Versiones cruzadas dominan debate sobre agua contaminada con fecas en La Serena

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¡Hola a todos y todas! Llegamos al cierre de septiembre y, como cada semana, en Aquí Coquimbo repasamos algunas de las noticias, movimientos y temas que están marcando la agenda regional.

Un mes intenso, con mucha actividad política, social y económica, y con varias historias que todavía seguirán dando que hablar durante las próximas semanas.

Gracias, como siempre, por acompañarnos, leernos y ser parte de esta comunidad informada sobre lo que ocurre en la Región de Coquimbo.

Vamos con las noticias.

Partimos contándoles que las aguas no están tranquilas en el Gobierno Regional. Aunque todavía falta bastante para la próxima elección regional, en algunos sectores del oficialismo ya comenzaron a aparecer conversaciones sobre cómo enfrentar la disputa por la Gobernación de Coquimbo. La idea de una eventual primaria empieza a circular entre dirigentes y autoridades, en medio de tensiones políticas y movimientos que podrían reordenar anticipadamente el escenario regional.

La seguridad dejó hace tiempo de ser una preocupación exclusiva de las policías y hoy los municipios tienen un rol cada vez más visible en prevención, patrullajes y recuperación de espacios públicos. En ese nuevo escenario, Gonzalo Arceu analiza los desafíos que enfrentan las comunas y los cambios que abre la nueva normativa para fortalecer la seguridad municipal.

Caletas, paisajes, historia, gastronomía y comunidades que comparten mucho más que una frontera administrativa. Una iniciativa busca conectar Freirina y La Higuera a través de una nueva ruta turística y patrimonial que pone en valor uno de los tramos costeros más atractivos y todavía poco explorados del Norte Chico.

Lo que comenzó como una alerta por la calidad del agua terminó transformándose en una controversia entre autoridades y la empresa sanitaria. Resultados, declaraciones contradictorias y cuestionamientos sobre cómo se manejó la información, terminaron instalando el tema en la agenda pública y abriendo además un nuevo frente ante Contraloría.

Finalmente, abordamos que después de años marcados por la sequía, el panorama hídrico de la Región de Coquimbo comienza a mostrar señales positivas. Los embalses han recuperado importantes volúmenes de agua y la abundante nieve acumulada en la cordillera alimenta las expectativas de nuevos aportes durante el deshielo. Un escenario favorable.

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¿Se mueve el tablero oficialista? Sondean una primaria para la próxima elección de gobernador en Coquimbo

En Salamanca, el nombre de Cristóbal Juliá y su equipo de confianza no generan demasiado entusiasmo entre el alcalde Carlos Lillo (independiente de derecha) y parte de su círculo político más cercano. La relación entre ambas autoridades viene acumulando diferencias y, según fuentes ligadas al jefe comunal, ese desgaste es considerable.

Ante esto, desde la Provincia del Choapa surgió una idea que hasta hace poco se comentaba solo en privado: que el oficialismo evalúe realizar primarias para la próxima elección de gobernador regional y que Juliá tenga competencia dentro de su propio sector.

Fuentes consultadas por este newsletter sostienen que Lillo ha planteado la necesidad de levantar una alternativa frente a una eventual repostulación del actual gobernador, quien llegó al cargo como independiente respaldado por Chile Vamos y fue la carta de Evópoli en la primaria regional de 2024.

Desde el entorno de Lillo señalan que la idea ya habría sido socializada informalmente con otras figuras de la derecha regional, entre ellas el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, y el diputado UDI, Marco Antonio Sulantay. Por ahora, eso sí, no existe un acuerdo formal ni una candidatura alternativa definida.

Detrás del movimiento hay también una relación política deteriorada. En el entorno de Lillo cuestionan el estilo de conducción de Juliá y algunos llegan a describirlo, en privado, como un actuar de “patrón de fundo”.

Las diferencias entre ambos ya habían quedado expuestas públicamente en agosto, cuando consejeros regionales reprocharon al alcalde de Salamanca su ausencia en instancias del CORE y Juliá se sumó a las críticas, calificando de “impresentable” que el jefe comunal no asistiera a las comisiones a las que era convocado.

