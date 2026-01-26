La causa por cuasidelito de homicidio que cerró Daniel Mas antes de ser nombrado biministro

Presentado por:

¡Qué tal!, sean bienvenidos todos nuestros lectores.

El verano sigue, pero tras la designación de los nombres de los ministros que acompañarán a José Antonio Kast, el ajedrez político en la región también se mueve con una velocidad que no da tregua. Mientras las playas de nuestra zona están a tope, en los escritorios del poder regional se juega una partida decisiva en la que cada pieza cuenta.

En esta edición de Aquí Coquimbo traemos la trastienda de este reacomodo y negociaciones: desde la «limpieza de camino» judicial que tuvo que hacer el hoy biministro Daniel Mas antes de asumir hasta la compleja mesa de negociación entre el gobernador Juliá y los senadores de la zona para definir quiénes mandarán en casa.

Pero no todo es política de pasillo. También ponemos luz sobre un fallo judicial clave que protege el suministro de nuestras escuelas frente a las empresas de servicios, y les contamos cómo el Valle del Limarí ha decidido dejar de ser un «diamante en bruto» para unirse y brillar ante el mundo como un destino de clase mundial.

1

El «dolor de cabeza judicial» que el biministro Daniel Mas cerró antes de llegar al gabinete de Kast

Daniel Mas Valdés es un hombre de éxitos. Ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica y reconocido empresario de la Región de Coquimbo, ha sabido navegar con destreza tanto en el mundo de los negocios como en el de la alta competencia deportiva.

Sin embargo, ser la cara visible de un imperio constructor le ha traído más que un dolor de cabeza. El hoy designado biministro de Economía y Minería logró, recién en el primer semestre de 2025, cerrar una querella criminal por cuasidelito de homicidio en su contra que lo tuvo preocupado durante años y que pudo haber sido el único obstáculo en su ascenso al poder político.

El «vía crucis» judicial en La Serena

La sombra que perseguía al biministro se originó en diciembre de 2023, tras la muerte del trabajador Pedro Barrera en una obra de su empresa Ecomac. La querella criminal presentada por la familia del difunto -en contra de Mas- acusaba falta de medidas de seguridad, poniendo a Mas en una posición incómoda.

El momento de mayor tensión ocurrió el 7 de abril de 2025, cuando el Juzgado de Garantía de La Serena rechazó sobreseerlo, dejando la investigación abierta. No obstante, la defensa de Mas logró un giro clave en la Corte de Apelaciones semanas después. El 02 de mayo de 2025, el tribunal dictó el sobreseimiento definitivo basándose en un informe médico que señalaba que el trabajador no falleció por la caída del andamio, sino por una «hemorragia gástrica aguda» preexistente.

Con esta resolución, la justicia dictaminó que «los hechos no eran constitutivos de delito«, liberando al futuro biministro Daniel Mas de cualquier responsabilidad penal. Este tecnicismo legal fue el «blindaje» definitivo que le permitió llegar a La Moneda con los antecedentes limpios.

Los «dolores de cabeza» judiciales para el hoy biministro no son una novedad en la última década. Su historial también registra capítulos complejos vinculados al financiamiento irregular de la política.

Según reveló una investigación de CIPER en 2016, la Inmobiliaria Ecomac -bajo el control de Mas Valdés- estuvo en la mira del Servicio de Impuestos Internos (SII) tras detectarse el pago de $ 25 millones a través de facturas falsas que terminaron financiando la campaña de Laurence Golborne.

La relación entre Mas y Golborne era estrecha: ambos compartieron sillón en el directorio de Concreces Leasing S.A., empresa de la familia Mas, antes de que Golborne saltara al primer gabinete de Piñera.

Un peso pesado del gremialismo y la construcción

Mas no llega al gabinete como un improvisado. Heredero de una tradición iniciada por su padre en 1964, asumió la presidencia de Ecomac en 2000, transformándola en una potencia regional con más de 1.300 trabajadores y 100 proyectos en cuatro regiones. Su red de influencia es vasta: fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de La Serena, líder de Cidere, consejero de la Sofofa y, hasta diciembre de 2024, vicepresidente de la CPC.

