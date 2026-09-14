La Pampilla coquimbana partió su cuenta regresiva

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Hola, ¿qué tal? La Región de Coquimbo ya comienza a oler a asado, empanadas y carbón encendido. Se acercan las Fiestas Patrias y con ellas vuelven las reuniones familiares, las fondas, las ramadas, los viajes por la región y, por supuesto, la cuenta regresiva para una nueva Pampilla de Coquimbo y de otras comunas.

Son días en que la agenda también cambia de ritmo. La política, las autoridades y las instituciones siguen funcionando, pero el ambiente dieciochero comienza a instalarse con fuerza en calles, plazas y barrios.

En esta edición de nuestro newsletter repasamos algunos de los temas que están marcando la previa del “Dieciocho” en la Región de Coquimbo, junto con otras noticias que vale la pena mirar con atención antes de entrar de lleno en los festejos.

Así que, antes de sacar la parrilla y descorchar algo para brindar, los invitamos a ponerse al día con lo que está pasando en la región.

Bienvenidos a una nueva edición de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV.

Comenzamos abordando un tema que cada año, en distintas épocas, se toma la agenda regional, como lo es el Paso de Agua Negra. En la actualidad hay apuro por abrir este paso, recibir turistas argentinos y reactivar el comercio regional. Pero detrás de la temporada estival sigue pendiente una discusión mucho mayor: si Agua Negra puede transformarse realmente en una alternativa estratégica para la integración con Argentina o continuará dependiendo de la nieve, el clima y unos pocos meses al año.

El fallecimiento del expresidente regional de bomberos, Jaime Cortinez, golpeó con fuerza a la familia bomberil de la región. En medio de ese duelo, Norman Bugueño comienza a consolidar su liderazgo al frente de Bomberos de Coquimbo, con una agenda marcada por mejorar cuarteles, modernizar las comunicaciones y fortalecer una institución que vuelve a quedar en primera línea cada vez que la región enfrenta una emergencia.

Coquimbo ya está en modo Pampilla. Con familias preparando sus espacios, comerciantes instalándose y toda una ciudad entrando en ambiente dieciochero, la fiesta más grande de Chile vive sus últimos días de preparación. Este año, además, tendrá un componente solidario y un hito inédito: por primera vez será transmitida a nivel nacional por televisión abierta.

Finalmente, les contamos cómo el pisco también mira hacia adelante. Las principales empresas y productores del sector acordaron una agenda común para modernizar la regulación, fortalecer el mercado interno y avanzar en la promoción internacional. El desafío es crecer y ganar competitividad sin perder aquello que distingue al producto: su origen, su historia y su vínculo con Atacama y Coquimbo.

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Paso de Agua Negra: ¿corredor estratégico o paso turístico de temporada?

Lo primero es despejar una confusión: el paso internacional Agua Negra no tiene una fecha oficial de apertura para la temporada 2026-2027. La aspiración del Gobierno Regional y de la Delegación Presidencial es que esté habilitado, a más tardar, durante la primera quincena de diciembre.

La incertidumbre no es administrativa, sino principalmente física. Agua Negra cerró el pasado 9 de junio, luego de permanecer abierto desde el 26 de noviembre de 2025. La temporada terminó con 73.317 cruces de personas, 12.317 vehículos y 72 buses; 38.573 de esos movimientos correspondieron a ingresos a Chile.

El cierre se adelantó por problemas de seguridad en la ruta, con rodados, desprendimientos e inestabilidad de laderas. Luego, los sistemas frontales de julio agravaron el escenario. En algunos sectores de la Ruta 41-CH se registran acumulaciones de nieve de entre seis y siete metros, aludes y tramos a los que todavía resulta difícil ingresar incluso con maquinaria.

Por eso, aunque políticamente se hable de noviembre o diciembre, técnicamente nadie puede todavía garantizar el día. El delegado presidencial Víctor Pino reconoció en distintos medios que “hoy el principal desafío está en la alta acumulación de nieve”. Sin embargo hay otra dificultad: el deshielo ayuda a retirar nieve, pero también puede reactivar quebradas, provocar erosión y generar nuevos rodados en sectores ya despejados. La apertura, además, requiere coordinación y acuerdo operacional con Argentina.

La presión para apurar los trabajos tiene explicación. El gobernador Cristóbal Juliá aseguró que se destinarán esfuerzos para que el paso esté abierto durante la primera quincena de diciembre y fijó una nueva reunión para el 30 de septiembre, cuando debería existir un diagnóstico más claro. No es una fecha menor, el 2 y 3 de diciembre La Serena recibirá al Comité de Integración Paso de Agua Negra, con autoridades y representantes privados de Chile y San Juan. Sería, por decir lo menos, una señal contradictoria organizar el principal encuentro binacional sobre integración, mientras la principal conexión terrestre entre ambos territorios permanece cerrada.

¿Pero realmente sirve Agua Negra?

Los números indican que sí, aunque hoy sirve mucho más como corredor turístico que como corredor logístico. Según antecedentes de Sernatur, un visitante argentino registra un gasto promedio de US$127 diarios y una estadía cercana a 8,6 noches.

El gobernador Juliá, en una entrevista al diario El Día, estimó que el movimiento asociado al paso representa más de US$40 millones para comercio, hotelería, gastronomía y otros servicios regionales. La siguiente frase de la autoridad regional resume la presión existente al respecto: “Cuando el paso de Agua Negra no está abierto, esa reactivación económica simplemente no llega”.

Pero una cosa es ser relevante para el verano regional y otra es convertirse en la gran alternativa a Los Libertadores. Ahí sigue estando la brecha entre el discurso y la infraestructura. Permanecen 44 kilómetros sin pavimentar entre La Laguna y el límite, cuya intervención tendría una inversión estimada por el GORE en unos US$330 millones.

Además, Agua Negra está a 4.780 metros de altura y su funcionamiento sigue dependiendo fuertemente de la nieve y de las condiciones de alta montaña. En otras palabras, hoy es una buena puerta de entrada de turistas, pero todavía no es un corredor internacional permanente capaz de absorber de manera regular comercio y carga.

Es precisamente ahí donde reaparece el viejo proyecto del Túnel de Agua Negra. El senador Matías Walker planteó que el comité de diciembre debiera servir para reactivar la EBITAN y revisar nuevamente el proyecto binacional, mientras desde CORPAN recuerdan lo ocurrido con Los Libertadores: 34 días de cierre continuo y pérdidas estimadas por el gremio en US$400 millones. Esto reafirma la postura de que Chile necesita más de una conexión robusta con Argentina.

La discusión regional, entonces, tiene dos velocidades. La urgente es abrir Agua Negra antes del verano y no perder el flujo argentino de diciembre, enero y febrero. La estratégica es dejar de conformarse con abrir y cerrar una ruta cada temporada. El Comité de Integración de diciembre puede volver a llenar titulares con el túnel y el corredor bioceánico. La verdadera señal será más concreta: que exista financiamiento, que se establezcan plazos para pavimentar lo pendiente y que haya una hoja de ruta binacional capaz de transformar a Agua Negra de promesa histórica en pieza efectiva de un corredor bioceánico.

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Bomberos de Coquimbo inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Norman Bugueño

Bomberos de la Región de Coquimbo atraviesa días de tristeza. La reciente partida de Jaime Cortinez, expresidente regional de la institución y figura de larga trayectoria en el servicio bomberil, golpeó profundamente a voluntarios y oficiales de distintas comunas.

Para el actual presidente regional, Norman Hugo Bugueño Guerrero, la pérdida tiene además una dimensión personal. Cortinez no solo fue su antecesor en el cargo, sino también un amigo y compañero de años dentro de Bomberos.

La muerte del exdirigente se produce justo cuando Bugueño comienza a consolidar una nueva etapa al frente de la organización regional. Asumió la presidencia en junio de 2026, luego de una extensa trayectoria que comenzó cuando apenas era un adolescente.

Nacido el 28 de octubre de 1981 en Chañaral, Región de Atacama, desde 1985 creció en Ovalle. Hijo de Norman, suboficial mayor de Carabineros, y Rosa, dueña de casa, realizó sus estudios escolares en la capital de Limarí y posteriormente integró el Grupo de Aspirantes a Oficiales de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo entre 2001 y 2002. Más tarde cursó estudios superiores en la Universidad Mariano Egaña y la Universidad del Mar.

Sin embargo, buena parte de su vida terminó ligada a Bomberos. En 1997 ingresó a la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ovalle y posteriormente pasó por la Cuarta Compañía. Años más tarde, el 16 de junio de 2016, se incorporó a la Primera Compañía “Hermanos Núñez Cuadra” del Cuerpo de Bomberos de La Higuera.

