Partido Republicano en Coquimbo arde en llamas

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¡Feliz lunes y excelente inicio de semana para todos!

Arrancamos una nueva semana y abrimos las páginas de nuestro newsletter Aquí Coquimbo para revisar los ecos que nos dejó una agenda regional sumamente noticiosa. Antes de ir a los titulares, queremos enviar un afectuoso saludo a todos los estudiantes de la región y a sus familias que hoy comienzan o continúan disfrutando de sus vacaciones de invierno. Esperamos que estos días sean un espacio de descanso y un merecido respiro invernal.

En el ámbito de la contingencia, los últimos días se cerraron con intensos movimientos políticos, alertas en el servicio de salud pública e importantes anuncios urbanos que marcarán la pauta de los próximos días. Sin más preámbulos, los invitamos a ponerse al día con el resumen de los hechos clave de nuestra región.

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Lo que comenzó como diferencias internas ha terminado por detonar una de las crisis políticas más complejas del último tiempo en el expartido del presidente de la República, José Antonio Kast. En esta edición desglosamos, paso a paso, los quiebres, las renuncias y las tensiones que hoy dividen al Partido Republicano en la Región de Coquimbo.

Con el objetivo de recuperar el espacio público y reducir los riesgos de seguridad, las autoridades anunciaron un plan masivo que eliminará más de 2.800 puntos críticos de “cable basura” en zonas urbanas y rurales de la Región de Coquimbo.

Una compleja situación técnica mantiene en vilo la atención de urgencia y alta complejidad en la provincia del Limarí. El escáner principal del Hospital de Ovalle acumula semanas fuera de servicio, obligando a los equipos médicos a coordinar traslados diarios de pacientes hacia prestadores externos para poder realizar diagnósticos críticos.

El crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda vuelve al centro de la agenda judicial con un fuerte lazo local. El abogado serenense Rodrigo Valdivia Briceño representa a la viuda y al hijo de la víctima, y confirmó que presentará una demanda civil contra el Estado de Chile.

La comuna puerto se toma los análisis políticos a nivel nacional por partida doble. Por un lado, revisamos las repercusiones y las críticas transversales que ha dejado la organización del polémico congreso de concejales en la zona. Por otro, destacamos al coquimbano que es el nuevo secretario del Senado. Una radiografía al poder local que resuena con fuerza en Santiago y Valparaíso.

Ahora pónganse cómodos, tomen su café y comencemos la lectura de Aquí Coquimbo.

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Partido Republicano de Coquimbo en crisis: recriminaciones, intervención desde Santiago y un CORE fortalecido

La crisis del Partido Republicano en la Región de Coquimbo tuvo el viernes pasado uno de sus capítulos más relevantes. La llegada a la zona del interventor Paul Sfeir y del secretario general de la colectividad, Vicente Bruna, no fue una visita protocolar. Todo lo contrario, fue el intento de Santiago por ordenar una fractura que ya había provocado la disolución de la directiva regional, renuncias internas y una pugna abierta por el control político del partido.

El hecho formal ya estaba sobre la mesa. La Resolución N° 3 de la Secretaría General, fechada el 16 de junio, estableció que la directiva regional quedó disuelta tras la renuncia de Esteban Villalobos, Cristóbal Andía y Verónica Pizarro, ocurrida el 8 de junio. La misma resolución nombró a Paul Sfeir como interventor hasta que asuma una nueva conducción regional, cuya elección está fijada para el 9 de agosto.

Pero el problema de fondo no era administrativo. Era político. El partido llegaba dividido entre un sector cercano al consejero regional más votado de la región, Francisco Corral, y otro grupo de militantes que desde hace semanas venía cuestionando su liderazgo y su influencia interna. En paralelo, desde el entorno del CORE se venía instalando la tesis de una articulación destinada a aislarlo políticamente, bloquear su peso en las definiciones regionales y condicionar la futura elección interna.

Por eso, la visita del viernes era clave. Durante la jornada, Sfeir y Bruna sostuvieron encuentros con militantes del Choapa y también pasaron por Ovalle, en una gira destinada a tomar contacto con las bases republicanas y medir directamente el nivel de tensión interna. Sin embargo, el punto central se produjo a las 18:00 horas, en una reunión ampliada con militantes de la región.

