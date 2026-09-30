Futuro comercial de Falklands/Malvinas mira a Punta Arenas

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Estimados lectores de Aquí Magallanes, nuestra región ha estado inevitablemente en el ojo del huracán durante las últimas semanas. Y no porque lo queramos. Sin duda, la gran mayoría de chilenos y argentinos que vivimos en esta zona queremos desarrollar nuestras vidas con tranquilidad y en paz.

En paralelo, se están abriendo nuevas posibilidades comerciales entre Punta Arenas y los habitantes de las islas Falklands. El acercamiento ocurre en medio de una renovada tensión con Argentina, mientras desde las islas miran a Magallanes como una oportunidad concreta para acortar sus extensas cadenas de abastecimiento y recuperar una relación económica que durante décadas fue mucho más estrecha.

Esto y un poco más les cuento esta semana:

Falklands busca recuperar su histórica conexión comercial con Punta Arenas. Empresarios de las islas y de Magallanes retomaron una relación que llevaba años debilitada, con entre 450 y 600 reuniones de negocios proyectadas. La cercanía geográfica, una eventual conexión marítima y el desarrollo petrolero de Sea Lion abren nuevas perspectivas para que Punta Arenas vuelva a convertirse en proveedor y punto de conexión del archipiélago.

Traslado de imputado por sicariato a Punta Arenas genera rechazo y temor entre familiares de internos. Autoridades regionales cuestionaron la orden judicial que permitiría trasladar a Ronald Quiñones desde Rancagua, mientras Gendarmería advirtió que el penal local no cuenta con dependencias de máxima seguridad. Familiares de personas privadas de libertad aseguran que existe inquietud ante la falta de información sobre las medidas que se adoptarían.

Magallanes busca fortalecer su posición como plataforma para el turismo antártico. Una mesa interministerial reunió a autoridades nacionales y regionales para coordinar infraestructura, logística, sostenibilidad y servicios vinculados a las operaciones hacia el continente blanco. La estrategia apunta a compatibilizar el crecimiento de esta actividad con la conservación ambiental y la proyección antártica de Chile.

Un estudio del CHIC reunió por primera vez la evidencia sobre los bosques de huiro gigante de la Patagonia chilena. La revisión de 102 investigaciones documentó 438 especies entre Puerto Montt y las islas Diego Ramírez, además de importantes vacíos científicos y culturales. El trabajo plantea que proteger estos ecosistemas antes de que se deterioren es clave para resguardar la biodiversidad, las pesquerías y las formas de vida vinculadas al mar.

La histórica Población 18 de Septiembre celebró siete décadas de identidad barrial. Surgida durante la década de 1950 y marcada por la llegada de numerosas familias chilotas, conmemora sus 70 años recordando una historia construida entre pozos de agua, antiguos almacenes, duros inviernos y trabajo comunitario. Las celebraciones continuarán en octubre con una cicletada, carnaval y una cantata dedicada a la memoria del barrio.

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Futuro comercial de Falklands/Malvinas mira a Punta Arenas: “Es el centro metropolitano más cercano que tenemos”

Más de 40 empresarios de las islas Falklands/Malvinas viajaron hasta Punta Arenas para ser parte de una rueda de negocios con empresarios locales, con el objetivo de retomar una relación económica que permanecía dormida por más de 15 años.

Según señaló la directora general adjunta de la Falklands Island Development Corporation (FIDC), principal institución articuladora de este evento junto a la Municipalidad de Punta Arenas como contraparte, estos días y los posteriores se esperan entre 450 y 600 reuniones de negocio.

“Lo que realmente queremos ver es un buque lleno. Volveremos a lo que éramos en los años setenta y ochenta, cuando teníamos dos comunidades muy alineadas”, comentó la ejecutiva.

Las islas Falklands actualmente tienen una población estimada de 3.500 personas. Para una comunidad cuya cadena de abastecimiento depende principalmente del norte de Europa a unos 12 mil kilómetros de distancia, una ruta de abastecimiento a solo mil kilómetros hace la diferencia.

“Punta Arenas es el centro metropolitano más cercano que tenemos; los isleños vienen de vacaciones aquí todo el tiempo”, comentó.

En ese sentido, Ellis apunta a la importancia de mejorar la conectividad de las islas con Punta Arenas a través del aumento de vuelos regulares y del libre comercio entre ambas localidades. La ejecutiva cuenta que ella misma tuvo la oportunidad de vivir la antigua integración a través de una pasantía de seis semanas en su etapa escolar en el British School de Punta Arenas.

