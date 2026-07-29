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Estimados lectores:

Les saludo una vez más desde este confín austral, donde la realidad del aislamiento se cruza con las historias locales, con la geopolítica y con una cultura que vive y respira a su propio ritmo.

Una figura inseparable de esa historia local es Patricio Mladinic, ampliamente reconocido por distintas generaciones de magallánicos. Desde este newsletter austral queremos enviarle un afectuoso saludo al comunicador, quien fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Magallanes 2026 por el Gobierno Regional, en reconocimiento a sus más de 50 años de trayectoria profesional. Con este homenaje, la región también pone en valor a quienes han contribuido a construir, comunicar y preservar su identidad cultural.

En esta oportunidad les traigo una edición marcada, en buena medida, por la geopolítica austral que les mencioné más arriba. Magallanes no es solamente un territorio extenso y poco habitado: su ubicación, sus rutas marítimas y su cercanía con la Antártica le otorgan una relevancia estratégica cada vez mayor. A continuación, les contaré por qué la región está adquiriendo un papel creciente en el futuro de la navegación mundial, la logística científica y la conectividad con el continente blanco:

Magallanes frente a la creciente disputa global por la Antártica. El territorio austral adquiere una relevancia estratégica cada vez mayor por su cercanía al continente blanco y el valor del Estrecho de Magallanes y el paso Drake. Mientras Estados Unidos profundiza su presencia mediante cooperación militar, China fortalece sus vínculos científicos, logísticos e institucionales con la región.

La apuesta de Corfo para posicionar a Magallanes como puerta antártica. El programa Transforma Antártica presentó una hoja de ruta de siete años, compuesta por seis ejes estratégicos y 28 iniciativas, para consolidar a Magallanes como plataforma logística, científica, tecnológica y empresarial vinculada al continente blanco.

Una ruta marítima podría reconectar Punta Arenas con las Falklands/Malvinas. Easter Island Naviera evalúa establecer un servicio mensual de carga entre Punta Arenas y el archipiélago, recuperando un vínculo comercial histórico. La propuesta surge, sin embargo, en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre Chile, Argentina y el Reino Unido.

Magallánico busca apoyo para proyectar su carrera hacia la Fórmula 1. Felipe Canales fue aceptado en un posgrado de Oxford Brookes, una de las universidades más vinculadas con el automovilismo de competición. Tras la suspensión de las nuevas convocatorias de Becas Chile, necesita reunir cerca de $50 millones para financiar sus estudios y estadía en Inglaterra.

La Bajada de Antorchas volvió a iluminar el Cerro Mirador. Decenas de esquiadores protagonizaron una nueva edición de esta tradicional ceremonia del Club Andino de Punta Arenas, cuyos antecedentes se remontan a las antiguas inauguraciones de la temporada de nieve y que hoy constituye una de las postales características del invierno magallánico.

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Magallanes frente a la creciente disputa global por la Antártica

El Estrecho de Magallanes y el paso Drake han marcado la historia de la navegación mundial. Durante los últimos años, sin embargo, comienza a abrirse silenciosamente un nuevo capítulo para el extremo austral, ahora asociado a la competencia global por rutas, ciencia, influencia y proyección hacia la Antártica.

La fragilidad del Canal de Panamá como conexión estratégica entre los océanos Atlántico y Pacífico ha vuelto las miradas hacia Magallanes como una alternativa presente y futura. Punta Arenas y Ushuaia, separadas por poco más de 600 kilómetros, poseen una ventaja difícil de replicar: son las principales plataformas logísticas globales próximas a la Antártica.

Para el resto del mundo no es así de fácil: las conocidas puertas de acceso a la Antártica, además de Punta Arenas y Ushuaia, aunque más lejanas, son Christchurch en Nueva Zelanda, Hobart en Australia y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Sin embargo, todas las grandes potencias muestran interés creciente en este helado y enigmático continente.

¿Y por qué, si es tan frío y tan lejano, las grandes potencias como China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia están tan interesadas en él? “La lucha es por los recursos naturales estratégicos, los cuales son cada vez más escasos, y son los que permitirán a las grandes potencias continuar su carrera de desarrollo de nuevas tecnologías”, comentó el académico y analista internacional Fernando Estenssoro.

En la Antártica se han documentado depósitos de carbón y diversas ocurrencias minerales, mientras estudios geológicos han identificado cuencas sedimentarias con potencial de petróleo y gas. También se han reportado nódulos de manganeso en los fondos marinos circundantes. Sin embargo, en su mayoría no se trata de reservas comercialmente explotables comprobadas, y el Protocolo de Madrid prohíbe toda actividad minera, salvo aquella destinada a la investigación científica.