Según fuentes partidarias, el encuentro fue intenso, tenso y marcado por recriminaciones mutuas de alto calibre. Hubo emplazamientos por la forma en que se condujo el proceso, cuestionamientos por las renuncias que terminaron disolviendo la directiva, reclamos por filtraciones internas y críticas por el deterioro de las confianzas dentro del partido.

La cita estuvo lejos de cerrar todas las heridas, pero sí permitió sincerar el conflicto. Uno de los puntos a abordar fue la posible renuncia de Francisco Corral al partido tras enviar una carta al presidente de la colectividad, Arturo Squella, en la que dio a conocer su malestar por un problema que tuvo con el mismo Vicente Bruna a raíz de conversaciones filtradas en distintos grupos de WhatsApp internos.

En ese contexto, el sector cercano a Francisco Corral logró instalar su diagnóstico: que la crisis no podía reducirse a una disputa por cargos o grupos de WhatsApp, sino que debía entenderse como el resultado de una serie de operaciones internas, desconfianzas acumuladas y falta de conducción política. En la práctica, el CORE golpeó la mesa, explicitó sus reparos y salió fortalecido del encuentro.

Uno de los puntos más sensibles volvió a ser el rol atribuido a Andrés Guerra, militante republicano con asiento en Ovalle, excandidato y cercano al secretario general Vicente Bruna. Fuentes ligadas al corralismo sostienen que Guerra habría sido parte de una articulación interna contra el consejero regional, junto a otros militantes que hoy aparecen enfrentados a su sector. Desde el sector de Guerra niegan tajantemente esa tesis.

El nombre de Guerra, además, arrastra un antecedente incómodo para los republicanos en la región: su vinculación política con Francisco San Martín, militante republicano que permanece privado de libertad en el marco de la investigación por robo de cables.

Tras la reunión ampliada, según pudo recabar Aquí Coquimbo, también hubo conversaciones más reservadas entre dirigentes nacionales, el interventor y militantes de confianza. Conocedores del proceso afirmas que en esas instancias se abordaron directamente las diferencias entre Corral y Bruna, especialmente atingentes a los cuestionamientos de confianza surgidos en medio de las filtraciones de conversaciones internas.

El resultado político de la jornada fue relevante. Finalmente, el consejero regional Corral permanecerá en el Partido Republicano. Fue él mismo quien se encargó de anunciarlo a los medios locales: “Seguimos adelante. Luego de la asamblea de ayer y de conversar con numerosos militantes y dirigentes del partido, he decidido asumir el desafío de encabezar una lista para la próxima elección interna regional”.

El consejero regional encabezará una lista para competir en las elecciones internas de agosto. Estará acompañado por otros tres militantes; entre ellos Víctor Venegas, concejal de Ovalle. La decisión marca un giro en la crisis: de evaluar su permanencia en la colectividad, el corralismo pasó a ordenar una alternativa para disputar formalmente la conducción regional.

En la vereda contraria, aún no existe una nómina completamente cerrada. Sin embargo, al interior del partido se menciona que podrían aparecer nombres como Andrés Guerra o Esteban Villalobos, uno de los dirigentes que renunció a la directiva regional y cuya salida fue parte del hecho que gatilló la intervención.

De esta manera, la intervención de Paul Sfeir no logró borrar la fractura interna, pero sí ordenó el tablero. La crisis dejó de estar solo en los pasillos, grupos de WhatsApp y cartas internas. Ahora tendrá una salida electoral.

El Partido Republicano en Coquimbo llegará al 9 de agosto con una competencia marcada por heridas abiertas, acusaciones cruzadas y una disputa clara por el control regional. La reunión del viernes no cerró el conflicto, pero sí dejó una señal política evidente: Corral resistió la ofensiva interna, se mantuvo dentro del partido y ahora buscará presidirlo desde la región. Por ahora, la intervención apagó el incendio administrativo, pero la batalla política continuará.

