Keiko Fujimori anuncia despliegue militar en las calles de Perú para enfrentar crisis de seguridad

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció que en los próximos días las Fuerzas Armadas comenzarán a desplegarse en las calles para reforzar las labores de control y seguridad que actualmente desarrolla la Policía, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria informó que los efectivos militares también serán destinados al sistema de transporte público como parte de las medidas que su administración impulsará para enfrentar la delincuencia.

“En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte”, señaló Fujimori.

La presidenta agregó que el despliegue también alcanzará a los centros penitenciarios, donde los militares reforzarán las tareas de seguridad tras un acuerdo adoptado en una reciente reunión de gabinete.

Fujimori reiteró que la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana será uno de los ejes prioritarios de su Gobierno, en línea con uno de los principales compromisos que planteó durante su campaña presidencial.

Junto con ello, la mandataria afirmó que su administración avanzará en la reconstrucción de las zonas del departamento de Junín afectadas por el terremoto registrado a mediados de julio y en la preparación frente a los efectos del fenómeno de El Niño.