RN se queda sin pan ni pedazo en Choapa

Si pensaban que la política regional se iba a tomar un respiro, se equivocan. En Aquí Coquimbo no descansamos para que ustedes no se pierdan de nada. Mientras unos ven solo la superficie, nosotros nos metemos en los pasillos, escuchamos los susurros y revisamos los informes que otros prefieren guardar bajo llave.

Acomódense, ajusten sus asientos y prepárense, que vamos por una edición más de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV Región.

Antes de comenzar,

En nuestro primer tema les contamos sobre lo que comenzó como una pugna interna por cuotas de poder en las filas regionales de Renovación Nacional, terminó convirtiéndose en un búmeran que dejó a la colectividad fuera del tablero provincial. Tras las revelaciones de las tensas disputas entre sus liderazgos, la Oficina del Presidente Electo (OPE) no se anduvo con rodeos: aplicó una solución salomónica que hoy tiene al partido de la estrella mirando desde la vereda de enfrente cómo se reparten los cargos en el Choapa. En esta edición, les contamos los detalles de cómo una rencilla familiar y política terminó por dinamitar un cupo que parecía asegurado.

No son tiempos tranquilos para la administración comunal en Combarbalá. Lo que antes eran rumores de pasillo, hoy se han transformado en cuestionamientos abiertos que tienen a la máxima autoridad comunal en el ojo del huracán. Entre polémicas que tocan la gestión institucional y la transparencia, la alcaldesa enfrenta hoy una presión que no solo viene de la oposición, sino también de una ciudadanía que exige respuestas claras.

No son tiempos tranquilos para la administración comunal en Combarbalá. Lo que antes eran rumores de pasillo, hoy se han transformado en cuestionamientos abiertos que tienen a la máxima autoridad comunal en el ojo del huracán. Entre polémicas que tocan la gestión institucional y la transparencia, la alcaldesa enfrenta hoy una presión que no solo viene de la oposición, sino también de una ciudadanía que exige respuestas claras.

Renovación Nacional se quedaría sin pan ni pedazo en Choapa

Las repercusiones tras la última edición de Aquí Coquimbo, titulada “La batalla por el poder: se sacan los ojos por un cupo en una delegación provincial o seremía”, generaron un inmediato terremoto político, siendo Renovación Nacional (RN) el sector más damnificado.

Antes de nuestra publicación, la Delegación Provincial de Choapa estaba destinada a ser encabezada por un militante de RN. Sin embargo, tras revelarse la compleja controversia y la disputa por el cupo entre la presidenta regional del partido, Vinka Pusich, y su cuñado, Juan Pablo Gálvez -quien hasta entonces asomaba como la primera prioridad-, las autoridades centrales decidieron tomar una decisión drástica.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) actuaron de manera salomónica: ante la imposibilidad de consenso y el nivel de la pugna, optaron por bajar ambas candidaturas, lo que incluso retiraría el cupo a la colectividad.

Esta determinación le fue comunicada formalmente al futuro delegado presidencial, Víctor Pino, el pasado miércoles, mientras se encontraba en Santiago realizando gestiones de instalación precisamente en las dependencias de la OPE.

Tras el descarte de las cartas oficialistas, el foco de atención se traslada ahora hacia figuras independientes. En ese contexto, ha cobrado especial fuerza el nombre de Darwin Cortés (ex-UDI), destacado periodista de televisión y exconcejal por la comuna de Canela, quien asoma como una de las opciones más competitivas para liderar la provincia.

Otros nombres son el del ex-CORE Cristián Rondanelli y Jaime Herrera, exconcejal de Los Vilos.

Los otros conflictos

No ha sido fácil definir la lista de nombres para las futuras autoridades de Kast en la región. La filtración de estas cartas ha desatado un revuelo por las cuotas de “poder”, provocando diversos conflictos que han terminado por golpear la nómina de candidatos.

Nombres que ya se consideraban listos, pero que al salir a la luz pública revelaron posibles complicaciones personales, trascendidos y eventuales fake news que incomodan a la OPE y mantienen molesto a un sector del futuro Gobierno en Santiago. Nos referimos a Darwin Castro, quien suena como seremi de las Culturas y las Artes; Gonzalo Pinochet, para la Seremi de Gobierno; y también el de Marcelo Telias en Bienes Nacionales.

