lectores en el sur de Chile?

―Creo que somos parte activa y en movimiento de una ciudad activa y en movimiento, ambos inquietos. Uno de nuestros objetivos, además de que nos lean, es que la gente quiera escribir. Eso es hermoso, que en publicaciones donde aparecen Premios Nacionales de literatura con textos inéditos, la página siguiente sea escrita por un vecino o vecina que se animó a mostrar un texto y que en definitiva es igual de bueno. Nuestra forma de distribuir la revista también es un aporte. Concepción es bellísimo, pero con la revista Mocha es aún más lindo. Las ciudades no solo se recorren, también se escriben y se leen.

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Sumarios por acoso en municipios acumulan años sin resultados

Dentro de un grupo de ocho municipios de las regiones del Biobío y el Ñuble, se han abierto 89 sumarios por acoso sexual y laboral entre enero de 2002 y diciembre de 2025. Más del 20% han sido sobreseídos o concluidos sin sanción, mientras que 45, un poco más de la mitad, aún están en trámite, a pesar de que llevan en su mayoría más de un año abiertos. De hecho, hay dos sumarios dentro de este grupo que fueron abiertos en 2022, uno en Lota y el otro en San Carlos, que aún se encuentran en proceso de investigación, según la información enviada por esos municipios.

Denunciantes y abogados especialistas aseguran que la entrada en vigor de la Ley Karin no ha significado, en su mayoría, cambios relevantes en los resultados de estos tipos de sumarios. La información fue solicitada vía transparencia y se centró en las casas edilicias en las que se han registrado denuncias públicas de acoso laboral y sexual en estos últimos años.

La agilidad en los sumarios difiere mucho entre municipios. Por ejemplo en Coihueco aseguran haber cerrado con medidas correctivas seis de los ocho sumarios ingresados en el período de tiempo solicitado (aunque en la respuesta municipal no se explica cuáles fueron las medidas). Mientras que en Lota reconocen que mantienen 12 de sus 15 sumarios por acoso laboral y sexual aún abiertos. Uno de ellos tiene, según la información entregada por transparencia, desde el año 2023 al mismo alcalde como investigador a cargo, pero este no ha entregado la resolución. Cabe recordar, eso sí, que en 2023 era alcalde Patricio Marchant (quien recibió el encargo de ejecutar el sumario), quien fue reemplazado por Jaime Vásquez en 2024.

La Ley Karin fue promulgada en enero de 2024, con el fin de actualizar el concepto de acoso laboral en Chile y proteger a los trabajadores de conductas violentas u hostiles. Sin embargo, expertos aseguran que su efectividad en entornos como los municipios, con sumarios efectuados por funcionarios sin preparación adecuada y que dependen del poder de turno, ha sido muy limitada.

Javiera Morales Castellán, abogada especialista en materia de género y coordinadora de la Corporación de Abogadas Feministas (Corafem), señala que “las normas permiten ‘por razones de buen servicio’ extender los procesos, pero esto termina en causas eternas, y las víctimas deben concurrir a Contraloría para hacer cumplir la ley y los plazos o los procedimientos“.

En la misma línea, remarcó que “debería existir un tribunal contencioso administrativo y, dentro del mismo, salas especializadas en materia de violencia sexual o de género. Además de reformas que impidan que puedan seguir en sus labores funcionarios que están siendo investigados por situaciones que tengan carácter de delitos sexuales y que impidan la reincorporación de agresores a cargos públicos”.

Uno de los casos que se han vuelto públicos en esta zona, es la investigación judicial en contra del alcalde de Coihueco, Wilson Palma. “Llevo seis meses sin trabajo mientras avanza la investigación y el jefe de la comuna sigue ejerciendo sus funciones”, relata Nicole Sandoval, quien denunció al edil por una serie de situaciones de acoso. “Déjame quererte un poco”, dice uno de los mensajes que le envió la autoridad por WhatsApp.

En abril de 2026, el Juzgado de Garantía de Chillán decretó medidas cautelares contra el alcalde Wilson Palma Jelves, tras la querella presentada por Sandoval. La resolución prohibió al edil acercarse a la víctima, contactarla por cualquier medio y le impuso firma mensual mientras avanza la investigación judicial. Pero la resolución no impidió el despido de la denunciante. El alcalde continuó ejerciendo sus funciones como máxima autoridad comunal. “No puede ser que la víctima quede a la deriva, mientras el victimario continúa su vida sin problemas sin tener algo de peso mientras se investiga su caso”, afirma la denunciante.

Este es un extracto de una investigación efectuada por las alumnas de Periodismo de la Universidad de Concepción, Antonia Acuña, Francisca Alvear y Mariagracia Lorca.

Antes de despedirnos, un dato para los amantes de la música. El Festival Internacional de Música de Cámara de Concepción tiene conciertos todos los días, hasta el sábado, siempre a las 19.30 horas, en el Teatro Biobío. Por segunda vez, la Radio Universidad de Concepción transmitirá en directo las noches del evento. Para más información puedes visitar esta página.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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