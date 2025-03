Aquí Coquimbo: caso PapayaGate, no hay bombas de insulina para niños ni seremi de Salud

Presentado por:

¡Hola! En este último día de marzo te saludamos en una nueva edición de Aquí Coquimbo. El Presidente de la República Gabriel Boric recogió el guante y respaldó el proyecto de ley para que esta amable tierra ahora se llame Región de Coquimbo Gabriela Mistral. Así Chile va saldando deudas de reconocimiento para la poeta, quien es una de las más importantes representantes de nuestro país en el mundo entero.

Como tema de entrada abordamos el caso PapayaGate. Consultamos a la Fiscalía de Valparaíso -que lidera la investigación- en qué está el bullado fraude al fisco. Se cumplirán cinco años de acontecida la polémica y no hay formalizados. ¡Sorpresa! En su respuesta, la Fiscalía informó que podrían haber novedades. Otras fuentes adelantan que no se descartan formalizaciones.

¿Los niños primero? Los menores con diabetes tipo 1 en la región parece que no. En Aquí Coquimbo te contamos el drama de los menores que padecen diabetes infantil y sus familias. Nuevamente falla el Estado. No cuentan con bombas de insulinas que están garantizadas por la Ley Ricarte Soto. Hablamos con un papá que es presidente de una corporación que busca remediar esta situación y otras.

Desde diciembre del año pasado la región no cuenta con un seremi de salud titular. El MINSAL decreta alerta sanitaria y el responsable gubernamental de salud en la región no existe. Problemas entre el Frente Amplio y el PPD por quién pone el nombre sería una de las causas de está impresentable situación.

Finalmente, nos fuimos al Barrio Industrial de Coquimbo donde las empresas junto al municipio y otras entidades generaron un nuevo Acuerdo por la Producción Limpia. Un guiño relevante para avanzar en sustentabilidad.

Cambio y fuera. Vamos por una edición más del único newsletter de la futura Región de Coquimbo Gabriela Mistral

1

¿Humo blanco en el PapayaGate? Fiscalía de Valparaíso podría anunciar formalizados en las próximas semanas

En septiembre de este año se cumplen cinco años desde que explotó el denominado caso PapayaGate. Hasta la fecha, aún no hay formalizados en la investigación penal que lidera la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Recordemos que la investigación apunta a un fraude al Fisco por la compra irregular, a través del pago de sobreprecio, de terrenos por los que se cancelaron $ 9.800 millones. El hecho sucedió en La Serena durante el 2019 cuando la intendenta de la época era Lucía Pinto.

La compra de los terrenos había sido cuestionada por la Contraloría en tres ocasiones, sin embargo, a pesar de no tener la toma de razón, el proceso igualmente se llevó adelante.

Desde lo administrativo, Contraloría General de la República investigó y aplicó las sanciones más duras a Lucía Pinto, José Cáceres (exmano derecha de Pinto) y a otros funcionarios de la época de menor jerarquía.

Distintos cuestionamientos ha tenido la Fiscalía de Valparaíso por la tardanza en entregar los resultados de la investigación en el caso de corrupción más bullado de la región. Más de cuatro años han pasado y la causa aún no tiene formalizados.

Hay tres querellas presentadas por esta causa. Una del Consejo de Defensa del Estado, otra del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, y una del Servicio de Impuestos Internos.

Aquí Coquimbo se comunicó con la Fiscalía de Valparaíso. Desde el ente persecturor señalaron oficialmente a este medio que la investigación se “encuentra en etapa de decisiones” y que estas se tomarían prontamente.

“La investigación desformalizada ha reunido un importante volumen de antecedentes y se encuentra en etapa de toma de decisiones, las que serán adoptadas en las próximas semanas”, manifestaron desde Fiscalía.

Fuentes cercanas a El Mostrador señalan que hay una posibilidad bastante alta de que la investigación se formalice en contra de algunos involucrados para luego iniciar el juicio oral.

Pese a esto, el senador Daniel Núñez se mostró molesto ante la tardanza del Ministerio Público para mostrar resultados en la investigación.

“Ya han pasado cinco años desde que estalló el Papayagate, el mayor fraude al Fisco en la historia de la Región de Coquimbo. A pesar de la magnitud del caso y del enorme daño al patrimonio público, la Fiscalía aún no imputa a los principales responsables. Mientras tanto, el Consejo de Defensa del Estado ya se querelló contra varios involucrados y logró medidas cautelares para resguardar sus bienes, como inmuebles y vehículos, ante una eventual condena”, explicó el congresista.

El senador agregó: “¿Qué más falta para que la Fiscalía actúe? ¿Por qué este caso sigue en la más absoluta lentitud? La ciudadanía necesita instituciones que realmente protejan los recursos públicos y persigan con decisión el fraude y la corrupción. La impunidad no puede seguir siendo la norma.”