El episodio más reciente, según fuentes vinculadas al municipio de Salamanca, se produjo a propósito de un proyecto de camionetas financiadas por el Gobierno Regional tras el sistema frontal. Mientras otras comunas recibirían dos vehículos, Salamanca habría quedado considerada solo con uno. La decisión causó molestia en el municipio y habría derivado en la presentación de antecedentes ante Contraloría.

En esas conversaciones aparecen por ahora dos nombres. El primero es el del alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, quien termina su actual período municipal y tiene una trayectoria electoral vinculada a Renovación Nacional. El segundo, mencionado más tímidamente, es Roberto Vega, quien ya fue carta de RN a gobernador regional en el proceso electoral de 2024 y hoy ocupa el cargo de director regional de SERCOTEC.

Desde los círculos cercanos a ambos niegan esa posibilidad. En el caso de Ahumada, él termina sus tres períodos como alcalde y una parte de la derecha ve con buenos ojos su nombre.

“A Ahumada todavía no se lo proponen formalmente, pero es una carta relevante si logramos reunir la fuerza suficiente para una primaria”, sostiene una fuente del Gobierno de Kast en la región.

Por ahora se trata de conversaciones iniciales, no de candidaturas proclamadas. Tampoco existe un acuerdo formal entre los partidos respecto de realizar primarias.

Otro nombre podría ser el CORE republicano Francisco Corral, pero no cuenta con el apoyo de su partido. De igual forma, existe la posibilidad de que Corral pueda renunciar al Partido Republicano y llegar directo a la papeleta en una próxima elección.

Según fuentes consultadas, Juliá tiene previsto reunirse esta semana con presidentes regionales de colectividades oficialistas, una instancia que servirá para abordar la coordinación política y medir los respaldos con los que cuenta actualmente.

Los negros últimos días de Juliá

No han sido buenas las últimas semanas para el gobernador. Uno de sus flancos ha sido la ejecución presupuestaria. Al cierre de julio, el Gobierno Regional había ejecutado un 32,7% de sus recursos de inversión, frente al 39,2% promedio nacional, ubicándose en el puesto 12 entre las 16 regiones. El dato, eso sí, muestra una mejora respecto de igual período de 2024 y 2025, cuando la ejecución era de 21,3% y 20,8%, respectivamente.

Otro frente se abrió en el Consejo Regional. El consejero republicano Francisco Corral cuestionó en agosto la fórmula diseñada para financiar los más de $18.000 millones comprometidos para la reconstrucción, y ahí se generó una disputa interna compleja entre ambos personeros que persiste hasta el día de hoy.

A ello se sumó el episodio con Radio Guayacán. El medio publicó el 21 de septiembre un comunicado en el que sostuvo que, durante una actividad de Fiestas Patrias, Juliá manifestó que no entregaría entrevistas a esa radio. Guayacán calificó la decisión como una restricción a su trabajo periodístico y mantuvo públicamente abierta la invitación a entrevistar al gobernador.

Fuentes cercanas al gobernador señalan que la molestia de Juliá radicaría en que el medio de comunicación habría dado mucha tribuna a cores de oposición, en especial, a su “opositor” número 1, Francisco Corral.

Los viajes oficiales también han quedado bajo observación en el debate público regional. Los registros bajo la Ley del Lobby consignan que Juliá, a julio de 2026, superó el gasto de todos los viáticos de 2025.

Aquí Coquimbo se contactó con la Unidad de Comunicaciones del gobernador regional para conocer su visión sobre el escenario político que enfrenta. En concreto, se le consultó si considera que atraviesa el momento políticamente más complejo desde que asumió el cargo y a qué atribuye la acumulación de conflictos y cuestionamientos durante las últimas semanas.

“Desde el Gobierno Regional no compartimos la interpretación de que exista una crisis de gestión. Los datos muestran avances concretos: a julio de 2026 la ejecución presupuestaria alcanzó un 32,7%, frente al 20,8% registrado a igual fecha de 2025, mientras se mantiene una cartera activa de inversiones y proyectos en las 15 comunas de la región“.