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Más de 2.800 puntos de “cable basura” serán eliminados de la región para despejar el cielo urbano y rural

La imagen se repite en distintas calles en las 15 comunas de la Región de Coquimbo: postes saturados, cables colgando, tendidos en desuso y una contaminación visual que por años ha formado parte del paisaje urbano.

Según el catastro elaborado por los municipios, en conjunto con las compañías telecomunicaciones, en la región existen 2.848 puntos de cables basura que el Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables –liderado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones– busca erradicar.

El lanzamiento regional se realizó hace días en el casco histórico serenense, específicamente en la intersección de calle Eduardo de La Barra con Avenida Balmaceda, punto desde donde comenzaron las primeras labores técnicas. El plan considera la intervención de los 2.848 puntos en las 15 comunas, en un despliegue que se extenderá entre 2026 y 2028.

La primera fase partirá este año en La Serena y Coquimbo, comunas que concentran el mayor volumen de cableado en desuso y más del 33% de los puntos priorizados a nivel regional. En total, se intervendrán 943 puntos durante 2026: 475 en La Serena y 468 en Coquimbo.

La operación considera cuadrillas técnicas de empresas como ClaroVTR, Entel y Movistar, coordinadas a través de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, con el objetivo de retirar cables que ya no prestan servicio y ordenar aquellos que siguen activos. La meta no es solo mejorar la apariencia de las calles, sino también reducir riesgos para peatones, vehículos y redes críticas ante emergencias.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, conversó con Aquí Coquimbo y detalló lo siguiente: “El Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables impactará a las 15 comunas de la Región de Coquimbo en distintas fases entre 2026 y 2028. Una vez que comienzan los trabajos en una comuna, las empresas disponen de un plazo técnico de cinco meses para completar la limpieza de sus líneas en desuso. La primera comuna en iniciar fue La Serena, con más de 400 puntos críticos contemplados, y este año también iniciarán los retiros en Coquimbo. Desde el próximo año se sumarán otras comunas, abordando cerca de tres mil puntos críticos en total. Este plan está coordinado con los municipios, mientras los trabajos y costos están a cargo de las empresas de telecomunicaciones“.

Desde una mirada más local, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Marcelo Rojas, agregó: “Sabemos que comenzar con el Plan de Ordenamiento y retiro de cables en desuso es una medida muy esperada por la comuna de La Serena, y en toda la Región de Coquimbo. Además de disminuir la contaminación visual, es un avance en materia de seguridad para los vecinos. Es un despliegue que iremos realizando a nivel regional, coordinadamente, con los municipios para ir abordando las medidas que se requieren para el retiro“.

Finalmente, desde La Serena valoraron la iniciativa que permitirá tener una ciudad más limpia: “No se trata solo de estética, sino de devolverle la seguridad, la dignidad y el valor a nuestros espacios públicos. Quiero destacar que en el último concejo comunal aprobamos la ordenanza que regula el retiro del cableado en desuso. Esta normativa local será el complemento perfecto para esta estrategia nacional, ya que nos da las herramientas para fiscalizar con fuerza y exigirles a las empresas que cumplan con el retiro de su infraestructura”, explicó la jefa comunal, Daniela Norambuena.

Desde la Municipalidad de Coquimbo señalaron que “a la fecha, la municipalidad aún se encuentra a la espera de información oficial por parte de Subtel respecto de los puntos identificados por las empresas de telecomunicaciones para el retiro de cables en desuso. De manera preliminar, se ha señalado que estos podrían superar los 400 puntos en la comuna. Una vez aprobada la ordenanza y recibidos los lineamientos definitivos del organismo técnico, el municipio ejercerá su rol fiscalizador para que las empresas responsables ejecuten los planes de retiro y mantención correspondientes, priorizando sectores de alta circulación como el centro de Coquimbo, donde ya existen puntos que requieren intervención“.

El plan continuará en 2027 con una segunda fase en Ovalle, Vicuña, Andacollo, Punitaqui y Río Hurtado, donde se intervendrán 839 puntos. En 2028, la tercera etapa sumará 1.066 puntos en Los Vilos, Illapel, Salamanca, Monte Patria, Combarbalá, Canela, Paihuano y La Higuera. A nivel nacional, el Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables contempla más de 66 mil puntos de intervención en las 16 regiones del país.

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Escáner del Hospital de Ovalle lleva semanas fuera de servicio y pacientes deben ser trasladados hasta un prestador externo

Preocupación ha generado entre usuarios y pacientes de la provincia de Limarí la situación del escáner del Hospital Provincial de Ovalle, luego de que se conociera que el equipo no se encuentra funcionando con normalidad, debido a una falla en uno de sus componentes críticos.

Desde el recinto asistencial confirmaron que el problema afecta al tubo de rayos X del tomógrafo, pieza fundamental para la operación del equipo, y precisaron que el escáner como tal no se encuentra inutilizado en su totalidad, sino a la espera de la reposición de dicho componente.

Según informó el hospital, la orden de compra para el repuesto fue gestionada el 5 de junio, luego de detectarse el desperfecto algunos días antes. El componente debe ser importado, ya que no se encontraría disponible en Chile, y el proveedor tendría un plazo de 20 días hábiles para su entrega e instalación.

El director subrogante del Hospital de Ovalle, Ricardo Salazar, explicó que “el tubo de rayos X de nuestro tomógrafo cumplió su vida útil antes de lo programado, por lo que se evaluó si era más conveniente realizar una compra de un nuevo equipo en su totalidad o si era más conveniente reponer esta pieza fundamental del tomógrafo, siendo esta última la mejor opción respecto al presupuesto hospitalario”.

Salazar agregó que “el 5 de junio se solicitó a nuestro proveedor de marca que nos envíe el repuesto, el cual debe importarse al territorio nacional, ya que no se encuentra disponible en Chile. La empresa tiene 20 días hábiles para hacer la entrega e instalación inmediata del equipo, y nos informaron que actualmente el dispositivo ya se encuentra en tramitación de aduanas”.

Desde el recinto también aseguraron que la atención no se ha visto mayormente afectada, debido a que se activó la compra de servicios externos para dar continuidad a los exámenes. En la práctica, cuando un paciente de urgencia requiere un TAC, es trasladado en ambulancia hasta el proveedor externo, donde se realiza el procedimiento, para luego retornar al hospital. El prestador coordinado sería Imatec, ubicado en las cercanías del establecimiento.

“Cabe señalar que la atención de pacientes oncológicos, de urgencia y hospitalización no se ha visto afectada mayormente, ya que mientras estamos a la espera de esta reparación, se ha coordinado con proveedores externos la realización de estos exámenes”, sostuvo el director subrogante.

Sin embargo, la situación abrió un debate más amplio sobre la administración y mantenimiento del equipamiento médico de alta complejidad en el principal recinto asistencial de la provincia. Luis Quidenao Zanni, exjefe del Departamento de Ingeniería Clínica del Hospital de Ovalle y quien estuvo a cargo del equipamiento médico desde 2016 hasta el 2024, advirtió que este tipo de equipos requiere condiciones críticas para operar de manera segura y confiable, entre ellas una red eléctrica estable, mantenciones especializadas y calibraciones adecuadas.

Quidenao señaló que ya había advertido antecedentes sobre eventuales riesgos asociados al funcionamiento del equipo y a las condiciones de su entorno técnico. Según indicó, entre los factores que podrían incidir en la vida útil de componentes como el tubo de rayos X están las fluctuaciones eléctricas, apagones, contaminantes en la red y la ausencia de sistemas dedicados de estabilización de voltaje.

“El equipo debe cumplir condiciones críticas para operar de manera segura y confiable. Una de ellas es contar con una red eléctrica operativa al 100%, sin contaminantes. Si esas condiciones no están garantizadas, el equipo queda expuesto y sus componentes también”, planteó el exjefe de Ingeniería Clínica.

El profesional también afirmó que en su momento propuso un proyecto de estabilización de tensión dedicado para el escáner, con el fin de protegerlo frente a variaciones externas de la red eléctrica. A su juicio, la actual compra de servicios externos implica un gasto considerable para el sistema, mientras se espera la llegada del repuesto y la normalización del funcionamiento del equipo.

