Gobierno feminista invisibiliza a seremi de la Mujer de Coquimbo

En nuestro primer tema, desglosamos la trayectoria de Víctor Pino, el diputado que forjó su liderazgo en Antofagasta y Coquimbo antes de saltar a la arena parlamentaria. Analizamos su ascenso, su fe como motor de identidad y cómo ha logrado posicionarse como el hombre de confianza de José Antonio Kast en la zona. Entre un tablero de ajedrez y el aroma a café de grano, el delegado presidencial, Galo Luna, se despide de su oficina en calle Prat. En una conversación reflexiva y meditativa, la autoridad repasa los hitos que marcaron su gestión: desde la lucha contra la sequía extrema de 2024 hasta el avance inédito de tres hospitales simultáneos y la llegada de la electromovilidad. Una entrevista de balance en la que Luna no rehúye a las deudas pendientes en conectividad y deja una pregunta abierta sobre su futuro político.

En una conversación reflexiva y meditativa, la autoridad repasa los hitos que marcaron su gestión: desde la lucha contra la sequía extrema de 2024 hasta el avance inédito de tres hospitales simultáneos y la llegada de la electromovilidad. y deja una pregunta abierta sobre su futuro político. El último 8 de marzo del “Gobierno Feminista” en la región dejó una estela de dudas y tensiones internas . Lo que debió ser un hito de liderazgo regional terminó concentrado en un acto comunal en Coquimbo, donde la seremi de la Mujer, Camila Sabando, apareció relegada a un rol secundario en la papelería oficial. Entre acusaciones de “invisibilización” por parte de la oposición y rumores de fracturas internas con SernamEG, analizamos si esta “colaboración” municipal fue una estrategia territorial o el síntoma de una gestión debilitada.

. Lo que debió ser un hito de liderazgo regional terminó concentrado en un acto comunal en Coquimbo, donde la seremi de la Mujer, Entre acusaciones de “invisibilización” por parte de la oposición y rumores de fracturas internas con SernamEG, analizamos si esta “colaboración” municipal fue una estrategia territorial o el síntoma de una gestión debilitada. Finalmente, abordamos cómo, en apenas un lustro, la provincia de Limarí ha visto desaparecer 10 mil hectáreas productivas, transformando campos fértiles en tierra baldía. Exploramos las causas de este retroceso histórico, el impacto en el empleo rural y el incierto panorama para los productores que aún resisten en una zona donde el agua dejó de ser una garantía para convertirse en un lujo de supervivencia.

Exploramos las causas de este retroceso histórico, el impacto en el empleo rural y el incierto panorama para los productores que aún resisten en una zona donde el agua dejó de ser una garantía para convertirse en un lujo de supervivencia. No se diga más, vamos por una nueva edición de Aquí Coquimbo.

Radiografía a Víctor Pino: de obispo mormón y diputado a ser el hombre fuerte de Kast

Nacido en Santiago en 1974, Víctor Pino no es el típico político de casta regional. Su llegada a la zona estuvo marcada por un aura de persona sencilla, “bonachona” y de buen trato, características que le permitieron ganar afectos rápidamente.

Gran parte de esa identidad -supone él mismo- proviene de su fe: es un activo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde posee una larga trayectoria de servicio. Antes de integrarse a la comunidad de Tierras Blancas en Coquimbo, Pino desarrolló labores religiosas en Antofagasta, ciudad donde llegó a desempeñarse como obispo y consejero, roles que marcaron su perfil de liderazgo antes de saltar a la arena política.

Esa imagen de “hombre de familia” (padre de cuatro hijos) y profesional preparado (ingeniero comercial con múltiples diplomados y un MBA en curso) fue el trampolín que lo llevó a la Cámara de Diputados en 2021 bajo el alero del Partido de la Gente (PDG). Sin embargo, esa magia electoral durante las últimas elecciones de 2025 se esfumó y solo obtuvo 2.727 votos que lo dejaron extensamente alejado de la reelección.

Esta estrepitosa caída no pasó inadvertida. Tras la derrota de noviembre de 2025, las críticas de pasillo y las recriminaciones públicas estallaron de inmediato. Desde un sector de Chile Vamos lo culparon a él y a su compañero de lista por un desempeño electoral tan magro que terminó sepultando la posibilidad de que el pacto lograra un segundo representante en la Cámara Baja.

Destacado trabajo como diputado

Pese a los cuestionamientos electorales, existe un consenso en que Víctor Pino fue un diputado que “hizo la pega” en las áreas más sensibles para la Región de Coquimbo.

