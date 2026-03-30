El falso accidente que terminó siendo operación política

Presentado por:

Hola, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV región.

Por estos días, la conurbación La Serena-Coquimbo nos trajo ese airecito fresco de mañana y tarde que nos obliga a desempolvar el primer chaleco, aunque en nuestros valles del Elqui y Limarí el sol sigue pegando fuerte, recordándonos que la resistencia al bloqueador solar es parte de nuestro ADN regional.

Mientras las temperaturas bajan, el panorama político sigue revuelto, con más dudas que certezas en cuanto a las mesas de negociación para designar a las autoridades que faltan en la región. Y para qué hablar del bolsillo: las cuentas de los combustibles llegaron más pesadas que nunca, convirtiéndose en el tema obligado en cada fila o sobremesa.

Pese a todo, aquí estamos para acompañarlos con la mejor información. Pónganse cómodos y pasen a leernos.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional. Iniciamos nuestro primer tema trasladándonos a Vicuña, en pleno Valle de Elqui. Allí, lo que comenzó como una noche de urgencias por el atropello de un guardia en el Observatorio Mamalluca, terminaría siendo -al parecer- el guion de una farsa política contra el alcalde. Fernando Cosialls Valdivia fingió el accidente y acusó falta de seguridad, pero la justicia descubrió que todo era un montaje. Tras admitir que recibió “instrucciones y orientación” de personas ligadas a la oposición de la actual administración, el autor debió pedir disculpas públicas. Conoce los detalles de esta historia en nuestra primera noticia.

Tras admitir que recibió “instrucciones y orientación” de personas ligadas a la oposición de la actual administración, el autor debió pedir disculpas públicas. Conoce los detalles de esta historia en nuestra primera noticia. ¿Se imaginan a un contador que cuadra balances de día y baila en el Carnaval de Río de noche? Les presentamos a Jesús Chirino, el serenense que construyó un imperio contable liderado casi íntegramente por mujeres. Pero su historia no solo es de números, es la de un mochilero que dio la vuelta al mundo en 45 días y que hoy, a sus 68 años, sigue recorriendo miles de kilómetros por Europa. Una vida donde la libertad y el éxito profesional se encuentran en el mismo asiento de una caravana.

Pero su historia no solo es de números, es la de un mochilero que dio la vuelta al mundo en 45 días y que hoy, a sus 68 años, sigue recorriendo miles de kilómetros por Europa. Una vida donde la libertad y el éxito profesional se encuentran en el mismo asiento de una caravana. En el mundo de la política regional, el reloj parece haberse detenido. Mientras la crisis hídrica y la economía no dan tregua, el gabinete de la Región de Coquimbo se instala “a cuentagotas”, debido al intenso pizarroneo de los partidos. Entre gallos y medianoche, las negociaciones por los equilibrios de poder mantienen vacantes carteras estratégicas, dejando a la zona en una tensa espera.

Cerramos con una información desde la costa norte de la región: las comunidades del Archipiélago de Humboldt se han declarado en “estado de alerta” máxima. Los pueblos originarios denuncian que la protección de su maritorio está en riesgo por señales de debilitamiento ambiental del Gobierno. Con un rechazo tajante al proyecto Dominga, las comunidades reconocidas por ley también alzaron la voz. Conoce su desahogo en nuestra última noticia.

1

Crónica de una farsa: el “atropello” en Mamalluca de Vicuña vinculado a una operación política

Corría la noche del 26 de septiembre de 2025 y un guardia municipal, Fernando José Antonio Cosialls Valdivia, fingió haber sido arrollado por un bus turístico en el acceso al Observatorio Mamalluca en Vicuña. Lo que comenzó como una denuncia por falta de seguridad laboral -que fue difundida por medios de comunicación locales- terminó en los tribunales como un montaje confeso, aparentemente diseñado para dañar la gestión del alcalde Mario Aros bajo presuntas presiones de la oposición política a la actual administración.

