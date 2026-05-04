Reformalizan a Luis Hermosilla por delitos tributarios y mantienen arresto domiciliario

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago reformalizó este lunes a Luis Hermosilla por delitos tributarios reiterados, en el marco de una causa impulsada a partir de una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que los hechos corresponden a irregularidades en la declaración de impuestos entre los años 2018 y 2019, período en el cual el abogado no habría declarado la totalidad de sus ingresos, generando un perjuicio fiscal estimado en $551 millones, cifra que actualizada bordearía los $800 millones.

En ese contexto, se detalló que en 2018 Hermosilla habría percibido ingresos por cerca de $471 millones, declarando $211 millones. Mientras que en 2019 habría registrado un monto de $532 millones, y declaró ante el Fisco $306 millones.

Tras la reformalización, el tribunal resolvió mantener las medidas cautelares que ya pesaban sobre el imputado, consistentes en arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, además de fijar un nuevo plazo de 60 días para la investigación.

A la salida de la audiencia, Hermosilla sostuvo que la reformalización “fue sumamente simple y breve” y que se trató de una ampliación de hechos ya conocidos, indicando que el SII “comete un grave error” al considerar todos los montos como renta imponible. Según explicó, parte de esos ingresos corresponderían a préstamos o dineros de terceros, lo que, a su juicio, debería ser considerado en el cálculo tributario.

Por su parte el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, señaló que no se trata de errores en las declaraciones, sino de conductas “maliciosamente falsas”, respaldadas por los antecedentes recopilados durante la investigación y declaraciones del SII.