Su paso por el Congreso estuvo marcado por una especialización técnica que pocos logran en un solo periodo, destacando especialmente por su rol como presidente de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

Desde esa testera, Pino no solo lideró el debate legislativo, sino que se transformó en un interlocutor válido para los regantes y agricultores de la zona, impulsando fiscalizaciones clave sobre el uso de aguas y denunciando irregularidades que afectaban directamente a la cuenca del Limarí y el Choapa.

Su gestión en el ámbito de la agricultura, silvicultura y el desarrollo rural fue igualmente proactiva. Lejos de quedarse en el trabajo de oficina en Valparaíso, el exdiputado se desplegó por el territorio para entender la realidad del mundo caprino y los pequeños productores agrícolas, sectores que hoy atraviesan una crisis terminal.

Esta labor le permitió construir una imagen de parlamentario técnico y “terrenista”, cuya capacidad de estudio y propuesta en temas de sequía fue ampliamente valorada, incluso por sus detractores, quienes reconocen que su compromiso con la seguridad hídrica de la región fue uno de los pilares más sólidos de su desempeño parlamentario.

De Parisi a Walker

Si algo define la trayectoria política de Pino en los últimos cuatro años fue su capacidad de metamorfosis. Partió como una de las caras visibles del proyecto de Franco Parisi, pero tras quiebres internos pasó por el fallido “Avancemos Chile” hasta recalar en Demócratas. Hoy, es el hombre de confianza de Matías Walker en la región.

Esta trayectoria es la que su compañero de partido y de lista en las elecciones parlamentarias pasada, Francisco Martínez, fustigó: “La legitimidad política no la entregan los cargos ni los acuerdos partidarios, sino la ciudadanía”, sentenció el ex-CORE en una columna de opinión reciente, acusando a Pino de una “inestabilidad permanente” movida por la supervivencia más que por la convicción.

Martínez también acusó altos sueldos en su equipo estratégico y develó denuncias de maltrato laboral de un exintegrante del equipo de Pino.

Los “padrinos” detrás de Pino

Pino no llega solo, sino que aterriza flanqueado por el senador Matías Walker y también por el gobernador Cristóbal Juliá.

Fuentes cercanas a Chile Vamos aseguran que el nuevo delegado está siendo “acompañado y manejado” directamente por el equipo de confianza de Juliá.

Por otro lado, en las semanas previas al tenso impasse entre el Presidente Boric y José Antonio Kast, Pino sostuvo dos reuniones estratégicas con el actual delegado presidencial, Galo Luna. En dichos encuentros, ambos delinearon lo que será el traspaso de mando, conversando incluso sobre algunas concesiones administrativas y políticas.

Víctor Pino asume un cargo de alta complejidad con la experiencia de haber presidido comisiones clave y “haber hecho la pega” técnica, pero con la fragilidad de quien ha perdido el termómetro de la calle y enfrenta el recelo de sus propios aliados. Asumirá lo más probablemente sin la totalidad de su gabinete, acompañado de solo algunos miembros. Su gestión dirá si su capacidad en temas hídricos y su “buen trato” son suficientes para sostenerse en el cargo más político de la región.

Pese a la relevancia de su nueva posición, el hermetismo ha marcado su relación con este medio. Mientras Víctor Pino sí ha concedido espacios a otros medios de comunicación, Aquí Coquimbo intentó contactarse con el futuro delegado y su equipo en reiteradas ocasiones para dialogar sobre los desafíos de su futura gestión, pero no hubo respuestas. Finalmente, uno de sus asesores se limitó a señalar que el exdiputado mantenía una “agenda ajustada”.

Las últimas horas de Galo Luna: “Entregamos una mejor región de la que recibimos”

Son las 5 de la tarde y la oficina principal del tercer piso en calle Prat N° 350, frente a la plaza de armas de La Serena, tiene el movimiento habitual de un viernes. Un tablero de ajedrez y una pecera se complementan con un café de grano que nos invita el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Galo Luna, antes de esta entrevista.

De aspecto tranquilo y meditativo, Luna nos comentó acerca de sus últimos días como representante del Presidente Gabriel Boric en el territorio. Se le observa sereno, y afirma que “pese a todas las dificultades más complejas que vivimos, como una sequía que nos dejó al borde del racionamiento de agua potable en Ovalle el 2024, vamos a entregar una mejor región de la que recibimos”.

