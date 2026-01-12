Algo anda mal: aumentan recursos fiscales y baja el desempeño económico

Presentado por:

¡Hola!

¿Qué tal? Esta edición de Aquí Coquimbo llega con un espíritu diferente. Hemos decidido dejar de lado por un momento la política dura para conectar con la energía del sunset y la vida de playa.

También vamos a a navegar por temas que llaman la atención, como recursos judiciales para afectar la libertad de prensa local y nos proyectaremos al mañana con las novedades del Congreso Futuro, que aterriza con toda su vanguardia en nuestra región.

Todo esto, sumado al impacto social de iniciativas locales y las proyecciones de una temporada estival que nos tiene en el centro de las miradas de todo el país.

Además, hoy queremos compartir con orgullo una pieza que nos invita a mirar las regiones de nuestro país con ojos nuevos. En el marco de la iniciativa «Contando Chile» de El Mostrador —un esfuerzo por descentralizar la narrativa nacional—, el destacado escritor Miguel Laborde nos regala una radiografía magistral titulada: “Región de Coquimbo, verdor poético junto al mar”.

Ponte cómodo y acompáñanos en esta nueva lectura veraniega, pero llena de información relevante de muestra región. Vamos por una edición más de ¡Aquí Coquimbo!

A pesar de los problemas de seguridad pública en la Avenida del Mar durante diciembre y la marea roja por toxina amnésica que afecta a Tongoy , el pulso estival positivo de la zona no se detiene. Entre la energía vibrante de los sunsets en Peñuelas y la masiva llegada de turistas al borde costero, La Serena y Coquimbo viven una temporada de locura veraniega. Te contamos cómo se vive el ambiente en las arenas locales, los nudos críticos del tráfico y el impacto de los miles de visitantes que eligen nuestras costas para veranear.

, el pulso estival positivo de la zona no se detiene. Te contamos cómo se vive el ambiente en las arenas locales, los nudos críticos del tráfico y el impacto de los miles de visitantes que eligen nuestras costas para veranear. Como segundo tema, abordamos cómo la libertad de prensa enfrentó un momento decisivo. A nalizamos un reciente intento judicial por obligar a un medio de comunicación local a romper el secreto profesional y revelar sus fuentes . ¿Qué significa esto para la democracia y por qué el resguardo de la información es un pilar fundamental para el ejercicio del periodismo de hoy en día?

. ¿Qué significa esto para la democracia y por qué el resguardo de la información es un pilar fundamental para el ejercicio del periodismo de hoy en día? La ciencia y la innovación se toman el Norte Chico. La Serena se convierte en la sede regional del Congreso Futuro, al reunir a mentes brillantes para debatir sobre los desafíos del maña na. Desde la inteligencia artificial hasta el cambio climático, te mostramos los hitos de este encuentro que busca democratizar el conocimiento y proyectar el futuro desde nuestras regiones

na. Desde la inteligencia artificial hasta el cambio climático, te mostramos los hitos de este encuentro que busca democratizar el conocimiento y proyectar el futuro desde nuestras regiones Un reciente estudio de la Universidad Central enciende las alarmas sobre el panorama financiero local. Con p roblemas críticos en la ejecución de presupuestos públicos y un crecimiento económico que no logra despegar, la región enfrenta una encrucijada. Entérate de los detalles en nuestro cuarto tema.

Con p y un crecimiento económico que no logra despegar, la región enfrenta una encrucijada. Entérate de los detalles en nuestro cuarto tema. Finalmente, te contamos cómo la voz de las mujeres de nuestra tierra se une en un homenaje literario sin precedentes. A través del libro Cartas a Gabriela Mistral, autoras locales establecen un diálogo íntimo y contemporáneo con la Nobel elquina. Una obra que no solo rescata el legado de Mistral, sino que pone en valor la creación literaria femenina actual de nuestra región.

