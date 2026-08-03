Chile elude con lo justo recesión: actividad económica crece 2,4% en junio y corta racha negativa

La economía chilena logró evitar una recesión técnica luego de que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registrara un crecimiento de 2,4% en junio respecto del mismo mes del año anterior, según informó este jueves el Banco Central.

La cifra superó las expectativas del mercado y puso fin a una racha de cinco meses consecutivos de caídas de la actividad económica.

En términos desestacionalizados, el Imacec aumentó 0,6% respecto de mayo y 1,4% en doce meses. El organismo explicó que junio contó con un día hábil más que igual mes de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la minería, especialmente por la producción de cobre, además del desempeño de los servicios y el comercio.

El Imacec no minero, en tanto, creció 1,4% anual, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,1% respecto del mes anterior.

En la producción de bienes se observó un crecimiento anual de 3,9%, explicado principalmente por la minería del cobre. El resto de los bienes avanzó 1,0%, mientras que la industria cayó 0,7%, debido principalmente a una menor elaboración de productos pesqueros.

El comercio registró un alza de 5,4% anual, con resultados positivos en todos sus componentes. Destacaron las ventas mayoristas de maquinaria y equipos, el comercio minorista de vestuario, almacenes de alimentos y plataformas de venta online, además del aumento en las ventas y servicios asociados al mercado automotor.

Los servicios crecieron 1,7% en doce meses, impulsados principalmente por las actividades de salud y educación, junto con un aporte de los servicios empresariales.

Tras conocerse las cifras, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el resultado confirma el cambio de tendencia que esperaba el Ejecutivo.

“Confirma lo que anticipamos: la economía retomó el crecimiento y la minería lideró este repunte. Recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas estamos comenzando a revertir esa tendencia”, afirmó.

La autoridad agregó que el Gobierno continuará impulsando medidas para fortalecer la actividad económica.

“Este resultado es el primer paso de un largo camino. Seguiremos impulsando un Estado facilitador, apoyando a las pymes, la minería, el turismo, la pesca y la acuicultura para destrabar proyectos, reactivar la economía y acelerar la creación de 300 mil nuevos empleos”, sostuvo.

El Imacec constituye uno de los principales indicadores del desempeño económico del país, ya que anticipa la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) antes de la publicación de las cuentas nacionales trimestrales.