La autoridad reconoce que si bien hay obras que van trascender a otros gobiernos, “tuvimos la capacidad de golpear todas las puertas en Santiago, gestionar recursos y conseguiremos una planta desaladora que está en proceso de licitación y da respuesta a las observaciones ambientales. Nunca antes vimos esto, porque muchas veces la crisis hídrica era tema, hasta que llovía, y las autoridades escondían el proyecto y lo guardaban en el escritorio. Hoy, esto está encaminado y será una realidad”.

“Nunca antes se habían construido tres hospitales en la región al mismo tiempo, y con la capacidad que requieren La Serena y Coquimbo, como también saldar una deuda con el Choapa con el hospital de Illapel. Este es un paso muy significativo para esa comuna, pues los pacientes debían viajar durante horas por una atención, y cuando se inaugure será un hito que los habitantes de esa provincia no olvidarán”, agregó Luna.

Entre los logros también destacó la introducción del transporte público regulado con los buses eléctricos, “que son una realidad con dos recorridos en la conurbación y esperamos que sea una política de Estado del siguiente Gobierno para ampliar estos recorridos. Pero, además, sumamos el sistema de electromovilidad completo para Ovalle, que comenzará a operar en pocos meses y que permitirá dar un mejor servicio, y reducir los costos de las familias de esta comuna”, complementó el delegado.

Pendientes

Cuando le preguntamos respecto a qué obras le hubiese gustado concretar y que no alcanzaron a ser una realidad en este Gobierno, se toma una pausa. Respira, mira un momento hacia arriba y señala:

“Claramente, hay cosas que nos hubiera gustado hacer en este período y que serán una materia pendiente. Mi prioridad siempre fue la crisis hídrica y la seguridad. Y siento que pudimos buscar más soluciones para asegurar el consumo humano de agua, sobre todo en Limarí. Pero dejamos avanzados proyectos de desalinizadoras para Ovalle, una de ellas de emergencia, lo que permitirá que nunca más vivamos episodios como los del 2024”.

Luna, agrega: “Creo también que en materia de conectividad hay deudas pendientes, más allá de la polémica generada con la Circunvalación, que sigue siendo una prioridad para el Ministerio de Obras Públicas, y en donde el Panel Técnico solo presentó sus aprehensiones en la forma de financiamiento. Pero hicimos un tremendo esfuerzo, y eso quedó instalado en gremios y el mundo político: la necesidad de contar con una alternativa a la Ruta 5, lo que ha generado por años diversos problemas de congestión vial a las familias de La Serena y Coquimbo”.

Podríamos haber seguido hablando por horas con el delegado presidencial, pero tenía una pauta, una de las últimas para cerrar su gestión. Lo que sí pudimos dilucidar es que Galo Luna seguirá en la región y espera seguir aportando desde la posición en la que se encuentre, ¿desde la academia o la política? Aún no tiene respuestas, comenta que solo el tiempo lo dirá.

¿Coordinación o invisibilización? El debate por el escaso protagonismo del Gobierno en el 8M

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer de ayer domingo 8 de marzo marcó un hito de despliegue territorial en la región, centrado en una alianza estratégica entre el Gobierno y la Municipalidad de Coquimbo.

Sin embargo, el diseño comunicacional de la jornada no estuvo exento de debate. En la invitación oficial distribuida por la municipalidad, llamó la atención que el nombre de la seremi Camila Sabando no figurara en la convocatoria principal, apareciendo únicamente la institución al cierre del texto como un colaborador de la gestión alcaldicia.

Si bien fuentes de Gobierno precisaron que existieron piezas gráficas posteriores donde sí se incluyó a la autoridad, la omisión inicial en la invitación del municipio -quien llevó la batuta del evento- generó diversas interpretaciones en el mundo político regional.

“Era nuestro último acto político antes de dejar el Gobierno, era el momento para lucirse e irnos con la frente en alto, más en un tema tan relevante como es la mujer y la equidad de género. Pero quedamos en segunda fila y nos plegamos a un acto comunal, pésimo”, señala una fuente oficialista.

La mirada de la autoridad

Consultada por Aquí Coquimbo sobre este modelo de trabajo, la seremi Camila Sabando Vega explicó que la actividad responde a una “coordinación institucional sostenida durante todo el periodo de Gobierno con los municipios“. Según la autoridad, esta lógica busca fortalecer acciones colaborativas para acercar las políticas de Estado a los territorios, relevando avances en igualdad de género y autonomía impulsados entre 2022 y 2026.