Fuentes relacionadas al futuro oficialismo manifestaron a Aquí Coquimbo la incomodidad que habrían generado los nombres anteriormente descritos. Sin embargo, Telias y Pinochet estarían siendo flanqueados por la mayoría de los parlamentarios de la centro-derecha de la zona y el gobernador Cristóbal Juliá. Mientras que Castro sería el nombre que más reticencias genera, pero cuenta con el apoyo irrestricto de Juliá.

Los llamados telefónicos entre la región y la capital, negociaciones e informes están a la orden del día. El proceso ha sido de todo, menos sencillo, y el humo blanco se espera que salga durante esta semana.

Un mensaje de la U.Central

Carrera de Astronomía de la Universidad Central sede Región de Coquimbo integra tecnología GPU para cálculo científico avanzado y análisis de datos.

GÜIÑA es el nombre del súper computador que impulsa la formación avanzada en análisis de datos, aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial. Este recurso computacional de alto rendimiento cuenta con servidores especializados en GPU, CPU y almacenamiento, además de sistemas de respaldo energético que garantizan su operación continua.

El supercomputador permite integrar capacidades propias de la investigación y el postgrado en la formación de pregrado, particularmente en la Licenciatura en Astronomía, donde las y los estudiantes comienzan a desarrollar competencias en el uso y proyección futura de este tipo de tecnologías, clave para el desarrollo científico y productivo del país. Gracias a GÜIÑA, la carrera se posiciona como la única en la región que incorpora el procesamiento de GPU a gran escala como parte de las competencias formativas de sus estudiantes.

El plan de estudios se complementa con una sólida formación en comunicación científica y un enfoque ético y social, consolidando a la Universidad Central sede Región de Coquimbo como un referente en formación científica avanzada con sentido público y proyección tecnológica.

Las polémicas de la alcaldesa de Combarbalá que la tienen en la mira

Una serie de declaraciones y decisiones administrativas mantienen en el centro de la controversia a la alcaldesa de Combarbalá, Marta Angélica Carvajal (independiente afín a Chile Vamos), tras episodios ocurridos en recientes sesiones del Concejo Municipal que han generado cuestionamientos políticos y ciudadanos.

“No tenemos que molestarla”

En enero, durante una sesión del Concejo, concejales consultaron por la ausencia de la profesional de SECPLAN, quien no se encontraba presente para responder inquietudes técnicas. La respuesta de la alcaldesa: “No tenemos que molestarla”, provocó risas en la sala, pero también incomodidad, considerando que se trataba de una instancia formal de fiscalización y discusión administrativa.

Para algunos ediles, la frase evidenció una señal preocupante respecto al rol que cumplen los equipos técnicos en la entrega de información al Concejo.

Déficit: cifras que no cuadran

La controversia se agudizó en febrero, cuando la alcaldesa -nuevamente en sesión de concejo- informó que el municipio inició 2025 con un déficit de $ 88 millones. Sin embargo, en la misma intervención señaló que al asumir la administración, el informe financiero indicaba un déficit de $ 28 millones.

La diferencia entre ambas cifras encendió las alarmas en el Concejo, ya que implicaría que el déficit se habría más que triplicado. La falta de claridad en la explicación dejó dudas respecto al estado real de las finanzas municipales.

Desde el municipio explicaron posteriormente que habría existido una confusión en los conceptos y cifras expresadas por la alcaldesa, asegurando que la situación será aclarada en el próximo Concejo Municipal.

No obstante, el episodio instaló un manto de incertidumbre sobre la conducción financiera del municipio en un contexto que exige máxima transparencia.

iPhone para concejales en medio del déficit

En paralelo, se conoció la adquisición de seis equipos iPhone 15 de 128 GB, con un valor unitario de $590.000 más IVA, los que totalizan la cifra de $ 4.212.600.

La compra generó críticas en redes sociales, especialmente considerando el déficit informado semanas antes. Para algunos sectores, el gasto resulta contradictorio frente al discurso de falta de recursos que incluso habría derivado en decisiones complejas en otras áreas municipales.

Dos concejales cercanos a la administración actual no habrían aceptado los teléfonos celulares.

Aquí Coquimbo solicitó una declaración formal a la alcaldesa Marta Angélica Carvajal para abordar las diferencias en las cifras y la pertinencia de los gastos cuestionados. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta de su parte.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

