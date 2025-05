Presentado por:

La continuidad del fiscal Patricio Cooper en la Región de Coquimbo se encuentra con pronóstico reservado, a la espera del fallo de la Corte Suprema, en relación con la solicitud de remoción por el caso Sierra Bella. Pero tanto este caso como la arista Procultura del caso Convenios no son los únicos que han golpeado a la Región de Coquimbo. En otro suceso de corrupción, se investiga el traspaso de dineros, vía trato directo, en el Minvu, situación que es cuestionada por Contraloría y que está siendo investigada por la Fiscalía de Antofagasta. En Aquí Coquimbo te contamos los detalles.

Hace unos días, los tribunales emitieron un fallo contundente en contra del Colegio Gerónimo Rendic de La Serena por un caso de bullying. Después de sufrir acoso, la menor que vivió la experiencia posteriormente se quitó la vida. A un año de su muerte se constató que el establecimiento no contaba con protocolos ante estos hechos.

En otra área de la región, te contamos que la sequía sigue golpeando fuerte a la región. El CEAZA publicó un informe que revela que las cuencas siguen bajo sus niveles y que tras seis años aún no se pueden recuperar. La falta de agua sigue siendo tema y acá te damos algunos pormenores de la realidad hídrica de la región.

Finalmente, nos trasladamos hasta Vicuña donde niños desde prekínder participarán en programas saludables. La iniciativa busca hacer conciencia de la buena alimentación y los problemas del sedentarismo. Vicuña se une para avanzar hacia una vida saludable.

Los cuestionados $297 millones que MINVU Coquimbo traspasó a fundaciones y que Fiscalía aún investiga

El caso Convenios golpeó a gran parte del país y la Región de Coquimbo no es la excepción. En noviembre de 2023 la prensa local daba a conocer los resultados de un informe previo de la Contraloría General de la República que cuestionaba aportes de la Seremi de Vivienda y Urbanismo por transferencias de recursos en el marco de los programas “Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades”. Bajo ese programa, en el periodo entre enero de 2021 y junio de 2023, el Minvu entregó cerca de $ 297 millones a fundaciones vía trato directo.

Este caso fue abordado por la Fiscalía de Antofagasta. Hoy el persecutor a cargo es Eduardo Ríos. El 18 de enero del año pasado la Policía de Investigaciones -en un procedimiento nacional- allanó las oficinas del Minvu Coquimbo.

En la oportunidad, la PDI local incautó computadores y dispositivos para el análisis y peritajes del Laboratorio de Criminalística Central, informe que ya fue entregado al Ministerio Público de Antofagasta.

Ocho meses después del allanamiento -el 11 de septiembre de 2024-, la Contraloría emitió el informe final en el que detalla distintas falencias administrativas, tales como que los recursos entregados a fundaciones y ONG se hicieron vía trato directo y no por concursabilidad.

Durante el gobierno del expresidente, Sebastián Piñera (2021), el Minvu Coquimbo transfirió cerca de $ 100 millones a entidades privadas sin fines de lucro. En el actual gobierno y bajo la conducción del seremi José Manuel Peralta (PS), en 2022 se transfirieron $ 140 millones y en 2023, alrededor de $ 57 millones.

Desde la Fiscalía de Antofagasta señalaron escuetamente a Aquí Coquimbo que la causa sigue en proceso sin investigación y sin formalizados aún.

Otro de los cuestionamientos del informe de Contraloría se relaciona con la falta de rendición de cuentas de la fundación EnRed. Según este informe, algunos ítems “no cuentan con información que permita acreditar los servicios prestados relacionados con los convenios suscritos por la fundación, y que las labores encomendadas se encontraron directamente relacionadas a los objetivos, productos y servicios de los convenios del Programa Asentamientos Precarios. Por lo tanto, conforme a lo expresado, se observa la suma de $ 2.399.355 y $ 933.086, respectivamente”.

