La trama de falsificaciones de Yáber en Coquimbo que la fiscalía tapó

Presentado por:

¡Hola! Bienvenidos una vez más a Aquí Coquimbo, el único newsletter de la cuarta región.

El sol y el calor en la conurbación han sido intensos los últimos días, aunque en los valles interiores ha sido peor. Es como si el verano estuviera saludando con fuerza en la Región de Coquimbo.

Pero más allá del sol y el calor, la edición de hoy viene candente. Abordamos las tramas que unen al Poder Judicial, la política con el empresariado regional.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los secretos y novedades del acontecer regional.

Iniciamos contándote que Sergio Yáber Lozano sabía moverse entre el poder y los negocios, pero es una querella por falsificación de instrumento público la que hoy expone las costuras más frágiles de la justicia regional. Aquí Coquimbo accedió a la acción judicial y te relatamos cómo el exnotario de Coquimbo habría engañado y se habría involucrado en un conflicto con una reconocida familia serenense.

Detrás del perfil de hombre sociable, hábil para los negocios inmobiliarios y «bueno para la plata,» se esconde la historia de un notario que tejió su propia red de poder en la Región de Coquimbo. Sergio Yáber Lozano se codeó con senadores y poderosos empresarios, pero también cosechó testimonios de maltrato laboral y la traición de amistades íntimas que terminaron en líos de platas. Esta es una radiografía cruda del hombre que, entre fiestas de alto nivel y el despotismo en la notaría, hoy protagoniza el bullado caso Muñeca Bielorrusa.

en la Región de Coquimbo. se codeó con senadores y poderosos empresarios, pero también cosechó testimonios de y la traición de amistades íntimas que terminaron Esta es una radiografía cruda del hombre que, entre fiestas de alto nivel y el despotismo en la notaría, hoy protagoniza el bullado caso Muñeca Bielorrusa. La crisis del borde costero se agudiza en la Provincia del Choapa. Decenas de familias de pescadores artesanales de Canela , que han habitado y trabajado en la caleta de Puerto Manso por generaciones, enfrentan hoy una demanda de desalojo que amenaza con borrar su historia. Tras años de incertidumbre, los pescadores están recibiendo un crucial respaldo institucional y político para defender su derecho a la permanencia

, que han habitado y trabajado en la caleta de Puerto Manso por generaciones, enfrentan hoy una que amenaza con borrar su historia. Tras años de incertidumbre, los pescadores están recibiendo un crucial para defender su derecho a la permanencia Finalmente, abordamos cómo la escasez hídrica que azota a la Región de Coquimbo obliga a buscar soluciones innovadoras. El proyecto de Recarga Gestionada de Acuíferos (RGA) , implementado por INIA Intihuasi en el sector Pan de Azúcar, emerge como una de las estrategias más promisorias. A través de un sistema piloto que busca inyectar agua en el subsuelo para recuperar los niveles, la iniciativa es respaldada por el Gobierno Regional.

, implementado por en el sector Pan de Azúcar, emerge como una de las estrategias más promisorias. A través de un sistema piloto que busca inyectar agua en el subsuelo para recuperar los niveles, la iniciativa es respaldada por el Gobierno Regional. Cambio y fuera, vamos por una edición más de Aquí Coquimbo.

1

«El perdonazo de fiscalía» a Yáber

En la Región de Coquimbo, la extienda “La Elegante” fue durante décadas sinónimo de tradición y éxito comercial. Su líder, el empresario Pedro Olivares, era el rostro visible, pero detrás de esa fachada familiar se esconde una historia judicial que mezcla traición entre hermanos, la falsificación de firmas de una persona con demencia y el cuestionado rol del entonces notario Sergio Yáber Lozano; sí, el mismo que hoy está metido hasta el fondo en una trama de corrupción que cruza la justicia y la política.

En nuestra región su pasó también fue controvertido, pero su actuación fue blindada por una polémica decisión del Ministerio Público.

