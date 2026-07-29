La grieta que dejó en el municipalismo la exención de contribuciones de la Ley Miscelánea

A primera hora de este miércoles alcaldes y alcaldesas de oposición acudirán a La Moneda para entregar una carta con el fin de abrir un nuevo diálogo que les permita introducir cambios al mecanismo de compensación municipal. Esto, a raíz de la exención de contribuciones de la primera vivienda para mayores de 65 años, y que será votado por el Senado el próximo 4 de agosto como la última norma pendiente de la Ley Miscelánea.

La fórmula propuesta por el Ejecutivo y aprobada en comisión mixta gatilló una fuerte división al interior de la Asociación de Municipalidades de Chile. La fórmula señala que los US$ 200 millones que dejarán de recibirse por el no pago de contribuciones serán compensados por impuestos generales vía Tesorería General de la República. Esta alternativa fue criticada por un grupo de jefes comunales, ya que- según explican- implicaría que vecinos de comunas vulnerables terminen financiando a comunas con más recursos, como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea.

Con ello, se espera que cada municipio reciba una transferencia proporcional a lo que habría dejado de percibir por el pago de contribuciones, recursos que provendrían de impuestos de toda la población.

Como alternativa, ediles en su mayoría de oposición plantean que los recursos traspasados por conceptos de compensación vayan directamente al Fondo Común Municipal, con el fin de aplicar el mecanismo redistributivo para los municipios que más lo necesitan.

La situación además ha generado un quiebre entre los alcaldes, quienes han activado diversas conversaciones para plantear alternativas de consenso, lo que además amenaza la superviviencia de la AChM.

La alternativa del veto aditivo



Debido a lo anterior, un grupo de ediles se declararon “en reflexión” respecto a su permanencia en la AChM, luego de que su presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, diera el apoyo por parte de la asociación a la propuesta planteada por el Ejecutivo. Este hecho habría ocurrido luego de una votación vía whatsapp en la que participaron los 13 miembros del directorio, donde ganó el respaldo al mecanismo por 7 votos contra 6.

“El valor de la AChM es la diversidad que existe entre nosotros. No han sido representadas todas las posturas y la AChM no puede ser utilizada por alcaldes de derecha que pretenden imponer su posición. (…) Lo que debió haber ocurrido es haber dicho que existen dos miradas y que no tenemos acuerdo, y no imponer por un voto”, acusó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

En respuesta, Alessandri apuntó a una división motivada por temas ideológicos. “Estamos logrando el 100% de la compensación para el 100% de los municipios de Chile. Es un logro grande que no es lo que se pensó en su momento. Para criticar es fácil. Yo no voy a entrar como alcalde de todos los alcaldes de Chile a discutir una ideología. Hoy estamos logrando que el municipalismo no pague la cuenta de la megarreforma y eso es un triunfo para la AChM, independientemente de la ideología que tenga cada alcalde”, dijo en entrevista con La Tercera.

Lo cierto, es que frente a la inminente votación del próximo 4 de agosto, los alcaldes que están en desacuerdo con el mecanismo han levantado propuestas alternativas a la espera de una reunión con el biministro Claudio Alvarado.

La fórmula que levantan desde las oposición es que los recursos traspasados a modo de compensación se inyecten directamente al Fondo Común Municipal, con el fin de redistribuir en aquellos municipios que más lo necesitan.



Por otro lado, en el caso de que el informe sea rechazado en la sala del Senado, otra de las alternativas sería suplir el financiamiento vía Ley de Presupuesto 2027, lo que no convoca adhesión ya que obligaría a discutir anualmente los recursos municipales. Asimismo, algunos ediles incluso han planteado la posibilidad de que el Presidente José Antonio Kast ingrese un veto aditivo.

“Lo que yo creo es que sí existe una tercera alternativa, y es la posibilidad que tiene el Presidente de la República de ejercer liderazgo político, de ingresar un veto aditivo y darse la posibilidad de conversar con el mundo municipal para buscar una alternativa que sea justa, que genere consenso y que resuelva el conflicto político. Y yo creo que este es un momento para que el Presidente de la República a solicitud de los alcaldes de todo Chile pueda ejercer ese liderazgo”, señaló el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

A juicio de Vodanovic, existe espacio para que el Ejecutivo abra la discusión y escuche a la mayoría de los alcaldes del país, con el objetivo de que los $US 200 millones ya comprometidos “se puedan distribuir con criterio mínimo de justicia”.