“Respecto de los demás cuestionamientos, el Gobierno Regional ha actuado dentro del marco institucional y con sus antecedentes disponibles públicamente. Las diferencias propias del ejercicio de una función pública no alteran nuestra responsabilidad ni nuestra agenda“.

“Nuestro foco está en ejecutar el presupuesto, sacar adelante proyectos, defender los recursos regionales y responder con gestión y resultados. Esa seguirá siendo nuestra prioridad“, explicaron.

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Gonzalo Arceu y el nuevo escenario de la seguridad municipal

¿Qué hace una persona cuando es víctima de un delito? ¿Llama únicamente a Carabineros o también recurre a Seguridad Ciudadana de su municipio? Con esa pregunta, Gonzalo Arceu Benavente abre una reflexión sobre un fenómeno que durante los últimos años ha ido adquiriendo cada vez mayor presencia en las comunas: el papel de los municipios en materia de prevención y seguridad.

Arceu conoce el tema desde la práctica. Fue director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Serena entre 2017 y 2025, es licenciado en Ciencias Militares, cuenta con un diplomado en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y durante 2026 participó a nivel regional en el proceso de elaboración del reglamento asociado a la nueva Ley de Seguridad Municipal.

Su análisis coincide con un cambio relevante ocurrido este año. La Ley N°21.802, publicada en febrero y vigente desde el 12 de agosto de 2026, estableció formalmente el carácter preventivo y coadyuvante de la seguridad municipal. La normativa regula patrullajes, actuaciones en flagrancia, televigilancia, capacitación y protección de los inspectores, pero mantiene claramente diferenciadas las atribuciones exclusivas de las policías.

Para Arceu, la nueva legislación viene a ordenar y reconocer una función que los municipios ya venían desarrollando desde hace años.

En su análisis recuerda que las direcciones de Seguridad Ciudadana han trabajado, tanto en prevención como en fiscalización y colaboración con Carabineros, adaptando sus estrategias a las características de cada comuna y a sus respectivos planes comunales de seguridad pública.

Ese trabajo, sostiene, se ha traducido en medidas que hoy forman parte habitual del paisaje de muchas ciudades: recuperación de espacios públicos, cámaras de televigilancia, centrales de monitoreo, vehículos y motocicletas para patrullajes preventivos, drones, números de emergencia y acciones de prevención en establecimientos educacionales.

“Se ha mejorado significativamente la presencia en los barrios”, plantea Arceu, quien considera que estos equipos se han convertido en un apoyo inmediato para vecinos que enfrentan situaciones delictuales o de inseguridad.

Uno de los puntos que Arceu considera centrales es la profesionalización de quienes desempeñan estas labores.

Durante años, señala, gran parte de los funcionarios municipales de seguridad debieron capacitarse progresivamente pese a no provenir necesariamente de instituciones policiales o de las Fuerzas Armadas. A su juicio, la nueva legislación abre una oportunidad para elevar los estándares de preparación y definir con mayor claridad sus competencias.

La ley precisamente contempla capacitación certificada y establece un estatuto específico para los inspectores municipales. Además, incorpora mayores herramientas de protección y agrava penalmente las agresiones cometidas contra estos funcionarios cuando se encuentran ejerciendo sus labores.

Pero para el exdirector de Seguridad Ciudadana serenense, aquello también supone una responsabilidad para los propios municipios, que es invertir en capacitación, equipamiento y elementos de protección personal.

“Hay mucho compromiso detrás de un funcionario municipal de seguridad”, afirma, recordando que algunos trabajadores han terminado siendo víctimas de la misma delincuencia que buscan prevenir, exponiendo incluso su integridad física durante los procedimientos.

Arceu pone además sobre la mesa un elemento menos operativo, pero igualmente importante: la confianza ciudadana.

En su opinión, los equipos municipales han logrado construir una imagen de cercanía y disciplina que debe ser protegida ahora que cuentan con un marco jurídico más robusto. En su columna sostiene que se trata de funcionarios “confiables, comprometidos” y llama a “cuidarla, respetarla y apoyarla”, en referencia a la seguridad municipal.

La nueva etapa, sin embargo, no convierte a los municipios en una policía paralela. La legislación establece que su función debe desarrollarse coordinadamente con Carabineros, el Ministerio Público y otros organismos, manteniendo un rol preventivo y colaborativo dentro de competencias expresamente reguladas.

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De Freirina a La Higuera: una nueva ruta para descubrir el patrimonio costero del Norte Chico

Una nueva ruta busca poner en valor uno de los territorios más ricos y diversos del Norte Chico. En Los Choros, comuna de La Higuera, fue presentado oficialmente el Circuito Patrimonial Costero Freirina-La Higuera, un recorrido de aproximadamente 410 kilómetros que conecta las regiones de Atacama y Coquimbo a través de paisajes costeros e interiores, comunidades, actividades productivas y patrimonio natural y cultural.

La iniciativa viene trabajándose desde hace más de dos años y reúne a comunidades locales, organizaciones territoriales y los municipios de Freirina y La Higuera. El desafío es que el circuito no quede solamente como una ruta de atractivos, sino que permita generar nuevas oportunidades para emprendedores, restaurantes, servicios turísticos y productores de ambas comunas.

El recorrido considera 11 hitos y otros 11 sitios de interés, extendiéndose desde Los Bronces hasta Caleta Los Hornos. Entre los puntos incluidos aparecen Punta Alcalde, Caleta Peña Blanca, las Chimeneas de Labrar, Caleta El Sarco, La Reina, Caleta Los Burros Sur, Llano de Choros, El Tofo y Yerba Buena.

Uno de los elementos diferenciadores del circuito es que la propuesta no se concentra únicamente en el paisaje costero. La ruta busca mostrar también cómo se ha vivido históricamente en este territorio.

La cultura de los pueblos chango y diaguita aparece junto a actividades que todavía forman parte de la economía y la identidad local: pesca artesanal, recolección de algas, criancería caprina, veranadas, arreo de burros, olivicultura, pirquinería y artesanía, además de actividades turísticas como trekking, buceo, avistamiento de fauna y gastronomía.

Todo ello convive con algunos de los principales atributos naturales de esta zona del país, entre ellos el desierto florido y la posibilidad de observar especies como ballenas, chungungos, pingüinos de Humboldt, loros tricahue, guanacos y zorros chilla.

“Es un circuito que releva no solo la biodiversidad y las áreas protegidas, sino también los oficios vigentes y ancestrales, la historia, la cultura y el rol de la mujer”, explicó Katerina Varas, coordinadora del sitio piloto norte del proyecto GEF-FAO Gobernanza Marino Costera.

La propuesta tiene además un componente económico. Para las comunidades involucradas, el objetivo es que quienes lleguen a recorrer la zona no se concentren únicamente en uno o dos atractivos conocidos, sino que puedan desplazarse por distintas localidades y consumir servicios locales.

Jessica Osorio, presidenta de la Agrupación Yerba Buena y de la Corporación de Desarrollo Justo del Archipiélago de Humboldt, destacó precisamente ese componente comunitario. “Este circuito fue un trabajo que se hizo con la comunidad, lo que le da mucho más valor. Nos invita a conocernos entre localidades para luego invitar a quienes nos visitan a recorrer los emprendimientos y restaurantes”, señaló.

Desde Corfo Coquimbo también apuntaron al potencial económico de la iniciativa. Su director regional, Juan Pablo Arriagada, sostuvo que la ruta puede contribuir a consolidar oportunidades de negocio para residentes vinculados especialmente al turismo y la producción de alimentos.

Otro de los elementos que pretende visibilizar el circuito es la presencia de las mujeres en la economía y la cultura de este territorio. Algueras, artesanas, crianceras, pirquineras, tejedoras y guías turísticas forman parte del relato que se busca incorporar a la experiencia.

El proyecto se desarrolló en el marco de GEF Gobernanza Marino Costera, implementado por FAO y ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente, Subpesca y Sernapesca, con participación de instituciones públicas y organizaciones locales.

Con el lanzamiento se presentó también un mapa desplegable que permitirá identificar los distintos puntos de la ruta y orientar a quienes quieran recorrerla.