Corría el 6 de diciembre de 2016. Carlos Hernán Olivares Díaz, hermano del reconocido empresario de La Serena, Pedro Enrique Raúl Olivares Díaz, vivía sus últimos días. Afectado por un accidente cerebrovascular y una demencia tipo Alzheimer, Carlos tenía un certificado de discapacidad mental de 57% (grado severo) y movilidad reducida. Fallecería apenas un mes después, en enero de 2017.

Sin embargo, ese día de diciembre -según los registros de la Notaría Yáber– Carlos «firmó» una escritura pública clave: una hipoteca y la prohibición a favor del Banco Security sobre un valioso inmueble en Peñuelas, avaluado en más de $ 381 millones.

La querella criminal presentada por la esposa e hija de Carlos, Norma Rivera y Paula Olivares, destapó el escándalo: Carlos nunca firmó. Estaba incapacitado para hacerlo. Según la acusación, su hermano Pedro Olivares y el notario Sergio Yáber habrían orquestado una maniobra para validar una firma falsa y comprometer el patrimonio del hermano mayor enfermo.

Sergio Yáber: el ministro de fe bajo sospecha

El rol de Sergio Yáber Lozano, entonces notario de Coquimbo y hoy conservador en Puente Alto, fue central en la querella. La acción legal lo acusa de falsificación de instrumento público por «suponer la intervención de personas que no la han tenido» y «fingir letra o firma».

Lo que agrava la situación son las contradicciones internas en la notaría. Mientras Yáber sostuvo en declaraciones que funcionarios de su notaría lo acompañaron a tomar la firma, una funcionaria clave, Sandra Guerrero, declaró que ella no estuvo presente en el momento de la supuesta firma en la tarde, contradiciendo la coartada del notario para «encubrir su falta».

La querella sostiene que Yáber abusó de su oficio y de la confianza que tenía con la familia Olivares —a quienes conocía hace más de 13 años por vínculos comerciales— para autorizar un documento con una firma que «no correspondía a la persona».

La evidencia científica que la fiscalía no tomó en cuenta

El expediente acumula pruebas contundentes. Cinco informes periciales coinciden en un hecho irrefutable: la firma estampada en la escritura sería falsa.

Peritaje privado: el perito judicial Julio Díaz Tapia concluyó que se trató de «imitar servilmente la firma» de Carlos, intentando reflejar temblores propios de su edad o salud. Peritaje PDI: el Laboratorio de Criminalística de la PDI, tras analizar la escritura, concluyó categóricamente que la firma cuestionada «no se corresponde con las firmas propias de Carlos Hernán Olivares Díaz».

A pesar de esta evidencia científica que acreditaba el delito, la actuación de la Fiscalía de Coquimbo ha sido calificada de «inexplicable» por la parte querellante.

La abogada de la familia, Carola Rivera Campusano, denunció una práctica que calificó como «protección al querellado Yáber» por parte de algunos miembros del Ministerio Público local.

Según consta en el recurso de apelación, la querellante solicitó al fiscal Ricardo Salinas la formalización de Sergio Yáber en tres oportunidades distintas. Sin embargo, la Fiscalía nunca formalizó la investigación.

El golpe final llegó el 20 de agosto de 2021, cuando el Juzgado de Garantía comunicó la decisión del Ministerio Público de «no perseverar» en el procedimiento, cerrando la investigación sin culpables. Esta figura legal permite a la Fiscalía cerrar un caso cuando estima que no hay antecedentes suficientes, impidiendo a las víctimas continuar con la acusación particular de forma autónoma.

El portazo de la corte

En un último intento por buscar justicia, la familia recurrió a la Corte de Apelaciones de La Serena. Sin embargo, el tribunal de alzada, en fallo del 16 de septiembre de 2021, declaró inadmisible el recurso.

El argumento fue técnico: la decisión de no perseverar es una facultad administrativa exclusiva del Ministerio Público y la ley no permite apelar la negativa de forzar una acusación.

Así, entre tecnicismos legales y decisiones fiscales cuestionadas, el caso del «hermano olvidado» de La Elegante y la firma autorizada por Sergio Yáber quedó en una nebulosa de impunidad, a pesar de que la ciencia dijo que esa firma nunca existió.

