En 30 segundos averigua cómo estás envejeciendo

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Hola, ¿cómo va tu semana? Ojalá que muy bien. Hemos leído aquí, en Efecto Placebo, que la función muscular desempeña un papel fundamental a medida que envejecemos.

De nuestros músculos dependerán nuestra independencia y la protección en la vejez. Más allá de los cuidados y la prevención, ¿cómo medir nuestra fuerza muscular de forma sencilla? Averigua más abajo y haz la prueba. Solo dura 30 segundos.

Mañana se conmemora el Día Mundial de las Mucopolisacaridosis (#MPSDay), cuyo objetivo es promover, educar y concientizar sobre esta enfermedad que afecta a una de cada 10.000 a 25.000 personas en el mundo. Lo que la convierte en una enfermedad rara. Lee más sobre esta afección genética.

En Mito o Verdad, te invito a revisar un estudio que siguió la trayectoria de envejecimiento en seis órganos reproductivos femeninos: útero, ovario, vagina, cuello uterino, mama y trompas de Falopio. ¿Será que todos envejecen de igual manera?

En el Chat con el especialista , el investigador farmacéutico y exprofesor de la Universidad de Boston, Mehdi Boroujerdi , creó el “Manual de Cinetética de Creatina y Creatinina In Vivo Kinetics”. Un texto sobre la creatina, donde explica desde su papel en el metabolismo energético hasta sus posibles aplicaciones terapéuticas. ¿Qué revela realmente la ciencia sobre sus efectos en el cuerpo y la mente?

, el investigador farmacéutico y exprofesor de la Universidad de Boston, , creó el “Manual de Cinetética de Creatina y Creatinina In Vivo Kinetics”. Un texto sobre la creatina, donde explica desde su papel en el metabolismo energético hasta sus posibles aplicaciones terapéuticas. ¿Qué revela realmente la ciencia sobre sus efectos en el cuerpo y la mente? Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

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En 30 segundos averigua cómo estás envejeciendo

Estamos claros en que los avances en medicina y salud pública de las últimas décadas han aumentado la esperanza de vida. Sin embargo, el verdadero desafío es garantizar que estos años adicionales se vivan con independencia y una buena calidad de vida. Eso es lo que todos esperamos o deseamos para la vejez.

En este contexto, ya hemos leído aquí, en Efecto Placebo, que la función muscular desempeña un papel fundamental, ya que a menudo determina si los adultos mayores conservan su independencia o sufren limitaciones funcionales y síndromes geriátricos.

Y en este escenario, el sistema musculoesquelético es uno de los más afectados por el envejecimiento. A partir de la tercera década de vida, comienza a deteriorarse gradualmente, y este proceso se acelera significativamente después de los 60 años.

Diversos cambios biológicos contribuyen a este deterioro: las fibras musculares de contracción rápida –responsables de generar movimientos rápidos y potentes– disminuyen progresivamente en número y tamaño.

Al mismo tiempo, el sistema nervioso se vuelve menos eficiente en la activación de las fibras musculares, y aumenta la infiltración de grasa y tejido conectivo en el músculo. En conjunto, estos cambios reducen la capacidad de generar fuerza y moverse con eficiencia.

Es importante destacar que diferentes estudios han demostrado que la potencia muscular disminuye antes y más rápidamente que otros componentes del sistema musculoesquelético, con pérdidas de alrededor del 2 al 3% anual, en comparación con el 1,0 al 1,5% al año para la fuerza muscular y aproximadamente el 0,5 al 1,0% anual para la masa muscular.

La potencia muscular –indicador importante del envejecimiento saludable– se refiere a la capacidad de generar fuerza rápidamente, combinando fuerza y velocidad, y es esencial para movimientos cotidianos como caminar y subir escaleras.

¿Cómo podemos medir la fuerza muscular de forma sencilla?

Tradicionalmente, la evaluación de la potencia muscular requería equipos costosos y sofisticados, lo que limitaba su uso en la práctica clínica. Sin embargo, existe una prueba funcional sencilla: la prueba de sentarse y levantarse (STS).

