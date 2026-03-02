Gobernador Juliá tiene a la izquierda a sus pies

Presentado por:

¡Llegó marzo! El mes de los gastos, de las mochilas pesadas y del “vuelve a empezar”. Sabemos que el estrés de retomar la rutina se siente fuerte en el Limarí, el Elqui y el Choapa. Sin embargo, hay otro estrés que se vive a puertas cerradas: el de la política regional. Mientras nosotros lidiamos con los tacos de marzo, en Santiago aún no terminan de “pasar la lista” de las nuevas autoridades que asumirán en las regiones.

Pero en la región también hay otros temas que en esta nueva edición te presentaremos a continuación. Retomamos marzo y también retomamos más noticias, aquí en el único newsletter de la IV región: Aquí Coquimbo.

¿ Es posible que un gobernador de centro-derecha navegue sin oposición en una región donde la centro-izquierda siempre ha sido relevante? Al parecer, Cristóbal Juliá ha encontrado la fórmula. Con una "muñeca" política que desactiva incendios antes de que salga la primera chispa, el actual jefe regional tiene a la izquierda local en un rincón. Lo ocurrido esta semana en el CORE fue una clase de control: de las acusaciones de "falta de respeto" de la consejera Ampuero a un acuerdo unánime tras un breve receso. Analizamos cómo Juliá logra que, incluso sus detractores, terminen jugando bajo sus reglas.

Al parecer, Cristóbal Juliá ha encontrado la fórmula. Con una “muñeca” política que desactiva incendios antes de que salga la primera chispa, el actual jefe regional tiene a la izquierda local en un rincón. Lo ocurrido esta semana en el CORE fue una clase de control: de las acusaciones de “falta de respeto” de la consejera Ampuero a un acuerdo unánime tras un breve receso. Analizamos cómo Juliá logra que, incluso sus detractores, terminen jugando bajo sus reglas. Como segundo tema, te contamos acerca de cómo el gran “proyecto estrella” de la Universidad de La Serena y el Gobierno Regional corre el riesgo de quedar en el papel. Aquí Coquimbo accedió a oficios que revelan un escenario crítico : la licitación del nuevo Edificio de Medicina fue rechazada por graves errores administrativos de la ULS. Conoce los detalles de la problemática que tiene atrapada a esta iniciativa

y el Gobierno Regional corre el riesgo de quedar en el papel. accedió a oficios que revelan un escenario crítico Conoce los detalles de la problemática que tiene atrapada a esta iniciativa Romper el silencio sobre una etapa vital que miles de mujeres atraviesan en la región es el corazón de la nueva iniciativa de la Fundación Mujer Sin Fronteras . Con un enfoque integral y empático, el proyecto busca derribar tabúes y entregar herramientas concretas de acompañamiento durante el climaterio y la menopausia . En un sistema de salud que muchas veces ignora estos procesos naturales , la fundación se posiciona como un puente necesario para garantizar bienestar, información y, sobre todo, una comunidad de apoyo que reivindique la salud femenina en todas sus dimensiones.

. Con un enfoque integral y empático, el proyecto busca derribar tabúes y entregar herramientas concretas de acompañamiento durante el climaterio y la menopausia , la fundación se posiciona como un puente necesario para garantizar bienestar, información y, sobre todo, una comunidad de apoyo que reivindique la salud femenina en todas sus dimensiones. En una región donde cada gota cuenta, la comunidad de El Durazno, en Combarbalá, vuelve a dar una lección de resiliencia y gestión . Los vecinos del sector han concretado un nuevo hito en la optimización del recurso hídrico, demostrando que la organización local es la mejor defensa frente a la escasez.

. Los vecinos del sector han concretado un nuevo hito en la optimización del recurso hídrico, demostrando que la organización local es la mejor defensa frente a la escasez. Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo

1

El fracaso de la centro-izquierda para marcar pauta en el Gobierno Regional

En la política regional, los conflictos reales del gobernador Cristóbal Juliá (Evopoli) han sido escasos. Y cuando asoman, su conocida “muñeca” ha terminado por desactivarlos antes de que escalen. Desde que asumió, los momentos de tensión que amenazaban con transformarse en crisis han quedado, una y otra vez, reducidos a episodios controlados.