2

“Bueno para la plata” y «maltratador»: la historia de poder, amistad y quiebres de Sergio Yáber en Coquimbo

Fue en el año 2000 cuando Sergio Yáber, proveniente de una notaría en Valparaíso, asumió como notario público de Coquimbo. Así, el nacido en La Serena volvía a su región, no solo para hacer patria local, sino también para comenzar a tejer redes en el mundo político, empresarial y social.

“Bueno para la plata”, ducho en negocios inmobiliarios, siempre presente en fiestas, sociable, entrador y hábil para generar contactos: así definen a Yáber Lozano en Coquimbo. El actual conservador de Bienes Raíces de Puente Alto -hoy suspendido- es uno de los protagonistas del bullado caso Muñeca Bielorrusa.

Yáber nació en nació el 01 de diciembre de 1971 en La Serena y cursó sus estudios escolares en el tradicional Colegio Inglés de la capital regional.

Su historia es la de un heredero de la tradición notarial. Su padre, Sergio Yaber Simón, fue un conocido abogado y empresario a quien los negocios no le sonrieron, terminando en la quiebra.

El giro del destino vino con la dictadura militar, momento en que Yaber Simón fue nombrado notario en Calama. Este nombramiento marcó el camino que, años más tarde, su hijo del mismo nombre seguiría, escalando posiciones hasta llegar a ser notario de Coquimbo.

Yáber está casado con Consuelo Escobar López, nacida en Venezuela, pero de padres chilenos. Con su esposa tiene una empresa de inversiones e inmobiliaria que arrienda y compra tanto inmuebles como terrenos.

Uno de los pasos relevantes como inversor inmobiliario fue la compra de un terreno de 18,5 hectáreas, ubicado en el sector de Punta Morrillos, al sur de Coquimbo. La sociedad en la que Yáber participaba, junto a otros cinco socios, subdividió la propiedad, generando 36 lotes, seis de los cuales permanecen actualmente bajo su dominio.

También Yáber ostenta una segunda empresa con su amigo y colega, el cuestionado notario Francisco Leiva Carvajal.

Las fiestas, amistades e influencias

El perfil de Sergio Yáber Lozano se mueve entre el brillo social y la sombra del maltrato laboral, según personas cercanas a su entorno:

«Es una persona muy sociable con autoridades y empresarios. Era de la buena mesa, siempre se le veía en buenos restaurantes o fiestas privadas a todo dar. Pero también era un tipo déspota con sus trabajadores de la notaría en Coquimbo, maltratador y bueno para jactarse del dinero que tenía de sus propiedades en Chile, en Buenos Aires o Río de Janeiro«, señala una fuente cercana al entorno de Sergio Yáber.

Otra fuente que habló con Aquí Coquimbo, quien quiso mantener en reserva su nombre, señaló que compartió más de una vez en fiestas con Yáber. Lo describe así: «Era extraño, pero alma de la fiesta, bueno para los excesos, medio heterocurioso sexualmente se podría decir, pero dicharachero«.

El hombre que hoy es señalado por el caso Muñeca Bielorrusa tomó notoriedad en nuestra región tras el hallazgo de una transferencia de $1,6 millones desde su cuenta a la del senador Matías Walker.

Quizás el vínculo más operativo se encuentra con el exdiputado por Coquimbo, Francisco Eguiguren (RN). Tras su salida de la primera línea legislativa, Eguiguren encontró un «refugio» laboral en las oficinas del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto desde septiembre de 2023, donde Yáber involucró a Eguiguren como su “jefe de campaña” en la operación fallida de salvar al exministro de la Corte, Antonio Ulloa

Reinaldo Villalobos, notario, exconsejero regional UDI y amigo de Yáber, fue el nexo clave en la relación entre el hoy cuestionado conservador de Bienes Raíces y el senador Sergio Gahona. Villalobos jugó un rol crucial al presentárselo formalmente en Coquimbo.