Según Estenssoro, los estrategas norteamericanos y europeos prospectan que Asia será el gran demandante de recursos naturales en las próximas décadas debido a sus propios procesos de industrialización. Y no hablamos solo de China: también India, Indonesia, Vietnam, Filipinas y otros países.

“Estos países están dispuestos a hacer grandes sacrificios con tal de estar en la primera línea del poder mundial, por eso todos están mirando hacia la Antártica”, comentó el analista.

En ese sentido, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a una distancia cercana a los mil kilómetros del continente blanco, cumple un rol protagónico para la logística antártica global, al albergar más de 20 programas científicos antárticos de diversos países, incluidas grandes potencias.

“La proyección geopolítica que adquiere el territorio austral es extraordinaria, por lo mismo, es muy importante tener políticas estratégicas e inteligentes. Diría que se está transformando en una de las zonas estratégicas más calientes del planeta”, añadió Estenssoro.

Estados Unidos ha intensificado su presencia en el territorio austral mediante cooperación militar, ejercicios conjuntos y visitas de autoridades del Comando Sur. Sus documentos estratégicos también han expresado preocupación por infraestructuras chinas de posible uso dual, vinculando al Estrecho de Magallanes, el paso Drake y Ushuaia con la seguridad de las rutas marítimas y la proyección hacia la Antártica.

China ha fortalecido su vinculación con Magallanes principalmente mediante cooperación científica, expediciones polares, acuerdos con el INACH, relaciones universitarias como el Instituto Confucio de la Universidad de Magallanes y el uso de Punta Arenas como apoyo logístico. En comparación con Estados Unidos, su presencia regional se ha desarrollado hasta ahora por canales fundamentalmente científicos, institucionales, comerciales y culturales.

“La Antártica es un territorio en disputa. Y en este proceso en que Estados Unidos pierde su hegemonía como la principal potencia, emergen potencias como China que disputan espacios de poder global. Todo el tema de la ciencia y medioambiente en la Antártica se va a acabar; luego viene la explotación de recursos antárticos”, aseguró Estenssoro.

La disputa por las Falklands/Malvinas también forma parte de este tablero austral. Argentina mantiene su reclamación de soberanía, mientras el Reino Unido consolida su presencia política, económica y militar en el archipiélago. A ello se suman proyectos como la petrolera Sea Lion, cuyo desarrollo podría aumentar la actividad económica y logística de las islas en el Atlántico Sur.

Estados Unidos también ha profundizado su cooperación de seguridad con Argentina en el Atlántico Sur. La cercanía de Milei y Trump ha abierto un espacio para el posicionamiento estratégico de los norteamericanos, por ejemplo, a través del Programa 333 de Desarrollo de Capacidades, cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades de vigilancia, patrullaje y control de los espacios marítimos de interés nacional en el Atlántico Sur. Sin embargo, oficialmente, Estados Unidos no ha prestado apoyo a Argentina en Malvinas.

“Estados Unidos nunca va a permitir que las Malvinas vuelvan a Argentina. ¿Por qué? Porque el gran aliado de Estados Unidos es el Reino Unido. ¿Y por qué necesita el Reino Unido a las Malvinas? Por el acceso a la Antártica. Por eso fue la guerra de las Malvinas”, comentó el analista.

Entre este panorama geopolítico austral, Estenssoro sostiene que el papel de Chile no tiene por qué ser pasivo. Propone fortalecer la cooperación sudamericana para administrar estratégicamente los accesos australes, aumentar la capacidad negociadora de la región y evitar que las decisiones sobre la Antártica sean adoptadas exclusivamente por las grandes potencias.

“Tenemos todas las circunstancias y todos los elementos para aprovechar esta situación. Sudamérica ha sido una región relativamente pacífica y los países más cercanos podrían administrar la paz en torno a la Antártica, en vez de que todo el planeta se pelee por ella. Si actuamos bien, pensamos y nos articulamos, Magallanes puede transformarse en uno de los grandes centros antárticos del planeta”, sostuvo Estenssoro.

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La apuesta de Corfo para posicionar a Magallanes como puerta de entrada a la Antártica

La hoja de ruta del programa Transforma Antártica fue lanzada el pasado miércoles, instancia público-privada en la cual se dieron a conocer los principales ejes estratégicos que guiarán los próximos siete años de esta iniciativa impulsada por Corfo.

