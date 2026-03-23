Se acabó el guante blanco entre Chile Vamos y republicanos

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¡Hola, vecinos y vecinas de nuestra querida Región de Coquimbo!

Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la lV Región.

En esta edición, les traemos los temas que están marcando la pauta, desde el legado cultural que nos conmueve, hasta la realidad política y de seguridad que define nuestro día a día.

Los invitamos a ponerse al día con cuatro noticias relevantes de nuestro territorio. Agradezco cada mensaje y buena onda que nos hacen llegar, porque sin duda es un aliciente para continuar en esta noble labor.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional. Lo que comenzó como un registro casual hace cinco años, se ha transformado hoy en una misión de honor . Tras la sorpresiva partida del reconocido escultor y exconcejal Daniel Palominos, el documentalista Sergio Olivares se encuentra en la encrucijada de finalizar un filme que el propio artista predijo como su testamento visual. Entre la falta de financiamiento regional y la mística de un “predicador en el desierto”, Olivares nos relata cómo la muerte cambió el guion de una obra que hoy busca rescatar del olvido el alma popular de la zona.

. Tras la sorpresiva partida del reconocido escultor y exconcejal Daniel Palominos, el documentalista Sergio Olivares se encuentra en la encrucijada de finalizar un filme que el propio artista predijo como su testamento visual. Entre la falta de financiamiento regional y la mística de un “predicador en el desierto”, Olivares nos relata cómo la muerte cambió el guion de una obra que hoy busca rescatar del olvido el alma popular de la zona. Se acabó el “guante blanco”. El año político en la zona ha iniciado con una temperatura inusualmente alta, marcada por la incertidumbre en los nombramientos de seremías y gallitos de poder entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Desde el quiebre interno en el CORE hasta el rudo intercambio de declaraciones entre el gobernador Cristóbal Juliá y el alcalde Ali Manouchehri, analizamos el nuevo escenario donde las relaciones institucionales hoy parecen supeditadas a la confrontación directa.

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas en la alta cordillera, las autoridades han informado una modificación en el horario de funcionamiento del Complejo Fronterizo Agua Negra. La medida busca garantizar la seguridad de quienes transitan entre la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan.

Finalmente, les contamos que en un operativo de gran escala, la PDI logró desarticular una red de narcocultivos en las zonas rurales de Punitaqui. La intervención no solo destaca por el volumen de droga incautada, sino por la complejidad del despliegue en terrenos de difícil acceso.

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Documentalista Sergio Olivares prepara film póstumo en memoria de reconocido escultor

El pasado 16 de marzo, el mundo de la cultura y de la política regional quedó en estado de shock. La noticia de la sorpresiva muerte de Daniel Palominos se propagó rápidamente, dejando una estela de incredulidad entre quienes conocieron su incansable labor como escultor, pintor y su faceta como exconcejal de La Serena.

Para el reconocido documentalista ovallino Sergio Olivares, la noticia no solo fue un golpe al corazón, sino el inicio de una encrucijada creativa. Tras cinco años registrando la vida y obra de Palominos, el fallecimiento se transformó en el giro narrativo más doloroso de su carrera.

Olivares se enfrenta hoy al desafío de terminar una obra que, en palabras del propio Palominos, fue casi una premonición: “Cuando yo muera, tú tendrás gran parte de mis obras registradas”. Esas palabras que el artista le confió durante el rodaje, hoy obligan al cineasta a continuar un camino que ya no tiene al protagonista frente al lente, sino como una presencia póstuma que exige su lugar en la historia.

Aquí Coquimbo conversó con el documentalista Sergio Olivares. Este expresó que para él la partida de Daniel Palominos ha significado un “quiebre absoluto”. En plena etapa de montaje, la realidad vino a desarticular la propuesta original del film: “Pienso que, aunque sea una casualidad, el mismo artista puso fin al documental”, reflexiona el cineasta con una mezcla de tristeza y resignación profesional.

La obra, que busca financiamiento para su etapa final tras años de puertas cerradas en concursos regionales, se ha convertido ahora en un testimonio indispensable. Olivares compara a Palominos con el Ulises de la Odisea, un sobreviviente que, a pesar de su origen humilde y las carencias, logró insertar su visión popular en el mundo de la plástica regional, sobreviviendo de su obra en una región que a menudo olvida a sus creadores.

Uno de los pasajes más amargos que revela la entrevista de Olivares es la soledad creativa que enfrentó Palominos en su búsqueda de resonancia nacional. El documentalista recuerda una frase del artista que hoy resuena como un eco de injusticia: “Quedé tan solo como un predicador en el desierto porque nadie me apoyó cuando llevé una de mis obras para ser instalada en el metro de Santiago”.