El senador Sergio Gahona y Yáber hicieron «buenas migas». Una fuente cercana a la UDI manifiesta que «Yáber siempre lo invitaba a fiestas o cumpleaños. Coincidió que Gahona una vez andaba en Santiago y fue a una celebración años atrás, pero esa ha sido la única vez que asistió«, señala.

Por otro lado, Gahona años atrás también arrendaría un inmueble a la empresa inmobiliaria de Yáber y su esposa. “Le arrendó un departamento pequeño; recuerdo que fue cuando Sergio se separó, pero nada más que eso”.

Un empresario amigo que ya no le habla

La red de influencias de Yáber no se limitaba al ámbito político; se extendía también al círculo empresarial de La Serena. Es amigo de quien fuese dueño de la reconocida multitienda regional “La Elegante”, Pedro Olivares. (ver nota 1)

También era conocida su amistad con la influyente familia Daire, fundadora y directora de los tradicionales Almacenes Daire, un emblemático negocio de telas, menaje y cordonería con más de cincuenta años de historia en la ciudad. Una familia con profundas raíces en la migración siria.

La cercanía entre Yáber y los Daire fue significativa, marcada por reuniones sociales, fiestas y, fundamentalmente, negocios. Sin embargo, esta estrecha relación se rompió abruptamente debido a líos de negocios y judiciales.

«Pasaron de ser íntimos a no hablarse. Tuvieron problemas de negocios, líos de platas. La amistad se quebró«, comenta un cercano a la familia Daire, resumiendo el dramático quiebre.

Amistad con notarios y el nexo de Martel con Coquimbo

Los abogados María José Montesino y Gonzalo Henríquez, ambos son actuales notarios de Coquimbo y mantienen una amistad muy cercana con Yáber. En el caso de Montesino, el vínculo se complica por su relación familiar: está casada desde 2004 con Fernando Martel Costa, quien actualmente está siendo investigado administrativamente por la Corte de Apelaciones de San Miguel, precisamente por sus lazos con Sergio Yáber.

Fernando Martel Costa fue conservador de Bienes Raíces Interino de Vicuña y durante el 2018 se desempeñó también como abogado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región.

María José Montesino, además, mantiene un vínculo profesional directo con Yáber: asumió la notaría de Coquimbo tras su salida. Es, en los hechos, su sucesora.

El notario Gonzalo Henríquez es conocido por su amistad con el destituido ministro Antonio Ulloa. Ambos forjaron su cercanía en Copiapó, cuando Henríquez integraba el Tribunal Electoral y Ulloa se desempeñaba como ministro en esa ciudad.

Fuentes señalan que Henríquez habría sido el nexo clave en este triángulo, presuntamente presentando al exministro Ulloa a Yáber y agregando así un nuevo eslabón a la red de contactos en el Poder Judicial que hoy es objeto de investigación.

3

Pescadores de Canela reciben respaldo ante demanda de desalojo

El pasado viernes en la caleta Puerto Manso, comuna de Canela, se dieron cita diversas autoridades nacionales y regionales con la comunidad de pescadores, quienes actualmente se encuentran bajo amenaza de desalojo de parte de la inmobiliaria Agua Dulce.

El subsecretario de pesca Julio Salas lideró el encuentro en la costa de la comuna de Canela, luego de la preocupación generada por la demanda interpuesta en contra dos de los pescadores que han habitado y trabajado históricamente en la zona.

La presidenta del sindicato de pescadores de Puerto Manso, Magda Valencia, destacó el respaldo del Estado, tanto en la defensa de sus derechos, como en los proyectos de acceso y construcción de la nueva caleta.

“El día de hoy me siento tranquila porque se ha visto en evidencia el apoyo de las autoridades. Cuando hablamos de la pesca artesanal, se han pronunciado y han estado al pendiente de la situación de Puerto Manso, y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta”, valoró la dirigenta.

Iván Riquelme, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores, indicó que “uno se siente tranquilo con la voluntad de todas las autoridades, y más que todo por la cara de los compañeros, y ahora se ha unido la voluntad, la política, el compañerismo. Son cosas que no se han visto en la caleta y eso abre puertas nuevas a seguir avanzando. Más allá de los problemas que tenemos, yo veo las cosas positivas, existe la voluntad”.