En esa institución fue teniente primero y desde 2020 asumió como superintendente, cargo para el cual fue reelecto durante tres períodos consecutivos. Desde allí encabezó gestiones destinadas a fortalecer la capacidad operativa, la infraestructura y el equipamiento de Bomberos en una comuna extensa, dispersa y con localidades alejadas de los principales centros urbanos.

De La Higuera a la conducción regional

Su experiencia comenzó posteriormente a proyectarse hacia la estructura regional. Antes de asumir la presidencia ya integraba el Consejo Regional de Bomberos y, a mediados de este año, llegó a encabezar la organización que reúne a los 15 Cuerpos de Bomberos de la Región de Coquimbo.

Los desafíos aparecieron prácticamente desde el comienzo. Los sistemas frontales que afectaron a la zona durante el invierno obligaron a desplegar voluntarios, carros y recursos entre distintas comunas, enfrentando inundaciones, rescates, aislamiento de localidades y múltiples requerimientos de apoyo.

La emergencia también permitió detectar debilidades que hoy forman parte de las prioridades de la nueva administración. Una de ellas es la infraestructura, reconoce: “Hay Cuerpos de Bomberos que tienen compañías que están en pésimas condiciones habitacionales”.

El objetivo es continuar levantando iniciativas que permitan reacondicionar los cuarteles existentes y construir nuevas dependencias allí donde las condiciones actuales ya no resulten suficientes. “Uno de los desafíos que nos hemos impuesto es mejorar la casa de los Bomberos”, resume.

La lección que dejó el temporal

El invierno también dejó en evidencia otro problema: las comunicaciones. Durante los momentos más complejos de los sistemas frontales, diversos cuarteles enfrentaron dificultades para mantenerse conectados, situación especialmente delicada cuando las emergencias afectan simultáneamente distintos puntos de la región.

“La emergencia nos demostró que en comunicaciones tenemos que ponernos al día, tenemos que ir a la vanguardia. Quedamos con la mayoría de los cuarteles incomunicados”, señala el presidente regional.

Por ello, uno de los proyectos que Bugueño pretende impulsar durante su gestión es la incorporación del sistema P25, tecnología de radiocomunicación utilizada por instituciones de emergencia y seguridad que permitiría contar con una red más robusta y mejorar la coordinación entre los cuerpos bomberiles.

En una región con grandes distancias entre el Choapa, Limarí y Elqui, contar con comunicaciones capaces de mantenerse operativas durante catástrofes puede transformarse en un elemento clave para la respuesta ante futuras emergencias.

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Se viene la Pampilla coquimbana: la fiesta más grande de Chile entra en su cuenta regresiva

Todo listo y dispuesto. Coquimbo comienza a vivir los últimos días antes de que se enciendan nuevamente las luces de La Pampilla, una de las celebraciones más tradicionales de Fiestas Patrias y considerada la fiesta popular más grande de Chile. El recinto toma forma, comerciantes y familias preparan sus espacios y la ciudad se alista para recibir a miles de visitantes durante varias jornadas de celebración.

Este 2026, además, La Pampilla tendrá características especiales. Después de un invierno particularmente complejo para la comuna y la región, la tradicional celebración buscará combinar fiesta, reactivación económica y solidaridad con las familias afectadas por los sistemas frontales.

Pero probablemente el gran hito de esta versión será otro: por primera vez La Pampilla de Coquimbo será transmitida por televisión abierta para todo Chile. Mega llevará las jornadas centrales del 18, 19 y 20 de septiembre a sus distintas plataformas, transformando una celebración históricamente regional en un espectáculo con alcance nacional.

La transmisión permitirá mostrar no solo el escenario y los artistas, sino también una tradición profundamente arraigada en Coquimbo: familias que llegan durante días a instalarse en el recinto, cocinerías, fondas, comercio y una explanada que cada septiembre se convierte prácticamente en una pequeña ciudad.

Una fiesta que también busca levantar Coquimbo

La versión de este año tendrá además un marcado sello solidario. La organización ha planteado que parte del espíritu de La Pampilla estará destinado a apoyar el proceso de recuperación de quienes resultaron afectados por los temporales.

Ese componente explica también el carácter particular de la celebración. La fiesta estuvo inicialmente en duda precisamente porque el municipio había decidido concentrar recursos en la reconstrucción. Sin embargo, con el paso de las semanas comenzó a imponerse otro argumento: La Pampilla también representa trabajo e ingresos para cientos de comerciantes, emprendedores, transportistas, trabajadores gastronómicos y el turismo.

