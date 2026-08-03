La cofradía: el opaco circuito de financiamiento de los libertarios que se burlan de niños TEA

Antes de que estallara el caso de La Cofradía el fin de semana pasado, varios miembros del ecosistema nacional-libertario comentaban que el programa de streaming siempre funcionaba al límite, con opiniones fuera de lugar sobre minorías sexuales, mujeres, personas discapacitadas y menores de edad. Era cosa de tiempo –dicen– para que algún desaguisado rompiera la calma.

La noticia –en verdad– fue un autogol. Uno de los panelistas y dueño del canal La Mano Invisible, Emiliano Fernández, publicó un video donde otro integrante de La Cofradía, el excandidato a diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna, habla sobre abusos a menores y se burla de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La grabación habría ocurrido durante el cumpleaños de otro miembro del equipo, Fernando Ortíz Herrera

Pese a tratarse de un evento privado –coinciden varias fuentes–, el contenido ofensivo no difiere de los comentarios difundidos en el mismo programa todas las semanas. Bastó que el último video se viralizara para que apareciera hasta un ranking con las escenas más controvertidas del programa, que incluyen panelistas ebrios, juicios misóginos y hasta opiniones sexualizadas sobre niños con síndrome de down.

No sólo eso, hay más episodios fuera de micrófono. En agosto de 2025, Emiliano Fernández interrumpió, junto a un grupo de “patriotas”, en un encuentro virtual de profesores por Jeanette Jara, gritando consignas alusivas a Pinochet y amenazando con matar a todos los que participaban de la reunión, mientras transmitían la actividad en vivo por el canal La Mano Invisible. Pese a esto, el influencer participó en la gira presidencial de Johannes Kaiser. Hoy existen dos denuncias en fiscalía por el delito de amenazas.

Para el mundillo de influencers, youtubers, thinks tanks, fundaciones y programas de streaming de extrema derecha, la funa que se ganó La Cofradía ha sido un mal negocio para todo el activismo libertario. “Nos mataron la marca”, dice un destacado miembro que pertenece al mismo “ecosistema”, como denominan ellos el hábitat donde se desenvuelven. “Esto lo dijimos muchas veces en la interna, no nos escucharon, y ahora resulta que todos los libertarios somos pedófilos y aweonaos”, describe.

Si bien Ítalo Omegna perdió dos trabajos –en el Instituto Mises Cono Sur y como asesor legislativo del vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski–, el anuncio de la Federación Nacional de Autismo de Chile y la Defensoría de la Niñez de poner los antecedentes en manos del Ministerio Público, es un flanco que abre una serie de interrogantes sobre una faceta menos expuesta: el financiamiento de la arquitectura de propaganda libertaria en Chile.

Un dato a considerar: el propio Omegna, a pesar de sus comentarios de grueso calibre sobre menores de edad, aún es Presidente de la Fundación Novum –otro satélite de la red de organizaciones que orbitan en torno a la figura de Johannes Kaiser– que ofrece asistencia formativa en educación a niños y adolescentes vulnerables de la población Legua Emergencia. Según su propia página web, buscan replicar el modelo en distintos barrios y obtener recursos del Estado.

Ecosistema libertario

Al menos dos integrantes de La Cofradía figuraban como funcionarios públicos antes del escándalo. Además de Omegna, quien ganaba $1.800.000 en el Congreso antes de renunciar, Marcelo Anabalón, otro miembro del grupo, figuraba como empleado de la municipalidad de La Reina –lo desvincularon tras los hechos– y como asesor del diputado Pier Karlezi (PNL). En total, Anabalón percibía $5.954.241 todos los meses.

–Qué bueno que se contraten, pero hasta donde yo tengo entendido, Anabalón está 24/7 en La Cofradía, es el que escribe la pauta, el que hace todo. No sé papá… ese loco nunca falta – comentó después del escándalo “Sakana”, otro de los influyentes youtubers de la pecera libertaria.

Para grupos disidentes que reconocen no haberse beneficiado con asesorías ni cargos en el gobierno, no existe una doble lectura al respecto: Anabalón y Omegna son operadores políticos, pagados con recursos del Estado, que se desempeñan “en un programa dedicado a insultar a la gente”, dicen. “¿Has visto acaso una foto de Ítalo Omegna en el Congreso?” pregunta una fuente que prefiere no identificarse.