1

Verano 2026: la locura del sunset y el atractivo de playas que no te puedes perder

Son las seis de la tarde de un jueves y el pulso del verano se siente con fuerza en la playa de Peñuelas, Coquimbo, especialmente en Ovo Beach (@ovobeachcoquimbo). Allí el sunset de verano se ha convertido en el epicentro de turistas y jóvenes locales. El ambiente es veraniego, el ritmo de la música electrónica del DJ marca el paso de una tarde vibrante. Hombres y mujeres disfrutan de tragos refrescantes, mientras, de fondo, el mar se funde con una arena colmada de turistas.

“Este sunset es lo mejor, todo pasando, vine de Santiago con amigas, Ovo Beach me encanta”, señala Trinidad Vásquez, quien vino a disfrutar de las vacaciones desde la comuna de Providencia junto a distintas amigas del trabajo.

Pero frente a este local está el Casino Enjoy, ahí también hay sunset, específicamente en Terraza Open Enjoy. La gracia de este local es que cuenta con una piscina para disfrutar, mientras bailas o nadas al ritmo de música electrónica.

El atardecer y la puesta de sol comienza a asomarse y la buena onda del local se percibe: todos bailan, todos conversan, argentinos y argentinas también son parte de este evento. “Llegamos hace unos días desde San Juan y, boludo, estamos recontentos. Mirá, todo lo que es este local, de fondo la playa, solcito, rico trago, bonitas chicas”, comenta un efusivo Armando, quien llegó desde el Paso Agua Negra a La Serena.

Los sunsets de Open Terraza y de Ovo Beach están abiertos de lunes a domingo durante el verano. Comienzan a las 16.00 horas y culminan a las 22:00 horas.

Playas, bikini y tacos

Aquí Coquimbo no solo visitó los sunsets más importante de la región, también recorrió la Avenida del Mar y Costanera para palpitar el ambiente veraniego. Las playas siguen siendo el mayor atractivo para quienes visitan La Serena y Coquimbo.

La extensión de la costa que une ambas ciudades se ha transformado en un desfile incesante de turistas en busca de un chapuzón.

Pero el éxito turístico tiene su contraparte en las calles. Moverse en auto por la costanera se ha vuelto un reto: las filas de vehículos comienzan a las tres de la tarde y alcanzan su punto máximo al anochecer, con el cruce de Cuatro Esquinas como el principal cuello de botella.

Pese a los «tacos», el entusiasmo no decae. El flujo de visitantes extranjeros sigue al alza: según el reporte oficial del Gobierno, desde la apertura del Paso Internacional Agua Negra han ingresado 13.786 personas hasta el 8 de enero. De esa cifra, 5.858 ingresos se concentraron solo entre el 1 de enero y el pasado jueves.

La directora regional de Sernatur Coquimbo, Angélica Funes, conversó con Aquí Coquimbo y destacó que para esta temporada 2025-2026 se espera que la zona se ubique entre los cinco destinos con mayor movimiento del país. «Solo entre La Serena y Coquimbo proyectamos más de 1.140.000 viajes. A esto se suma el flujo en los valles de Elqui, Limarí y Choapa, junto a destinos como Punta de Choros y Los Vilos«, señaló la autoridad, quien agregó que las reservas ya superan el 60% y seguirán al alza.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, conversó con nuestro medio y destacó el éxito de la temporada 2026 y la variada oferta municipal disponible en panoramas.laserena.cl: «Queremos que quienes nos visitan se lleven el mejor recuerdo; por ello, contamos con puntos deportivos, cultura y la inauguración de ‘Espacio El Faro’, una feria que revitaliza un sector emblemático», señaló. Asimismo, enfatizó que la seguridad es prioridad: «Nuestros equipos realizan patrullajes constantes junto a Carabineros y fiscalización permanente para que la Avenida del Mar sea un punto de encuentro seguro«.