La estrategia define una visión de largo plazo y contempla seis ejes estratégicos y 28 iniciativas orientadas a fortalecer la gobernanza, la infraestructura logística, la ciencia y la innovación, el capital humano especializado y las actividades económicas vinculadas al continente blanco. Su propósito es consolidar una plataforma antártica integrada, capaz de articular logística avanzada, investigación científica, transferencia tecnológica, turismo sostenible y servicios especializados.

El documento constituye el principal resultado de la etapa inicial del programa, desarrollada entre diciembre de 2025 y julio de 2026 con un financiamiento cercano a los $90 millones aportados por Corfo. Durante este período se elaboró un diagnóstico estratégico mediante un amplio proceso participativo que convocó a actores públicos, privados, académicos y científicos, con el objetivo de identificar las principales brechas y oportunidades para potenciar el ecosistema antártico nacional.

En su etapa de diseño, el proceso contó con un comité ejecutivo integrado por Corfo, el Gobierno Regional de Magallanes, el Instituto Antártico Chileno (INACH), el Comando Conjunto Austral, la Asociación Gremial Antarctic Punta Arenas Logistics (APAL) y Pesca Chile. Durante la fase de implementación, esta estructura se ampliará mediante un consejo asesor y comités gestores encargados de apoyar técnicamente el desarrollo de las iniciativas priorizadas.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica, explicó que la institución está impulsando una política que facilite a las empresas y emprendedores el desarrollo de iniciativas que impulsen el crecimiento económico con un fuerte acento en regiones.

“El programa busca consolidar a Magallanes como la principal plataforma de acceso al continente blanco, aprovechando el crecimiento sostenido de la actividad científica y del turismo antártico. Hoy hay más de 20 operaciones científicas que parten desde Magallanes y lo queremos seguir potenciando. Y el turismo antártico ha crecido en forma muy importante: hace cuatro o cinco años atrás eran cerca de 70 mil visitantes, hoy son más de 120 mil”, destacó.

La implementación se desarrollará en tres etapas –instalación, desarrollo y maduración– y deberá traducir la planificación en nuevas inversiones, capacidades logísticas y servicios que permitan a Punta Arenas competir con otras puertas antárticas internacionales.

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Una nueva ruta marítima podría reconectar Punta Arenas con las Malvinas

En medio de tensiones, entredichos y notas diplomáticas entre Chile, Argentina y el Reino Unido por la cuestión Falklands/Malvinas, una delegación empresarial chilena visitó dichas islas ubicadas en el océano Atlántico, con el fin de explorar nuevas oportunidades comerciales.

La compañía chilena Easter Island Naviera (EIL) estudia establecer un servicio marítimo mensual de carga entre Punta Arenas y las Falklands/Malvinas, tras una visita al archipiélago en la que sus representantes mantuvieron alrededor de una docena de reuniones con empresas locales y expusieron el proyecto ante la cámara de comercio isleña. Ambas localidades se encuentran a casi 900 kilómetros de distancia.

La visita fue organizada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el organismo de promoción económica del territorio. De acuerdo con la información difundida, la empresa completaría su plan de negocios y podría poner en marcha el servicio si el seguimiento de esos contactos confirma un interés suficiente por parte del sector privado local.

“Existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial con las Islas Falkland. La visita de Easter Island Naviera y la respuesta positiva de la comunidad empresarial demuestran la seriedad con la que se está trabajando en este proyecto”, señaló Sam Cockwell, gerente de proyectos estratégicos de la FIDC.

La cercanía geográfica entre la región del Estrecho de Magallanes y las islas Falklands/Malvinas favoreció una temprana relación entre ambos territorios, consolidada desde mediados del siglo XIX con el establecimiento británico en el archipiélago y la presencia chilena en el extremo austral. Durante cerca de un siglo, estos vínculos se desarrollaron en ámbitos como la actividad misionera, la migración de isleños hacia Magallanes, el comercio y las comunicaciones, conformando una relación transfronteriza singular dentro de la historia chilena, cuyos efectos perduran hasta la actualidad.

Si bien Punta Arenas mantiene hasta hoy una conexión aérea semanal con las Falklands/Malvinas, los vínculos comerciales directos se redujeron considerablemente a fines de la década de 1990. En 1999, Chile suspendió temporalmente los vuelos de compañías nacionales hacia las islas, aunque estos fueron restablecidos ese mismo año mediante un acuerdo entre Argentina y Reino Unido. Distintos actores regionales atribuyen además el debilitamiento del comercio a un supuesto entendimiento verbal entre los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem, cuya existencia no ha sido acreditada mediante un documento oficial.