Antes de avanzar hay que decir una cosa: en el ecosistema libertario no todos comulgan con las mismas ideas. Las rencillas entre grupos, bandos e incluso aquellos que aspiran a conformar un nuevo partido, se agudizaron una vez que Kaiser decidiera restar al Partido Nacional Libertario del gobierno de José Antonio Kast. Luego de esto, muchos militantes decidieron marcharse, lamentando el autoritarismo de su líder y la transmutación del partido en una “pyme familiar”, tal como reveló un reportaje de El Mostrador.

Entre los protagonistas del éxodo está el economista Víctor Espinosa, encargado del equipo económico en la campaña de Kaiser que –en agosto del año pasado– puso en marcha el Instituto Mises Cono Sur, la academia de pensamiento libertario enfocada en la escuela austríaca de economía, donde hasta la semana pasada trabajaba Ítalo Omegna, ahora exdirector de vinculación del organismo, y el padre del otro panelista de La Cofradía, el actor Fernando Ortíz, exesposo de la actriz Alejandra Herrera, y conocido por su personaje el “Gato Juanito” en Cachureos.

Por estos días, tras destaparse el caso de La Cofradía, también se supo sobre la disputa por la marca Mises Chile, registrada por Francisco Friderichsen, dueño del medio El Libertario, quien aseguró en un comunicado que tras los dichos de Omegna, la gente comenzó a confundir el Instituto Mises Cono Sur con la Fundación Mises Chile, generando un perjuicio a “nuestra identidad y reputación”.

Consultado sobre el pleito, Friderichsen asegura que iniciarán acciones legales. “Están avisados desde febrero y la siguen usando como si nada. Por eso voy a tener que ir a tribunales, porque es mi marca, no la quieren dejar de usar y eso que defienden la propiedad privada”, explicó a El Mostrador sobre la pugna por el uso del apellido del economista decimonónico Ludwig von Mises, quien propugnaba que la única política económica viable para la raza humana era un “laissez faire sin restricciones”.

Respecto de ambas instituciones, tampoco hay mucha claridad sobre cómo se financian. Mientras Friderichsen declara que lo suyo es un ecosistema que agrupa un medio de comunicación, una fundación, un instituto y un futuro museo –solventado con recursos propios–, desde el Instituto Mises Cono Sur aseguran que su modelo de gestión se subvenciona con cursos online y el aporte de algunos financistas privados.

Llama la atención, por cierto, las becas internacionales de 20 mil euros para investigaciones sobre anarco-capitalismo que patrocina el Instituto Mises Cono Sur junto a la Fundación Jesús Huerta de Soto, del empresario madrileño del mismo nombre, doctor en economía y consejero de Javier Milei quien, el año pasado, fue distinguido por la Universidad del Desarrollo con el premio Faro.

Entre los financistas del Instituto Mises Cono Sur destaca su presidente, Miguel Iglesias, un emprendedor vinculado al mundo de las energías renovables, fundador de Energy Asset, conductor de un programa en Agricultura TV y artífice de la Fundación Desarrollemos Chile, donde Ítalo Omegna –según su perfil de Linkedin– trabaja como director de contenidos a jornada completa. En su listado de empleos en la red social, también figura su rol como Presidente de la Fundación Novum.

Fondos Públicos

El 30 de diciembre de 2023, la fundación Novum publicó en su Instagram oficial la foto de un joven sentado en el capó de un auto con el pulgar de la mano derecha hacia arriba, gesto universal para anunciar que todo anda bien. Y no era para menos: el posteo felicitaba a Jesús –el joven de la fotografía– por ser el primer ganador de un Porsche “a la excelencia académica”.

Novum, una organización sin fines de lucro dedicada a entregar programas de educación en barrios marginales, cuyo slogan es “Conciencia & Perspectiva”, explicaba en la publicación que el premio – un auto de lujo– demostraba que “con esfuerzo y sacrificio no existe lo imposible” y que lo hacían para motivar “a nuestros estudiantes a seguir la senda de la excelencia”. Al final del posteo, casi imperceptible, estaba el hashtag que explicaba los anterior: “broma atrasada del día de los inocentes”.