Fernando Cosialls Valdivia, bajo el pseudónimo de “Antonio Valdivieso”, denunció en redes sociales un grave accidente en el acceso al Observatorio Mamalluca. Según el relato falso, un bus turístico lo habría atropellado mientras cumplía labores de guardia municipal, asegurando que el vehículo “pasó por arriba del pie” y le “agarró la pierna desde la rodilla”.

La farsa incluyó acusaciones severas contra la municipalidad, afirmando que el personal trabajaba a la intemperie, sin iluminación ni implementos de seguridad básicos como chalecos reflectantes o zapatos adecuados.

Cosialls llegó a simular un estado de salud crítico en comentarios públicos, relatando que se encontraba afectado y adolorido en su hogar, a la espera de ser trasladado a Coquimbo. La mentira generó tal alarma que equipos de emergencia y Carabineros se movilizaron en vano hacia el recinto.

El factor político: las “instrucciones” de la oposición

Lo que parecía un conflicto laboral escaló a escándalo político cuando la investigación administrativa del municipio logró acreditar que el entonces funcionario mentía. Ante el equipo directivo, Cosialls terminó admitiendo que todo era una farsa.

Tras reconocer el engaño ante un equipo directivo del municipio de Vicuña, el exguardia del observatorio escribió un documento firmado, en el que señala que al día siguiente de los hechos lo contactó el exalcalde de Vicuña, Rafael Vera, “para darme su apoyo y decirme que esto no podía pasar y que tenían que pagar todos los responsables y que yo magnificara mi estado, para poder él hacer la denuncia en Contraloría“.

Tras esa situación, la municipalidad presentó una querella por injurias graves con publicidad en contra del ahora exguardia municipal del Observatorio. Según lo que consta en la querella, el autor del montaje confesó habría actuado bajo “instrucciones recibidas desde la exadministración municipal”, nombrando directamente al exalcalde Rafael Vera Castillo. Además, responsabilizó a los concejales en ejercicio, Cristián Pinto Torres y Margarita Rodríguez Portilla, de haberlo instigado a magnificar los hechos para generar un daño político irreparable a la credibilidad del municipio.

El fallo judicial y las disculpas públicas

El Juzgado de Garantía de Vicuña, encabezado por el magistrado Felipe Ravanal Kalergis, aprobó el 9 de marzo de 2026 un acuerdo reparatorio ante el delito de injurias graves con publicidad. Como parte de la sentencia, el imputado debió publicar disculpas públicas en sus redes sociales y en medios regionales.

En su retractación oficial de marzo de 2026, Cosialls manifestó su “profundo arrepentimiento”, reconociendo que sus declaraciones fueron realizadas “sin justificación alguna” y que constituyeron un agravio a la honra del alcalde y sus funcionarios. Una vez acreditado el cumplimiento de estas disculpas, se decretará el sobreseimiento definitivo de la causa.

En la misma declaración pública, Cosialls, señala: “Mantuve conversaciones de carácter orientativo con los concejales Margarita Rodríguez, Cristián Pinto y con el exalcalde Rafael Vera”.

En su declaración, de tono ambiguo, agrega que sus dichos de injurias con publicidad fueron autónomas, sin que dichas personas (exalcalde y concejales) hayan intervenido en su contenido, elaboración o difusión.

Reacción del Alcalde Mario Aros: “Un falso montaje”

El jefe comunal de Vicuña, Mario Aros, conversó con Aquí Coquimbo y calificó el episodio como una operación política destinada a engañar a la opinión pública. “Lo que ocurrió en Mamalluca fue un falso montaje que buscó instalar una mentira para dañar a nuestra gestión y a toda la comuna“, señaló.

Lamentó la vinculación de figuras políticas en el caso, advirtiendo que “la política tiene que estar al servicio de la verdad y de la gente, no de operaciones que solo generan daño“.

Finalmente, el alcalde enfatizó que se afectó a un ícono turístico nacional para fines partidarios, comprometiendo el prestigio de los funcionarios municipales.