Incluso cuando el fuego ha provenido desde su propio sector o desde la izquierda regional, Juliá ha sabido navegar en las turbulencias, y lo que podía parecer un “incendio” termina solo en pequeñas chispas que no generan el conflicto esperado.

Un ejemplo reciente y elocuente ocurrió la semana pasada entre las sesiones 865 y 866 del Consejo Regional (CORE), en medio del conflicto que generó la objeción técnica al proyecto de la Circunvalación La Serena–Coquimbo, iniciativa estratégica para descongestionar la Ruta 5 en la conurbación.

El martes pasado, el CORE impulsó una minuta para reforzar el compromiso con la obra y exigir participación directa en las gestiones ante el nivel central. El gobernador frenó la votación, argumentando que el documento requería revisión jurídica para no vulnerar posibles competencias legales.

La reacción fue inmediata. La consejera Ximena Ampuero acusó una “falta de respeto” por parte de Juliá, interpretando la decisión como una desautorización al cuerpo colegiado. Por un momento, la izquierda regional pareció resurgir de sus cenizas y golpear la mesa al ahora líder político de la centro-derecha en la región.

“Siento que nos está denostando frente a las minutas y a las tomas de decisiones que nosotros tenemos como Consejo Regional”, disparó la core frenteamplista Ampuero. La tensión por ese momento se apoderó de la sala.

Prosiguió la consejera del partido Comunista, Valeria Chacana, quien apoyó a Ampuero en su molestia.

Una fuente al interior del CORE señaló a este medio que “había molestia en los cores de izquierda, el gobernador hizo un punto de prensa donde golpeó la mesa porque el proyecto de la circunvalación se cayó por culpa del MOP, le pegó al gobierno de Boric, se lució y los cores progobierno no estaban; el gobernador siempre va un paso más adelante“.

La cocina política en acción

Lejos de escalar el conflicto en público, Juliá pidió un receso y trasladó la discusión a una conversación privada con los consejeros involucrados. Allí operó la “muñeca” política del gobernador. Tras unos minutos, Juliá junto a los consejeros regionales volvieron al hemiciclo y el presidente de la comisión, el core Denis Cortés, consideró que era mejor volver a revisar la propia propuesta de ellos nuevamente en comisión. Y la votación se pospuso mágicamente para el día siguiente.

El resultado fue visible: el miércoles pasado en la sesión 866, el ambiente había cambiado radicalmente. La minuta fue ajustada en su redacción -matizando términos y afinando el encuadre legal- y se aprobó por unanimidad.

En menos de 24 horas, lo que parecía el inicio de una crisis institucional en el Consejo Regional de Coquimbo terminó convertido en una demostración de control político del gobernador Cristóbal Juliá. Entre las sesiones 865 y 866 del CORE, el conflicto pasó del reproche público al acuerdo unánime.

El consejero Denis Cortés presentó el acuerdo reformulado, mientras que el consejero Lombardo Toledo cerró con un discurso de unidad regional, la misiva de los consejeros se aprobó y la tensión del día anterior se había disipado por completo.

Lo ocurrido en el CORE no fue un hecho aislado, sino una muestra del estilo Juliá: priorizar el control institucional, el arte de negociar y exhibir cohesión en público.

Ya está normalizado en el Core y en el gobierno central de Boric caer a los pies del juego que propone Juliá. El contrapeso político de la centro-izquierda -al menos al interior del Gobierno Regional- no tiene cabida.

2

Fallas técnicas de la ULS obligan al GORE a rechazar proyecto para edificio de carrera de Medicina

Lo que nació como el gran anhelo de la Universidad de La Serena y se consolidó como el “proyecto estrella” del Gobierno Regional (GORE) y la casa de estudios durante la gestión del exgobernador Wladimir Pleticosic, hoy se encuentra en su punto más crítico.

Tras años de gestiones para concretar la infraestructura de la carrera de Medicina, el proceso se encuentra en riesgo de colapsar debido a graves inconsistencias técnicas y administrativas detectadas en la etapa de licitación

Ante esto, el Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo determinó el rechazo formal de la propuesta de adjudicación para las obras civiles del proyecto “Construcción Edificio Carrera de Medicina Universidad de La Serena” (Código BIP 40059705-0).