En la jornada, que contó con la música de Francisca Valenzuela, la Seremía participó activamente con un “Punto Morado” junto a servicios como SernamEG y Prodemu para entregar información directa a las vecinas. “Lo importante es que las mujeres conozcan cómo estas políticas han impactado su vida cotidiana”, subrayó Sabando.

Otro aspecto que no pasó inadvertido fue la escasa participación del SernamEG en la actividad. Fuentes de Gobierno señalan que existiría una relación desgastada entre ambas instituciones y sus respectivas autoridades, lo que habría dificultado una coordinación más robusta para este 8M. Pese a que tanto la seremi como la directora regional de SernamEG militan en el Frente Amplio, ambas pertenecerían a facciones opuestas dentro de la colectividad, una rivalidad interna que -según trascendió- ha terminado por permear la gestión y la agenda de género en la zona

Críticas desde la oposición

Aquí Coquimbo conversó con la exseremi de la Mujer del Gobierno de Piñera, Ivón Guerra Aguilera, acerca de lo ocurrido ayer, y esta manifestó que era la confirmación de una gestión debilitada:

“El autodenominado Gobierno feminista resultó tener pies de barro. Fue lamentable ver que la autoridad regional fuera un fantasma en su propia zona, apareciendo como una simple ‘colaboradora’ de un alcalde y desapareciendo de las invitaciones oficiales. Esto demuestra que la Seremía ya no incide; el Gobierno de Boric les mintió a las mujeres de la región, se refugió en la comuna amiga, pero se olvidó de las mujeres de las 14 comunas restantes”, concluyó.

Un mensaje de la U.Central

La Universidad Central sede Región de Coquimbo comienza el año académico 2026 con importantes avances en su proyecto educativo.

Entre las principales novedades destaca la apertura de nuevas carreras, como Geología y Derecho en jornada vespertina, ampliando así las oportunidades de formación para estudiantes de la región y quienes buscan compatibilizar estudios con trabajo.

A este crecimiento académico se suma la incorporación de 21 nuevos académicos, quienes durante los últimos días participaron en una pequeña bienvenida institucional organizada por la casa de estudios. La instancia permitió presentarles el proyecto educativo, los equipos de trabajo y los desafíos para este nuevo periodo.

Con estas iniciativas, la Universidad Central sede Región de Coquimbo reafirma su compromiso con el desarrollo regional, fortaleciendo su comunidad académica y ampliando su oferta formativa para responder a las necesidades actuales de la sociedad.

Limarí pierde 10 mil hectáreas bajo riego en solo cinco años

Mucho se habla de la sequía en la Región de Coquimbo, especialmente en la provincia de Limarí, pero hoy nuevamente sale un dato concreto que refuerza este concepto: en los últimos cinco años se habrían perdido al menos 10 mil hectáreas bajo riego en la cuenca.

Esta cifra, entregada la semana pasada por la Junta de Vigilancia del Río Limarí, Río Grande y sus afluentes al diario El Día, advierte que en este último lustro se ha concentrado la mitad de toda la disminución acumulada en las últimas dos décadas.

Para entender la magnitud del retroceso, basta ver que hace 20 años la superficie bordeaba las 60 mil hectáreas, mientras que hoy la cifra efectiva apenas alcanza las 40 mil. José Eugenio González, presidente de la Junta de Vigilancia, es claro al atribuir esto a la falta de agua: “En los últimos cinco años se han perdido al menos 10 mil hectáreas bajo riego”, señaló, explicando que la sequía hidrológica ya se extiende por más de 20 años.

El impacto se siente con fuerza en el embalse La Paloma. Si antes permitía distribuir cerca de 240 millones de metros cúbicos anuales, este año solo se dispuso de 28 millones. Esta precariedad hídrica ha obligado a muchos productores de zonas críticas -como los sectores asociados a los embalses Recoleta y Cogotí o el canal Camarico- a regar de manera deficitaria o, simplemente, a suspender la producción. Al respecto, González advierte que “el impacto es grande en lo que se refiere a fuentes de trabajo y producción de la zona”.

Esta falta de agua está provocando, además, un cambio irreversible en el uso del suelo. “Muchos terrenos que dejaron de regarse hoy se están dedicando al turismo o a la venta de parcelas de agrado”, indica el dirigente, describiendo un paisaje donde los cultivos ceden paso a lo inmobiliario.

No obstante, el problema no termina en la tierra, pues la reducción de la superficie cultivada ha acortado las oportunidades laborales en una provincia que vive del campo, según comentan agricultores de la zona.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