La publicación de la fundación dirigida por Omegna generó más inquietud que risas, debido a que la organización trabaja asociada a la “Casa Escuela” Legua Emergencia, ubicada en el corazón de la emblemática población asediada por el narcotráfico, cuyos exponentes utilizan –precisamente– vehículos de alta gama. “Fue otro chiste de mal gusto”, dice una fuente del barrio que recuerda el episodio.

Omegna llegó a La Legua en el año 2021, acompañando a Teresa Marinovic y Martín Arrau, actual ministro de Seguridad Pública, cuando ambos formaban parte de la Convención Constitucional, luego de que el fundador de la “Casa Escuela”, Milton Izamith, enviara un correo a la Fundación Nueva Mente (fundada por Marinovic) pidiendo flyers para repartir en la población durante la campaña del rechazo.

“Cuando llegué a ese pequeño taller, dije: esto es. Aquí se está haciendo el verdadero cambio cultural”, comentó Omegna, en un video utilizado en su campaña a diputado por el PNL.

Esta experiencia lo motivó a crear la Fundación Novum –junto a la ex vicepresidenta del Partido Libertario de Chile, Tatiana Dominikovskaia– y generar una alianza con la “Casa Escuela”, espacio por donde han pasado varios libertarios, entre ellos, David Friedman –hermano de Milton Friedman– el economista de la Universidad de Chicago que influenció el modelo económico adoptado en Chile durante la dictadura.

La junta de vecinos de la población también ha congregado a figuras del pensamiento libertario, como el español Antonini De Jiménez, doctor en economía de la Universidad de Sevilla, quien el 10 de septiembre del año pasado visitó la sede para presentar la charla magistral: “El pobre es pobre porque quiere”. El encuentro fue patrocinado por Mises Cono Sur y Fundación Novum.

La organización sin fines de lucro, con sede en La Legua, fue inscrita el 26 de julio de 2025, y tiene como objetivo ofrecer clases de refuerzo, talleres especializados y actividades recreativas para estudiantes. La idea principal, asegura en su página web, es replicar el modelo de La Legua en diversas “Casas Escuelas”, “ubicadas en el centro de nuestros barrios marginales, que operan con un límite presupuestario del 50% que el Estado asigna por estudiantes”.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con Ítalo Omegna buscando confirmar si la fundación que preside ha recibido fondos del Estado, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Pero, según la ficha institucional del Registro Central de Colaboradores del Estado del Ministerio de Hacienda, la Organización estaría efectivamente facultada para recibir fondos públicos.

Sobre la obtención de recursos fiscales, Milton Izamith aseguró a El Mostrador que han recibido donaciones de libros libertarios y mobiliario para la “Casa Escuela”, pero que la idea de crear una fundación habría sido de Ítalo Omegna, porque esto facilitaría la “ayuda económica del Estado y los municipios”.

“Me insistió harto y le dije que ya, genial, pero con la finalidad de que este proyecto de “Casa Escuela” se pudiera replicar en todas las poblaciones de Santiago y ojalá el país. Hemos realizado charlas en la población con eminencias de nivel mundial, los niños se toman fotos con ellos, es algo maravilloso, pero nunca hemos recibido ninguna ayuda económica”, afirma el profesor.

Izamith es conocido en la población Legua Emergencia, donde lo consideran un hombre reservado, pero que moviliza a un grupo de personas en torno a la educación. Pese a ser invitado a una radio comunal a exponer sobre su proyecto, siempre se ha negado a participar en los debates locales. Donde sí se lo ha visto con algunos de sus alumnos, según consta en redes sociales, ha sido en reuniones del Partido Libertario de Chile (Plibchile), que es más bien un movimiento político.

Datos falsos

Según la web de la Fundación Novum, Izamith es un ingeniero comercial y contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Chile que “cansado de la deplorable calidad de la educación en el país, decidió comenzar a dar clases en el taller de su padre”.

La Unidad de Investigación de El Mostrador consultó a la Facultad de Economía y Administración de la PUC, quienes aseguraron dos cosas: que la Universidad Católica nunca ha impartido la carrera de Contador Auditor y Milton Izamith jamás ha cursado la carrera de Ingeniería comercial en dicha casa de estudios.

“Es que sólo egresé”, respondió cuando le preguntamos sobre este último punto, asegurando que tampoco ha tenido una carrera laboral en empresas, pues se ha dedicado a trabajar en una consultora que administra negocios familiares.

Dos días después de habernos contactado con Izamith, el Instagram de la Fundación Novum fue borrado.