Exalcalde y concejal se defienden

Aquí Coquimbo consultó al exalcalde Rafael Vera respecto de esta situación en la que el exfuncionario lo involucra. “Por alguna razón que desconozco él falta a la verdad. Probablemente por un acuerdo u otra razón, él me escribió el 27 de septiembre a mi teléfono indicándome que lo habían atropellado realizando su trabajo y que el municipio le pedía no denunciar. Yo le aconsejé que buscara el apoyo de un abogado, es toda la comunicación que he tenido con él. De hecho, tengo en el celular esa única conversación. Son otros los que actúan de esa manera, yo tengo una historia y la gente la conoce“, explicó Vera.

En tanto, el concejal Cristián Pinto negó haber instigado para levantar la mentira. “Lo que le podría decir es que nosotros con la otra colega que fuimos a verlo, solamente llegamos hasta ahí, le conseguimos un burrito, le conseguimos un bastón, pero de ahí nada más. Nosotros no íbamos a instarlo para que el dijera lo que señaló, yo no lo conocía“, finalizó.

2

Jesús Chirino: el contador que dio la vuelta al mundo y construyó un “imperio” en la Región de Coquimbo

Jesús Patricio Chirino Peralta (1957) nació un 12 de abril, “el día del pago del IVA”, bromea. Quizás por eso su destino estaba marcado. Con 44 años de trayectoria y una oficina que hoy lidera el mercado regional con más de 1.200 declaraciones de renta anuales, el fundador de una de las firmas contables más importantes de la zona repasa su historia.

Aquí Coquimbo llegó hasta la oficina de Chirino en pleno centro de La Serena para conocer su historia de vida. Conversamos sobre sus inicios hasta sus aventuras como mochilero en el Carnaval de Río y su particular visión del liderazgo femenino.

Jesús Patricio Chirino Peralta es un ícono en La Serena. Hijo y nieto de comerciantes, creció escuchando hablar de facturas e impuestos, una “materia familiar” que lo llevó a estudiar Contabilidad en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta. Aunque su padre le sugirió buscar el futuro en Santiago, Jesús apostó por su tierra. “Analicé el mercado y no había contadores auditores independientes; todos trabajaban en grandes empresas. Vi una oportunidad“, recuerda.

Su despegue definitivo tuvo un nombre propio: José Rivera Marín, un empresario constructor y expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción en La Serena, quien en ese entonces era su suegro, le dio el empujón final: “Instala una oficina. Si te va mal, te consigo trabajo“, le dijo.

De esa apuesta han pasado 44 años. Hoy, su empresa no solo atiende a clientes de todo Chile, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, sino que ha cruzado fronteras, asesorando a inversores extranjeros en España, China, Panamá y Argentina.

El “toque femenino” y la escuela de vida

Una de las particularidades de la oficina de Chirino es su composición: de 44 trabajadores, 41 son mujeres. No es azar, es estrategia. “La experiencia me ha demostrado que en este rubro la mujer es mucho más eficiente. Son más meticulosas, detallistas y valoran la estabilidad“, explica Jesús.

Para él, su empresa es también una escuela. Recibe a jóvenes de liceos técnicos y las impulsa a seguir la carrera de auditoría. “Aquí se les empodera profesionalmente. La persona más antigua lleva 32 años con nosotros. Hay una amalgama y un compañerismo que permite que, si un niño se enferma, el resto cubre el trabajo. Eso no pasa con los hombres“, afirma con convicción.

Fuera de los balances y formularios del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jesús Chirino es un viajero empedernido. En 2009 cumplió un sueño: dar la vuelta al mundo en 45 días. Fue en ese viaje, en un avión de El Cairo a Jordania, donde conoció a su exesposa taiwanesa, con quien se casó bajo rituales orientales y tuvo a su hijo Maximiliano Jordán (en honor al lugar donde se conocieron).