Un mensaje de la U.Central

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL ASESORAN A 22 INICIATIVAS EN FERIA DE EMPRENDIMIENTO PTI LA HIGUERA

El jueves 24 de septiembre, estudiantes de Administración Pública e Ingeniería Comercial de la Universidad Central Sede Región de Coquimbo participaron en la primera Feria de Emprendimiento del Programa Territorial Integrado (PTI) La Higuera de CORFO, instancia que reunió a actores del ecosistema local en la casa de estudios.

Bajo la metodología de Aprendizaje + Servicio (A+S), los estudiantes acompañados por sus docentes, realizaron diagnósticos y entregaron orientaciones de gestión a 22 emprendedores cuyos proyectos se encuentran en Fase O, aplicando sus conocimientos en un contexto real. Esto les permitió vincular su formación académica con las necesidades del territorio y aportar al fortalecimiento de iniciativas locales.

Esta instancia contó con la participación de la alcaldesa de La Higuera y el vicerrector de la Universidad Central, reafirmando el compromiso institucional con la vinculación con el medio, la formación integral y el desarrollo.

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E. coli, versiones cruzadas y Contraloría: la polémica por el agua que marcó la semana en La Serena

Una de las polémicas que marcó la semana pasada en La Serena tuvo su origen en una serie de análisis de agua potable que detectaron presencia de Escherichia coli (E. coli) en distintos puntos de la comuna. Los antecedentes desataron cuestionamientos a la Seremi de Salud, una defensa pública de Aguas del Valle y terminaron con el diputado Bernardo Salinas y la concejala Rayén Pojomovsky recurriendo a Contraloría para que se revise cómo actuaron las instituciones frente a los resultados.

La historia se remonta a fines de julio, en los días posteriores al sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo. Una muestra tomada el 27 de julio en un lavamanos del stripcenter Cuatro Esquinas arrojó presencia de E. coli.

Semanas después, cuando el antecedente se hizo público, comenzó la controversia: ¿se informó oportunamente a la población?, ¿qué medidas tomó la autoridad sanitaria? y, sobre todo, ¿el problema estaba en la red de Aguas del Valle o en las instalaciones interiores donde fueron obtenidas las muestras?

A ese primer resultado se agregaron nuevos antecedentes. Un informe del Laboratorio de Salud Pública Ambiental de la Seremi de Salud dio cuenta de que el 3 de agosto se tomaron otras dos muestras que también dieron presencia de E. coli. Una correspondió nuevamente a un lavamanos del trsipcenter Cuatro Esquinas, donde además se detectaron 130 NMP/100 ml de coliformes totales; la segunda fue tomada desde el lavaplatos de una vivienda particular de La Serena y registró 46 NMP/100 ml. En ambos casos, el parámetro exigido era la ausencia de E. coli.

Es decir, los documentos conocidos durante la semana dieron cuenta de al menos tres muestras con presencia de E. coli entre fines de julio y comienzos de agosto. Pero ahí aparece la primera gran diferencia entre las partes: que una muestra resulte contaminada no significa necesariamente que el problema se origine en la red pública.

Aguas del Valle ha insistido precisamente en ese punto. La sanitaria sostiene que las muestras cuestionadas fueron tomadas al interior de propiedades y que factores como estanques, cañerías interiores o condiciones de mantención, también pueden alterar la calidad del agua. Su posición es que los controles realizados sobre su sistema de distribución han cumplido la normativa.

La Seremi de Salud, en tanto, explicó que, después de los dos resultados no conformes del 3 de agosto, informó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y efectuó nuevos controles. Según la autoridad, las contramuestras realizadas posteriormente estuvieron dentro de norma y tampoco se observó un aumento de enfermedades gastrointestinales asociado al episodio.

Pero la polémica terminó desplazándose desde la calidad actual del agua hacia otra pregunta: ¿qué hicieron las autoridades cuando conocieron los primeros resultados?

Salinas y Pojomovsky cuestionaron los tiempos de reacción, los procedimientos sanitarios iniciados y que la existencia de las muestras no hubiese sido informada públicamente en ese momento.

