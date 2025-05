Más de tres mil familias viven en campamentos en la Región de Coquimbo

Presentado por:

¡Hola! Te damos la bienvenida a la primera edición del quinto mes de 20 25.Iniciamos mayo con todo. Te contamos que durante la última semana, la coyuntura noticiosa de la región estuvo movida. Sumado a diversas publicaciones de estudios con información, por ejemplo, del INE, de la Cámara Chilena de la Construcción y Techo Chile, en esta edición abordamos temas más “duros”.

¿Sabías que este año el Consejo Regional de Coquimbo le dio el primer dolor de cabeza a la extensión de la vida útil de Minera Los Pelambres? Pues sí, nueve cores rechazaron un informe de la DIPLADE y dieron el primer voto político en contra de la extensión de la minera, que se encuentra ingresada el Sistema de Evaluación Ambiental desde fines de diciembre del 2024. Entérate aquí de los pormenores de la primera batalla que perdió la minera de Luksic.

Tal como lo dijimos al inicio, la semana pasada se publicó un estudio de Techo Chile que habla de los campamentos a nivel país. En nuestra región, los asentamientos ilegales aumentaron de 2 a 13. Revisa aquí un resumen radiográfico de los campamentos en la Región de Coquimbo.

que habla de los campamentos a nivel país. En nuestra región, los asentamientos ilegales aumentaron de 2 a 13. En nuestro tercer tema, e ntrevistamos al delegado provincial de Choapa, Jonathan Vega. El nacido en la comuna de Canela abordó las complejidades de liderar la provincia del Choapa.

El nacido en la comuna de Canela abordó las complejidades de liderar la provincia del Choapa. No podíamos dejar fuera el famoso tema Papaya-Gate. En la edición anterior contamos acerca de la formalización que anunció el Ministerio Público. Hoy ahondamos uno a uno en quiénes son los imputados que tendrán que presentarse en el Tribunal de Garantía de La Serena el próximo 26 de mayo.

Finalmente, te contamos que tras la nota de El Mostrador sobre un militante republicano líder de una banda criminal, diputados del Partido Socialista oficiaron al Servel para saber si el imputado, hoy tras las rejas, financió campañas del Partido Republicano.

Te invito a leer una edición más del único newsletter de la IV región: Aquí Coquimbo.

Cores de Choapa en pie de guerra por extensión de la minera de Lusksic

Un duro traspié sufrió hace unos meses la Minera Los Pelambres de parte de la mayoría de los consejeros regionales del Choapa. En Aquí Coquimbo accedimos a las actas de la sesión y te contamos los principales argumentos.

Fue a comienzos de este año cuando en la sesión número 840 del Consejo Regional de Coquimbo se rechazó el proyecto de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Dipalde) para extender la vida útil de la minera Los Pelambres, de propiedad del Grupo Luksic, instalada en la provincia del Choapa.

Ángel González, core de Choapa, fue uno de los más severos en contra del informe de la Dipalde.

«Mostramos nuestro disgusto precisamente por la falta de compromisos pendientes que tiene minera Los Pelambres, no tan solo con las comunidades, sino que proyectos de arrastre también que faltan, precisamente correspondientes al tema de empleabilidad, proyectos como la prolongación del Bypass, situaciones que yo expresé en el pleno. También es una manera de mostrar el malestar por la falta de compromiso con las comunidades del Valle Alto, sobre todo en materia medioambiental”.

Juan Barraza, otro de los consejeros de la provincia de Choapa, sostuvo en su intervención: “Somos de la comuna de Salamanca, una de las comunas más afectadas en la parte minera, donde la minera no ha dejado ninguna inversión en nuestra comuna. Tuvieron dos programas ellos: primero Somos Salamanca y después Somos Choapa, donde hay mucho incumplimiento de los compromisos que se hicieron con esos programas”.

En la misma línea, Denis Cortés, core de Choapa y exalcalde de Illapel, argumentó su rechazo reparando que “es muy la poca información que se nos entregó, y por lo tanto, en el caso particular, no me siento informado referente a lo que nos están solicitando. Primero, no indican en cuánto aumentan los volúmenes del parque automotriz, que es uno de los temas que más me interesa y también cuáles son las mejoras que se van a hacer. No sabemos qué pasa con los caminos, no sabemos qué va a pasar con la cuesta Cavilolén”.

Nos comunicamos con Minera Los Pelambres para saber su opinión respecto de estos rechazos. De parte de la minera explicaron que se trata de una fase muy temprana del proceso de tramitación ambiental.

«El 21 de marzo de este año, Minera Los Pelambres recibió el primer ICSARA que consolida las observaciones de los distintos servicios que participan en la evaluación ambiental. Asimismo, el 26 de marzo finalizó el Proceso de Participación Ciudadana, instancia convocada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo. Durante este período, la compañía evitó desarrollar reuniones, tanto con Servicios Públicos como con organizaciones, con el objetivo de no obstaculizar el rol de del SEA como administrador del proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental«.

Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de elaboración de las respuestas al primer ICSARA.

Aumentan a 51 los campamentos y suman alrededor de mil familias nuevas

El martes pasado TECHO Chile dio a conocer el catastro nacional de campamentos 2024-2025. Este arrojó un aumento considerable de asentamientos para la Región de Coquimbo. Según el estudio, actualmente en 10 comunas de la región existen 51 campamentos que agrupan a un total de 3.253 familias.

Respecto del mismo estudio realizado en 2022-2023, las cifras de campamentos en la región subieron de 38 a 51. Obviamente, esto generó un aumento de las familias sin solución habitacional que pasaron de 2.297 a 3.253, experimentando una variación de 41,6%.

Coquimbo con 15 lidera las comunas de la región con mayor cantidad de campamentos. Le siguen, La Serena con 12, Ovalle con 6, Salamanca y Andacollo con 5, Monte Patria con 3, Illapel con 2 y Vicuña, Canela y Los Vilos solo un campamento.

En el informe también se abordan los campamentos que estarían actualmente con amenazas formales o informales de desalojo. En la región este número alcanza a nueve campamentos que agrupan a 666 familias amenazadas por un inminente desalojo.

En cuanto a los terrenos donde se emplazan los campamentos de la región, en un 72,5% de los casos los terrenos se eligieron porque se encontraban en desuso o subutilizados.

En el informe también se señala que dentro de las razones por las cuales las familias llegan a los campamentos en esta región, predominan la necesidad de independencia y el alto costo de los arriendos, ambos motivos presentes en un 64,7% de los asentamientos urbanos. Seguido por los bajos ingresos, que representan una de las principales razones para la formación de campamentos en el 52,9% de los casos.

Respecto al acceso a los servicios básicos, el 51 % accede a la electricidad a través de la red pública sin medidor (colgados), la otra mitad de los campamentos accede mediante la red pública con medidor compartido o propio y finalmente, con generadores propios o comunitarios.

En cuanto al agua potable, el 45,1% de los casos accede mediante camiones aljibe, lo que corresponde a 23 casos. Por último, acerca de los servicios sanitarios, más de la mitad de los casos están conectados a fosa séptica, mientras que el 19,6% lo realiza a través de letrina, cajón sobre pozo negro, acequia o canal.

Jonathan Vega: el canelino que lidera la delegación provincial del Choapa

Oriundo de Canela, este ingeniero en Administración de Empresas y egresado del Magíster en Políticas Públicas, antes de encargarse de la Delegación Provincial, se desempeñó como jefe de Fomento Productivo en la Municipalidad de Canela.

Su casa política era el Frente Amplio, pero tras algunas diferencias, emigró y hoy es parte de Acción Humanista.

–¿Cómo ha sido el trabajo con las diferentes instituciones en este periodo?

Hemos mantenido un diálogo permanente con los municipios de la provincia, impulsando mesas de trabajo que nos han permitido abordar temas prioritarios como seguridad pública, acceso al agua y desarrollo económico local, fortaleciendo así la gestión municipal y la respuesta a las necesidades de la comunidad. Asimismo, hemos trabajado coordinadamente con el Gobierno Regional para priorizar proyectos de inversión que mejoren la calidad de vida en el Choapa, avanzando en obras y programas concretos. En paralelo, la constante articulación con la Delegación Presidencial Regional ha sido fundamental para gestionar recursos, agilizar procesos y canalizar de manera efectiva las principales inquietudes de la provincia.

–¿Cuáles han sido las prioridades de su gestión?

Desde el primer día hemos tenido claro que la cercanía con la gente es fundamental para una gestión efectiva. Llegar a cada rincón de la provincia nos ha permitido no solo escuchar las necesidades de nuestros vecinos, sino también actuar de manera oportuna, buscando soluciones concretas y canalizando apoyos reales. Este trabajo ha generado un impacto positivo en las comunidades, fortaleciendo la confianza en las instituciones y demostrando que el Estado puede estar presente de manera activa y comprometida. Hemos logrado avanzar en temas clave como conectividad, acceso a servicios básicos, apoyo a pequeños productores y mejoras en infraestructura, lo que refleja que el trabajo en terreno y la gestión cercana sí marcan la diferencia en la calidad de vida de las personas.

-¿Cómo ha enfrentado los desafíos que han surgido en este proceso?

Cada desafío ha sido una oportunidad para aprender y reafirmar nuestro compromiso con la gente del Choapa. Hemos enfrentado las dificultades estando en terreno, escuchando directamente a las comunidades y trabajando de la mano con los municipios, los servicios públicos y el Gobierno Regional. No siempre es fácil, porque cada localidad tiene sus propias necesidades y urgencias, pero la clave ha sido actuar con cercanía, empatía y mucha gestión. Este proceso nos ha enseñado que cuando hay voluntad y trabajo colaborativo, es posible avanzar, incluso en escenarios complejos.