En los gobiernos de Sebastián Piñera, Daniel Mas siempre sonó como carta para ser intendente de la Región de Coquimbo, pero nunca pudo sortear el peso de los partidos políticos.

El perfil «tuerca»

Dentro del empresariado, Mas es visto como un perfil poco común. Lejos de los clubes de golf tradicionales, su pasión es la velocidad: fue piloto de rally. haciendo historia en 2013 al correr el Dakar junto a su esposa, Macarena Pizarro.

Transversalmente, Daniel Mas recibe buenas evaluaciones, tanto en lo personal como en lo empresarial. Desde la centro-derecha hasta el socialismo democrático local lo describen como un hombre adecuado y capaz. “Daniel se lo merece, es una tremenda persona y profesional. Es inteligente; debería irle bien como biministro”, señaló un cercano al PPD.

El anuncio de su designación, realizado este martes por el propio mandatario electo, sitúa a Mas en una posición estratégica. Tendrá la misión de trabajar codo a codo con Jorge Quiroz (Hacienda) para cumplir una de las promesas centrales del gobierno: atacar de raíz la «permisología» y la regulación excesiva que frena los proyectos de infraestructura.

Para Mas Valdés, el nombramiento es el cierre de un ciclo de 2025 que comenzó con la incertidumbre de un tribunal y termina con la llave de dos ministerios.

2

El poder del gobernador y senadores: la trastienda de cómo definen el gabinete regional

El diseño del equipo regional del Presidente José Antonio Kast en la Región de Coquimbo ha dejado de ser una simple lista de nombres para convertirse en una compleja partida de ajedrez político. Con el gobernador regional Cristóbal Juliá como el principal eje articulador, las piezas han comenzado a moverse con fuerza, revelando un equilibrio de poderes en el que la experiencia legislativa parece imponerse por sobre las militancias de base.

El factor Walker y el «golpe de tablero» de Víctor Pino

Hace solo un mes, el escenario parecía despejado para el consejero regional republicano Francisco Corral, quien asomaba como la carta segura para la máxima representación presidencial en la zona. Sin embargo, dos factores dinamitaron su opción: un quiebre interno que mantiene fracturado al Partido Republicano en la región y, fundamentalmente, la irrupción de Demócratas.

En una maniobra que en los pasillos políticos califican como una «jugada maestra», el senador Matías Walker hizo valer su peso específico y su rol clave en el Senado para inclinar la balanza. Walker habría condicionado apoyos estratégicos para exigir que el actual diputado (recientemente no reelecto), Víctor Pino, asuma la Delegación Presidencial Regional (DPR). Hoy, fuentes cercanas al proceso aseguran que Pino tiene un 90% de avance para sellar su nombramiento.

Pese a ello, aún ronda en los escritorios de Santiago y La Serena un nombre «tapado»: el del exdirector de Corfo y militante UDI, Cristián Morales, quien cuenta con el respaldo de sectores gremialistas.

El eje Juliá-Gahona-Walker

La confección de las nóminas de seremis y directores de servicio no ha sido al azar. El gobernador Juliá sostuvo hace semanas una reunión clave con los senadores Sergio Gahona (UDI) y Matías Walker (Demócratas) para consensuar un sistema de reclutamiento basado en cuotas de confianza y competencias técnicas.

Juliá tomó esa «misión», ya que a lo largo de todo Chile los gobernadores de centro-derecha están encargados de ser los articuladores. De hecho el gobernador estaría en permanente contacto con el presidente nacional de Republicanos, Arturo Squella.

Incluso, hace un par de días, Juliá se reunió con su «mentor», el UDI Juan Aguirre, y otras autoridades comunales de La Serena para hacer un checklist de nombres para cargos.

