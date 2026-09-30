Publicidad
Tabilo partió con el pie derecho en Tokio tras arrasar a Tommy Paul y clasificó a octavos del torneo DEPORTES ATP Tour

Tabilo partió con el pie derecho en Tokio tras arrasar a Tommy Paul y clasificó a octavos del torneo

Publicidad
Equipo El Mostrador Deportes
Por : Equipo El Mostrador Deportes
Ver Más

La máxima raqueta de Chile se elevó por sobre el estadounidense, que le dobla en el ranking ATP, y alcanzó la ronda de los 16 mejores del Open de Tokio.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Alejandro Tabilo, 31° del mundo, debutó con un sólido triunfo en el ATP 500 de Tokio. El chileno derrotó al estadounidense Tommy Paul, 16° del ranking, por 6-1 y 6-2 en apenas una hora y 13 minutos. Tabilo logró así su primera victoria ante Paul, luego de dos derrotas en 2024. En octavos de final enfrentará al ganador del duelo entre Denis Shapovalov y Sho Shimabukuro.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El tenista chileno Alejandro Tabilo, número 31 del mundo, superó sin mayores dificultades al estadounidense Tommy Paul, 16 del ranking planetario en la primera fase del torneo de Tokio, perteneciente a la categoría ATP 500.

El nacido en Toronto, Canadá, no tuvo miramientos y se impuso por parciales de 6-1 y 6-2 al norteamericano en el suelo del Coliseo Ariake, en la capital nipona.

Tabilo necesitó apenas una hora y 13 minutos para despachar a la raqueta contraria en un estadio techado que ni hizo notar las incesantes lluvias que, por cerca de un mes, azotan Tokio. El duelo era difícil en el papel, pero en la práctica fue un baile del connacional, que por primera vez venció a Paul tras dos derrotas consecutivas en 2024.

Asimismo, la raqueta patria logró triunfar y asentarse en un torneo de nivel, luego de caer ante el francés Adrian Mannarino en los octavos de final del ATP 250 de Chengdu, China, por doble 6-4 el pasado viernes 25 de septiembre.

El rival de Alejandro Tabilo aún está por definir. En octavos de final deberá enfrentar al ganador del partido entre el canadiense Denis Shapovalov, 46 del mundo, y el local Sho Shimabukuro, clasificado 108 a nivel ATP.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad