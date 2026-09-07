Detectan graves irregularidades en uso de combustible municipal en Punitaqui

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Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Aquí Coquimbo.

Venimos todavía con los coletazos de “La FIBE de Pino”, una historia que golpeó fuerte en la política regional. Aunque para ciertos sectores de la realidad local es más importante tratar de identificar la fuente de información que tomar medidas oportunas, para Aquí Coquimbo lo relevante es mantener a nuestra comunidad regional informada.

Por eso, esta semana volvemos con una polémica sobre combustible municipal bajo sospecha en Punitaqui, los coletazos políticos que todavía deja la FIBE de Pino, buenas noticias desde el borde costero de Pichidangui y una jornada que reunió a cientos de estudiantes en torno a las artes en Ovalle.

Vamos a lo nuestro:

Iniciamos contándote que en Punitaqui una auditoría interna abrió serias dudas sobre el uso del combustible municipal. Tarjetas sin patente asociada, cargas repetidas con apenas minutos de diferencia y una brecha millonaria entre lo pagado y lo efectivamente cargado forman parte de un preinforme que pone bajo la lupa la administración de estos recursos.

Volvemos sobre la FIBE de Pino y, sobre todo, sobre lo que vino después. La publicación exclusiva de Aquí Coquimbo desató nerviosismo en la Delegación Presidencial, tensó a los partidos oficialistas y dejó al delegado Víctor Pino obligado a desplegar un intenso control de daños.

En Los Vilos, una buena noticia para el borde costero: culminaron las obras de recuperación de Pichidangui, una intervención esperada por vecinos y visitantes que busca mejorar uno de los espacios más reconocidos y concurridos de la comuna.

Y cerramos en Ovalle, donde el arte escolar se tomó el Teatro Municipal. Más de 170 estudiantes participaron en una nueva versión del Interescolar de Artes Escénicas, en una jornada que reunió a 12 elencos y que volvió a poner en valor la danza, la creatividad y el trabajo artístico de las comunidades educativas de la comuna.

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El negocio del combustible en el municipio de Punitaqui: tarjetas sin patente y cargas cada tres minutos

El pasado 12 de agosto, en una sesión del Concejo Municipal de Punitaqui, se dio a conocer un preinforme sobre el uso de combustible, elaborado por la Dirección de Control Interno.

El documento, al que tuvo acceso Aquí Coquimbo, constata las operaciones efectuadas durante 2025, e incluyen decretos de pago, facturas, órdenes de compra, tarjetas de combustible y antecedentes de vehículos y maquinaria municipal. Uno de sus objetivos expresos era detectar eventuales consumos irregulares y verificar la existencia de controles destinados a evitar pérdidas o desperdicios de combustible.

Los resultados preliminares contienen varias observaciones que ahora deberán ser explicadas por la administración municipal.

Durante 2025, el municipio pagó a ENEX S.A. un total de $92.837.628 mediante 17 decretos. La auditoría detectó que se repetían mensualmente montos de $6.486.469 para diésel y $3 millones para gasolina, en un esquema que, según Control Interno, operaba mediante recargas por montos fijos y no necesariamente en función del consumo efectivo de cada periodo.

Uno de los principales hallazgos surgió al comparar los pagos realizados con el combustible efectivamente cargado a los vehículos de Movilización.

Según los registros del proveedor, durante 2025 las cargas alcanzaron los $81.159.243, mientras que los pagos efectuados a ENEX totalizaron $92.837.628. La diferencia llega a $11.678.385.

El mayor desfase aparece en gasolina 95: se pagaron $15 millones, pero las cargas registradas llegaron a $6.534.774, dejando una diferencia de $8.465.226. En diésel, el desfase fue de otros $3.213.159.

Control Interno calificó la situación como generadora de un “alto riesgo de sobrepago de combustible” y pidió determinar el origen de esas diferencias, además de evaluar un sistema de pago asociado al consumo efectivo.

Tarjetas “maestras” sin patente

La auditoría también puso el foco sobre las tarjetas utilizadas para cargar combustible. El catastro entregado por Movilización contemplaba 21 vehículos y maquinarias operativas, pero existían tarjetas asociadas a patentes que no aparecían en esa nómina y, particularmente, dos tarjetas “maestras” que no tenían asignado un vehículo determinado. Ambas tarjetas registraron cargas por $1.448.280 durante 2025.

Para Control Interno, este mecanismo debilita la trazabilidad y aumenta el riesgo de desviación de combustible. Por ello solicitó establecer qué funcionarios utilizaban dichas tarjetas y bajo qué circunstancias.

Cargas de $100 mil con minutos de diferencia

Uno de los capítulos más sensibles del preinforme lleva por título “Indicios de consumos irregulares de cargas por monto fijo en el reporte del proveedor”.

Los auditores identificaron cargas por cantidades exactamente iguales, principalmente de $100 mil, concentradas especialmente en una de las tarjetas maestras. También se encontraron cargas múltiples efectuadas con pocos minutos de diferencia. En cuatro oportunidades la tarjeta maestra terminada en 3783 registró pares de cargas de $100 mil, separadas por apenas tres a cinco minutos.

Otro vehículo realizó tres cargas en siete minutos, a las 19:19, 19:23 y 19:26 horas, por un total de $236.230, mientras otro registró dos cargas el mismo día, separadas por siete minutos, por $430 mil y $20 mil, respectivamente.

Estas operaciones serán investigadas y contrastadas con las bitácoras antes de la elaboración del informe definitivo.

Otro antecedente que deberá ser explicado corresponde a ocho operaciones por $2.326.674, registradas a favor de cuatro personas naturales distintas de ENEX, sin que entre los antecedentes inicialmente remitidos por Administración y Finanzas estuvieran los respaldos correspondientes.

El preinforme individualiza a Pedro Vera Carrasco, con dos operaciones por $1.121.337; Carlos Ortiz Cortés, con una por $885.955; Rodrigo Vicencio Pérez, con cuatro por $289.382; y una cuarta persona con solo $30 mil.

Control Interno solicitó las autorizaciones, rendiciones y documentación tributaria y administrativa destinada a respaldar esas compras realizadas fuera de la modalidad habitual de tarjetas y Convenio Marco.

Sin protocolo para controlar las tarjetas

Finalmente, la propia Unidad de Movilización reconoció que no existía un procedimiento formal que regulara la custodia, entrega y devolución de tarjetas de combustible y llaves de vehículos. La custodia se acreditó únicamente mediante fotografías de una caja fuerte, sin registros formales de quién entregaba o recibía las tarjetas.

Para Control Interno, aquello implicaba riesgos de uso indebido, cargas no autorizadas e imposibilidad de establecer responsabilidades.

Se trata, por ahora, de un preinforme de auditoría. Las unidades involucradas cuentan con un plazo para responder, entregar respaldos y eventualmente subsanar las observaciones antes de la emisión del documento definitivo.

La concejala de Punitaqui, Constanza Fuentealba, fue quien levantó la alerta durante el año pasado y solicitó a Contraloría General de la República fiscalizar esta situación.

Durante su intervención en el Concejo Municipal respecto del preinforme de Contraloría señaló: “Me preocupa la situación, especialmente por la diferencia entre el combustible pagado y el efectivamente cargado, solicitando que las unidades correspondientes entreguen los respaldos y explicaciones necesarias. Consulta además por las tarjetas asociadas a vehículos que no se encuentran operativos y por las cargas de combustible realizadas en períodos breves”.

Finalmente, señaló que, una vez emitido el informe final, deberán determinarse las medidas que correspondan según los antecedentes.

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Los coletazos de la FIBE de Pino: un delegado que sigue pero en la cornisa

El lunes por la mañana las alarmas ya estaban encendidas en la denominada “Moneda chica” regional.

La edición de Aquí Coquimbo de El Mostrador había revelado horas antes la historia de “La FIBE de Pino”: la vivienda del delegado presidencial Víctor Pino había sido encuestada luego de gestiones realizadas desde su propia Delegación para acelerar la aplicación de fichas en el sector de El Milagro. Su cónyuge respondió el instrumento, la vivienda quedó registrada como afectada y posteriormente la ficha fue anulada.

La noticia rápidamente dejó de ser solo de este newsletter y fue difundida por otros medios. Mi Radio ya analizaba el caso cerca de las 9:30 horas y durante la jornada comenzaron a sumarse otros medios regionales. Mientras aquello ocurría, Pino encabezaba su habitual gabinete regional junto a los seremis.

Según pudo conocer Aquí Coquimbo, durante cerca de 40 minutos el delegado debió explicar ante su gabinete lo ocurrido. Su principal argumento fue que no había cometido ninguna ilegalidad, que nunca solicitó una FIBE para su casa y que todo se había producido dentro de un operativo destinado a atender a vecinos afectados por la emergencia.

En gabinete también algunos asesores comenzaron a responsabilizar a Aquí Coquimbo y a este periodista por la magnitud que estaba alcanzando el caso. Incluso se deslizó internamente la idea de una supuesta “obsesión contra el Gobierno y contra Pino”. Aquí Coquimbo no creó la FIBE de Pino. La reveló.

También comenzaron a surgir las desconfianzas dentro del gabinete, que vienen desde hace tiempo, respecto de quién filtra información, quién entrega información a Aquí Coquimbo, quién tomó la foto, entre otros cuestionamientos, minucias pequeñas sin sentido.

Un control de daños que abrió otro flanco

Durante buena parte de esa mañana, Pino insistió en una versión: que había sido él quien instruyó dejar sin efecto la FIBE cuando tomó conocimiento de que su vivienda había sido encuestada.

Pero, justamente, ese punto chocaba con los antecedentes publicados por Aquí Coquimbo.

Este medio ya había establecido que fueron funcionarios del municipio de La Serena quienes detectaron que la dirección correspondía a la vivienda del delegado, levantaron las alertas y determinaron que aquella ficha debía ser anulada. Otros medios locales reportearon lo mismo.

No es un detalle menor. Ahí el control de daños comenzó a generar un problema adicional, que es la credibilidad del relato.

Carlos Rodríguez, el fusible de la crisis

Con el correr de los días, la presión empezó a desplazarse desde Pino hacia su jefe de gabinete, Carlos Rodríguez.

Los presidentes regionales de los partidos oficialistas analizaron la situación durante un almuerzo y posteriormente llevaron sus inquietudes directamente al delegado. Pedir en ese momento la cabeza de Pino parecía políticamente complejo. Otra cosa era Rodríguez.

El jefe de gabinete había sido quien realizó las gestiones telefónicas para acelerar la aplicación de las FIBE en El Milagro y, por lo mismo, comenzó rápidamente a aparecer como el eventual fusible de una crisis que amenazaba con escalar hasta el propio delegado.

El jueves, durante una reunión de los partidos que sostienen al Gobierno con Pino, el malestar quedó sobre la mesa.

Según fuentes consultadas por este medio, la salida de Rodríguez fue planteada directamente. Sin embargo, Pino defendió fuertemente la permanencia de uno de sus hombres de mayor confianza.

Carrazana entra a la escena

En medio de la crisis apareció también el concejal de Coquimbo, Felipe Carrazana, cercano al senador Matías Walker y figura de confianza dentro de ese sector político.

Carrazana comenzó a acompañar a Pino en momentos particularmente complejos de la semana pasada, en una suerte de apoyo político destinado a ordenar una crisis que desde la propia Delegación no estaba siendo bien manejada.

Según antecedentes recogidos por Aquí Coquimbo, durante la reunión con los partidos se produjo incluso una fuerte discusión entre Carrazana y el presidente regional de la UDI, Fernando Toro, precisamente cuando se abordaba la responsabilidad política del jefe de gabinete.

El episodio es revelador porque a esa altura la FIBE ya había dejado de ser simplemente un problema administrativo para convertirse en una discusión respecto de quién debía pagar el costo político de lo ocurrido.

Y Pino dejó claro que, al menos hasta ahora, no pretende que ese costo recaiga sobre Carlos Rodríguez.

El curioso silencio de los parlamentarios

Asimismo, hubo un elemento que llamó poderosamente la atención durante toda la semana: el silencio parlamentario. Diputados y senadores de oficialismo y oposición prácticamente no entraron públicamente al debate. El único que escribió sobre el tema- una vez- fue el Senador, Daniel Núñez en X.

Resulta curioso en una región donde los parlamentarios suelen tener opinión inmediata respecto de prácticamente cualquier acontecimiento nacional o internacional. Para hablar de Kast, Milei o de las disputas políticas en Santiago siempre existen micrófonos disponibles. Pero cuando una controversia involucró directamente al representante presidencial de su propia región, predominó el mute.

¿Qué ocurre entonces con Víctor Pino?

Según información recabada por Aquí Coquimbo, su desempeño viene siendo observado desde Interior. Existen dudas respecto de su capacidad política y comunicacional, y la FIBE agregó un antecedente más a una administración que ya venía acumulando tropiezos.

Pero eso no significa que exista hoy una decisión de sacarlo. Una fuente política lo resumió de manera descarnada: “Pino no hace daño y hace caso en todo lo que uno le pide, ¿para qué sacarlo?”.

La frase puede sonar dura, pero ayuda a comprender la lógica. Pino aparece ante algunos sectores como una autoridad obediente, un “buen soldado”, capaz de seguir instrucciones y que por ahora no representa un costo suficientemente alto como para justificar una operación política desde Santiago para reemplazarlo.

Eso, sin embargo, está lejos de ser sinónimo de fortaleza. Más bien significa que Pino continúa porque todavía resulta funcional, no necesariamente porque haya salido fortalecido de esta crisis.

Durante la semana desplegó todas las herramientas disponibles para contenerla, habló con medios de comunicación, concedió entrevistas, conversó con el senador Matías Walker, tomó contacto con Santiago, defendió a su jefe de gabinete y buscó instalar que nunca tuvo intención de recibir beneficio alguno.

La FIBE probablemente dejará de dominar la conversación regional. Todas las polémicas eventualmente pierden espacio. Pero aquello no significa que desaparezcan sus consecuencias. Pino sobrevivió esta semana, su jefe de gabinete también. Pero ambos quedaron políticamente más expuestos que antes.

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Los Vilos: culmina recuperación del borde costero de Pichidangui

La Municipalidad de Los Vilos informó la culminación de los trabajos de recuperación del borde costero de Pichidangui, luego de las labores desarrolladas por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato para enfrentar los efectos provocados por el reciente sistema frontal.

El evento meteorológico generó el arrastre y acumulación de una importante cantidad de residuos, basura y material orgánico en distintos puntos del borde costero, afectando las condiciones habituales de este emblemático sector turístico de la comuna.

Ante esta situación, equipos municipales desplegaron un operativo de limpieza y recuperación, enfocado principalmente en el retiro de basura y material orgánico depositado por el sistema frontal, permitiendo avanzar progresivamente en la recuperación del sector hasta completar la totalidad del borde costero. Durante diferentes instancias también contaron con el apoyo de particulares y comerciantes del sector.

El alcalde Christian Gross destacó el trabajo realizado por los funcionarios, que permitió recuperar las condiciones del borde costero y devolver a la comunidad y a los visitantes un espacio limpio, ordenado y en mejores condiciones para su uso.

La recuperación del principal borde costero representa además una acción concreta de protección y cuidado del entorno, especialmente considerando el valor turístico, ambiental y comunitario que tiene este sector para la comuna de Los Vilos.

De esta manera, la Municipalidad de Los Vilos reafirma su compromiso con el cuidado del medioambiente y con la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos de la comuna.

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central Sede Región de Coquimbo realizó quinta versión de la Feria Científica y Tecnológica Crea Ciencia 2026

La iniciativa orientada a promover ciencia, tecnología, innovación e investigación en comunidades escolares, contó con la participación de 15 establecimientos educacionales de la Región de Coquimbo y Atacama, quienes presentaron 28 proyectos científicos y tecnológicos.

La actividad organizada por el Departamento de Formación Transversal en Salud (DFTS) de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central, en conjunto con la Fundación Club Ciencias Chile, convocó a estudiantes de dos categorías: 5° a 8° básico y 1° a 4° medio.

Los trabajos abordaron diversas áreas del conocimiento como: ciencias, salud, medio ambiente, ingeniería, robótica, computación y ciencias sociales, reflejando la diversidad de intereses y capacidades desarrolladas por los estudiantes.

El proyecto ganador obtuvo acceso directo a la Expociencia, Feria Científica Internacional desarrollada en la Universidad Central en Santiago, abriendo una oportunidad para proyectar el talento escolar hacia instancias científicas nacionales e internacionales.

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Comunidad escolar de Ovalle se reunió en torno a la danza y las artes escénicas

El Teatro Municipal de Ovalle se convirtió en escenario para el talento, la creatividad y la expresión artística de estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la comuna, durante una nueva versión del Festival Interescolar de Artes Escénicas 2026, en su modalidad Danza.

La actividad, organizada por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, reunió a 12 elencos y 172 estudiantes intérpretes, quienes presentaron sus propuestas ante un público que alcanzó aproximadamente las 480 personas.

Uno de los establecimientos que destacó durante la jornada fue el Colegio Tamelcura, que logró el segundo lugar del certamen con la obra Fusión latina, reconocimiento que puso en valor el trabajo realizado por sus estudiantes y el proceso creativo desarrollado para llegar al escenario del Teatro Municipal.

El primer lugar fue obtenido por el Colegio Bicentenario de las Artes, con la obra Sueños, mientras que el tercer puesto correspondió al Colegio Amalia Errázuriz, con La revolución de la tecnología.

Un espacio para crear y encontrarse a través del arte

El director ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, explicó que el Interescolar contempla dos grandes áreas: danza y teatro, siendo la primera de ellas la que se desarrolló durante esta jornada.

“Tuvimos a más de 12 elencos siendo parte, por octava versión consecutiva (sic), del Interescolar de Artes Escénicas modalidad Danza. Pudimos conocer 12 trabajos de creación de diversos colegios de la comuna de Ovalle”, destacó.

Huerta señaló que la iniciativa forma parte del Plan de Desarrollo de Públicos de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, cuyo objetivo va más allá de una competencia artística.

“La intención es poder brindar espacios seguros, proponer procesos creativos y, obviamente, generar un encuentro ciudadano de los y las estudiantes a través del arte”, sostuvo.

Amanda Vergara Ríos, estudiante cuarto año básico del Colegio Tamelcura, expresó su satisfacción de participar en este evento: “Creo que merecíamos ganar nosotros (…) ensayamos harto. Es bueno que se hagan este tipo de competencias para participar y competir. Nos esforzamos harto todos y creo que lo hicimos bien y debimos ganar. El Colegio y nuestra profesora Alexandra Tapia nos apoyaron mucho”.

La iniciativa permitió que niños y jóvenes no solo mostraran sobre el escenario el trabajo preparado durante semanas o meses, sino que también pudieran compartir experiencias con estudiantes de otros establecimientos y acercarse de manera directa a uno de los principales espacios culturales de la comuna.

En ese contexto, el segundo lugar conseguido por el Colegio Tamelcura y su montaje Fusión latina se transformó en uno de los hitos de una jornada marcada por la participación estudiantil y por el impulso a las artes escénicas desde las comunidades educativas de Ovalle.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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