La medida se adoptó tras detectar que el proceso licitatorio, liderado por la Universidad de La Serena (ULS) en su calidad de Unidad Técnica, presentó graves discrepancias respecto del proyecto originalmente aprobado y recomendado por las autoridades nacionales.

De acuerdo con los informes técnicos del Gobierno Regional, la licitación (ID 1488587-3-LR25) incurrió en una desalineación sustantiva con el proyecto que contaba con Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSyF).

Entre los principales errores que motivaron el rechazo del GORE se encuentran:

Discrepancias en el proyecto licitado : se constató que los antecedentes utilizados para el llamado a licitación no coincidían con el diseño y las partidas contenidas en la carpeta digital oficial del Código BIP.

: se constató que los antecedentes utilizados para el llamado a licitación no coincidían con el diseño y las partidas contenidas en la carpeta digital oficial del Código BIP. Omisión de reevaluación obligatoria : la Universidad avanzó con el proceso licitatorio incorporando modificaciones en partidas y presupuestos sin haber solicitado previamente la validación, actualización o reevaluación formal ante el MDSyF, tal como exige el Sistema Nacional de Inversiones.

: la Universidad avanzó con el proceso licitatorio incorporando modificaciones en partidas y presupuestos sin haber solicitado previamente la validación, actualización o reevaluación formal ante el MDSyF, tal como exige el Sistema Nacional de Inversiones. Inconsistencias presupuestarias: la revisión evidenció cambios en los montos y partidas que no cuentan con validación sectorial, lo que genera un riesgo de financiamiento no elegible bajo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Consecuencias y riesgos para el proyecto

Ante esta situación, el Gobierno Regional instruyó a la rectora de la ULS, Luperfina Rojas Escobar, la necesidad de someter la iniciativa a un proceso de reevaluación ante el MDSyF antes de intentar un nuevo proceso de licitación.

Este nuevo trámite busca determinar si las modificaciones introducidas por la Unidad Técnica afectan la rentabilidad social del proyecto o si requieren una actualización administrativa mayor.

La deficiencia en el control técnico previo por parte de la Universidad de La Serena no solo ha derivado en el rechazo de la contratación actual, sino que también implica un riesgo inminente de retraso significativo en el cronograma de ejecución y un aumento potencial de costos debido a la necesidad de relicitar las obras civiles.

En este contexto, Aquí Coquimbo accedió a una serie de oficios que ratifican esta situación y que no habían sido entregados públicamente por el Gobierno Regional. Entre los documentos obtenidos se encuentran el Ord. GORE N°386, que detalla el rechazo original de la adjudicación, y los Oficios N°448 y N°696, mediante los cuales la autoridad regional solicita formalmente la revisión del proyecto ante las inconsistencias detectadas en la gestión técnica de la casa de estudios.

Actualmente, el Gobierno Regional se encuentra a la espera de que la ULS ingrese la documentación complementaria y el informe detallado del Inspector Técnico de Obras (ITO) que justifique las modificaciones efectuadas de manera irregular, a fin de intentar agilizar el proceso de recomendación favorable

El proyecto abarcaba una infraestructura de 18.844 m² en seis niveles, con espacios modernos y equipamiento médico de última tecnología. La carrera, de 12 semestres, se había programado iniciar con 75 estudiantes y se proyectaban hasta 553 en régimen completo.

3

Fundación Mujer Sin Fronteras lidera proyecto para acompañar a mujeres en climaterio y menopausia

Con el objetivo de transformar el abordaje social e institucional sobre una etapa clave del ciclo vital femenino, la Fundación Mujer Sin Fronteras anunció el inicio de la ejecución del proyecto “Acompañamiento integral para mujeres en climaterio y menopausia en Coquimbo: fomentando la adaptación y la resiliencia social”.

La iniciativa busca fortalecer el bienestar emocional y la resiliencia de las mujeres en la región, visibilizando la menopausia como un proceso natural que requiere apoyo integral.

El proyecto, que cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional de Coquimbo mediante el Fondo de Interés Regional (FIR) con recursos del año 2025, se desplegará de manera descentralizada en las tres provincias de la región: Elqui, Limarí y Choapa. Específicamente, las actividades se concentrarán en las comunas de La Serena, Coquimbo, Ovalle y Los Vilos, priorizando a mujeres de sectores rurales y urbano-populares.

La ejecución del programa comenzó en Ovalle y contempla jornadas de formación en salud mental, salud física y empoderamiento comunitario.

