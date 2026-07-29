UEFA se rebela contra la FIFA por plan de Infantino: acusa amenaza por millonarios fondos

La disputa entre la UEFA y la FIFA escaló este miércoles luego de que el organismo europeo acusara a la administración de Gianni Infantino de presionar a las federaciones nacionales para respaldar una controvertida reforma comercial vinculada al Mundial.

La reacción llegó después de que la FIFA estableciera un plazo de 53 días para que sus 211 asociaciones miembro definan si apoyan la propuesta. El proyecto contempla incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol, pero establece diferencias sustanciales entre quienes adhieran a la iniciativa y quienes opten por rechazarla.

Según publicó el diario británico The Times, las federaciones que respalden el plan podrían acceder a pagos de hasta US$ 53 millones, mientras que aquellas que no lo hagan recibirían recursos considerablemente menores, dentro de un fondo que alcanzaría US$ 2.700 millones.

Frente a ese escenario, la UEFA emitió una dura declaración en la que cuestionó la forma en que la FIFA busca impulsar la iniciativa.

“Hoy hemos sabido que la FIFA ha fijado un plazo para que las asociaciones apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retirará la oferta de un pago único. Esto lo dice todo sobre este plan”, sostuvo el organismo.

La entidad añadió que existe un creciente rechazo entre distintos actores del fútbol internacional.

“La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus allegados. Podemos hacer crecer el fútbol de la manera correcta. Ha llegado el momento de dar prioridad a las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”, afirmó.

En paralelo, la FIFA confirmó que pretende elevar los fondos para el desarrollo del fútbol por sobre los US$ 10.000 millones mediante FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial creada para administrar las operaciones comerciales y de eventos del organismo.

La controversia ya comenzó a movilizar a las federaciones europeas. De acuerdo con la BBC, las asociaciones pertenecientes a la UEFA convocaron una reunión de emergencia para analizar el alcance de la propuesta y consensuar una posición común frente al plan impulsado por la FIFA.