Presidente Kast presentará el Presupuesto 2027 en cadena nacional

El Presidente José Antonio Kast presentará este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 en cadena nacional a las 21:00 horas. Los focos están en la inversión, la seguridad, el empleo y las obras públicas, junto a otras áreas como educación y salud.

El proyecto deberá iniciar luego su tramitación en el Congreso Nacional, donde parlamentarios analizarán las propuestas del Ejecutivo para el próximo año. Parlamentarios oficialistas adelantaron que se contempla un aumento de 1,5% del gasto público.

Durante la jornada de ayer martes el mandatario tuvo una reunión en el Palacio de Cerro Castillo para abordar los detalles con parlamentarios. El objetivo era entregar antecedentes del proyecto y alinear los mensajes principales.

La diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, adelantó que los ejes estarán en la responsabilidad fiscal, contención del gasto, inversión y empleo. Por otro lado, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, destacó el aumento del gasto y que los recursos estarán con foco en vivienda, seguridad y obras públicas.