Pero no solo Juliá está conformando listas, también lo está haciendo el diputado electo de Libertarios, Erich Grohs, junto al diputado Marco Sulantay y dirigentes políticos de Chile Vamos, quienes se han reunido para proponer nombres.

En este reparto de influencias se ha configurado un esquema de «cupos»:

Chile Vamos: el diputado Marco Sulantay habría solicitado tres carteras estratégicas para su sector: Deportes, Energía y Minería.

Demócratas y UDI: se reparten las influencias en las delegaciones provinciales y las seremis con mayor presupuesto.

Nombres sobre la mesa: delegaciones y seremis

Si se confirma a Víctor Pino en la DPR, el efecto dominó en las provincias sería el siguiente:

Limarí: la delegación quedaría en manos de la UDI. Los nombres en competencia son Cristián Smitmans y Hortencia Flores , aunque no se descarta al republicano ovallino Andrés Guerra o Verónica Pizarro.

la delegación quedaría en manos de la UDI. Los nombres en competencia son y , aunque no se descarta al republicano ovallino o Choapa: allí la delegación se inclina hacia Renovación Nacional con Juan Pablo Gálvez (hoy ostenta una gerencia en una minera regional, situación que podría ser la piedra de tope). No obstante, si el «cuoteo» sufre variaciones de último minuto, el cupo podría ser para el gremialista Cristián Rondanelli.

En cuanto a algunas de las carteras regionales (Seremis), los nombres que suenan con más fuerza son:

SEGEGOB: Gonzalo Pinochet

Gonzalo Pinochet Vivienda: Leonardo Alfaro

Leonardo Alfaro MOP: Luis Felipe Muñoz

Luis Felipe Muñoz MIDESO: Gonzalo Cortes

Gonzalo Cortes Bienes Nacionales: Marcelo Telias

Marcelo Telias Otros nombres que suenan para distintos servicios -y que están en la lista- son el de Brian Salazar (Republicano), Rodrigo Rivera (académico cercano a la UDI), Giannina Gonzáles (RN), Marcelo Rojas (UDI), Verónica Pizarro (Partido Republicano) entre otros.

La apuesta por el nivel central: subsecretarías con sello regional

La influencia de la región no se limitaría solo a las fronteras locales. Dos figuras políticas de peso están dando la batalla por integrar el «segundo piso» de los ministerios en Santiago:

Juan Manuel Fuenzalida (UDI): el actual diputado está en la fase final de negociación para asumir la Subsecretaría de Vivienda, una de las carteras con mayor exposición y gestión territorial. La otra opción es asumir la uSbsecretaría de Economía, lo que se daría por su cercanía con el biministro Mas.

Roberto Vega, exconstituyente y militante de RN, también suena en algún cargo de segunda línea (subsecretaría o dirección nacional), pero no se descarta que pueda asumir un cargo a nivel regional.

3

Corte impide que CGE y Aguas del Valle corten suministro a establecimientos educacionales

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso de protección presentado por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, ordenando a las empresas Aguas del Valle y CGE abstenerse de cortar los suministros básicos en establecimientos educacionales.

La decisión judicial impide que las compañías suspendan el agua o la electricidad, debido a deudas acumuladas antes del 1 de julio de 2025, fecha en la que el SLEP asumió formalmente la administración de estos colegios.

El conflicto surgió tras el traspaso de los establecimientos de las comunas de La Serena, La Higuera, Paihuano y Vicuña al nuevo sistema de educación pública. Los anteriores sostenedores -la Corporación Municipal Gabriel González Videla y la Municipalidad de Paihuano- dejaron facturas impagas, lo que llevó a las empresas proveedoras a amenazar con el corte del servicio si el nuevo administrador no saldaba los montos adeudados por la gestión previa.

Aunque el tribunal reconoció que la ley faculta a las empresas para suspender el servicio por falta de pago, calificó su actuar como arbitrario en este caso específico.