También se cuestiona la rendición correspondiente al mes de agosto de 2022, presentada también por la Fundación EnRed, donde se verificó que la empresa Baker Asesorías Empresariales SpA., emitió a la fundación la factura N° 8, del 18 de agosto de 2022, por un monto total de $ 1.066.380, por concepto de asesoría, gastos administrativos y logísticos del proyecto, sin especificar en dicho expediente las labores específicas que fueron convenidas o realizadas.

Una de las fundaciones que más recibió dinero durante el 2022 y 2023 fue Enlace Urbano. El informe cuestiona cerca de $ 500 mil que se usaron para otros fines.

“Se determinaron pagos por concepto de compra de pasajes aéreos, traslados a domicilio, pagos por transfer, desayuno, almuerzo, entre otros, para la señora XXXXX, por un total de $ 462.928, resultando improcedente imputar los gastos en comento al citado convenio, toda vez que la señora XXXXX no presenta un vínculo contractual que permita acreditar que prestó servicios en el marco del convenio en estudio”.

El informe también señala que se comprobó una falta de supervisión y control por parte de la SEREMI del MINVU de la Región de Coquimbo sobre los recursos que transfirió a las organizaciones sin fines de lucro en el período examinado.

Aquí Coquimbo se contactó con la Seremi de la región, entidad que comunicó lo siguiente: “Es importante señalar que, a nivel regional, todos los convenios se encuentran formalmente concluidos, con las intervenciones ejecutadas y sin saldos pendientes por rendir. No obstante, en algunos casos específicos se han objetado determinados montos, ante lo cual esta Secretaría Regional Ministerial ha solicitado su restitución, conforme a observaciones realizadas por la Contraloría General de la República. Asimismo, cuando ha correspondido, se ha efectuado la respectiva denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público”.

Desde el MINVU agregaron que iniciaron un proceso de rediseño del programa de Asentamientos Precarios, con el propósito de fortalecer sus mecanismos de control. Actualmente, incluyen la incorporación de procesos de concursabilidad para la asignación de recursos, entre otros elementos.

Fiscal Cooper, con pronóstico reservado en la Región de Coquimbo

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, no la pasa bien en la región ni en el país. Si bien el fiscal llegó procedente de Santiago -específicamente de la fiscalía regional Centro Norte, donde se sitúa la jurisdicción del palacio La Moneda- a la Región de Coquimbo buscando paz y tranquilidad -cuentan excolegas suyos de Santiago-, al cabo de un par de años no ha obtenido ni lo uno ni lo otro.

La primera gran controversia, en su calidad de jefe de la fiscalía regional, fue cuando el fiscal de Los Vilos, Luis Soto Pérez, se presentó a una audiencia de control de detención de miembros del Tren de Aragua sin tener conocimiento acabado de la investigación. Debido a dicha falta, la jueza del tribunal de garantía reprendió duramente al fiscal, convirtiendo aquel inédito caso en una mancha en la hoja del fiscal Cooper, debido a su poca experiencia en la formación de equipos.

En su calidad de fiscal regional -apuntaron varios colegas suyos-, Cooper debió haber estado al tanto de que el fiscal que fue a la audiencia no tenía las competencias para enfrentar una audiencia por delitos de crimen organizado.

Con posterioridad a aquello, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, que hasta entonces tenía a cargo la investigación de la arista Procultura del caso Convenios, cayó en un espiral de contradicciones -en el marco del caso Hermosilla- que derivó en que la causa fuera reasignada a Cooper, quien poco antes había sido nombrado como fiscal regional de Coquimbo por Ángel Valencia.

Dentro del Ministerio Público, dicha asignación fue una sorpresa, debido a que Cooper no tenía experiencia en conducir casos de corrupción, por lo que se pensó que la causa estaba predispuesta a morir en sus manos. La causa no está muerta, pero la conducción bajo su dirección sí.

Luego de esa causa, se le asignaron otras dos de carácter nacional: el caso conocido como Clínica Sierra Bella y la fallida compra de la casa de Allende. Para entonces, Cooper ya tenía todo los focos de contingencia nacional sobre sus hombros.