Seguimos caminando por la Avenida del Mar y en el sector (frente Living Beach) la playa estaba repleta. Es viernes y un sol radiante golpea los cientos de quitasol que están clavados en la arena. Familias serenenses, de otras ciudades y gran cantidad de argentinos se hacen notar. Pese a la multitud, se respira una atmósfera de tranquilidad, apenas interrumpida por el rítmico choque de las olas.

Pasadas las ocho y media de la tarde, la retirada de la arena marca el inicio de una nueva etapa en la jornada. Mientras el sol se oculta, la Avenida del Mar cobra vida con sus ferias y locales repletos de gente disfrutando de una cerveza fría o un helado artesanal. Es el preludio de la noche serenense: una promesa de fiesta, baile y encuentros que solo el verano puede ofrecer. La jornada termina, pero el «carrete» apenas comienza.

2

¡Alerta para el periodismo! Cuando usan la justicia para obligar a un medio a revelar sus fuentes

Aunque la justicia falló a favor de la libertad de prensa, un reciente caso en la Corte de Apelaciones de La Serena ha encendido las alarmas en el gremio periodístico. El intento de utilizar recursos judiciales para forzar a un medio de comunicación (www.laregionestrella.cl) a revelar sus fuentes informativas no solo es un ataque al secreto profesional, sino una peligrosa señal de alerta sobre la vulnerabilidad de la democracia.

Desde el mundo del periodismo en la Región de Coquimbo extraña que la Corte haya acogido un recurso que atenta contra la libertad de prensa (revisa la nota que originó el conflicto aquí)

El pasado 2 de enero de 2026, la Corte rechazó el recurso interpuesto por una funcionaria de un colegio particular de Ovalle. Sin embargo, más allá de la victoria judicial, el hecho de que se haya pretendido —mediante una acción legal— obligar a un medio a revelar la identidad de quienes entregan información, representa un ataque directo a la Ley N° 19.733 (Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo), que resguarda el secreto de la fuente como un derecho inalienable.

Un ataque al corazón de la libertad de prensa

La parte querellante no solo buscaba la eliminación de noticias sobre presunto nepotismo publicados en noviembre de 2025, sino que exigía la identificación de las fuentes informativas.

«Cualquier acción que atente contra la libertad de prensa es atentar contra la democracia», advirtió a Aquí Coquimbo Fernando Miranda, presidente del Consejo Regional Coquimbo del Colegio de Periodistas.

Miranda calificó el fallo como una noticia alentadora, pero necesaria ante los «momentos complejos» que vive el ejercicio de la profesión a nivel global.

Además, Fernando Miranda, en una carta de apoyo previo a la resolución judicial, mostró su preocupación por este tipo de acciones: “Observamos con alarma cómo el recurso de protección se está desnaturalizando, pasando de ser una herramienta de defensa de derechos constitucionales a un instrumento de censura indirecta (…) Este tipo de acciones buscan generar un «efecto inhibitorio» o de autocensura en los medios locales, limitando su rol fiscalizador.”

El resguardo legal: el secreto de la fuente no es negociable

El abogado defensor del medio antes mencionado, Rodrigo Valdivia Briceño, fue enfático al señalar que el recurso carecía de sustento, pues no existía acto ilegal ni arbitrario. La Corte ratificó que el derecho a la honra no fue vulnerado, pero lo más relevante es el rechazo explícito a la entrega de las fuentes.

La protección de la fuente es lo que permite que el periodismo independiente sobreviva, especialmente en regiones. Si los tribunales permitieran que estos recursos prosperaran:

Se anularía la fiscalización ciudadana: Nadie se atrevería a denunciar irregularidades por miedo a represalias.

Nadie se atrevería a denunciar irregularidades por miedo a represalias. Se instauraría la autocensura: Los medios evitarían temas sensibles para eludir el acoso judicial.