“Puedo ver que hay más y más oportunidades, no solo para importar productos y servicios a las islas, sino que podemos ofrecer educación. Antes teníamos un gran programa de estudios en el que niños de las Falklands llegaban a Punta Arenas y viceversa. A eso queremos volver y retomar ese intercambio cultural entre las dos comunidades”, comentó Louise Ellis.

Para el director de la Falkland Islands Chamber of Commerce (FICC), Mike Summers, aunque la vida de las islas es bastante tranquila y la comunidad es pequeña, hay mucho movimiento económico.

“Las cadenas de suministro en este minuto son muy largas, por tanto, conseguir buenos productos y servicios en Punta Arenas va a mejorar la calidad de vida de algunas personas de la isla”, comentó.

El empresario, quien fuera director de la FIDC en 1989, mira con optimismo el desarrollo de la agenda empresarial entre Punta Arenas y las islas Falklands. “Este es solo un paso en el camino. Si logramos un intercambio exitoso y rentable, y viajamos regularmente de ida y vuelta a Punta Arenas, las empresas seguramente seguirán desarrollando nuevas iniciativas”, agregó.

El desarrollo del megaproyecto petrolero Sea Lion también aparece en las perspectivas económicas de esta relación. Ellis precisó que la conexión marítima fue evaluada a partir de las necesidades comerciales actuales de las islas, de manera independiente al petróleo y el gas. Sin embargo, anticipó: “Estoy segura de que transformará la economía de las Falklands y tendrá un impacto positivo en Punta Arenas y en la región”.

Summers, por su parte, destacó que Sea Lion traerá mayor actividad a la construcción, el abastecimiento, los supermercados, los restaurantes y la hotelería de las islas. “Generará más negocio para todos ellos y contribuirá a una vida mejor”, sostuvo.

De concretarse esa expansión económica y una conexión marítima regular, Punta Arenas podría dejar de ser simplemente la ciudad continental más cercana a las islas y recuperar un papel que tuvo décadas atrás: el de proveedor, punto de conexión y socio económico natural del archipiélago.

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Autoridades piden frenar traslado de imputado por sicariato a Punta Arenas: familiares de internos expresan temor

La orden judicial de trasladar a Ronald Quiñones, imputado que se mantiene bajo medidas de máxima seguridad por una investigación por sicariato, desde Rancagua al Complejo Penitenciario de Punta Arenas ha generado rechazo entre autoridades regionales. Hasta el cierre de este newsletter, Gendarmería informó que el traslado aún no se había efectuado.

Ante esta inédita situación, los diputados Carlos Bianchi y Alejandro Riquelme, al igual que el senador Karim Bianchi, se opusieron firmemente a la decisión judicial.

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, manifestó su rechazo y pidió “coherencia” a las autoridades. A su juicio, llevar a Punta Arenas a un imputado vinculado a una investigación por sicariato podría exponer a la ciudad a riesgos asociados a delitos que, según sostuvo, no existen en Magallanes.

“Le decimos no a este tipo de delincuentes, que se quede en Santiago o en el norte. También le pedimos coherencia a la autoridad, ya que con esto crean una sucursal de estos delitos en nuestra ciudad”, comentó el alcalde.

Gendarmería advirtió que el penal de la capital de la Región de Magallanes carece de dependencias de máxima seguridad. El propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que esta medida, que fue solicitada por la defensa del imputado, expone un riesgo grave no solo para la seguridad dentro de los recintos penitenciarios, sino también para los gendarmes y la ciudadanía.

Una persona vinculada a los familiares de personas privadas de libertad, cuya identidad se mantiene en reserva, asegura que hasta ahora no han recibido explicaciones de la alcaidía ni de la seremi sobre el eventual traslado.

“Muchos familiares con quienes he conversado tienen temor de lo que les pueda ocurrir a sus seres queridos dentro del recinto si llega esta persona”, señaló. Según relató, algunas familias le han transmitido que los propios internos también están inquietos.

“La gente está en un limbo”, agregó, debido a la falta de información sobre cómo se resguardará la seguridad dentro del penal.

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Gobierno impulsa mesa para fortalecer turismo antártico desde Magallanes

Autoridades nacionales y regionales participaron en Santiago en una mesa de trabajo interministerial orientada a fortalecer el desarrollo del turismo antártico desde Magallanes, con foco en infraestructura, logística, sostenibilidad y coordinación entre distintos organismos del Estado.

La instancia fue encabezada por el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y contó con la participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el gobernador regional, Jorge Flies; además de representantes de las subsecretarías de Turismo, Fuerzas Armadas, Medio Ambiente, Ciencias y Obras Públicas.