Su pasión por Brasil es otra de sus marcas registradas. Ha visitado el país 33 veces y ha bailado en nueve ocasiones en el Carnaval de Río. “Viajo como mochilero cada vez que puedo“, cuenta entusiasmado mientras prepara su próximo desafío para este 2026: recorrer 4.000 kilómetros en caravana por Portugal y España junto a su hijo para vivir una experiencia única.

Un mensaje a la juventud: “Faltan contadores”

Pese a su éxito, Chirino mira con preocupación el recambio generacional. “Hoy en Chile no hay contadores. Muchos jóvenes creen que no da estatus y prefieren ser ingenieros para tener una tarjeta que lo diga“, advierte. Sin embargo, asegura que el campo es inmenso y la demanda supera con creces la oferta: “Un contador puede trabajar donde sea: en un hospital, en el Gobierno Regional o en una empresa. Es una oportunidad tremenda“.

Tras décadas de cambios legales, transiciones políticas y revoluciones tecnológicas, en las que asegura que el SII pasó de ir 10 pasos atrás a 100 pasos adelante gracias al internet, Jesús Chirino sigue vigente, renovándose con cada reforma y manteniendo clientes que ya van en su tercera generación. Un hombre que, entre números y viajes, ha sabido cuadrar la caja de una vida intensa y feliz.

3

Gabinete a cuentagotas: el costo del “pizarroneo” político en la región

Hace apenas un poco más de una semana, una empresa relevante de nuestra región se enfrentó a un muro invisible pero infranqueable. Necesitaban completar un proceso interno mandatado por ley ante la Seremi de Economía. Como exige la modernización del Estado, realizaron todo el trámite a través de la plataforma web oficial. Sin embargo, al llegar al paso final, el sistema se detuvo en seco. No era un error de conexión, era un vacío de poder: la página arrojaba que no se podía finalizar el trámite porque no había firma de seremi registrada.

Este episodio es la prueba tangible de la inoperancia que ha reinado en la zona y en gran parte del país respecto a la falta de seremis. Hasta el pasado viernes, la Región de Coquimbo operaba a media máquina, con el Gobierno pendiente de designar a los titulares de 12 carteras de un total de 20.

Durante la semana pasada asumieron oficialmente solamente los seremis de: MOP, Vivienda, Educación, MIDESO, Transportes, Economía, Salud y Medio Ambiente.

Esta parálisis administrativa no pasó inadvertida. El diputado Daniel Manouchehri ya había alzado la voz contra la desprolijidad en los nombramientos, mientras que el gobernador Cristóbal Juliá endureció su tono contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), acusando un abandono que obligó al nivel central a enviar este viernes al subsecretario del MOP, Nicolás Balmaceda, para intentar apaciguar los ánimos y destrabar la gestión.

A casi tres semanas de su instalación, el autodenominado “Gobierno de emergencia” parece haber extraviado el sentido del apremio en el camino de Santiago a La Serena.

Mientras las autoridades centrales hablan de agilidad y respuestas inmediatas, la realidad en la Región de Coquimbo es la de un tablero incompleto donde la política de “pizarroneo” y las disputas por las cuotas partidarias pesan más que las necesidades de los ciudadanos.

Pese a los nombramientos de esta última semana, el gabinete regional sigue operando con piezas faltantes. En una zona golpeada por la sequía y la inseguridad, cada día sin un seremi en su puesto no es solo un error administrativo: es falta de gobernanza sectorial. El Gobierno está instalado en el papel, pero en el territorio, el vacío de poder comienza a hacerse notorio.

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central Región de Coquimbo inicia colaboración con la Alianza Francesa para fortalecer la internacionalización

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Relaciones Internacionales, abre nuevas oportunidades de formación e intercambio cultural para estudiantes, docentes y funcionarios.

