“Bencinazo”: una amenaza terminal para la agricultura en Monte Patria

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¡Hola, vamos por una edición más de Aquí Coquimbo!

Bienvenidos a una nueva entrega del único newsletter de la región, el espacio donde profundizamos en la realidad de nuestra zona con el compromiso de informar con rigor y cercanía. En esta edición, nos sumergimos en una pauta que equilibra la denuncia necesaria con el rescate de nuestra identidad local, recorriendo desde los pasillos de la fiscalización tributaria hasta los viñedos que guardan un siglo de historia en el Valle del Elqui.

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: poner sobre la mesa los datos que importan y dar voz a las problemáticas que definen el presente de nuestras comunidades y el futuro de nuestro territorio.

No se diga más, cambio y fuera. Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional. Abrimos esta edición con una investigación que p one la lupa sobre el millonario “agujero” fiscal detrás de uno de los comercios más emblemáticos de La Serena . Un certificado de la Tesorería General de la República (TGR) revela una deuda que hoy asciende a $ 1.250.708.358 a nombre de la exdueña de la Botillería Luigi , acumulada por impuestos impagos y multas desde el año 2015.

. Un certificado de la Tesorería General de la República (TGR) revela una deuda que hoy asciende a a nombre de la exdueña de la , acumulada por impuestos impagos y multas desde el año 2015. Como segundo tema, viajamos al corazón del Valle del Elqui para rendir homenaje a una estirpe que es sinónimo de tradición. La familia Cortés Caroca lleva casi cen años siendo guardiana de un oficio que define nuestra zona: la producción de pisc o. En medio de una nueva vendimia, recorremos su historia: desde las primeras parras hasta la consolidación de un sello que ha sabido resistir el paso del tiempo y las modernizaciones del mercado, manteniendo viva la esencia del destilado más emblemático de Chile.

o. En medio de una nueva vendimia, recorremos su historia: desde las primeras parras hasta la consolidación de un sello que ha sabido resistir el paso del tiempo y las modernizaciones del mercado, manteniendo viva la esencia del destilado más emblemático de Chile. En tiempos donde la fe pública es un activo escaso, la Municipalidad de Coquimbo entrega noticias positivas. La gestión comunal ha logrado posicionarse en la cima de los rankings de transparencia, destacando no solo a nivel regional, sino también en el escalafón nacional. Revisa en nuestra tercera nota esta información.

destacando no solo a nivel regional, sino también en el escalafón nacional. Revisa en nuestra tercera nota esta información. Finalmente, te contamos cómo la preocupación se toma las tierras del Limarí. El alcalde de Monte Patria ha encendido las alarmas tras las constantes alzas en el precio de los combustibles, calificando la situación como una amenaza terminal para el sector agrícola. En una región ya golpeada por la sequía, el costo de producción se vuelve insostenible para los pequeños y medianos productores. Reporteamos el impacto de esta crisis económica que amenaza con paralizar el motor productivo de nuestra ruralidad.

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Botillería Luigi: la deuda $1.250 millones en impuestos e intereses que el Estado no ha cobrado

Un certificado de la Tesorería General de la República (TGR), emitido el 13 de marzo de 2026, acredita una deuda tributaria vigente por $ 1.250.708.358 a nombre de Susana Benita del Carmen Collao Castillo, expropietaria de la emblemática Botillería Luigi en La Serena. El monto, acumulado principalmente entre 2015 y 2016 por conceptos de impuestos netos, multas e intereses, se mantiene sin registros públicos de cobro efectivo, mientras el establecimiento continúa operando bajo una estructura societaria distinta.

De acuerdo con los antecedentes de la TGR, la deuda se encuentra radicada en el RUT personal de Susana Collao, quien figuró como titular legal del negocio hasta la reorganización del clan familiar iniciada en 2018. Actualmente, la deudora ya no posee participación en la empresa; su hijo, Luigi Beretta Collao, a través de la sociedad “Comercializadora Luigi Licores Limitada”, es el propietario total de la botillería y distribuidora.

Pese a que ha transcurrido más de una década desde el inicio de la morosidad, no existen registros de embargos, remates o medidas de cobro forzoso proporcionales a la magnitud del desfalco. Hasta el cierre de esta edición, ni la Tesorería ni el Servicio de Impuestos Internos (SII) han respondido a las consultas sobre las acciones de fiscalización realizadas en este caso.