También nos comunicamos con el Consejo de Defensa del Estado. Desde esta entidad nos señalaron, «Al respecto, el CDE se encuentra de manera permanente revisando dicha investigación, en contacto permanente con fiscal y a la espera del resultado de algunas diligencias que aún se encuentran pendientes, de manera de definir acciones que pudiesen requerir nuestra intervención».

2

Hace ocho años que no se entregan bombas de insulina a niños diabéticos

«En la Región de Coquimbo no se han entregado bombas de insulina a ningún niño de las cerca de dos mil que se han otorgado en todo Chile; solo se han entregado a adultos de la zona”, comenta indignado Pedro Araya, padre de un menor con diabetes tipo 1. Pedro hoy lidera una organización regional de padres y madres que velan por mejorar el sistema de salud público para atender -según datos del Ministerio de Salud- a los 123 niños de 0 a 14 años que existen en la región con diabetes.

La diabetes infantil está dentro de las Garantías Explicitas de Salud (GES)y los medicamentos -como la bomba de insulinas- están enmarcados en la Ley Ricarte Soto, que comenzó a operar en 2017. Pero hasta la fecha se han entregado cero bombas de insulina a los menores de la región.

Araya comenta que su vida cambió el 2021 cuando su hijo tenía apenas tres años. El menor comenzó con problemas de salud y no había una respuesta clara de su diagnóstico.

El menor cayó al hospital de La Serena y luego fue trasladado a la UCI de Coquimbo, donde estuvo 15 días allí. Una vez que salió compensado, vino el cambio de vida, de hábito para su familia, pero también un sinnúmero de interrogantes acerca de cómo enfrentar la diabetes infantil.

“Empezamos a notar ya junto con la mamá de Pedro que había muchas falencias, no había información. En rigor, tú sales del hospital y ahí termina todo; te entregan una cantidad de información, tú estás en shock, entonces tú no sabes cómo empezar a manejar esa información, es algo absolutamente nuevo. Tienes temor, tienes miedo, cambia todo desde cómo va a comer, tienes que pincharlo absolutamente todos los días, pero no hay una educación ni seguimiento del sistema de salud al respecto”, explica el padre del menor afectado.

Lo que sí destaca Araya fue la atención de la UCI del hospital, situación que agradeció en redes sociales. Ahí fue contactado por otra mamá que tenía a su hijo en las mismas condiciones, luego conocieron a más personas. Pedro decidió junto a otros padres liderar una especie de voluntariado para apoyar a nuevas familias que viven algo similar, y al mismo, tiempo buscar ayuda para los menores.

Conjuntamente formaron una organización, denominada PANADIS, que está compuesta actualmente por 72 miembros y abarca a las tres provincias de la región. Pedro señala que las familias más complejas son las que viven lejos de la conurbación. Según Pedro, existen niños que no los controlaban hace ocho meses.

“Había menores desregulados, no había atención. La diabetes tipo 1 es una enfermedad GES, que es una garantía explícita de salud, que el Estado tiene que, por ley, entregar la prestación. Entonces, si no lo está haciendo desde el hospital, bueno, tendrá que comprar de alguna forma consultas particulares, en fin, pero tienen que tener los niños este control periódico en los tiempos necesarios”, señala Araya, quien oficia de presidente de PANADIS.

“La educación es el tratamiento”

El objetivo de esta corporación, comenta su presidente, es educar. “La educación es el tratamiento. Nace todo esto, primero, para tratar de dar un apoyo, de dar una orientación y hoy día tener una labor mucho más de poder visibilizar, de poder enseñar y de poder educar. Para la corporación, la educación es el tratamiento. Como te decía, cuando tú debutas, sales del hospital y nadie te explica nada, nadie te dice lo que tienes que hacer, te dicen lo que no puede comer, que es más o menos básico; no le dé azúcar y ya está”, explica.

“Te das cuenta de que al final cuando uno no está metido en esto y cuando tú te vas a relacionar con este tipo de alimentación, todo tiene azúcar. El arroz, el fideo, todos los carbohidratos se transforman en azúcar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuánta insulina tengo que poner? ¿Qué pasa cuando está enfermo? Hay millones y millones de consultas porque es una enfermedad y una condición”, finalizó el presidente de PANADIS.

3

En plena alerta sanitaria, Región de Coquimbo no cuenta con seremi de Salud

Alerta sanitaria en todo el país por el aumento de virus respiratorios estacionales, proceso de vacunación en contra del virus sincicial y Covid, desabastecimiento de remedios en la salud primaria de La Serena, pero en la Región de Coquimbo no hay seremi de Salud titular.

Fue el 11 de diciembre de 2024 cuando renunció el seremi de salud de ese entonces, Alexis Valenzuela. Se van a cumplir ya cinco meses de ese episodio, pero aún no hay reemplazante.

La coyuntura sanitaria del país es compleja, se acerca el invierno y la salud sigue sin un responsable titular.

Según fuentes cercanas a este medio, la falta de nombramiento se debería a las disputas internas de partidos por el cupo de esa seremi. El Frente Amplio se arroga el cupo, pero del PPD también lo están pidiendo. A eso, se le debe sumar que no hay nombres potentes -en ambos partidos- que convenzan al Gobierno.