Durante el mes de marzo se desarrollarán módulos especializados que abordarán el ciclo biológico, el autocuidado y el fortalecimiento de redes de apoyo.

Además, la iniciativa incluye una fuerte componente de incidencia pública a través de la campaña regional “Mujeres y menopausia: rompiendo silencios”, que busca instalar esta problemática en la agenda pública y en los medios de comunicación regionales.

Al respecto, la directora de la Fundación Mujer Sin Fronteras, Yasna Guerrero, destacó la relevancia de este hito: “Este proyecto ya lo comenzamos a ejecutar en Ovalle y estamos muy orgullosas de dar vida a este espacio de acompañamiento. Históricamente, el climaterio y la menopausia han sido temas invisibilizados o tratados solo desde lo clínico, dejando de lado el impacto emocional y social en la vida de las mujeres”.

Guerrero también valoró que el GORE se haga cargo de este tipo de iniciativas: “Gracias al apoyo del Gobierno Regional y los recursos del Fondo de Interés Regional, podremos entregar herramientas concretas para que 90 mujeres de nuestro territorio no solo mejoren su autogestión de salud mental, sino que también lideren redes de apoyo comunitarias que rompan los estigmas de esta etapa biológica”, comentó.

Impacto regional

El proyecto espera impactar de forma indirecta a más de 360 personas, incluyendo familias y redes institucionales. La selección de las comunas respondió a la necesidad de reducir las desigualdades en el acceso a programas de salud mental y fortalecer la cohesión social en territorios que presentan brechas significativas en estas materias.

Las participantes, mujeres de entre 35 y 60 años, accederán también a un repositorio digital y físico de contenidos, asegurando que el conocimiento generado durante los talleres permanezca como un recurso constante para la comunidad.

4

Combarbalinos del sector El Durazno concretan nuevo avance para optimizar el recurso hídrico

Combarbalá es una de las comunas de la provincia de Limarí que más sufre con la sequía. Días atrás, INDAP lideró un conversatorio con regantes de la zona. La actividad se realizó en la sede de la junta de vecinos de la localidad El Durazno. En la instancia, campesinos y campesinas expusieron sus principales requerimientos e inquietudes, abordando materias relacionadas con el fortalecimiento productivo, la optimización del riego y el acceso a instrumentos de fomento.

Posteriormente, las y los participantes se trasladaron hasta el canal Vado Bellaco donde gracias al Programa de Riego Asociativo (PRA), perteneciente al servicio del agro, se ejecutó la obra correspondiente a la etapa N° 7, que consideró la entubación parcial de 385,9 metros lineales y la instalación de 15 compuertas prediales. La iniciativa tiene por objetivo disminuir las pérdidas por infiltración durante la conducción del agua.

El presidente de la Comunidad de Aguas Canal Vado Bellaco, Claudio Vergara, valoró la visita y el apoyo recibido de parte de la institución, destacando que “contar con una estructura acorde nos ha servido para aprovechar el agua de buena forma. Los agricultores y las agricultoras han ganado en temas de eficiencia hídrica y eso nos permite seguir produciendo. Es importante trabajar con las autoridades, ya que el poder entregar noticias e información a la gente campesina es muy relevante”.

Por su parte, el director regional de INDAP, Víctor Illanes, resaltó: “Estamos comprometidos con apoyar a las organizaciones de regantes y por eso en el canal Vado Bellaco hemos visto un trabajo colaborativo que se traduce en una intervención concreta que mejora la gestión y aprovechamiento del agua y que beneficia directamente a 22 campesinas o campesinos del sector El Durazno. Igualmente, el conversatorio que realizamos fue muy provechoso, porque nos permite seguir conociendo en detalle las inquietudes de nuestros usuarios y usuarias, logrando canalizarlas y así brindarles un apoyo más eficaz”.

El apoyo consideró una inversión total de $ 81.642.862, siendo $ 77.440.342 el incentivo de INDAP y $ 4.202.520 el aporte de los usuarios y usuarias.

La Comunidad de Aguas Canal Vado Bellaco está compuesta por 22 regantes, dedicados principalmente a la producción de frutas y hortalizas de temporada.

Dejamos la edición de Aquí Coquimbo hasta aquí para reencontrarnos la próxima semana. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

