Ximena Ossandón y manejo político del Gobierno: “es muy complejo tener un Presidente en las sombras”

La diputada de Renovación Nacional y segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, cuestionó el rol que estaría jugando el Segundo Piso de La Moneda en la conducción del Gobierno y advirtió sobre los efectos políticos de la creciente influencia atribuida al entorno presidencial encabezado por Alejandro Irarrázaval.

Las declaraciones se producen en medio de días complejos para el Ejecutivo, marcados por la filtración de un oficio de Hacienda que recomendaba “descontinuar” 142 programas y revisar otros 260, además de las críticas internas y externas respecto del manejo político de la crisis.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Ossandón sostuvo que existe preocupación respecto a quién toma realmente las decisiones en el Gobierno. “Es muy complejo tener un Presidente en las sombras. Los chilenos tienen que saber quién es el Presidente, quién es realmente quien toma las decisiones”, afirmó.

La parlamentaria agregó que este escenario “hace mucho daño”, ya que —a su juicio— genera confusión dentro del propio sistema político. “Al final uno no sabe quién es más importante, si ir a pedir una reunión con Alejandro Irarrázaval, o con el presidente de la República, o con el ministro de la cartera”, señaló.

Ossandón también puso en duda la experiencia política de parte del equipo presidencial, pese a reconocer el trabajo realizado durante la campaña de José Antonio Kast.

“La política tiene alguna estructura, hay oficios, hay gente que sabe”, indicó, agregando que quienes hoy integran el Segundo Piso “hicieron un muy buen trabajo a través de la campaña del presidente Kast”, aunque sostuvo que “uno no les conoce otras áreas de estar trabajando en la política dura, primera línea”.

Las declaraciones se suman a cuestionamientos previos provenientes desde el oficialismo y Chile Vamos respecto del protagonismo adquirido por el círculo cercano del Mandatario en decisiones estratégicas y comunicacionales.

En la conversación, la diputada RN también abordó la relación entre el Gobierno y Chile Vamos, planteando que, pese a no ser parte formal de la coalición, su sector ha actuado como colaborador del Ejecutivo. “Somos buenos colaboradores, queremos que al país le vaya bien, y no tenemos que atrincherarnos”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que el Presidente Kast debería dar una señal política más amplia e incorporar formalmente a sectores de la centroderecha tradicional. “Yo creo que el Presidente Kast tiene que (…) decir: ‘invito a la derechita cobarde a que gobierne conmigo’”, afirmó.

Según Ossandón, aquello sería “una demostración de que es un tremendo Presidente”, capaz de ordenar políticamente al oficialismo y priorizar acuerdos para enfrentar los desafíos del país.