Hoy, su continuidad como fiscal regional pende de hilo. La Suprema dentro de las próximas semanas -o días- debe resolver una solicitud de remoción por negligencia y por no haber aplicado perspectiva de género en el marco del caso Sierra Bella, cuando se le ocurrió incautar el teléfono a la diputada PC Kariol Cariola, cuando se encontraba en trabajo de parto.

Esta situación que está pendiente, según varios conocedores de la interna del Ministerio Público, se torna aun más gris para Cooper, ya que la resolución favorable del recurso de amparo presentado por Josefina Huneuss constituye la reprimenda más dura que le ha tocado enfrentar a un fiscal regional del Poder Judicial. Cabe recordar que dicha demoledora resolución, que comparó sus diligencias con la vulneración de garantías fundamentales realizadas por agentes del Estado en dictadura, motivó la decisión del fiscal nacional de marginarlo de la causa de Procultura. Debido a esto es que su situación pende de un hilo, porque aun cuando sus acciones sean respaldadas por la oposición, el cuestionamiento a su idoneidad en el cargo de fiscal nacional -postura en la que muchos por aquí en la región coinciden- está en tela de juicio.

Tribunal acredita acoso escolar y ordena indemnizar a familia tras suicidio de estudiante

Fueron dos años seguidos de acoso escolar, sumado a amenazas por redes sociales, los que sufrió una estudiante del Colegio Gerónimo Rendic de La Serena. Según relata su familia, tras el constante buylling, la menor se quitó la vida en julio de 2023.

La familia, a través del abogado Rodrigo Valdivia Briceño, interpuso una demanda en el primer Juzgado de Letras de La Serena donde lograron acreditar a través de una sentencia que la menor fue hostigada por alumnos y que el colegio no aplicó correctamente su reglamento interno y protocolos.

El colegio deberá indemnizar a la familia con $ 25 millones, según la sentencia del Juzgado de Letras. Aquí Coquimbo conversó con el abogado Rodrigo Valdivia, quien explica así el fallo: “La niñita se suicidó en el Colegio Gerónimo Rendic por consecuencia directa del bullying que recibió dentro del colegio. Este acoso fue acreditado con la sentencia condenatoria en contra del colegio, en el cual básicamente se expone que el colegio incumplió la normativa en cuanto al resguardo de convivencia escolar”.

En la sentencia, que este medio de comunicación tuvo acceso, se manifiesta que «ha logrado acreditarse que el Colegio Gerónimo Rendic de La Serena no aplicó correctamente su reglamento interno y protocolos, ya que no contaba con Encargado de Convivencia Escolar, y que se vulneraron los derechos de los alumnos al aplicar protocolos no ajustados a la normativa educacional vigente”.

El abogado Valdivia también comenta que el juicio fue difícil porque la familia no recibió el apoyo esperado de otros apoderados, en tanto que la comunidad escolar no los amparó. “Es una sentencia que nos trae bastante satisfacción profesional porque tuvo un compromiso con la familia; ellos se sintieron solos, abandonados, silenciados por el colegio. Muchos apoderados le dieron la espalda; para qué decir la espalda que le dieron la parte directiva del colegio”, señaló.

En tanto, el abogado del Colegio Gerónimo Rendic, Juan Ilabaca, señaló a Diario El Día que el hecho afectó a la comunidad educativa, pero se valoró que el tribunal descartara responsabilidad del establecimiento en el suicidio de la menor.

“Se ha dicho que el colegio ejercía institucionalmente bullying hacia ella, que sus profesores y auxiliares ejercían bullying y que eso la afectó y la condujo, en definitiva, a su tan lamentable decisión. Eso la sentencia lo ha descartado absolutamente, no ha resultado probado”, explicó Ilabaca.

Sin embargo, el abogado Valdivia señaló que apelarán a la Corte de Apelaciones para buscar aumentar la pena.

