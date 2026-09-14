Kast hace balance de sus primeros seis meses y atribuye caída en las encuestas al “bencinazo”

A seis meses de asumir la Presidencia, José Antonio Kast realizó un balance de sus primeros 184 días en La Moneda, defendió los resultados de su administración en seguridad y atribuyó al denominado “bencinazo” uno de los principales golpes que ha recibido su Gobierno en la evaluación ciudadana.

Al momento de identificar los avances de su administración, el Mandatario sostuvo que estos “se ven claramente en temas de seguridad” y destacó especialmente la evolución de los homicidios.

“Hemos bajado en temas de homicidio a niveles prepandemia, cosa bastante clara”, afirmó Kast en conversación con radio Agricultura.

El Presidente también incluyó dentro de su balance las iniciativas impulsadas para las policías. En particular, destacó el proyecto destinado a Carabineros y adelantó que posteriormente el Ejecutivo avanzará con medidas para la Policía de Investigaciones y Gendarmería.

“Las señales que hemos dado al proyecto de ley para mejoramiento de Carabineros, es un proyecto de ley inédito y muy esperado por Carabineros, ahora vendrá el tema de la PDI, el tema de Gendarmería”, sostuvo.

Kast también abordó un escenario menos favorable para La Moneda: la caída que ha experimentado su respaldo durante los primeros seis meses de mandato.

Al analizar las razones del deterioro en las encuestas, el jefe de Estado identificó un punto de inflexión: el alza en el precio de los combustibles, episodio que denominó el “bencinazo”. “El golpe inicial fue el tema de los combustibles, el bencinazo”, afirmó.

Según explicó, frente a ese escenario el Gobierno enfrentaba la alternativa de recurrir a mayor endeudamiento para contener el impacto, opción que finalmente descartó.

El Mandatario defendió esa decisión apelando a las otras necesidades fiscales que posteriormente ha debido enfrentar su administración.

El “bencinazo”, dijo, “daba la alternativa, como algunos señalaban, de endeudar al país, pero endeudando al país, bueno, ¿cómo habríamos enfrentado el tema de las catástrofes? ¿Cómo enfrentaríamos ahora el tema de la vivienda que estamos enfrentando para recuperar la condición de propietario de los chilenos?”.

Kast sostuvo que su administración decidió asumir el costo político de esa determinación antes que comprometer mayores recursos fiscales.

“Nosotros optamos por la responsabilidad, y siempre he señalado que hay que hablar con la verdad, y la verdad duele, y la verdad se ve reflejada muchas veces en las encuestas”, afirmó.

Pese a reconocer el impacto en las mediciones de opinión pública, el Presidente aseguró que considera transitorio el deterioro de su respaldo. “Para nosotros o para mí esto es algo que va a pasar”, señaló.

Kast contrapuso además los resultados de las encuestas con la percepción que, aseguró, ha recogido durante sus recorridos por el país.

“Al menos, lo que yo puedo apreciar en las giras que he tenido, es que hay esperanza en las personas”, concluyó.