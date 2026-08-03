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Keiko Fujimori anuncia despliegue militar en las calles de Perú para enfrentar crisis de seguridad MUNDO Archivo

Keiko Fujimori anuncia despliegue militar en las calles de Perú para enfrentar crisis de seguridad

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La presidenta informó que en los próximos días las Fuerzas Armadas reforzarán las labores de la Policía en calles, transporte y cárceles. Aseguró que el combate al crimen será una de las prioridades de su Gobierno.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que las Fuerzas Armadas serán desplegadas en las calles, el transporte público y los centros penitenciarios para apoyar a la Policía frente a la crisis de seguridad. La mandataria sostuvo que combatir el crimen será uno de los ejes de su administración y también comprometió la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de julio y la preparación ante el fenómeno de El Niño.
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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que en los próximos días las Fuerzas Armadas comenzarán a desplegarse en las calles para reforzar las labores de control y seguridad que actualmente desarrolla la Policía, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria informó que los efectivos militares también serán destinados al sistema de transporte público como parte de las medidas que su administración impulsará para enfrentar la delincuencia.

“En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, señaló Fujimori.

La presidenta agregó que el despliegue también alcanzará a los centros penitenciarios, donde los militares reforzarán las tareas de seguridad tras un acuerdo adoptado en una reciente reunión de gabinete.

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Fujimori reiteró que la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana será uno de los ejes prioritarios de su Gobierno, en línea con uno de los principales compromisos que planteó durante su campaña presidencial.

Junto con ello, la mandataria afirmó que su administración avanzará en la reconstrucción de las zonas del departamento de Junín afectadas por el terremoto registrado a mediados de julio y en la preparación frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

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