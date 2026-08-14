Crítica de la BBC: El Spiderman de Tom Holland tiene que evolucionar o el actor debe dejar el papel

La más reciente película del hombre araña, “Spiderman: un nuevo día” es una de las más exitosas de la historia y podría ser la más taquillera del año, camino a recaudar US$2.000 millones, como lo hizo la entrega anterior “Spiderman: sin camino a casa”, en 2021.

Y desde entonces, los fanáticos se han encariñado cada vez más de sus estrellas, Tom Holland y Zendaya, cuyo romance en la vida real parece inspirar una fascinación más fervorosa que cualquiera de los personajes que interpretan en la pantalla.

Luego viene la propia película, que es otra bien lograda y llena de acción que se suma a la colosalmente popular serie.

De muchas maneras, “Spiderman: un nuevo día” es un regalo para los aficionados del universo de superhéroes Marvel, jactándose -como lo hace- de sorpresas que les gustan a los nerds como una pelea entre Spidey y Hulk (Mark Ruffalo), una inesperada alianza con el Punisher (Jon Bernthal, más torpe y menos siniestro que su encarnación de Disney+ en la pantalla chica), y todo tipo de cuentos que no voy a revelar aquí.

Pero al mismo tiempo “Un nuevo día” podría dejar a los fanáticos con una sensación molesta de insatisfacción, la sensación de que el Peter Parker/Spiderman de Holland se está quedando sin red.

En el lustro desde que salió la última película, el tiempo ha pasado también para los personajes. Spiderman ha luchado tanto contra el crimen que Nueva York lo adora. (El archi refunfuñón J Jonah Jameson no se ve por ningún lado).

Entretanto, su mejor amigo (Jacob Batalon) y su amada otrora novia MJ (Zendaya) se han graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

El problema es que debido a unas artimañas mágicas en “Sin camino a casa”, MJ y Ned han perdido toda memoria de Peter. No solo se han olvidado de que es Spiderman. Se han olvidado de que existe.

Una historia repetida

“Sin camino a casa” terminó con la promesa que Peter les explicaría lo que había ocurrido, pero en “Un nuevo día” nos enteramos de que decidió no hacerlo. Por el bien de su seguridad, se ha mantenido lejos de sus amigos, y ahora vive en un ático polvoriento, acompañado solo de una computadora activada por voz.

Lo que eso significa es que en lugar de desarrollar la relación entre Peter y MJ, la franquicia efectivamente la desechó, así que cuando los desafortunados amantes se cruzan otra vez, Hollan revierte a ser otra vez el mismo “geek” tartamudo que no es correspondido en el amor.

Ese tipo de situaciones se dan frecuentemente en los comics de superhéroes: si una serie se ha publicado durante varias décadas, como Spiderman, el retorno periódico a las situaciones anteriores es una necesidad.

Pero las películas de superhéroes pueden madurar algunas veces y cambiar a medida que los actores envejecen.

Esa es una de las razones por las que muchas personas se interesaron tanto en el Tony Stark/Iron Man de Robert Downey Jr. y el Steve Rogers/Capitán América de Chris Evans.

Peter no ha hecho eso. Holland ya ha protagonizado cuatro películas de Spiderman (sin contar sus previas apariciones en las variadas aventuras de Capitán América y Los Vengadores), pero sus relaciones más íntimas esencialmente han regresado al lugar donde empezaron.

Es hora de madurar el personaje

Lo mismo sucede con otros aspectos del personaje. Un hilo del argumento en “Un nuevo día” es que Peter está mutando en un superhumano más poderoso y arácnido, un artilugio narrativo con alusiones escalofriantes al clásico de David Cronenberg “La mosca”.

Este hilo toma una cantidad excesiva de tiempo, y es fuente de interminable palabrería tecnológica, sobre un “inhibidor” que reprime la mutación. Pero, una vez más, no resulta en cambios fundamentales del personaje o su mundo.

Sin la intención de revelar nada importante, Peter no se convierte en un monstruo de ocho patas y ocho ojos.

El director, Destin Daniel Cretton, los guionistas, Chris McKenna y Erik Sommers, no han podido idearse cómo llevar a este héroe de telarañas a un lugar nuevo, lo que es irónico para un filme con la palabra “nuevo” en el subtítulo.

En dos hora y media, Peter no hace nada que no pudo haber sido resuelto en la secuencia de cinco minutos anterior a los créditos.

En la próxima película, y no tardará una próxima, tal vez el equipo creativo tendrá el valor de permitir que los personajes maduren y avancen. Tal vez podríamos ver a un Peter Parker mayor, con un empleo y una familia

Al fin y al cabo, Holland ya tiene 30 años. Si su Spiderman no puede evolucionar, entonces debería colgar su red y disfraz azul y darle la oportunidad a otro actor.