Una historia de poder y conflictos

Luis Gino Beretta Kiekebusch es hijo de inmigrantes italianos y madre francesa. Llegó a la Región de Coquimbo en los años ochenta, proveniente desde Valparaíso. Beretta inició su negocio con la venta de hielo y licores, transformándose con el tiempo en el distribuidor más relevante de la zona. Aunque él manejaba la operación, el negocio siempre permaneció legalmente a nombre de su entonces esposa, Susana Collao.

Sin embargo, la historia familiar ha estado marcada por la tragedia. Luigi Beretta Collao, el hijo y actual dueño del negocio, protagonizó dos accidentes fatales que conmocionaron a La Serena. Ocurridos a inicios de los noventa, siendo él aún menor de edad, se vio involucrado en una colisión frente al terminal de buses donde fallecieron tres personas. Años más tarde, un segundo atropello bajo su responsabilidad terminó con otra víctima fatal.

El propio patriarca, Luis Beretta, alcanzó notoriedad nacional en enero de 2011 tras colisionar su Ferrari California, uno de los seis ejemplares existentes en el mundo en ese momento, en la Avenida Balmaceda de La Serena. El accidente generó una triple colisión que dejó el vehículo de lujo, valorado en cientos de millones, totalmente destrozado.

La “ingeniería” tributaria y la nueva empresa

La bonanza de la distribuidora comenzó a resquebrajarse en 2016, cuando la familia enfrentó la realidad de una deuda masiva ante el SII. Ante la inminencia de acciones legales, se habría orquestado una maniobra jurídica para proteger el patrimonio. En 2018 se fundaron dos sociedades: Distribuidora Luigi Licores Limitada y Comercializadora Luigi Licores Limitada. En esta última, Susana Collao retuvo inicialmente solo un 10% de los derechos, mientras su hijo Luigi concentró el 65%.

El movimiento definitivo ocurrió el 13 de agosto de 2019. Susana Collao vendió la totalidad de sus derechos sociales a su hijo por la suma de $ 10 millones. Con esta transacción, la deudora de los $ 1.250 millones desapareció legalmente del negocio, dejando a Luigi Beretta Collao con el 75% de la propiedad, y a su padre, el resto, ambos como únicos socios.

En 2025, el padre le vendió el resto al hijo. Así, Luigi Beretta Collao hoy es el propietario absoluto de la distribuidora y venta de licores Luigi.

“Fue un fraude”

En conversación con Aquí Coquimbo, Luis Beretta calificó la estructura legal actual como una “venta ficticia”. El fundador asegura que la factura de $ 10 millones no refleja la realidad de las bodegas: “Había al menos $ 250 millones en mercadería. Plata por medio no hubo, fue un fraude al fisco”, sentenció.

Beretta ha escalado sus críticas hacia la TGR y el SII, afirmando que ha conversado con directivos institucionales en múltiples ocasiones sin éxito. Sugiere que la inacción, que persiste hasta abril de 2026, podría responder a influencias indebidas, “por amistad hubo plata por medio… con plata se mueve el mono”. Además, denunció que se habría proporcionado una dirección falsa en la calle Valentín Letelier para evitar notificaciones, a pesar de que la deudora residía sobre el mismo local comercial en La Serena.

Sin embargo, el mismo Luis Beretta reconoce que se ha notificado a Susana Collao, pero no sabe si por la Tesorería o el Servicios de Impuestos Internos, pero reclama que en rigor no ha pasado nada.

Según el padre, el traspaso de derechos de 2019 presenta características propias de un contrato simulado o una maniobra de alzamiento de bienes. Considera él que resulta técnicamente sospechoso que una participación en una de las distribuidoras con mayor facturación de la región se haya transado en apenas $10 millones, pagaderos en cuotas, cuando el negocio físico operaba con inventarios que superaban los $ 250 millones.

Esta “venta” habría permitido que la deudora original se desprendiera de su último activo legal justo cuando su morosidad ya era estratosférica, blindando la continuidad del local bajo un nuevo RUT y dejando al Estado sin patrimonio que ejecutar.