La Universidad dio inicio a una colaboración con la Alianza Francesa ICF de la Región de Coquimbo, marcando un importante avance en su estrategia de internacionalización. Este trabajo conjunto, gestionado por la Dirección de Relaciones Internacionales y coordinado por Maureen Gallardo, Coordinadora de Enlace de Acciones Internacionales de la sede, busca fortalecer el vínculo académico y cultural entre ambas instituciones.

La ceremonia de lanzamiento se desarrolló en un ambiente cercano, destacando la importancia de generar espacios que promuevan el aprendizaje de idiomas y el intercambio cultural. En la instancia participaron Georges Bonan, presidente, y Antoine Kruger, director ejecutivo de la Alianza Francesa ICF Región de Coquimbo, quienes relevaron el valor de esta alianza.

Como una de las primeras acciones concretas de esta colaboración, se dio inicio al curso de Francés como Lengua Extranjera, dirigido a estudiantes, docentes y funcionarios. Esta iniciativa refleja el compromiso de la Universidad Central con el desarrollo de su comunidad, impulsando oportunidades formativas que hoy resultan cada vez más relevantes en un entorno global.

4

Comunidades del Archipiélago de Humboldt se declaran en “estado de alerta” ante retrocesos ambientales

Las comunidades indígenas changas del Archipiélago de Humboldt, pertenecientes a las comunas de La Higuera (Región de Coquimbo) y Freirina (Región de Atacama), emitieron hoy un pronunciamiento oficial para manifestar su profunda preocupación por el escenario político y ambiental que atraviesa su territorio ancestral.

Las organizaciones denunciaron señales del actual Gobierno que apuntarían a la suspensión o postergación de decretos de protección ambiental en zonas de alta fragilidad ecológica. Según indicaron, cualquier retroceso en la institucionalidad ambiental compromete no solo ecosistemas únicos a nivel mundial, sino también el sistema de vida y conocimiento vinculado al mar de los pueblos originarios del borde costero.

En este contexto, las comunidades reiteraron su “firme y sostenida oposición” al proyecto minero-portuario Dominga, al cual califican como una amenaza directa al equilibrio del Archipiélago. “Nuestro vínculo con este territorio no es circunstancial ni económico: es histórico, cultural y espiritual. Defender el Archipiélago de Humboldt es defender la vida”, señalaron.

Un punto central de la misiva es el respaldo irrestricto a los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), herramienta basada en la Ley 20.249. Las comunidades rechazaron cualquier intento de limitar o reinterpretar esta normativa, enfatizando que constituye un derecho fundamental para la gobernanza territorial y la conservación biocultural basada en prácticas ancestrales.

Conflicto de legitimidad: “La identidad no se instrumentaliza”

En un apartado inédito, las comunidades firmantes marcaron una línea divisoria respecto a agrupaciones del sector sur de La Higuera que se autoidentifican como changas. Denunciaron que estos grupos, al no contar con el reconocimiento formal bajo la Ley N° 19.253, buscan instrumentalizar la identidad indígena para favorecer intereses privados extractivos ajenos al bienestar del territorio.

De acuerdo con la declaración, estas acciones han entorpecido el diálogo necesario para la consolidación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) del Archipiélago de Humboldt. Las comunidades firmantes subrayaron que su participación en el Plan de Manejo y en la Consulta Indígena ha sido activa y responsable, respaldada por el marco jurídico vigente y el Decreto N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social.

“Nuestro maritorio no está en disputa: está en defensa. Seguiremos ejerciendo las acciones necesarias para resguardar nuestros derechos y los ecosistemas de los cuales somos parte”, concluye el documento.

Comunidades firmantes:

Comunidad Indígena Changos Álvarez-Hidalgo y Descendencia (Caleta Chañaral de Aceituno).

Comunidad Indígena Parental Ana Vergara.

Comunidad Indígena Changa Familia Vergara (Sector Sur de Atacama).

Comunidad Indígena Changa Juana Vergara y Familia (Punta de Choros).

Comunidad Indígena Pueblo Chango del Archipiélago de Humboldt.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

Presentado por: