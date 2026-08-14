TC recorta la megarreforma y Presidente Kast acepta las renuncias de Duco y Otero

TC elimina indemnizaciones por RCA y limita la invariabilidad tributaria

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los requerimientos de la oposición contra la megarreforma del Gobierno. Declaró inconstitucionales las indemnizaciones previstas para proyectos cuyas resoluciones de calificación ambiental fueran anuladas judicialmente y eliminó facultades del Ministerio de Hacienda para extender la invariabilidad tributaria. También objetó que ese beneficio alcanzara proyectos conexos, restricciones a reclamaciones ambientales y la exclusión de evaluación para micro-relocalizaciones acuícolas. El resto de las impugnaciones fue rechazado y los fundamentos se conocerán posteriormente.

Kast acepta las renuncias de Natalia Duco y Andrés Otero

El presidente José Antonio Kast aceptó las renuncias de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero, que se hacen efectivas este viernes 14 de agosto. La decisión siguió a la controversia por el posible uso irregular de un vehículo fiscal y a un video que complicó la respuesta entregada por Duco a la Contraloría. La exatleta había explicado que el traslado del 23 de abril correspondía a una reunión laboral en un domicilio particular. Las imágenes mostraron que la jornada también incluyó un asado, karaoke y bebidas. Otero había firmado el oficio remitido al organismo fiscalizador.

Temporal deja 3.000 aislados y obliga a suspender clases en el norte

El sistema frontal que afecta el norte mantiene 3.000 personas aisladas, 188 albergadas y tres familias damnificadas, según el último monitoreo de Senapred. La SEC informó además 29.279 clientes sin electricidad entre Arica y Parinacota y Coquimbo, aunque precisó que los cortes no necesariamente se relacionan con el temporal. Para este viernes fueron suspendidas las clases en Iquique, Alto Hospicio, el litoral de Huara, Taltal y toda la Región de Atacama. La inestabilidad se desplazará hacia la zona centro-sur, con lluvias en Santiago durante el fin de semana.

Operación por tráfico y lavado deja 72 detenidos en nueve regiones

Una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros dejó 72 personas detenidas en la operación Imperio de Ámsterdam. El Ministerio Público indaga tráfico de drogas, cultivo y desvío de cannabis autorizado, asociación ilícita y lavado de activos mediante dispensarios medicinales. Las diligencias incluyeron 42 órdenes de entrada y registro en nueve regiones, desde Antofagasta hasta Aysén, con 500 carabineros y 20 fiscales desplegados. Los detenidos serán puestos a disposición del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para el control de detención correspondiente.

Renegociaciones suben 131 % y quiebras de empresas aumentan 28 %

Las renegociaciones de deudas de personas naturales aumentaron 131,35 % durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Los procedimientos pasaron de 1.649 a 3.815 en un año. En el segmento empresarial, las liquidaciones subieron 28,4 %, desde 320 hasta 411 casos, mientras las reorganizaciones aumentaron de 20 a 28. También crecieron 22,96 % las liquidaciones de bienes personales. Especialistas vinculan el fenómeno con el alto costo de vida, el desempleo, los intereses y un mayor conocimiento de las herramientas de renegociación.

Terremoto en Colombia deja 281 muertos y 3.971 heridos

Las autoridades colombianas elevaron a 281 el número de muertos y a 3.971 los heridos por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el noroeste del país. El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres registra además 379 personas desaparecidas, 348 rescatadas y más de 102 mil afectadas. El sismo, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, destruyó 10.677 viviendas y provocó daños en aeropuertos, puentes, caminos, centros de salud y más de dos mil establecimientos educacionales. Las labores de búsqueda siguen activas.

EE. UU. presiona a Chile para abandonar la Corte Penal Internacional

El gobierno de Estados Unidos instó a Chile y a otros países latinoamericanos a abandonar la Corte Penal Internacional, sumarse a operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico y elevar sus presupuestos de Defensa. El planteamiento fue formulado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante una conferencia en Ciudad de Panamá, a la que asistió como observador el ministro chileno Fernando Barros. Hegseth acusó al tribunal de extender su jurisdicción sobre personal estadounidense. La exigencia abre un conflicto para Chile, que reconoce constitucionalmente la competencia de la CPI.

Igor Lichnovsky regresa a Universidad de Chile tras más de una década

Universidad de Chile oficializó el regreso del defensor Igor Lichnovsky, formado en el club y con una trayectoria de más de una década en el extranjero. El zaguero de 32 años llega como jugador libre desde el Fatih Karagümrük de Turquía y su vínculo se extenderá hasta diciembre de 2028. Lichnovsky volverá a usar la camiseta número tres, la misma de su primera etapa con los azules. En su carrera defendió, entre otros equipos, a Porto, Sporting de Gijón, Real Valladolid, Cruz Azul, Tigres, América y Al Shabab, además de integrar la selección chilena adulta.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.