En esta prueba, se le pide a una persona que se levante y se siente de una silla tantas veces como sea posible en 30 segundos, con los brazos cruzados sobre el pecho. Luego, utilizando la ecuación validada (o la aplicación POWERFRAIL ), que considera la masa corporal, la altura y el número de repeticiones de STS realizadas durante la prueba, podemos estimar la potencia muscular de la persona. Estos valores se pueden normalizar con respecto a la masa corporal para obtener la potencia relativa de STS.

¿Por qué deberíamos utilizar la fuerza muscular como biomarcador?

Para comprender mejor el papel de la fuerza muscular en el envejecimiento saludable, se analizaron datos de 1876 adultos mayores de 65 años o más participantes en el Estudio Toledo sobre el Envejecimiento Saludable, una amplia investigación de cohorte poblacional realizada en Toledo, España. El estudio se publicó en línea en la revista Journal of Sport and Health Science el 13 de agosto de 2025 y se publicó en el volumen 15 el 1 de diciembre de 2026.

Caídas y fracturas

Al examinar el historial médico reciente de los participantes, surgieron claras diferencias entre los individuos con potencia STS relativa normal y baja.

En los hombres, una baja potencia relativa de STS se asoció con una mayor probabilidad de fracturas y caídas previas de todo tipo.

En las mujeres, el patrón fue ligeramente diferente. Aquellas con baja potencia relativa de STS mostraron una mayor probabilidad de fracturas de cadera previas, y también se observó una tendencia hacia caídas previas y fracturas de todo tipo.

Hospitalizaciones y mortalidad

Durante un período de seguimiento de 6 años, las mujeres con baja potencia relativa de STS tuvieron un riesgo de hospitalización un 29% mayor y tendieron a pasar más días en el hospital en comparación con las mujeres con potencia relativa de STS normal.

Sin embargo, los resultados más llamativos se observaron en la mortalidad. Los hombres con baja potencia relativa de STS tuvieron un riesgo de mortalidad por todas las causas un 57% mayor en comparación con aquellos con potencia relativa de STS normal.

En las mujeres, la asociación fue incluso más fuerte. Aquellas con baja potencia relativa de STS tuvieron más del doble de riesgo de muerte (un 104% mayor) durante el período de seguimiento (9 años).

En resumen: tan solo 30 segundos, un simple movimiento como levantarse de una silla. puede revelar el riesgo de caídas, hospitalización e incluso muerte de una persona. La fuerza muscular no solo es esencial para mantener la independencia, sino también un potente biomarcador de cómo envejecemos. Medirla es sencillo; sus implicaciones son profundas.

Haz la prueba y revisa aquí los resultados.

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MPS: una vida en diez mil

¿Has leído sobre las Mucopolisacaridosis (MPS)? Probablemente no, porque es parte de las enfermedades poco frecuentes reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada 15 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Mucopolisacaridosis (#MPSDay), que tiene como objetivo promover, educar y concientizar sobre esta enfermedad que afecta a 1 de cada 10.000 a 25.000 personas recién nacidas vivas en el mundo. Una vida en 10 mil o una vida en 25 mil.

A esta baja frecuencia se suma el hecho de que sus signos son diversos y pueden afectar distintas partes del cuerpo, lo que no solo hace complejo su diagnóstico sino también la oportunidad con que los pacientes comienzan sus tratamientos.

“Uno de los principales desafíos para el diagnóstico es el desconocimiento de la enfermedad, porque en general las personas van presentando los síntomas y los signos de la enfermedad de forma progresiva. Entonces, hay unas formas atenuadas que pueden pasar prácticamente inadvertidas incluso para alguien experto”, explica la neuróloga del Hospital Exequiel González Cortés y experta en el manejo de enfermedades metabólicas, Paulina Mabe.

Las MPS son un trastorno metabólico hereditario que se presenta cuando el organismo carece de las enzimas necesarias para descomponer un grupo de moléculas que se llaman mucopolisacáridos (formadas principalmente por moléculas de azúcar), y estas se almacenan en prácticamente todas las células del cuerpo y pueden provocar un crecimiento anormal, problemas de movilidad, cansancio y fuertes dolores en los huesos.

También pueden afectar el corazón, el sistema respiratorio y el sistema nervioso central, lo que lleva a una disminución de la esperanza de vida.

Señales de alerta

Aunque las MPS están presentes desde el nacimiento, los recién nacidos pueden no mostrar síntomas claros o sus señales pasar inadvertidas en los primeros años de vida. En esta línea, el doctor Pablo Alarcón, genetista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, destaca que “puede que sus características no sean evidentes al nacer, pero progresan a medida que el almacenamiento de glicosoaminoglicanos afecta los huesos, la estructura esquelética, los tejidos conectivos y demás órganos, incluyendo complicaciones neurológicas y discapacidad cognitiva en algunos subtipos”.

Las familias pasan mucho tiempo y por varios especialistas antes de identificar que se trata de una MPS. Entre los diagnósticos diferenciales más comunes se encuentran la artritis reumatoide juvenil, displasias óseas, pseudoacondroplasia o la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes.

Las siete clases de Mucopolisacaridosis comparten muchas características clínicas. Reconocer tempranamente las señales de alerta puede marcar una gran diferencia, especialmente en el acceso a tratamiento. Los expertos señalan que es fundamental estar atentos a signos como:

-Abdomen prominente

-Problemas y dolores articulares.

-Dificultades para respirar.

-Displasia de cadera.

-Genu valgo (piernas en forma de X, donde las rodillas están juntas).

-Otitis de repetición.

-Opacidad en los ojos.

-Ronquido fuerte

-Piel gruesa / cabello grueso.

-Pérdida auditiva.

Según cifras de la Fundación FELCH, en Chile, la MPS IV A no cuenta con cobertura de la Ley Ricarte Soto y es la MPS que presenta el mayor número de pacientes (síndrome de Morquio). De los 58 casos diagnosticados, 42 reciben tratamiento.

“El acceso de los pacientes a terapia ha sido a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo de Fonasa (MAC), pero este ha permanecido cerrado desde el 2015, sin extenderse a través de los años, lo que dificulta el acceso de nuevos pacientes al programa”, explica Gabriela Pérez, coordinadora de Pacientes de Fundación FELCH.

La doctora Mabe agrega que los pacientes con MPS IV A con tratamiento tienen un mejor pronóstico de vida en comparación con otras MPS.

“El acceso a terapia enlentece el avance de la enfermedad, mejora la función respiratoria y cardiovascular y, al ser pacientes que no tienen problemas cognitivos, como sí sucede con otras MPS, les permite poder insertarse en la vida laboral. Esto es una tremenda ganancia. Lo clave es la intervención temprana para maximizar los beneficios y mejorar la calidad de vida”, enfatiza la especialista.

Dentro de este contexto, el genetista Pablo Alarcón hace un llamado a la comunidad médica y a las familias a considerar tempranamente la MPS dentro de las posibilidades a evaluar, cuando se presentan estas señales de alerta. Reconocer la enfermedad a tiempo puede cambiar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

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Mito o Verdad: ¿todos los órganos envejecen igual en la menopausia?

A pesar de afectar a la mitad de la población mundial, la menopausia ha sido históricamente incomprendida y poco estudiada, tanto en la investigación biomédica como en la práctica clínica. Sin embargo, con el aumento de la esperanza de vida, el número de mujeres en la etapa posmenopáusica sigue creciendo: en 2021, las mayores de 50 años ya representaban el 26% de la población mundial, según la OMS.

Los efectos de la menopausia van mucho más allá del sistema reproductivo y están asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas y óseas.

Sin embargo, pocos estudios han analizado en profundidad cómo este proceso afecta al sistema reproductivo femenino en su conjunto, más allá de los ovarios.

Un nuevo estudio del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona (BSC-CNS), publicado en Nature Aging, presenta el primer atlas a gran escala del envejecimiento del sistema reproductor femenino, proporcionando una nueva visión de cómo este proceso afecta a la salud.

Un paso importante hacia una comprensión más completa del envejecimiento femenino y que sienta las bases para una medicina más precisa y equitativa en la salud de la mujer.

Seis órganos en estudio

A través de la integración de 1.112 imágenes de tejido de 659 muestras, de 304 mujeres de entre 20 y 70 años, y el análisis de miles de genes, el trabajo reconstruyó la trayectoria del envejecimiento en seis órganos reproductivos: útero, ovario, vagina, cuello uterino, mama y trompas de Falopio.

Por lo tanto, aprovechando la alta capacidad de clasificación de imágenes de la inteligencia artificial y los recursos de supercomputación de MareNostrum 5, los investigadores utilizaron técnicas como el aprendizaje profundo (deep learning) para identificar tanto los cambios observables en los tejidos como los procesos moleculares asociados con el envejecimiento en cada órgano.

Los resultados muestran que no todos los órganos envejecen de manera uniforme o lineal: mientras ovarios y vagina presentan un envejecimiento progresivo que comienza años antes de la menopausia, el útero experimenta cambios mucho más abruptos en este momento.

El análisis también revela que no solo los órganos envejecen de manera diferente, sino también los tejidos dentro del mismo órgano, como la mucosa o el músculo uterino, que son especialmente sensibles a los cambios asociados con la menopausia.

“Hasta ahora, tendíamos a considerar la menopausia principalmente como el final de la función reproductiva del ovario. Sin embargo, nuestros resultados muestran que actúa como un punto de inflexión que reorganiza profundamente otros órganos y tejidos del sistema reproductivo, y nos permite identificar los genes y procesos moleculares que podrían estar detrás de estos cambios”, explicó la líder del grupo de Transcriptómica y Genómica Funcional en BSC y directora del estudio, Marta Melé.

Hacia un monitoreo no invasivo

El estudio también identificó señales moleculares asociadas con el envejecimiento que se pueden detectar en la sangre, después de analizar muestras de plasma sanguíneo de 21.441 mujeres.

Estos biomarcadores permitirían el monitoreo no invasivo del estado de los órganos reproductivos y la anticipación de los riesgos asociados con la menopausia, como el prolapso del suelo pélvico u otras complicaciones. Además, podrían detectarse sin necesidad de biopsias, lo que facilita un seguimiento más accesible y menos invasivo.

“No solo identificamos los cambios moleculares subyacentes al envejecimiento de estos órganos, sino que también vimos que se pueden detectar en la sangre, lo que abre la puerta a nuevas herramientas clínicas”, agregó la primera coautora del estudio e investigadora del BSC, Oleksandra Soldatkina.

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Chat con el especialista: ¿para qué sirve la creatina?

Normalmente asociamos la creatina con los asistentes al gimnasio y con los atletas, quienes lo utilizan como un suplemento que mejora el rendimiento. Pero, desde su papel en el metabolismo energético hasta sus posibles aplicaciones terapéuticas, la creatina es una molécula que sigue intrigando a los investigadores. ¿Qué revela realmente la ciencia sobre sus efectos en el cuerpo y la mente?

El investigador farmacéutico y exprofesor de la Universidad de Boston, Massachusetts, entre otras, Dr. Mehdi Boroujerdi , ha realizado un análisis exhaustivo y extenso del compuesto en el “Manual de Cinetética de Creatina y Creatinina In Vivo Kinetics”.

, ha realizado un análisis exhaustivo y extenso del compuesto en el “Manual de Cinetética de Creatina y Creatinina In Vivo Kinetics”. En él entrega una mirada más cercana a la ciencia detrás de la suplementación con creatina.

La ciencia de la creatina

Tu cuerpo produce creatina de forma natural en el hígado, los riñones y el páncreas a partir de aminoácidos como la glicina, la arginina y la metionina.

Viaja a través del torrente sanguíneo a diferentes tejidos, como los músculos, donde se utiliza para obtener energía.

Aproximadamente el 95% de la creatina del cuerpo se almacena en el músculo esquelético, y el resto se distribuye entre el cerebro, el corazón y otros tejidos.

Una vez dentro de las células, la creatina se convierte en fosfocreatina (PCR), una molécula de alta energía que desempeña un papel fundamental en la regeneración del trifosfato de adenosina (ATP): el convertidor de energía primaria del cuerpo.

La capacidad de regenerar rápidamente el ATP es crucial para mantener el suministro de energía, especialmente en tejidos con altas demandas energéticas, como el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el cerebro.

Esto asegura que las células puedan sostener sus funciones durante períodos de intensa actividad o estrés, por lo que ha llamado la atención de los atletas.

Después de que la creatina haya hecho su trabajo, se descompone en creatinina, que se elimina del cuerpo a través de la orina.

Pero hay varios factores que afectan la forma en que se almacena y utiliza la creatina en el cuerpo, por ejemplo, el tejido solo puede contener una cierta cantidad y los niveles individuales de cada persona son diferentes.

Fundamentalmente, a pesar de las preocupaciones que se plantean en las redes sociales, no es un esteroide.

“El papel de la creatina en el desarrollo muscular es únicamente proporcionar energía para la contracción y la respiración, ciertamente no es un sustituto de los esteroides”, explica Boroujerdi.

Uso terapeútico

Más allá del rendimiento físico, la creatina ha demostrado algunos beneficios potenciales para la función cognitiva, incluyendo la memoria, el estado de ánimo y la velocidad de procesamiento, particularmente en poblaciones con niveles de creatina de referencia más bajos, como en adultos mayores.

También ha despertado interés en sus posibles aplicaciones para afecciones como la enfermedad de Parkinson, la depresión e incluso la pérdida muscular y ósea relacionada con la menopausia, pero se necesita más investigación antes de que se pueda hacer cualquier afirmación.

“Las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la creatina subrayan aún más su promesa en entornos clínicos, aunque se necesitan ensayos más sólidos para confirmar estos beneficios”, señala el investigador farmacéutico.

Y agrega: “Con suficiente justificación y dosificación adecuada, la creatina puede eventualmente ser reconocida como un agente terapéutico de venta libre en lugar de simplemente un suplemento dietético”.

Regímenes de dosificación

El protocolo de dosificación estándar para la creatina implica una fase de carga de 20 gramos por día (dividida en cuatro dosis) durante 5 y 7 días, seguida de una dosis de mantenimiento de 3 a 5 gramos por día.

“Este enfoque satura rápidamente las reservas de creatina muscular, pero una dosis diaria más baja de 3-5 gramos puede lograr una saturación similar durante un período más largo (aproximadamente 28 días)”, dice el Dr. Boroujerdi.

Sin embargo, la biodisponibilidad no es absoluta. Contrariamente a la creencia popular, no toda la creatina ingerida por vía oral es absorbida.

Factores como la estabilidad gastrointestinal y la capacidad muscular individual influyen en la cantidad de creatina que se retiene.

Factores que influyen en los efectos de la creatina

La investigación sugiere que hombres y mujeres pueden responder de manera diferente a la suplementación con creatina, debido a las variaciones en la masa muscular y los niveles de creatina de referencia.

Por ejemplo, las mujeres, que normalmente tienen menos reservas musculares de creatina, pueden experimentar mayores beneficios relativos.

Del mismo modo, los adultos mayores pueden beneficiarse de la capacidad de la creatina para contrarrestar las disminuciones relacionadas con la edad en la masa muscular, la densidad ósea y la función cognitiva.

Los vegetarianos y veganos, que pueden obtener poca o ninguna creatina de sus dietas, a menudo exhiben niveles de creatina más bajos y pueden experimentar efectos más pronunciados de la suplementación en comparación con los omnívoros, aunque no todas las dietas vegetarianas y veganas son iguales, por lo que los impactos diferirían en diferentes individuos.

“Existe una necesidad apremiante de proyectos de investigación bien diseñados en humanos, utilizando creatina etiquetada para generar datos relevantes e iluminar las áreas grises de nuestro conocimiento sobre estos compuestos”, explica el doctor.

“A pesar de sus muchos beneficios, la creatina no es una bala mágica. No construye músculo directamente ni reemplaza la necesidad de entrenamiento y nutrición adecuados. Además, la creencia de que las dosis más grandes producen mayores beneficios es infundada, ya que las reservas de creatina muscular tienen un límite de saturación. El exceso de creatina simplemente se excreta como creatinina, lo que no ofrece ninguna ventaja adicional”, afirma Mehdi Boroujerdi.

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Aquí finaliza este número de Efecto Placebo. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.