Aquí Coquimbo conversó con algunos parlamentarios para saber su opinión al respecto. El senador de Demócratas, Matías Walker, fue duro con el Gobierno, al declarar: “Me parece inaceptable que estemos tantos meses sin un seremi de Salud titular en medio de la campaña de vacunación y con alerta sanitaria (…) y también porque tiene que ver con la permisología. Hay muchos permisos sectoriales, permisos sanitarios que dependen de la seremi de Salud. Por lo tanto, me parece absolutamente inaceptable, de una negligencia inexcusable, que no tengamos seremi titular durante tantos meses”, explicó Walker.

En la misma línea, el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, señaló que la situación obedece a una falta de liderazgo. “Dada esta falta de liderazgo que tiene la ministra de Salud, vamos a oficiar al ministerio a fin de que informe qué es lo que está pasando respecto del nombramiento del seremi de Salud, porque parece inaceptable que en la Seremía se siga con un subrogante y no con alguien que lidere la cartera”.

Por su parte, el diputado Víctor Pino, también fue crítico del descabezamiento político de salud: “Ya van cinco meses sin tener titular de la cartera en la región, una alerta sanitaria, comunas como La Serena que no están con abastecimiento de medicamentos, está en marcha el programa de vacunación; la desidia o la falta de gestión demuestran un abandono de parte del Estado para con nuestra región. La salud no es un tema prioritario en este momento”.

La vocera regional del Gobierno, Paulina Mora, salió a responder la crítica ante la falta de seremi de salud titular: “Hay que ser claros en esto. La Seremi de Salud de la Región de Coquimbo cuenta con un profesional a cargo, que ha cumplido perfectamente la tarea encomendada; por otra parte, la asignación de la titularidad está en curso y pronto se dará a conocer quién asumirá dicha responsabilidad”, explicó.

Mora agregó: “Recordemos que, para tomar este desafío, el profesional debe contar con requisitos particulares que impone el código sanitario, lo que, sin duda, puede demorar más de lo que quisiéramos el nombramiento. Pero, como hemos dicho, el trabajo se ha seguido desarrollando, tanto internamente como en la coordinación interministerial; muestra de aquello es el avance de la campaña de vacunación, donde en nuestra zona ya lleva más del 22% de la población objetiva protegida para hacer frente a este invierno”.

4

Barrio Industrial de Coquimbo genera nuevo Acuerdo de Producción Limpia

La sustentabilidad en la industria sigue siendo un eje relevante, y la región no está exenta a esta realidad. Desde el Barrio Industrial de Coquimbo, ubicado en las cercanías del sector La Cantera y Tierras Blancas de la ciudad puerto, quieren ser actores relevantes en la producción limpia de sus empresas.

Días atrás, la Asociación de Industriales de Coquimbo (ASOINCO) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo firmaron un Acuerdo de Producción Limpia (APL) que promete transformar la operación de las empresas del Barrio Industrial hacia la sustentabilidad.

El “Acuerdo de Producción Limpia Barrio Industrial de Coquimbo y Empresas de la Cadena de Valor” cuenta con la participación de los Ministerios de Energía y Medio Ambiente, así como de la Municipalidad de Coquimbo, conformando una alianza público-privada que promueve acciones para mejorar la eficiencia productiva, reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, e incorporar el enfoque de género y las comunidades locales en el proceso.

Ximena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, destacó por su parte que “este es un barrio industrial formado en su gran mayoría por Pymes, y ahí está la fuerza y el interés de movilizar este barrio. Este ccuerdo incorpora la cadena de valor de esas empresas; por lo tanto, queremos que la mayor parte de ellas se sume a esta iniciativa, en la que vamos a lograr eficiencia en el manejo del agua, la energía, los residuos, a través de economía circular y empezar a medir la generación de gases de efecto invernadero”.

Alianza estratégica para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones

Precisamente, un diagnóstico realizado entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, en el que participaron 21 empresas socias de ASOINCO, identificó brechas importantes en áreas como la gestión de emisiones, la equidad de género, el manejo de residuos industriales sólidos y líquidos, así como en el consumo de agua, energía y combustibles fósiles.

Es por ello que, entre las metas del APL, destacan la incorporación de la eficiencia hídrica y energética para reducir la huella de agua y de carbono, la disminución de la generación de residuos sólidos y el fomento de la economía circular, la cuantificación anual de la huella de carbono organizacional de las instalaciones adheridas y la elaboración de un reporte en la plataforma HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente.

Además, el APL contempla implementar un programa de capacitación en temas de sustentabilidad, cambio climático e igualdad de género, con el apoyo de los servicios públicos firmantes y otras instituciones. También se fomentará la conducta empresarial responsable, de manera de promover el relacionamiento con la comunidad en el Barrio Industrial y su cadena de valor.

La cadena de valor del Barrio Industrial de Coquimbo abarca sectores como alimentación, transporte y servicios.

Hemos terminado la presente edición. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