Los medios evitarían temas sensibles para eludir el acoso judicial. Se vulneraría la ley vigente: El secreto profesional es un deber y un derecho que la ley chilena garantiza expresamente a los periodistas.

Si bien la resolución reafirma el equilibrio entre la libertad de expresión y la honra, el intento de «romper» el secreto de la fuente debe ser visto como una señal de peligro.

3/span>

Congreso Futuro en regiones: La Serena se convierte en el epicentro del debate científico

El Congreso Futuro 2026 celebra su decimoquinto aniversario consolidándose como el encuentro de divulgación científica más importante de Latinoamérica. Entre el 12 y el 17 de enero, este evento reunirá a más de 120 expositores nacionales e internacionales para reflexionar sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo.

En la Región de Coquimbo, la cita está programada para el martes 13 de enero en el Salón Hexágono de la Universidad de La Serena, donde la investigación astronómica y marina se conectará con el territorio.

Esta XV edición destaca por una programación que une la tecnología con las humanidades y la sostenibilidad regional. La jornada en La Serena comenzará a las 09:30 horas con la acreditación de los asistentes, seguida de la inauguración oficial, encabezada por autoridades académicas y parlamentarias.

El objetivo central del evento es impulsar una mirada crítica sobre el conocimiento compartido, permitiendo que la comunidad local acceda de forma gratuita a debates de vanguardia global.

El primer bloque internacional contará con la presencia de Sebastián Kraves (EE.UU.), científico y emprendedor enfocado en el uso de la biología para resolver problemas cotidianos. Junto a él se presentará el británico Will Stronge, experto en política y filosofía, reconocido mundialmente por liderar el movimiento de la semana laboral de cuatro días.

Ambas charlas buscan conectar los avances científicos con el futuro del trabajo y la innovación en las herramientas biológicas.

Posteriormente, el panel «Biodiversidad y Futuro» dará voz a destacados investigadores regionales como el doctor Marcelo Rivadeneira (Ceaza), la doctora Dra. Britt Wallberg (INIA) y el magíster Jaime Pizarro-Araya (U. de La Serena). Este bloque abordará desde la conservación de semillas nativas hasta el estudio de nuevas especies de artrópodos, integrando la producción agrícola y la resiliencia territorial. La participación de la doctora María de los Ángeles Gallardo del centro ESMOI cerrará este análisis sobre la ecología aplicada en nuestras costas.

Además de las ponencias, el evento ofrecerá experiencias de divulgación en terreno como el Móvil de Entomología, el Ceaza Móvil y muestras del Banco de Semillas.

Estas actividades paralelas, apoyadas por la UCN y USerena, buscan acercar la ciencia a estudiantes y familias de la zona de manera didáctica. Los interesados en participar en este evento gratuito e imperdible deben inscribirse previamente a través de los canales oficiales para asegurar su cupo.

Para más detalles: conoce aquí el calendario de actividades regionales del Congreso Futuro

4

Estudio revela que la región enfrenta problemas de ejecución pública y bajo crecimiento económico

Un informe sobre el gasto público y la gestión presupuestaria en la Región de Coquimbo evidenció una preocupante brecha entre el aumento sostenido de los recursos fiscales que recibe la región y su bajo desempeño económico, además de serias dificultades en la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional.

La investigación fue presentada en el Aula Magna de la Universidad Central, sede Región de Coquimbo, ante autoridades regionales, parlamentarias y representantes del Ejecutivo.

El informe también advierte una alta dependencia del financiamiento proveniente del nivel central, que alcanza entre 98 % y 99 % del gasto público regional, lo que limita la autonomía de decisión de la región. En este contexto, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) —principal herramienta de inversión regional— representa menos del 5 % del gasto total anual y ha registrado una contracción superior al 15 % en su nivel de ejecución.