Esa falta de apoyo regional que Olivares denuncia con claridad, no detuvo el ímpetu de Palominos. Hasta sus últimos días, el artista estuvo en los barrios, dictando talleres de cerámica en sectores como Las Compañías y La Antena, demostrando que el arte es, ante todo, una herramienta de transformación política y social.

Un legado que espera su estreno

Sergio Olivares hoy no tiene espacio para otros proyectos. Su meta es una sola: inmortalizar el legado artístico y político de su amigo. Para el documentalista, el arte y la política van siempre de la mano, y la obra de Palominos debe ser estudiada como la representación de una estética popular que se resiste a la derrota.

“El desarrollo también es cultura porque el hombre necesita estimular su alma. Sin eso estamos perdidos y Daniel lo sabía“, señala Olivares. Mientras la ciudad despide al exconcejal, el cineasta continúa su propio “viaje por el desierto”, buscando los recursos para que el grito de Palominos encuentre su lugar definitivo en la memoria visual de la Región de Coquimbo.

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El 2026 se inicia bajo el signo de la fricción política

Las aguas están revueltas en la política de la zona. El escenario actual transita entre la incertidumbre por la conformación definitiva de las nuevas autoridades en las seremías y una soterrada disputa de influencias al interior de Chile Vamos y republicanos, donde cada sector mide su “muñeca” política para posicionar a sus cuadros en los cargos estratégicos.

Este complejo panorama no solo se limita al Ejecutivo y contrastar quién tiene más poder al poner sus fichas en las seremías. En el seno del Consejo Regional (CORE), el ambiente es de fragmentación. El quiebre entre algunos consejeros regionales ha quedado en evidencia a raíz de las fuertes diferencias y negociaciones truncas que hubo para conformar las presidencias de las comisiones, una disputa que refleja un quiebre en los cores de derecha.

En paralelo, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, encendió la mecha al criticar la gestión del nivel central en la zona, señalando que “la región está descabezada” ante la demora en los nombramientos de seremis.

La respuesta no tardó en llegar. El gobernador regional Cristóbal Juliá utilizó los micrófonos de Mi Radio para responder al edil porteño con una frase que no pasó desapercibida en el ambiente político, al señalar que al alcalde “se le está pegando lo del hermano”, en una clara alusión al estilo confrontacional del diputado Daniel Manouchehri.

Esta respuesta no solo personaliza el conflicto, sino que marca una distancia profunda entre la gobernación y uno de los municipios más grande de la región, evidenciando que algunas relaciones institucionales están hoy supeditadas a la fricción política.

Pasamos de una política pusilánime, de guante blanco de 2025, a una 2026 más confrontacional.

La derecha ante el espejo

En el bloque de oposición, la tensión no es menor. La irrupción del Partido Republicano como una fuerza con pretensiones de hegemonía ha chocado con la estructura tradicional de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli). La disputa por quién instala a los suyos en las subrogancias o futuras seremías no es solo por cargos, sino por el control del relato político hacia las próximas elecciones.

Pero eso no es todo, dentro de los mismos partidos la pugna de bandos es evidente. Tanto en la UDI como en RN las divisiones internas son vox populi y ahí también se entabla otro gallito de poder.

Aquí Coquimbo conversó con el sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Católica del Norte, Manuel Escobar, quien reflexionó acerca de este nuevo escenario político de la zona: “Primero, respecto de los roces en el CORE, claro, efectivamente es algo llamativo porque, en general, el CORE de esta región se ha caracterizado por tener buena relación, digamos, entre ellos. Yo me explico eso fundamentalmente porque también hay un ambiente distinto”.

Respecto a cómo será el año político en general de la región, Escobar comentó: “Considero que, efectivamente, este año va a estar un poquito más tenso, fundamentalmente también por la dificultad que está teniendo la oposición para ponerse también de acuerdo, y eso también tiene un correlato regional. Probablemente vamos a ver también dificultades a nivel regional de la misma oposición para articularse”.

Este tipo de hechos y confrontaciones políticas, tanto públicas como de pasillo, configuran una realidad insoslayable. Mientras tanto, se espera que esta semana se anuncien definitivamente a los seremis que acompañarán a los delegados presidenciales en el Gobierno de Kast.

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Informan cambio de horario en Paso Agua Negra para la temporada otoñal

Con el objetivo de adecuar el funcionamiento del complejo fronterizo a las condiciones propias de la temporada otoñal, las autoridades informaron un ajuste en los horarios de atención del Paso Agua Negra.

A partir del miércoles 25 de marzo, el horario de salida del país se modificará desde el actual tramo de 07:00 a 17:00 horas, pasando a operar entre las 08:00 y 16:00 horas. En tanto, el horario de ingreso al país, que actualmente se extiende entre las 07:00 y 21:00 horas, se ajustará a un nuevo rango de 08:00 a 20:00 horas.