“El beneficio de eximir del pago de contribuciones se concentra en algunas comunas. Pero el costo de ese beneficio lo están pagando todos los chilenos. A veces se nos dice como contrarrespuesta que lo que está haciendo el gobierno sencillamente es compensar. Y si Las Condes pierde 13.000, el gobierno le compensa 13.000. Pero ojo con ese argumento, porque no es que Las Condes tengan un derecho adquirido sobre su presupuesto. Si Las Condes tienen un mayor presupuesto es precisamente porque sus vecinos pagan mayores contribuciones. Y si sus propios vecinos van a dejar de pagar contribuciones, lo lógico sería que esa municipalidad disminuyera su presupuesto. No que se sostenga en base al impuesto de todos los chilenos”, explicó el edil de Maipú en conversación con 24 Horas.

“Lo ocurrido en la AChM deja en evidencia un quiebre profundo”

Pero no solo alcaldes de oposición están en contra de la propuesta del Ejecutivo. El edil de Independencia, Agustín Iglesias, también manifestó su rechazo al mecanismo. “Me parece una mala propuesta. De hecho, no quise firmar la carta que suscribieron varios alcaldes de mi sector defendiendo esa postura”, explicó.



El jefe comunal también solicitó al Presidente Kast presentar un veto de reposición para incorporar una nueva redacción para el artículo que debe ser votado el martes en el Senado. Sin embargo aclaró que su postura no implica respaldar la propuesta de alcaldes de oposición.



“Espero que esta indicación no avance, para que a partir del veto se pueda modificar la modalidad en la que se reparten los recursos. Me gusta la idea de que la plata correspondiente a los ingresos propios de los municipios también vaya al Fondo Común Municipal, pero que se haga de manera gradual en un periodo de cuatro o cinco años y no de una vez como plantean los alcaldes de izquierda “, indicó.

Por otro lado, alcaldes de oposición han expresado un evidente malestar con la conducción de la AChM y afirman estar reflexionado su permanencia en el organismo.

“Lo ocurrido en la Asociación Chilena de Municipalidades deja en evidencia un quiebre profundo. Lamentablemente, parte del oficialismo que hoy conduce la AChM ha antepuesto sus sesgos ideológicos e incluso el interés económico de sus propios municipios por sobre el bienestar de las personas y por sobre el espíritu que siempre ha guiado al municipalismo, que es defender, sin distinción, los intereses de las vecinas y vecinos de todas las comunas del país”, dijo a El Mostrador la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

“Lo que está ocurriendo es preocupante. Vecinos y vecinas de Lo Espejo, al igual que los de otras comunas que han sido históricamente postergadas, terminarán financiando con sus impuestos servicios como el spa que hoy ofrece Las Condes a sus residentes. Desde el punto de vista de la justicia territorial, creemos que este es un debate ineludible”, agregó Reyes.

Por su parte, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, declaró que existe un profundo malestar de una parte importante del municipalismo. Y que en vista de este escenario, no tendría “mucho sentido continuar en una asociación que no va a proteger las comunas”.

“Hay un sector del directorio que está respaldando a las comunas más ricas del país, producto de afinidades políticas principalmente con el actual gobierno, dejando de lado las necesidades de los municipios más vulnerables. Ese no puede ser el sentido de esta Asociación Chilena de Municipalidades que se creó hace más de 30 años, que nació para defender a todos los municipios, especialmente a quienes cuentan con menos recursos”, señaló.

No obstante, no todos los ediles de oposición están de acuerdo con la idea de conformar una nueva asociación de alcaldes de corte progresista. El jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo, indicó que “más que conformar asociaciones de alcaldes de izquierda, es necesario conformar asociaciones de alcaldes que apuesten por la justicia social, por la equidad territorial”.

“Ese es el camino a mi juicio, no es solamente intentar equiparar el signo político de un alcalde o alcaldesa que va a estar en un periodo en particular en un municipio, que es mucho más que la figura del alcalde, es su consejo, el cuerpo de funcionarios y funcionarias que están todos los días enfrentando la contingencia (…) Entonces necesitamos evidentemente agruparnos, mantenernos fuertes y cohesionados, pero en base a puntos comunes, no en base a solamente agrupaciones político-partidistas”, declaró a El Mostrador.