Sumado a la deuda histórica, el fundador asegura que, desde la creación de la “Comercializadora” en 2018 y su posterior transformación a SpA, el negocio tributa montos que no corresponden a su realidad comercial, estimando que la distribuidora debería pagar mensualmente entre $ 2 y 4 millones. “Es cosa de ver las compras y las ventas; hay veces que compran más de lo que venden. Aquí están -hablando bien en chileno- cagando al fisco todos los meses“, disparó el patriarca, quien solicitó una auditoría profunda de las tres razones sociales que han operado el local para frenar lo que califica como un perjuicio sistemático al Estado.

La voz de un experto

Aquí Coquimbo se contactó con el abogado Raúl Martínez, experto en derecho tributario.

En su análisis técnico, Martínez destaca que el Servicio de Impuestos Internos (SII) cuenta con facultades preventivas para impugnar transacciones que no se ajusten a la realidad del mercado:

“Cuando se realiza una enajenación que pudiese suponer un ánimo de dilución patrimonial, el SII cuenta con la facultad de tasación del artículo 64 del Código Tributario. Este instrumento permite al organismo tasar el precio fijado por los contribuyentes cuando dicho valor difiere notoriamente de los valores normales de mercado. Si un precio dista considerablemente de lo pactado por personas no relacionadas, esa situación afecta las bases imponibles, erosionándolas en perjuicio del interés fiscal“.

Respecto de la venta de derechos por $ 10 millones a un familiar directo, Martínez advierte que esto también podría ser perseguido bajo la Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

“Un contribuyente con activos relevantes puede tener el incentivo de diluir su patrimonio en favor de sus futuros herederos vía una planificación que persiga este fin. En estos casos, el SII puede legítimamente combatir la elusión, ya que se podría estar frente a una base imponible disminuida de forma artificial“.

Finalmente, el experto explica que el “escudo” de las nuevas sociedades (Limitadas o SpA) no es impenetrable frente a una deuda de $ 1.250 millones si se logra demostrar un abuso de la personalidad jurídica: “Existen instituciones que los tribunales han utilizado de forma excepcional, como la doctrina del levantamiento del velo corporativo. (…) A nivel penal, también existe la figura del otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de un tercero, cuya finalidad es dotar al acreedor fiscal de facultades legales para evitar los efectos nocivos de conductas que busquen eludir obligaciones“.

La defensa de Luigi Beretta: “No existe deuda ni sucesión de negocios”

Ante los antecedentes expuestos, la defensa de Luigi Beretta Collao -el abogado Lucas Martínez- fue categórica en señalar que su cliente no mantiene ni ha mantenido deuda alguna con el fisco, lo que hace extensivo a todas las sociedades en las que participa. El representante legal aclaró que la actual Sociedad por Acciones (SpA) que explota la distribuidora se constituyó en 2018 con aportes de capital pagados íntegramente en efectivo, según consta en el Registro de Comercio de La Serena, descartando cualquier tipo de “sucesión” respecto a un negocio anterior.

Respecto a las denuncias de Luis Beretta Kiekebusch, la defensa las calificó como un intento de “venganza” derivado de un conflictivo divorcio. El abogado enfatizó que el denunciante cuenta con un historial penal que incluye condenas por tráfico de drogas y, recientemente, por amenazas de muerte contra la señora Collao. Asimismo, recordaron que Beretta Kiekebusch fue sujeto de medidas cautelares de alta intensidad, incluyendo el monitoreo mediante tobillera electrónica, en el contexto de causas por violencia intrafamiliar.

Finalmente, la representación de Luigi Beretta hizo un llamado a no criminalizar la morosidad, recordando que millones de chilenos mantienen deudas impagas sin que ello constituya un delito. Subrayaron que la situación de Susana Collao se trata de una deuda civil de hace una década y que jamás se le ha imputado un delito tributario, por lo que cualquier insinuación de fraude carecería de sustento judicial y solo buscaría la revictimización de la afectada.

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Vendimia: familia Cortés Caroca lleva casi cien años escribiendo la historia del pisco en el Valle del Elqui

El sol del Valle del Elqui cae con fuerza sobre el kilómetro 73 de la Ruta 41. Allí, en el sector de La Campana, Eduardo Cortés Caroca, cirujano dentista de profesión, pero agricultor de alma, recorre sus 3,5 hectáreas de vid.