El encuentro tuvo como uno de sus principales objetivos avanzar en una estrategia que permita compatibilizar el crecimiento de la actividad turística antártica con la protección ambiental, la educación patrimonial y el fortalecimiento de la presencia de Chile en el continente blanco.

Desde el Ejecutivo se planteó además la necesidad de consolidar a Magallanes como plataforma logística y operacional para las actividades antárticas. Esto implica fortalecer servicios, infraestructura y capacidades asociadas al movimiento de pasajeros, expediciones y operaciones científicas que utilizan a la región como punto de conexión con la Antártica.

La delegada presidencial destacó que el desarrollo de esta actividad puede generar nuevas oportunidades de empleo e inversión en infraestructura para la región, aunque enfatizó que este crecimiento debe mantenerse bajo criterios de sostenibilidad y protección del patrimonio natural antártico.

Desde Cancillería, en tanto, señalaron que uno de los objetivos de la Política Antártica Nacional es fortalecer el posicionamiento de Magallanes como un hub logístico internacional, aumentando las capacidades regionales para prestar servicios vinculados a las operaciones turísticas y científicas que se desarrollan hacia el continente.

La coordinación interministerial busca así avanzar hacia un modelo en que turismo, ciencia, infraestructura y conservación ambiental formen parte de una estrategia común para la proyección antártica de Magallanes.

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Estudio del CHIC documenta 438 especies en bosques submarinos entre Puerto Montt y las islas Diego Ramírez

La revisión sistemática de 102 artículos científicos reúne evidencia dispersa sobre el huiro gigante, identifica vacíos de conocimiento y fundamenta su importancia para la biodiversidad y las comunidades.

Décadas de investigaciones habían documentado la vida asociada a los bosques de huiro de la Patagonia, pero ese conocimiento permanecía disperso y débilmente conectado con las decisiones de manejo. Un estudio desarrollado en el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) lo reunió para evaluar qué evidencia respalda su protección como hábitats críticos.

Publicado en Current Opinion in Environmental Sustainability, el trabajo organizó los resultados de 102 artículos en tres dimensiones: la biodiversidad registrada, las contribuciones de estos bosques a las personas y la distribución geográfica de las investigaciones. Así distingue dónde la evidencia es sólida y dónde faltan conocimientos para decidir cómo conservarlos.

El estudio fue elaborado por Jaime Ojeda, Camila Catalán, Johanna Marambio, Sebastián Rosenfeld, Juan Pablo Rodríguez, Matías Cuevas y Andrés Mansilla. El equipo reúne a investigadores del CHIC, la Universidad de Magallanes (UMAG), el Instituto Milenio BASE, el Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos (LEMAS) de la UMAG y la Universidad de Chile.

El inventario consolidado concentra 535 taxones: 438 identificados a nivel de especie y 97 a nivel de género, desde Puerto Montt hasta el archipiélago Diego Ramírez. Son registros del conjunto regional. Para parte de ellos existen relaciones ecológicas documentadas: centollas juveniles se refugian entre las estructuras del huiro, erizos se alimentan de sus restos y calamares patagónicos fijan sus huevos a sus frondas.

La revisión también identifica vacíos en la literatura examinada. Los estudios analizados cubren ocho de las 18 categorías de contribuciones de la naturaleza a las personas, pero ninguna de las tres relativas a identidad, aprendizaje e inspiración, y experiencias físicas y psicológicas. Los vínculos culturales existen, incluidos los de los pueblos yagán y kawésqar, y comprenderlos exige integrar otras fuentes y saberes.

En el territorio, la investigación se concentra cerca de Puerto Montt y Chiloé, y de Punta Arenas y el canal Beagle. Las zonas intermedias y costas expuestas presentan vacíos que dificultan orientar la protección. La revisión sitúa estas carencias en una ecorregión que, según estudios previos citados, concentra cerca del 28% de la distribución mundial del huiro gigante (Macrocystis pyrifera).

El equipo propone, además, reconocer la defensa política del hábitat como una contribución de las personas a la naturaleza. El caso es Magallanes: pescadores que no extraen huiro promovieron protegerlo porque sostiene especies que capturan. La veda comenzó en 2022 y fue renovada hasta 2034. Para los autores, esa decisión expresa reciprocidad entre comunidades y ecosistemas.

El análisis identifica también un efecto involuntario: la prohibición de recoger algas varadas restringió su uso agrícola tradicional en Puerto Williams. Los autores proponen reglas que consideren escala y finalidad, y avanzar del decreto a una ley que dé estabilidad a la protección. Mientras otros territorios buscan restaurar bosques deteriorados, el trabajo del CHIC aporta evidencia para fortalecer la conservación preventiva de un refugio mundial del huiro.

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Histórica Población 18 de Septiembre de Punta Arenas celebró sus 70 años

Uno de los barrios más tradicionales de Punta Arenas celebró siete décadas de historia. La Población 18 de Septiembre cumplió 70 años, con una serie de actividades comunitarias, culturales y recreativas que han buscado reunir a sus vecinos y poner en valor la identidad de un sector estrechamente ligado al crecimiento de la ciudad y a la llegada de numerosas familias chilotas a Magallanes.

De acuerdo con antecedentes recopilados por Mario Isidro Moreno, los orígenes del sector se remontan a un proceso de poblamiento mucho más antiguo. Ya en 1868, durante la administración del gobernador Óscar Viel, más de 60 familias provenientes de Aconcagua y Chiloé llegaron a la colonia de Punta Arenas. Sin embargo, todavía en un plano de 1919 aparecían prácticamente vacías las hijuelas rurales donde décadas más tarde se levantaría la Población 18 de Septiembre.

El nacimiento formal del barrio comenzó a tomar forma durante la década de 1950, cuando la alcaldesa Felicia Barría impulsó la entrega de terrenos de 12,5 metros de ancho por 25 de fondo a familias de menores recursos. La iniciativa fue posteriormente continuada por el regidor Ernesto Guajardo Gómez.

Entre las primeras familias que levantaron sus viviendas estuvieron los Palma-Mansilla, García-Mendoza, Barrientos, Haro y Vargas-Vega. La naciente comunidad fue bautizada como Población 18 de Septiembre, en homenaje a la Primera Junta Nacional de Gobierno, mientras varias de sus primeras calles recibieron nombres vinculados a los protagonistas de aquel proceso histórico.

Los primeros años estuvieron marcados por numerosas dificultades. El agua se obtenía inicialmente desde pozos y más tarde desde pilones instalados en distintos puntos del sector, hasta donde los vecinos llegaban con baldes y damajuanas. Esos lugares funcionaban también como espacios cotidianos de encuentro e intercambio de noticias entre las familias.

Los antiguos inviernos magallánicos representaban otro desafío. En medio de grandes nevazones, las lámparas Petromax y hasta el ladrido de los perros servían de referencia para encontrar el camino de regreso a casa. La construcción del barrio fue, además, una tarea compartida: mientras muchos hombres trabajaban fuera del sector, numerosas mujeres participaron directamente en la fabricación de veredas y en el levantamiento de sus propias viviendas.

La influencia de Chiloé quedó profundamente incorporada en la identidad del barrio. Carretas recorrían sus calles transportando leche y leña, los almacenes permitían comprar fiado mediante libretas, y antiguas tradiciones como la Noche de San Juan se mantuvieron vivas entre las familias llegadas desde distintos puntos del archipiélago.

Ese pasado continúa siendo parte de la identidad de un sector que, durante septiembre y octubre, ha desarrollado distintas actividades por su aniversario. Entre ellas se realizaron un cuecazo, una feria comunitaria destinada especialmente a emprendedores, el tradicional desfile aniversario y una actividad ecuménica que reunió a representantes de distintas confesiones, autoridades y dirigentes.

La programación continuará durante octubre. El sábado 11 se realizará una cicletada familiar de carácter recreativo y abierta a toda la comunidad, mientras que el 18 de octubre tendrá lugar un carnaval aniversario con vehículos tuning, batucadas y comparsas en Martínez de Rozas, entre Ramón Cañas y Carnicer.

Otro de los principales hitos será la cantata del 23 de octubre, que se desarrollará en la nueva biblioteca del barrio. La obra fue creada por el profesor de música y director de coros Fernando Alarcón, integrante de una familia históricamente vinculada al sector, y buscará relevar precisamente la memoria e identidad construida durante estas siete décadas.

Hasta aquí llegamos por esta semana.

Desde Magallanes, donde el territorio nunca es solo paisaje y cada noticia parece conectarnos con algo más grande, seguimos mirando lo que ocurre en este extremo del mapa.

Me despido comentándoles que el Instituto Antártico Chileno (INACH) realizará este miércoles 30 de septiembre, a las 18:30 horas, una nueva jornada de “Ciencia y Chocolate”, dedicada esta vez a la figura del general Ramón Cañas Montalva y su influencia en la historia de Magallanes y la proyección antártica de Chile.

La charla estará a cargo del mayor Eduardo Aguilera Bravo, del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército, quien recorrerá mediante fotografías históricas, anécdotas y referencias a lugares de Punta Arenas distintos aspectos de la trayectoria de Cañas Montalva.

Gracias por acompañar una vez más a Aquí Magallanes.

Nos leemos la próxima semana.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

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