Conoce quiénes son los imputados en el caso Papaya Gate

El 26 de mayo a las 08:30 de la mañana será la audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía de los imputados del denominado caso Papaya Gate.

La Fiscalía de Valparaíso imputó a ocho personas por fraude al Fisco, negociación incompatible y a otros por delitos tributarios.

Recordemos que este caso se remonta a septiembre de 2020, cuando se descubrió el pago de unos terrenos con sobreprecio y sin toma de razón de Contraloría.

El hecho provocó que el Consejo de Defensa del Estado se querellara por fraude al Fisco y el Ministerio Público comenzara a investigar. Luego, se querelló el senador PC, Daniel Núñez.

En 2023, el Servicios de Impuestos Internos se querelló por el delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas contra los representantes legales de las inmobiliarias involucradas. Se trata de las empresas Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A. y todos quienes resulten responsables.

¿Quién es quién?

Lucía Pinto Ramírez: periodista, exintendenta regional de la Región de Coquimbo, imputada por su intervención en calidad de autor en un delito de fraude al Fisco en el período comprendido entre diciembre de 2018 y agosto de 2020.

periodista, exintendenta regional de la Región de Coquimbo, imputada por su intervención en calidad de autor en un delito de fraude al Fisco en el período comprendido entre diciembre de 2018 y agosto de 2020. Pablo Bracchitta Krstulovic: ingeniero civil industrial, gerente de inmobiliarias, imputado como autor de fraude al Fisco, cometido en La Serena entre diciembre de 2018 y agosto de 2020.

ingeniero civil industrial, gerente de inmobiliarias, imputado como autor de fraude al Fisco, cometido en La Serena entre diciembre de 2018 y agosto de 2020. José Cáceres Rojas: ingeniero comercial, exjefe de DIPLAD y exadministrador del Gobierno Regional de Coquimbo, imputado por delito de fraude al Fisco y delito de negociación incompatible. Ambos delitos habrían sido cometidos en el período comprendido entre diciembre de 2018 y agosto de 2020.

Los siguientes empresarios son representantes de las inmobiliarias vinculadas al caso y acusados en la querella del SII.

Lorenzo Iduya Ortiz de Luzuriaga: empresario imputado en calidad de autor de delito tributario.

empresario imputado en calidad de autor de delito tributario. Nicolás Bakulic Govorcin: empresario imputado como autor del delito tributario cometido en La Serena en abril de 2021.

empresario imputado como autor del delito tributario cometido en La Serena en abril de 2021. Karim Daire Daud: empresario y familiar del esposo de Cecilia Bolocco, el “Pepo” Daire . Él también es imputado por su intervención en calidad de autor de delito tributario.

empresario y familiar del esposo de Cecilia Bolocco, el “Pepo” Daire Él también es imputado por su intervención en calidad de autor de delito tributario. Manuel Daire Daud: empresario,imputado como autor de delito tributario.

empresario,imputado como autor de delito tributario. Luis Iver Hudson: reconocido abogado, asesor tributario, y parte del directorio de la CIDERE en la Región de Coquimbo. Se le imputa por la responsabilidad que le corresponde en calidad de cómplice del delito tributario previsto, cometido en La Serena en abril de 2021.

Ofician al Servel para constatar si el Partido Republicano recibió dineros de origen criminal

Tras la publicación de El Mostrador sobre el militante del Partido Republicano, Francisco San Martín, quien figura como uno de los lideres de una organización criminal dedicada al robo, comercialización y exportación ilegal de cobre, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS) oficiaron este viernes al Servicio Electoral para determinar si es que el Partido Republicano recibió dinero de San Martín.

De comprobarse que hubo transferencias de dineros para campañas políticas de parte de San Martín, el asunto podría complicarse para el Partido Republicano, porque -según apuntan varias fuentes consultadas- podría perfectamente suponerse que el origen de estos fondos provenían del crimen organizado.

Cabe recordar que Francisco San Martín se convirtió en un militante republicano disciplinado y comprometido, al punto que habitualmente cedía su exclusiva casa en el sector de Cabinas de Peñuelas, en Coquimbo, para que se usara como sede del Partido Republicano en la región.

El ahora imputado, que se encuentra en prisión preventiva, tenía un rol muy activo en el partido. Participaba de muchas reuniones, quiso formar parte del cabildo del partido y llegó a ser precandidato a alcalde por Coquimbo, pero la misma investigación que ya estaba en curso, sumada a una detención del año 2020 por el delito de receptación, habría hecho que se bajara de competir en las pasadas elecciones.