Aquí Coquimbo llegó hasta su hogar y tierras donde está en plena vendimia, un proceso que Eduardo define sin rodeos como “complicado y difícil, pero amado“.

Este año, la naturaleza ha puesto a prueba la fe de los productores, señala Cortés: “Hemos bajado cerca de un 20% la producción“, mientras observa sus cientos de racimos.

El cooperado explica que los factores son múltiples: la escasez hídrica que no da tregua, los cambios climáticos que alteran la brotación y una creciente dificultad para encontrar mano de obra que quiera “ensuciarse la cara” mirando hacia el perrón para cosechar. Sin embargo, para un hombre cuya historia familiar se remonta al siglo XVIII en este rubro, rendirse no es una opción.

Un legado de casi cien años

Eduardo no es cualquier cooperado. Es el bisnieto de Alberto Aguirre Taborga, uno de los diez visionarios que en 1931 fundaron la Cooperativa Control Pisquero para ordenar la producción y proteger al pequeño agricultor.

“Nos llena de orgullo mantenernos por casi cien años metidos en el negocio. Mi bisabuelo materno, mi bisabuelo paterno… todos estaban en esto. Somos proveedores de fruta y esa es nuestra esencia”, relata con una emoción que no oculta su cargo como actual secretario del directorio de la Cooperativa.

Para Cortés, la vendimia es una “enigma” anual cargada de adrenalina: “No sabemos cuántos kilos hay, ni los precios muchas veces hasta el final, ni cómo vendrá el clima“, explica. Pero el motor que lo mueve es la responsabilidad con sus pares. La cooperativa hoy cuenta con cerca de 450 socios, muchos de ellos pequeños productores que entregan apenas dos mil o tres mil kilos con un esfuerzo sobrehumano. Eduardo levanta la voz por ellos: “Producir un kilo de uva vale cerca de 100 pesos, pero para el más pequeño, que mete su propio trabajo y sudor, el costo es mucho mayor. Por eso es vital fijar precios justos cada año”.

La uva que Eduardo cosecha en estas hectáreas tiene un destino noble: ser la materia prima del pisco Gran Nobel Mistral, uno de los estandartes de la Compañía Pisquera de Chile. Es el resultado de un trabajo que rinde tributo a sus padres, Luis Eduardo Cortés e Inés Caroca, quienes sacaron adelante a seis hijos profesionales desde un hogar que en sus inicios no conocía la luz eléctrica ni el agua potable, pero donde sobraba la disciplina y el amor por el valle.

Al ser consultado sobre el futuro, la respuesta de Eduardo es tajante: “La idea es seguir. No se nos ha pasado por la cabeza hacer otra cosa. Queremos que las generaciones que vienen sigan en este negocio para que esto siga creciendo”.

Para la familia Cortés Caroca, el pisco no es solo un producto en una botella, es como él mismo cita: “Una huella que conduce al futuro”, un patrimonio vivo que se defiende en cada racimo cortado bajo el cielo del valle del Elqui.

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Municipaldad de Coquimbo se consolida como líder en transparencia a nivel regional y nacional

La Municipalidad de Coquimbo fue reconocida dentro de los 10 municipios con mayor nivel de cumplimiento en transparencia a nivel nacional durante el 2025. Este resultado consolida el trabajo en acceso a la información y probidad impulsado durante la gestión del alcalde Ali Manouchehri.

En esta última medición, Coquimbo alcanzó el primer lugar a nivel regional y el noveno a nivel nacional con un 99,7% de cumplimiento, avanzando significativamente respecto al año anterior, cuando se ubicó en el puesto 15. Este ascenso posiciona al municipio entre los 10 más transparentes del país y como líder en la materia en la Región de Coquimbo.

El alcalde Ali Manouchehri destacó que este logro es reflejo de un compromiso constante con la transparencia, el buen uso de los recursos públicos y la correcta aplicación de los procesos administrativos. “Este reconocimiento es fruto de un trabajo constante, responsable y honesto, siempre ajustado a la probidad y alejado de la corrupción. Hemos demostrado que una gestión eficiente y transparente es posible, y este resultado es una muestra clara de ello”, afirmó.