La situación ocurre en plena campaña de invierno, período de alta demanda asistencial para la red pública de salud. Aunque desde el hospital insisten en que existe continuidad operacional mediante derivaciones externas, usuarios han manifestado inquietud por los traslados, los tiempos de respuesta y la dependencia de un prestador externo para exámenes que habitualmente deberían resolverse dentro del propio recinto hospitalario.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con equipamiento crítico operativo, mantenciones preventivas robustas y planes de contingencia transparentes en hospitales provinciales que atienden a miles de pacientes de comunas rurales y urbanas del Limarí.

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central Región de Coquimbo será sede del XLII Congreso Internacional ASFAE 2026

La Universidad Central Región de Coquimbo será la anfitriona del XLII Congreso Internacional de Administración y Economía ASFAE 2026, uno de los encuentros académicos más relevantes del país en las áreas de gestión, economía, innovación y negocios, que se desarrollará entre el 4 y el 6 de noviembre en la ciudad de La Serena.

Bajo el lema “Donde la IA, la economía, la investigación y los negocios son lo Central”, el congreso reunirá a académicos, investigadores, estudiantes y directivos de instituciones de educación superior de Chile y el extranjero, para reflexionar sobre los principales desafíos que enfrentan las organizaciones y la sociedad en un escenario marcado por la transformación tecnológica y los cambios económicos globales.

La actividad contempla cuatro grandes ejes temáticos: Tecnología y Transformación, Sostenibilidad y Responsabilidad, Personas y Liderazgo, y Economía y Desarrollo, además de diez tracks especializados que abordarán materias como inteligencia artificial, marketing estratégico, emprendimiento, finanzas sostenibles, gestión pública, diversidad e inclusión y educación superior.

La elección de la Universidad Central como sede reconoce el crecimiento y consolidación de la institución en la macrozona norte, donde actualmente cuenta con más de 5.000 estudiantes y una infraestructura que supera los 16 mil metros cuadrados en la Región de Coquimbo.

Las postulaciones académicas para presentar ponencias, pósteres y participar permanecerán abiertas hasta el 31 de julio de 2026.

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Abogado serenense que representa a viuda e hijo de Ronald Ojeda presentará demanda civil contra el Estado de Chile

La viuda y el hijo de Ronald Ojeda, exteniente venezolano secuestrado y asesinado en Santiago en febrero de 2024, presentarán una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado de Chile ante los Juzgados de Letras de la Región Metropolitana. La acción será patrocinada por el abogado serenense Rodrigo Valdivia Briceño, quien tomo el caso hace más de un año.

La fecha de la demanda se dará a conocer en los próximos días según pudo constatar Aquí Coquimbo. El argumento central de la demanda se funda en el estatuto de refugiado político que el Estado chileno reconoció a Ronald Ojeda. Según la acción legal, esa condición generaba obligaciones específicas de protección y debida diligencia que, a juicio de la familia, no fueron cumplidas de manera suficiente.

“La responsabilidad del Estado no exige acreditar una acción directa de sus órganos. Basta demostrar falta de servicio, omisión o incumplimiento del deber de protección. En este caso, estimamos que existen antecedentes graves que deben ser conocidos y resueltos por los tribunales“, explicó Valdivia.

Cabe recordar que Ronald Ojeda fue sacado de su departamento, ubicado en Santiago, el 21 de febrero de 2024 por hombres armados que se hicieron pasar por funcionarios policiales. Su cuerpo fue encontrado días después en Maipú, oculto bajo una capa de cemento.

La demanda sostiene que el Estado tenía un deber reforzado de protección respecto de una persona que había recibido refugio político en Chile. Para la familia, el crimen evidencia fallas graves en los mecanismos de prevención, seguridad y resguardo hacia una persona que se encontraba bajo protección oficial.

Segú el abogado Valdivia, “el Estado tenía el deber de protegerlo. Tenía la obligación de garantizar que una persona perseguida políticamente, a quien se le otorgó refugio, estuviera a salvo en territorio chileno. Eso no ocurrió.”

