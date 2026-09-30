Tabilo partió con el pie derecho en Tokio tras arrasar a Tommy Paul y clasificó a octavos del torneo

El tenista chileno Alejandro Tabilo, número 31 del mundo, superó sin mayores dificultades al estadounidense Tommy Paul, 16 del ranking planetario en la primera fase del torneo de Tokio, perteneciente a la categoría ATP 500.

El nacido en Toronto, Canadá, no tuvo miramientos y se impuso por parciales de 6-1 y 6-2 al norteamericano en el suelo del Coliseo Ariake, en la capital nipona.

Tabilo necesitó apenas una hora y 13 minutos para despachar a la raqueta contraria en un estadio techado que ni hizo notar las incesantes lluvias que, por cerca de un mes, azotan Tokio. El duelo era difícil en el papel, pero en la práctica fue un baile del connacional, que por primera vez venció a Paul tras dos derrotas consecutivas en 2024.

Asimismo, la raqueta patria logró triunfar y asentarse en un torneo de nivel, luego de caer ante el francés Adrian Mannarino en los octavos de final del ATP 250 de Chengdu, China, por doble 6-4 el pasado viernes 25 de septiembre.

El rival de Alejandro Tabilo aún está por definir. En octavos de final deberá enfrentar al ganador del partido entre el canadiense Denis Shapovalov, 46 del mundo, y el local Sho Shimabukuro, clasificado 108 a nivel ATP.