Finalmente, el jefe comunal subrayó que este reconocimiento representa tanto un orgullo como un desafío: “Nuestro compromiso con la transparencia es permanente. No se trata solo de cumplir con las normas, sino de instalar una cultura de transparencia y servicio público que garantice el buen uso de los recursos de todos los coquimbanos”, concluyó.

Un mensaje de la U.Central

En el Aula Magna de la Universidad Central, sede Región de Coquimbo, se desarrolló una jornada que dio inicio a las actividades preparatorias del Congreso de la Asociación de Facultades de Administración, Negocios o Empresariales (ASFAE), programado para los días 4, 5 y 6 de noviembre.

La instancia contó con la participación de representantes de diversas universidades del país, en el marco de un congreso que convocará a 33 instituciones a nivel nacional. La jornada permitió generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio académico en torno a las ciencias empresariales.

Durante la actividad, las y los asistentes participaron en presentaciones institucionales y recorrieron las nuevas instalaciones de la sede, incluyendo el Centro de Simulación Clínica.

El vicerrector regional, Jaime Alonso Barrientos, destacó que este evento permitirá posicionar a la Región de Coquimbo como un polo de investigación e innovación, además de visibilizar el talento local. Por su parte, la presidenta de ASFAE, María Teresa Blanco, valoró la jornada como el punto de partida del congreso anual, relevando la importancia del trabajo colaborativo y la participación de la comunidad académica.

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Alcalde de Monte Patria por alza del combustible: “Se puede convertir en la estocada final para la agricultura en la región”

Tras la presentación del Plan “Chile Sale Adelante” por parte del Gobierno central -el cual busca amortiguar el impacto económico del alza internacional del petróleo-, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera Peña, manifestó su profunda preocupación por la exclusión del sector agrícola en las medidas de mitigación.

Si bien el plan contempla beneficios generales en materias de transporte público y el congelamiento del precio de la parafina, este no estipula recursos, condonaciones de deuda ni subsidios específicos para el combustible que utilizan los pequeños y medianos productores agrícolas, quienes hoy enfrentan un escenario crítico debido a la realidad climática del país.

En el contexto particular de la Región de Coquimbo, la autoridad comunal enfatizó que la severa escasez hídrica obliga a los agricultores a extraer agua de napas subterráneas mediante el uso intensivo de bombas impulsadas por combustible. Esta dependencia tecnológica, sumada al encarecimiento del transporte de productos hacia los mercados, sitúa al mundo rural en una posición de vulnerabilidad extrema.

Según advirtió Herrera Peña, la falta de una iniciativa que absorba estos costos operativos representa un riesgo inminente para la continuidad de la producción alimentaria en la zona.

Al respecto, el edil montepatrino calificó la ausencia de apoyos como un factor que podría desmantelar la economía rural. “El alza del combustible puede ser la estocada mortal para la agricultura de la región de Coquimbo. Una zona que ha sido afectada por clemencias climáticas, principalmente por la escasez hídrica e incluso por la mosca de la fruta; este incremento nos deja desvalidos. Muchos aquí riegan con bombas de combustible y se encarece el valor de la producción; por otro lado, está el transporte de la pequeña agricultura para nuevos mercados y, como bien sabemos, el valor del combustible lo encarece todo”, sentenció el jefe comunal.

Herrera Peña reforzó su premisa indicando que, bajo una visión más amplia, la carencia de iniciativas gubernamentales dirigidas al agro dificultará la producción del campesinado, elevando los niveles de endeudamiento y limitando severamente su capacidad operativa. “No he visto ninguna medida que se aborde para poder subsidiar a los pequeños y medianos agricultores, por el alza de combustible. Todo esto sin duda afectará a productores que ya están endeudados y que hoy, en esta nueva complicación, terminarán siendo los más afectados, dañando el campo y la ruralidad. Esperamos que desde la región nuestras autoridades pongan la voz del campo en la mesa, que pongan subsidios para la agricultura del país y principalmente para la Región de Coquimbo”.

Finalmente, desde el municipio de Monte Patria destacaron que, si bien el plan “Chile Sale Adelante” contempla medidas valoradas como el congelamiento de tarifas en el transporte público y el precio de la parafina, dichas iniciativas no se condicen con la realidad local, por lo cual la deuda sigue pendiente en los territorios, especialmente en una comuna que, según indican las cifras, cada día se queda con menos ciudadanos y con menores oportunidades de desarrollo.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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