Así, la decisión final que se tomó fue realizarla con una estructura distinta, buscando compatibilizar la emergencia con la necesidad de reactivar una economía comunal que también recibió el golpe del invierno.

Coquimbo se prepara

Durante los últimos días, los preparativos se han intensificado. Seguridad, tránsito, fiscalización sanitaria, transporte público y atención de emergencias forman parte de una coordinación que deberá responder a una de las mayores concentraciones de público que se producen anualmente en la Región de Coquimbo.

En paralelo, las tradicionales familias pampilleras comenzaron a recuperar sus espacios, mientras los comerciantes avanzan en la instalación de puestos, cocinerías y ramadas.

La parrilla musical tendrá artistas nacionales, humor y agrupaciones regionales, con nombres especialmente ligados a la identidad coquimbana, como Los Viking’s 5, que serán parte de una de las jornadas principales.

La Pampilla tiene una característica difícil de replicar en otras celebraciones de Fiestas Patrias: no se limita a una fonda o a un espectáculo musical. Durante varios días, miles de personas literalmente se trasladan hasta el recinto, instalan carpas y transforman el lugar en un espacio de convivencia que forma parte de la historia de generaciones de coquimbanos.

Por eso, mientras comienzan a levantarse las últimas estructuras y aumenta el movimiento en el recinto, Coquimbo entra oficialmente en modo Pampilla. La cuenta regresiva comenzó. La Pampilla está lista y Coquimbo también.

Un mensaje de la U.Central

UNIVERSIDAD CENTRAL SEDE REGIÓN DE COQUIMBO RECIBE A LA MESA DEL GOBIERNO REGIONAL E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN

En una instancia dirigida por la Presidenta de la Mesa y de la Comisión de Educación y Cultura del Gobierno Regional, Valeria Chacana, los consejeros y consejeras del GORE, junto a representantes de distintas instituciones de educación superior, entre ellos, el Director de Vinculación con el Medio de la U.Central, Roni Pérez Pizarro, se reunieron a revisar la formulación estratégica y al funcionamiento de la Mesa para los próximos años, con el fin de fortalecer su articulación y proyectar nuevas líneas de trabajo conjunto.

Entre los temas abordados se encuentran las capacidades institucionales para apoyar a las comunas afectadas por las lluvias en la zona, la proyección de la subcomisión de Educación Superior vinculada al Paso de Agua Negra, y la coordinación entre el GORE y las instituciones de educación superior, fortaleciendo una agenda de trabajo colaborativo orientada a responder a las necesidades del territorio y contribuir al desarrollo de la Región de Coquimbo.

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Industria pisquera define agenda para modernizar regulación y fortalecer comercialización

Representantes de las principales empresas, cooperativas y productores del sector pisquero se reunieron este 10 de septiembre en La Serena para definir una agenda común enfocada en tres prioridades: actualizar la normativa que regula la actividad, fortalecer la comercialización en Chile y profundizar la promoción internacional del pisco chileno.

La reunión de socios de Pisco Chile A.G. congregó a actores de distintos tamaños y perfiles productivos, entre ellos CAPEL, Compañía Pisquera de Chile, Mulet, ABA, Waqar, Fundo Los Nichos, ProValle y Cooperativa Control Pisquero, entre otros.

Uno de los principales temas fue la revisión del Artículo 521, considerado relevante para la producción y la Denominación de Origen. El objetivo es avanzar hacia una regulación acorde a la realidad actual de la industria, pero manteniendo los estándares de calidad y la protección del origen del producto.

El presidente de Pisco Chile A.G., Francisco Munizaga, destacó la importancia de contar con una mirada compartida para enfrentar los desafíos de la actividad.

“La industria del pisco tiene el desafío de proyectarse hacia el futuro sin perder aquello que la hace única: su origen, su calidad y el vínculo histórico con nuestros territorios. Como gremio estamos construyendo una agenda común que represente la diversidad de nuestros productores y genere condiciones para que el pisco chileno siga creciendo, innovando y ocupando el lugar que merece en Chile y el mundo”, afirmó.

De cara al último trimestre de 2026, el gremio concentrará su trabajo en tres focos: actualización regulatoria, fortalecimiento del mercado interno e internacionalización, con el objetivo de aumentar la competitividad del sector y proyectar una industria estrechamente vinculada a la identidad productiva de Atacama y Coquimbo.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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