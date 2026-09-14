Cerna rechaza que detectives en prisión preventiva por secuestro estén en cuarteles de la PDI

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, reiteró su rechazo a que los funcionarios de la institución imputados por secuestro pasen su prisión preventiva en cuarteles de la policía civil.

Siete personas, entre ellos tres detectives de la PDI, fueron detenidos entre el viernes y domingo por estar vinculados a una red de secuestros en la región Metropolitana. Entre los civiles, destacó el arresto del exfiscal Vinko Fodich y el primo del excandidato presidencial Franco Parisi, Luis Moraga Parisi.

Los funcionarios detenidos fueron el inspector Rodrigo Navarrete, el subcomisario Pablo Gajardo y el agente Sebastián Gajardo. Para los policías, se determinó la prisión preventiva en cuarteles de su repartición, lo que rechazó enérgicamente el director de la PDI, Eduardo Cerna.

“Hechos como los descritos no los vamos a tolerar”, señaló. “La Ley Orgánica de la PDI establece (en el) artículo 23, que aquellos funcionarios vinculados a alguna instancia procesal, a consecuencia del ejercicio de sus funciones, pueden cumplir las medidas judiciales en cuarteles PDI, pero cuando esto ocurre por hechos no vinculados al servicio, es el director el que debe pedir que se cumplan en los cuarteles. Yo no estoy pidiendo eso. Yo estoy pidiendo que no estén en un cuartel”, dijo.

“No quiero que estén en un cuartel. Pero debo respetar las órdenes judiciales y se acatan. El magistrado dijo lo contrario”, indicó Cerna, recalcando que hará caso a las instrucciones del Poder Judicial.

Las formalizaciones se extenderán durante la jornada de este martes. El Ministerio Público ha imputado una serie de delitos, como la asociación ilícita, el secuestro extorsivo, extorsión y tenencia ilegal de armas, y se investigará durante 150 días.