El delegado presidencial regional Víctor Pino explicó que “este ajuste de horario responde a las condiciones propias de la temporada otoñal, donde existe una menor disponibilidad de luz solar. Considerando que se trata de una ruta de alta montaña, la recomendación siempre es que el tránsito se realice durante horas de luz natural, con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios y asegurar un adecuado funcionamiento del paso fronterizo”.

Cabe recordar que el paso fronterizo se encuentra abierto de forma prácticamente ininterrumpida desde el pasado 26 de noviembre y, hasta la fecha, han ingresado al país 34.826 personas, mientras que 31.302 han salido por este mismo complejo, cifras que reflejan un tránsito constante en la zona. Las autoridades esperan que el funcionamiento del complejo pueda extenderse hasta que las condiciones de alta montaña lo permitan.

“Nuestro Paso Agua Negra ha tenido un flujo constante durante toda la temporada estival. Si las condiciones lo permiten, esperamos extender su funcionamiento incluso después de Semana Santa. Además, confirmamos que el complejo estará operativo durante el fin de semana santo, por lo que el llamado es a planificar los viajes y respetar los nuevos horarios establecidos”, acotó el delegado Pino.

Un mensaje de la U.Central

El Vicerrector Regional, Jaime Alonso, junto al Director de Investigación, Innovación y Postgrado, Orlando Robles, participaron en una reunión interinstitucional que reunió a actores clave del ámbito científico y académico, y que contó con la presencia de la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Ximena Lincolao Vilquén.

En la instancia, ambas autoridades tuvieron la oportunidad de presentar a la universidad, relevando su trayectoria y su aporte al desarrollo de la región desde la formación, la investigación y la vinculación con el entorno. Asimismo, destacaron la incorporación de nuevas carreras estratégicas, orientadas a responder a los desafíos actuales del territorio y fortalecer el capital humano avanzado.

El encuentro permitió, además, generar espacios de diálogo y colaboración entre instituciones, consolidando el rol de la academia como un actor clave en el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel regional.

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El narcocultivo de Punitaqui pierde $ 14 mil millones tras intervención de la PDI

Ganancias multimillonarias se convirtieron en cuantiosas pérdidas para los productores de cannabis que mantenían cultivos ilegales en zonas rurales de difícil acceso, ubicadas en El Durazno de Quiles, Mantos de Hornillos, Parral de Quiles y San Pedro de Quiles, en la comuna de Punitaqui.

“El despliegue de los detectives y su labor de análisis criminal e inteligencia policial dio resultados positivos para la comunidad. Solo esta semana erradicamos 6.700 plantas vivas del género cannabis de hasta 2 metros de altura y más de 460 kilos de sumidades floridas procesadas, listas para su comercialización, que fueron incautadas y destruidas por la PDI. Esta intervención tiene un impacto importante en la seguridad pública, porque el tráfico de drogas provoca una serie de delitos que están asociados a esta actividad ilícita”, destacó el prefecto inspector Javier González Rojas, jefe de la Región Policial de Coquimbo.

“Estamos hablando de un perjuicio económico que asciende a los $ 14 mil millones que impacta el patrimonio económico de estos delincuentes. Felicitamos a la PDI y a sus efectivos de diversas regiones que participaron en este procedimiento, gracias a un trabajo serio, profesional y mancomunado que responde al mandato del Presidente José Antonio Kast, de llevar seguridad a nuestros habitantes en las zonas urbanas y en localidades rurales”, expresó el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Víctor Pino Fuentes.

Los resultados de la investigación de los detectives de la Brigada Antinarcóticos La Serena, en conjunto con la Fiscalía de Ovalle, forman parte de la planificación del Programa Combate del Cultivo Ilícito Plan Cannabis de la PDI 2026, que cumple 25 años de operaciones y que esta semana intervino la Provincia del Limarí.

“Esto surge porque hay gente que está sembrando para cosecharla y hacer negocio de esto. Aquí tenemos una cantidad importante que incauta la PDI y que empobrece a estas organizaciones criminales, que tienen a financistas, cuidadores, gente que riega, que lleva alimento a los campamentos. Desde aquí comienza toda la cadena delictual y nosotros seguimos todo el año trabajando para establecer la identidad y ubicación de los responsables de esta producción ilegal”, expresó el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez del Pino.

El trabajo de los detectives y agentes policiales de la región contó con la labor estratégica de la Brigada Aeropolicial de la PDI, a través del helicóptero institucional que participó en la georreferenciación de los cultivos ilegales, el traslado del personal y de las evidencias incautadas.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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