El contexto político actual en la región podría dificultar una mayor integración marítima austral. Argentina envió el 13 de julio una nota de protesta al Gobierno de Chile por permitir la recalada en Punta Arenas del patrullero británico HMS Medway, procedente de las Falklands/Malvinas. Paralelamente, la Cancillería argentina confirmó una protesta formal ante el Reino Unido, acusándolo de incumplir los mecanismos bilaterales de notificación militar durante el tránsito del buque por aguas que Buenos Aires considera bajo su jurisdicción.

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Magallánico, aceptado en semillero de la Fórmula 1, busca reunir fondos tras suspensión de Becas Chile

Felipe Canales fue admitido en la Universidad Oxford Brookes, una de las instituciones británicas más reconocidas por su vínculo con el automovilismo de competición. Sin embargo, el ingeniero magallánico necesita reunir cerca de $50 millones para concretar el posgrado que podría acercarlo a su meta de trabajar en la Fórmula 1, luego de que este año fueran suspendidas las nuevas convocatorias de Becas Chile para estudios de magíster en el extranjero.

El monto considera cerca de $23 millones de arancel y otros $27 millones para alojamiento, alimentación y transporte durante su estadía en Inglaterra, además de los costos del pasaje, la visa y el seguro médico. Ante la falta de financiamiento estatal, Canales evalúa recurrir a un crédito y comenzó a buscar apoyo de empresas y aportes particulares.

Oxford Brookes se encuentra en el denominado “Valle del Automovilismo”, donde se concentra parte importante de la industria británica de competición. Su programa le permitiría especializarse y participar en Fórmula Student, instancia en que los alumnos diseñan y construyen un monoplaza, adquiriendo experiencia valorada por equipos y categorías profesionales.

Canales estudió en el Liceo Juan Bautista Contardi y posteriormente cursó Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica Federico Santa María gracias a una beca. También se ha preparado mediante cursos de dinámica vehicular y programas impartidos por profesionales vinculados con equipos como Audi y Haas.

El ingeniero Felipe Canales busca abrir un camino inédito para Magallanes, una región sin industria automovilística de competición, demostrando que el talento formado en la educación pública regional puede acceder a espacios tecnológicos y profesionales de alcance mundial.

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Tradicional Bajada de Antorchas iluminó el invierno en el Cerro Mirador

El Cerro Mirador volvió a convertirse en escenario de una de las ceremonias más tradicionales del invierno magallánico. La noche del sábado 25 de julio, decenas de esquiadores descendieron por la pista portando antorchas encendidas, formando una extensa línea de luz sobre la nieve ante la mirada de familias, vecinos y visitantes reunidos en la base del Club Andino de Punta Arenas.

La jornada comenzó durante la tarde con música en vivo, espacios de alimentación y actividades para el público, generando un ambiente familiar antes del esperado descenso. Cerca de las 18:45 horas, los deportistas iniciaron la bajada, iluminando el Cerro Mirador y dando vida a una de las postales más reconocibles de la temporada invernal en la capital regional.

La actividad forma parte de una historia deportiva que se remonta a los orígenes del Club Andino en 1938. Registros de 1969 ya describían las ceremonias con que la institución inauguraba sus temporadas: esquiadores descendían con antorchas y la bandera chilena para encender una pira e iniciar oficialmente los juegos invernales. Con el paso de las décadas, esta tradición se mantuvo como un punto de encuentro entre el deporte blanco y la comunidad puntarenense.

La jornada concluyó con las palabras del presidente del Club Andino y volvió a reunir a distintas generaciones en torno a una ceremonia que no solo marca el comienzo de las actividades de nieve, sino que también conecta a Punta Arenas con una parte significativa de su historia deportiva e identidad invernal.

Una vez más, como es tradición, les agradezco por llegar hasta este punto. Espero sinceramente que la lectura haya enriquecido su conocimiento y su visión del territorio austral.

Antes de despedirme, quisiera dejarlos invitados al lanzamiento de Cuentos antárticos y algo más, libro infantil que busca acercar la historia, los paisajes y la identidad antártica a niños y niñas. La actividad se desarrollará este jueves 30 de julio a las 18:00 horas en el Café del Stretto de Punta Arenas.

Nos reencontraremos el próximo miércoles con una nueva edición de Aquí Magallanes.

Y recuerda, siempre: si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

¡Un gran abrazo austral!

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