Finalmente, el senador Daniel Núñez destacó la presencia del Estado en apoyo a los pescadores artesanales: “Sabemos que el derecho está del lado de la comunidad. Por ello, ante la demanda de la inmobiliaria acudimos con un recurso de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional; por otro lado, tenemos que avanzar en el acceso, el camino y la construcción de la caleta”, cerró.

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central sede Región de Coquimbo reunió a expertos internacionales en cosmología observacional

El encuentro «3rd Workshop in Observational Cosmologyse» se desarrolló entre el 24 y 27 de noviembre, instancia que reunió a académicos, investigadores y estudiantes de Chile, Francia, México y Estados Unidos.

El programa incluyó charlas magistrales, sesiones de pósteres y talleres centrados en materia y energía oscura, consolidando un espacio científico de alto nivel. Destacó también la visita al Observatorio Cerro Tololo, donde los participantes recorrieron instalaciones clave para la investigación astronómica. Para la egresada Paulette Layana, estas actividades fortalecen la colaboración y acercan la astronomía a la comunidad.

Desde México, el investigador Miguel Ángel García valoró la calidad del equipo académico de la U.Central. El encuentro reafirmó el rol de la Universidad Central como actor activo en el ecosistema astronómico y proyectó nuevas colaboraciones internacionales.

4

Recarga de acuíferos en Pan de Azúcar: un proyecto para la seguridad hídrica regional

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Intihuasi) realizó el seminario de cierre del proyecto «Restauración hidrológica y ambiental del acuífero Pan de Azúcar de Coquimbo», destacando la Recarga Gestionada de Acuíferos (RGA) como una herramienta clave para enfrentar la crisis hídrica en la Región de Coquimbo.

Avances del Proyecto (2023-2025)

El proyecto FNDR, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo, se ejecutó entre 2023 y 2025 en colaboración con la UCN, la CRDP y expertos internacionales de Países Bajos.

Su objetivo fue desarrollar una estrategia complementaria y sostenible para recuperar los niveles freáticos y asegurar la disponibilidad de agua a largo plazo, frente a la disminución de precipitaciones.

Se construyó un sistema piloto de RGA en la Parcela Experimental de INIA en Pan de Azúcar, diseñado para inyectar hasta 50 litros por segundo.

Resultados y viabilidad:

Los estudios geológicos identificaron una interacción entre el agua del río Elqui y las subterráneas. Aunque la escasa disponibilidad de agua impidió ejecutar las pruebas de inyección planificadas, el Dr. Ernesto Cortés (UCN) afirmó que el acuífero de Pan de Azúcar posee características adecuadas para futuras experiencias de RGA.

Por su parte, el director del proyecto, Francisco Meza (INIA), indicó que los resultados son consistentes y relevantes, confirmando la capacidad del acuífero para ser recargado.

Marco legal y relevancia

La jornada contó con la participación del Seremi de Agricultura, Cristián Álvarez, y el Consejero Regional, Francisco Corral.

En cuanto al marco regulatorio, Cinthya Álvarez (DGA) destacó que el nuevo Código de Aguas y las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos permiten resguardar la preservación ecosistémica y aprovechar el almacenamiento subterráneo, siempre asegurando la sustentabilidad.

En lo que respecta al compromiso Regional, el Consejero Francisco Corral, quien preside la Comisión de Agua, señaló que la RGA es una estrategia vital y están evaluando el suministro de agua desalinizada de Panul o de futuras plantas de reuso para continuar los estudios.

El seremi Álvarez felicitó la iniciativa y señaló que el proyecto es replicable, buscando vincularlo con la iniciativa del Ministerio de Agricultura para la construcción de pozos de emergencia. En tanto, los especialistas coincidieron en que la RGA es una alternativa sostenible para aumentar la resiliencia en zonas áridas, marcando un precedente que podría replicarse en otras regiones de Chile.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

Presentado por: