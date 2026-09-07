Presidente Kast se distancia de dichos de Milei sobre “zurdos mugrosos” pero evita cuestionarlo

El Presidente José Antonio Kast afirmó que no habría utilizado la expresión “zurdos mugrosos” pronunciada por su homólogo argentino, Javier Milei, durante el Foro Madrid realizado en Chile, aunque evitó emitir un juicio sobre sus declaraciones.

En entrevista con ADN Radio, el mandatario sostuvo que “por lo general, yo no comento lo que plantean, en este caso, otras personas en un acto privado, como fue el Foro Madrid”.

Al ser consultado directamente sobre si las palabras de Milei constituían un insulto contra las personas de izquierda, Kast respondió: “Bueno, yo no lo habría dicho. Pero no voy a comentar las palabras que emitió Javier Milei”.

El jefe de Estado indicó que su relación con el mandatario argentino debe concentrarse en los asuntos bilaterales abordados durante la reunión que ambos sostuvieron en La Moneda.

“Yo sí me sitúo en lo que me tocó a mí de la reunión de trabajo que tuve con el presidente Milei en La Moneda. Me toca como Presidente de Chile hablar con el presidente de la República Argentina en temas que nos corresponde debatir y que hoy día están en la palestra pública”, explicó.

La controversia surgió luego de que Milei calificara como “zurdos mugrosos negadores de la realidad” a quienes adhieren a ideas de izquierda. La expresión fue pronunciada durante su intervención en la apertura del V Encuentro Regional del Foro Madrid, donde también criticó al gobierno de Salvador Allende y al estallido social de octubre de 2019.

Sus declaraciones provocaron cuestionamientos desde la oposición, cuyos representantes emplazaron al Presidente Kast a condenar las palabras del mandatario argentino. Parlamentarios oficialistas, en tanto, defendieron la participación de Milei y destacaron el encuentro como una instancia de coordinación internacional de las fuerzas de derecha.