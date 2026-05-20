Politóloga venezolana califica como “absurdo” pensar que venezolanos vayan a regresar a su país

La politóloga venezolana María Puerta Riera cuestionó las expectativas sobre un eventual retorno masivo de migrantes a Venezuela y sostuvo que las condiciones políticas, económicas y sociales del país siguen impidiendo que millones de personas puedan regresar.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la académica del Valencia College de Estados Unidos aseguró que la situación interna continúa marcada por la incertidumbre, la represión y el deterioro de las condiciones de vida. “¿Cómo van a pretender que los venezolanos regresemos a Venezuela? Eso es absurdo”, afirmó.

Puerta Riera sostuvo que, pese a los cambios recientes en el liderazgo político venezolano, la estructura del régimen permanece operando sin modificaciones profundas. “Fue simplemente la decapitación de Maduro, el régimen sigue intacto”, señaló.

A juicio de la analista, el problema no se limita a la figura del exmandatario, sino que involucra toda una arquitectura política y jurídica construida durante años por el chavismo. “Es el régimen y su infraestructura jurídica”, explicó.

La académica mencionó específicamente las leyes sobre traición a la patria y terrorismo, asegurando que continúan siendo utilizadas para perseguir a opositores o críticos del gobierno. “Con eso ellos han podido tirar en una cárcel a quien sea crítico del régimen sin necesidad de procesamiento judicial”, sostuvo.

En ese contexto, afirmó que todavía existen condiciones de persecución política y restricciones a las libertades civiles. “Sigue habiendo represión y sigue habiendo censura”, advirtió.

Puerta Riera también abordó la situación económica del país y describió un escenario de fuerte precariedad cotidiana para gran parte de la población. “La supervivencia es un asunto diario”, señaló.

Según explicó, aunque desde el exterior algunos sectores perciben señales de recuperación vinculadas a inversiones petroleras, minería y nuevos negocios impulsados bajo la administración de Donald Trump, esa situación no se traduce en mejoras concretas para la mayoría de los venezolanos. “Lo que está impulsando el gobierno de Trump con iniciativas en el sector petrolero y minería pareciera ir muy acelerado”, indicó.

Sin embargo, agregó que “aguas abajo, la gente está en una situación de incertidumbre e inestabilidad laboral”.

La académica mencionó además las dificultades de acceso a salud, servicios básicos y electricidad, especialmente fuera de Caracas. “Las interrupciones del servicio eléctrico en Venezuela, sobre todo fuera de la capital, siguen siendo permanentes”, afirmó.

Puerta Riera también cuestionó que incluso sectores de la oposición venezolana promuevan discursos sobre un eventual retorno masivo de migrantes. “No solamente el régimen político en Venezuela, sino la misma oposición está esperando que los venezolanos regresemos a Venezuela. Eso es absurdo”, sostuvo.

La cientista política enfatizó que muchas de las personas que abandonaron el país ni siquiera pertenecían originalmente a sectores opositores. “Muchos venezolanos que salieron de Venezuela no eran simpatizantes de la oposición. Al contrario, fueron parte de la base política del chavismo”, explicó.

Según indicó, el éxodo se produjo tanto por el deterioro económico como por el endurecimiento político y represivo. “Salieron tanto por la situación económica como por la represión política”, concluyó.