El Gobierno chileno había otorgado a Ojeda residencia definitiva y el compromiso de no devolución como parte de su protección como refugiado. La entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció públicamente que Chile cumplió sus obligaciones legales, aunque admitió que aquello no fue suficiente para evitar el crimen. Para Valdivia, esa declaración no impide que los tribunales revisen si existió responsabilidad civil del Estado por falta de servicio.

La acción busca una indemnización económica para la viuda y el hijo de Ojeda, quienes han enfrentado una situación de extrema vulnerabilidad desde que ocurrió el crimen. Además, pretende que la justicia chilena se pronuncie sobre el alcance del deber estatal de protección hacia las personas en situación de refugio. “Esta demanda no solo busca reparación para una familia: busca que Chile defina judicialmente cuál es el alcance real del deber de protección hacia quienes reciben refugio político”, manifiestó el abogado patrocinante de la causa.

El caso de Ronald Ojeda ha sido descrito como uno de los crímenes con motivación política más graves investigados recientemente en Chile. La Fiscalía chilena ha sostenido que el asesinato fue organizado desde Venezuela y que contó con participación de integrantes del Tren de Aragua. En marzo de 2025, autoridades chilenas entregaron antecedentes del caso ante la Corte Penal Internacional, en el marco de la investigación por crímenes de lesa humanidad vinculados con Venezuela.

La demanda civil patrocinada por Valdivia agrega una nueva dimensión al caso: la exigencia de que el Estado chileno responda ante sus propios tribunales por el eventual incumplimiento de su deber de protección.

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Coquimbo en la vitrina nacional: polémico congreso de concejales y un coquimbano al Senado

La Región de Coquimbo volvió a instalarse la semana pasada en el centro de la agenda política nacional, aunque por dos hechos de naturaleza muy distinta: por un lado, el polémico Congreso Nacional de Concejales y Concejalas realizado en Coquimbo; y por otro, la elección del abogado coquimbano Luis Rojas Gallardo como nuevo secretario general del Senado.

El encuentro de concejales, que reunió a cientos de autoridades comunales de todo el país, terminó marcado por una serie de episodios que opacaron el objetivo original de la cita. La actividad, que buscaba generar espacios de capacitación, diálogo municipal y coordinación territorial, terminó siendo noticia por hechos extraprogramáticos que rápidamente escalaron a nivel nacional.

Uno de los episodios más comentados fue la detención de la concejala republicana de Lumaco, Yanela Flores, quien participaba del encuentro y terminó formalizada por hurto simple tras un procedimiento registrado en un mall de Coquimbo. El caso generó amplio impacto político, considerando que la autoridad comunal se encontraba en la zona precisamente en el marco de una actividad nacional de representación municipal.

A ello se sumaron tensos momentos durante la inauguración del congreso, luego de la exhibición de un video del Presidente José Antonio Kast, situación que generó pifias, discusiones y enfrentamientos entre algunos asistentes. El ambiente obligó incluso a reordenar parte de la agenda, y algunos ministros de Kast suspendieron su visita a Coquimbo por la falta de garantías de seguridad.

La polémica también se amplificó en redes sociales por los registros de concejales bailando cumbia durante la actividad, imágenes que para algunos reflejaron un ambiente distendido, pero que para otros contrastaron con el tono institucional que se esperaba de un congreso financiado y convocado para abordar materias de gestión pública local.

Sin embargo, no todo fue controversia para la región. En paralelo, el abogado coquimbano Luis Rojas Gallardo fue ratificado como nuevo secretario general del Senado, uno de los cargos administrativos más relevantes del Congreso Nacional.

Rojas, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valparaíso y doctor en Derecho por la misma casa de estudios española, se desempeñaba hasta ahora como prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Su nombramiento fue aprobado por una amplia mayoría en la Sala del Senado, lo que fue valorado transversalmente por parlamentarios que destacaron su trayectoria funcionaria, su perfil técnico y su experiencia legislativa.

Así, mientras Coquimbo fue escenario de un congreso municipal que terminó más asociado a polémicas que a contenidos, también celebró la llegada de un profesional de la zona a uno de los puestos clave del Poder Legislativo. Dos caras de una misma semana política: una, el ruido de la contingencia, y la otra, el reconocimiento a una trayectoria institucional construida desde el mundo parlamentario.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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