Por eso ambos llevaron los antecedentes hasta Contraloría. Lo que buscan es que el organismo reconstruya la secuencia completa: cuándo se conoció cada resultado, quién fue informado, qué fiscalizaciones se realizaron, cuántos sumarios correspondían y si existía o no la obligación de advertir preventivamente a la comunidad.

Así, una discusión que comenzó con resultados de laboratorio, terminó transformándose en una controversia sobre fiscalización, transparencia y responsabilidades institucionales. El origen de la contaminación sigue siendo parte del debate técnico; la forma en que reaccionaron las instituciones, en cambio, quedó ahora bajo revisión.

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Embalses en franca recuperación y una cordillera cargada de nieve

La Región de Coquimbo comienza la primavera con un escenario hídrico que hace apenas algunos meses parecía difícil de imaginar. Los embalses ya muestran una importante recuperación, producto de las lluvias del invierno, pero una parte considerable del agua de 2026 todavía permanece almacenada en forma de nieve en la cordillera.

Uno de los casos más significativos es La Paloma, el mayor embalse de la región. Al 25 de septiembre almacenaba del orden de 430 millones de metros cúbicos y recibía un afluente superior a los 64 metros cúbicos por segundo, situándose en torno al 57% de su capacidad.

El panorama es incluso más holgado en otros puntos. Al 21 de septiembre, Recoleta y Cogotí se encontraban al 100%, mientras que la provincia del Choapa también registraba sus embalses al máximo de su capacidad. En conjunto, los reservorios regionales superaban los 840 millones de metros cúbicos almacenados.

La particularidad de este escenario es que los embalses han logrado recuperar buena parte de sus reservas antes de recibir el grueso del aporte nival de primavera y comienzos del verano.

CEAZA estimó durante septiembre que la superficie cubierta de nieve en agosto había superado los 10 mil kilómetros cuadrados, aproximadamente el doble de la mediana histórica para ese mes entre 2002 y 2025. Además, sus especialistas calculaban alrededor de 350 milímetros de agua equivalente en nieve en las cordilleras de Elqui y Limarí, aunque advierten que se trata de una estimación con incertidumbre debido a la limitada cantidad de estaciones de monitoreo.

Las primeras consecuencias ya comienzan a observarse en el Valle del Elqui. En sectores altos de Vicuña y Paihuano se han registrado aumentos importantes de caudal y activación de quebradas, obligando a los municipios a realizar despejes y monitoreo preventivo.

En la quebrada Uchumi y en El Calvario, en Chapilca, se han debido efectuar trabajos con maquinaria, mientras en Paihuano existe vigilancia especial sobre Cochiguaz, río Claro y otros cauces.

El director del laboratorio PROMMRA de la Universidad de La Serena, Pablo Álvarez, explicó que el deshielo del Elqui comenzó alrededor del 23 de agosto. En el estero Derecho, en Alcohuaz, el caudal aumentó desde 1,2 a cerca de 6 metros cúbicos por segundo, mientras que en la estación Elqui, en Algarrobal, pasó de 9,7 a aproximadamente 44 metros cúbicos por segundo.

Y todavía queda nieve a mayor altura. Según Álvarez, las crecidas actuales no representan necesariamente el máximo de la temporada, porque aún deben entrar con mayor fuerza las zonas en proceso de derretimiento, ubicadas entre 3.000 y 3.500 metros, precisamente una de las franjas que realiza mayores aportes a las cuencas.

Elqui podría acercarse al llenado

En Elqui, el escenario es distinto al Limarí: sus embalses todavía mantienen espacio disponible. Al 22 de septiembre, Puclaro almacenaba 83,7 millones de metros cúbicos, un 41,8% de su capacidad, y La Laguna, 11,4 millones, equivalente al 29,6%.

Pero justamente ahí está una de las principales expectativas para los próximos meses. Las modelaciones de PROMMRA analizadas por la Junta de Vigilancia del Río Elqui proyectan que, manteniendo un desmarque de 35%, Puclaro y La Laguna podrían terminar la temporada 2026-2027 completando su capacidad conjunta. Los mayores aportes se esperan principalmente entre noviembre y enero.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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