Los ministros argumentaron que el derecho a la educación, garantizado tanto por la Constitución como por la Convención sobre los Derechos del Niño, debe prevalecer, ya que el Estado tiene la obligación ineludible de financiar y asegurar el funcionamiento de los niveles educativos obligatorios.

Finalmente, el fallo resolvió que las empresas eléctricas y sanitarias deben dejar de enviar avisos de cobro coactivos y renunciar a la suspensión del suministro por la morosidad heredada.

Por otro lado, la justicia rechazó el recurso contra el municipio y la corporación municipal involucrados, al considerar que ellos no son quienes ejecutan la amenaza de corte, aunque hayan sido los generadores originales de la deuda.

4

Empresas del Limarí se unen para consolidar al valle como destino turístico de clase mundial

El destino turístico Valles del Limarí ha iniciado una fase crucial para su consolidación definitiva. Bajo el nombre “Limarí Ancestral y Vivo”, una red asociativa de empresas locales, apoyada por Savia Consultores y financiada por CORFO, trabaja en el desarrollo de una estrategia que posicione a la zona como un referente en turismo cultural, rural y enoturístico.

El proyecto, que actualmente atraviesa su etapa de diagnóstico, busca cerrar brechas competitivas y diseñar un plan de negocios sólido que permita vender el destino de manera articulada, tanto en el mercado nacional como internacional.

Un «diamante en bruto»

Durante la última jornada de validación, realizada en dependencias de la Cooperativa Control Pisquero en Ovalle, los participantes analizaron el estudio de mercado, un paso fundamental para definir el futuro comercial de la red. Valentina Arias, consultora encargada del diagnóstico, calificó el potencial de la zona con optimismo: «La conclusión más grande es que somos un diamante en bruto como red y como Valles del Limarí. Hoy validamos el estudio de mercado para pasar al plan de negocio y eventualmente tener el plan de trabajo del ‘Año 1’ al que la red debe apuntar para desarrollarse y posicionarse dentro de Chile», explicó.

La consultora detalló que esta etapa de diagnóstico es obligatoria para justificar el financiamiento de las fases siguientes. Una vez superada esta instancia, el proyecto avanzará hacia la entrega de capacidades específicas para los socios y la expansión comercial.

El gerente de proyectos de la Cooperativa Control, Roberto Vivanco, valoró la iniciativa e instancia, y señaló: “Encuentro de gran importancia la reunión realizada, debido a que nos permite unificar y definir criterios para la validación del estudio de mercado. La validación del estudio de mercado permitirá tener los antecedentes y requerimientos necesarios para poder realizar el Plan de Trabajo a corto, mediano y largo plazo, con el fin de mejorar, potenciar y consolidar a Ovalle como otro punto de interés de turismo, tanto a nivel nacional e internacional”.

Visión de territorio

La red está integrada por 10 empresas beneficiarias de las comunas de Ovalle y Monte Patria, que abarcan desde prestigiosas pisqueras y viñas hasta hoteles y restaurantes. Entre ellas se encuentran la Cooperativa Control Pisquero, Pisquera Tulahuén, Casa Juliá, Bauzá, Hacienda Juntas, Hacienda Huamalata y el restaurante Fuente Toscana, entre otros.

Juan José Juliá, del reconocido restaurante Fuente Toscana de Ovalle, destacó el impacto colectivo de la iniciativa: «Esta red asociativa marca un hito para el territorio. Es una instancia que necesita el valle para consolidarse y salir a vender el destino a los distintos mercados. Más que una expectativa para mi negocio propio, tengo una expectativa de territorio; esto impactará positivamente en todos quienes nos dedicamos al turismo».

Próximos pasos y financiamiento

El programa contempla un presupuesto total de $ 7.142.858 para esta fase diagnóstica, en la que CORFO aporta $ 5.000.000 y las empresas beneficiarias cofinancian el monto restante. El cronograma de trabajo se extenderá hasta fines de diciembre, contemplando asesorías en marketing, análisis financiero y operacional.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.