Entre los principales hallazgos, el estudio señala que Coquimbo se ubica entre las cuatro regiones con peor crecimiento económico del país durante la última década, con una expansión real acumulada de solo 14,7 %, pese a que el gasto público en la región más que se duplicó, creciendo un 115 % en el mismo período. Desde 2019, además, el impacto de ese gasto sobre el PIB regional se encuentra estancado, lo que refleja una débil traducción del impulso fiscal en desarrollo económico efectivo.

En cuanto a la gestión del Gobierno Regional de Coquimbo, el estudio revela una situación especialmente crítica. Aunque el GORE destina cerca del 71 % de su presupuesto a gasto de capital, la tasa de ejecución presupuestaria total cayó a 76 % en 2024, ubicándose entre las cuatro más bajas del país.

La ejecución de inversiones en infraestructura alcanzó solo 77 %, la más baja a nivel nacional, mientras que las transferencias de capital a organizaciones privadas registraron una ejecución negativa, asociada a recortes presupuestarios tras el caso “fundaciones”.

Durante la actividad participaron el delegado presidencial regional Galo Luna; el diputado Víctor Pino; la seremi de Economía, Paulina Elgueta; la seremi de Gobierno, Paulina Mora; además de autoridades de la Universidad Central de Chile, entre ellas el Presidente de la H. Junta Directiva, Patricio Silva; el rector nacional Santiago González; y el vicerrector regional Jaime Alonso, junto a otras autoridades y representantes del mundo público.

El director del Centro Democracia y Opinión Pública (C_DOP) de la Universidad Central, Marco Moreno, subrayó que el informe “es un insumo muy importante para mejorar las decisiones de inversión en la región”, destacando que la participación de autoridades regionales y del Ejecutivo “le da un marco clave para que esta información tenga utilidad real y contribuya efectivamente a una toma de decisiones más informada”.

Desde la Universidad Central, el vicerrector regional Jaime Alonso destacó que el informe “es una contribución directa de nuestra casa de estudios a una mejor gestión pública”, señalando que su valor radica en aportar datos que fortalecen no solo la administración, sino también el debate público. “Este estudio entrega una orientación diagnóstica, pero también aporta a la planificación futura, en cómo se atienden las urgencias y cómo la región se proyecta estratégicamente”, cerró.

5

Mujeres de la región publican libro Cartas a Gabriela Mistral

En un año que invitó a acercarse a la escritura, la vida y obra de la poeta chilena Gabriela Mistral, su voz volvió a escucharse desde otros cuerpos, otros territorios y otras historias.

Esta vez no en versos firmados por ella, sino en 83 cartas escritas, íntimas y valientes, firmadas por mujeres de distintas edades, comunas y trayectorias de vida de la Región de Coquimbo, reunidas por el concurso literario “Cartas Abiertas a Gabriela”, organizado por la Universidad de La Serena y Fundación Prodemu.

La iniciativa surgió a inicios de 2025, y tuvo su hito de cierre con una ceremonia realizada en dependencias de la Universidad de La Serena, donde se premió a las tres cartas ganadoras, una por cada provincia: Elqui, Limarí y Choapa, ocasión donde también se dio a conocer el libro colectivo editado por la editorial perteneciente a dicha casa de estudios.

La rectora, Dra. Luperfina Rojas, y la directora de PRODEMU, Martha Vallejo, destacaron el valor de este trabajo colaborativo que permitió difundir la faceta de Mistral como maestra, diplomática y defensora de derechos, logrando una masiva participación territorial que culminó en la edición de un libro conmemorativo.

Las ganadoras provinciales, como Jessie López del Choapa y Karina Fuentes del Limarí, compartieron testimonios cargados de emoción sobre el desafío de escribir por primera vez.

Para las participantes, el concurso no solo fue una competencia, sino una oportunidad de establecer un «diálogo confidencial» con la poeta, permitiéndoles expresar sus secretos y emociones sin temor, incentivando además a las nuevas generaciones a mantener vivo el legado de la Premio Nobel en su tierra natal.