Sequía: Región de Coquimbo enfrenta sexto año consecutivo de caudales bajos en sus cuencas

Cada día, los datos y estudios ratifican que la sequía en la Región de Coquimbo se agudiza más. Ahora el Boletín Climático de CEAZA, que analiza mensualmente los últimos datos hidrometeorológicos de la zona, señala que la región atraviesa un escenario cada vez más complejo, marcado por precipitaciones bajo lo normal que se repiten a lo largo del tiempo. Esta condición ha provocado que los caudales de los ríos permanezcan bajos por sexto año consecutivo.

“En las tres cuencas, la última vez que los valores estuvieron sobre los promedios históricos fueron en julio de 2018. Ya estamos en 2025, y a excepción de Choapa que estuvo un mes sobre el promedio, desde 2018 se han mantenido los caudales bajo el promedio climatológico”, explica el coordinador del área de meteorología de CEAZA, Cristián Orrego.

En este sentido, la temporada actual, iniciada en abril, muestra que los caudales históricos en Elqui llegan al 52%, 82% en Limarí y 75% en Choapa. De acuerdo al boletín, esta situación ha conllevado a una constante disminución en los niveles de agua embalsados durante los últimos años, la que se ha revertido en parte solo en Choapa durante los últimos meses.

Por otro lado, los embalses a nivel regional se mantienen en un 16% del total de su capacidad. “El agua embalsada en Elqui es de un 19% con respecto a su capacidad, en Limarí de un 10% y en Choapa de un 79%. Se mantuvieron similares a marzo en la mayoría de ellos”, indica el análisis del área de meteorología de CEAZA.

En cuanto a las precipitaciones, durante mayo, junio y julio de este año, se espera que continúen por debajo del rango normal para la estación. Esto se traduce en que la llegada de sistemas frontales no sería frecuente sino hasta después de otoño.

Sin embargo, desde el área de meteorología de CEAZA hacen hincapié en el pronóstico para la temperatura del aire sobre el Pacífico suroriental, que estaría dentro o por sobre el rango normal para la época del año.

Ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)

Los modelos climáticos indican que continuará la fase neutra del ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) durante el invierno y probablemente hasta primavera. Esta condición aumenta la incertidumbre sobre posibles lluvias.

El Boletín Climático de CEAZA señala que “la ocurrencia de una fase neutra y su persistencia hasta primavera está ligada a incertidumbre en la precipitación. No obstante, los modelos sugieren precipitación bajo el rango normal para este trimestre”.

Dado el carácter prolongado, extenso y profundo de esta crisis, desde CEAZA se plantea la necesidad de dejar atrás el término “sequía” y comenzar a hablar de “desertificación” en la Región de Coquimbo.

Más de 300 estudiantes de Vicuña participarán en programa de Vida Saludable

Promover hábitos de vida saludable y dejar atrás el sedentarismo es primordial para fortalecer el desarrollo de los menores del país. En Vicuña esto lo saben y por segundo año consecutivo la junta de vecinos Antakari y el Liceo Bicentenario de Excelencia Colegio Antonio Varas de esa ciudad se unieron para postular y desarrollar el Programa Escuelas Saludables para el Aprendizaje de Junaeb.

El objetivo de la iniciativa es generar espacios que promuevan la vida activa y saludable a través de actividades físicas, deportivas, recreativas, convivencia escolar, alimentación saludable y cuidado del medioambiente.

“Son más de 300 alumnos que se verán beneficiados con este programa de nuestra institución, con una inversión de más de $ 20 millones. La idea es generar un cambio significativo y sostenible en esta comunidad educativa”, destacó la directora regional de Junaeb, Paula Jara Pradena.

El programa en el establecimiento educacional se desarrollará con alumnos y alumnas de prekínder hasta cuarto medio, dos días a la semana, en los recreos y en el horario de almuerzo, con diversas actividades preparadas por el equipo ejecutor.

“Este tipo de programas son muy importantes. Siempre necesitamos de instituciones que nos acompañen y apoyen para el desarrollo integral de nuestros niños. Estamos muy contentos por ser favorecidos nuevamente con esta iniciativa”, sostuvo Julián González, director del Liceo Bicentenario de Excelencia, Colegio Antonio Varas de Vicuña.

