Se diluyen expectativas por abrir Paso de Agua Negra antes de fin de año

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¡Hola, Región de Coquimbo! Damos la bienvenida a octubre y dejamos atrás un septiembre marcado, como cada año, por las Fiestas Patrias, las pampillas y una agenda regional que no dio demasiadas treguas. Con el calendario entrando en su último trimestre, también comienzan a tomar fuerza varias discusiones que serán importantes para cerrar 2026 y proyectar lo que viene.

En esta nueva edición de Aquí Coquimbo ponemos la atención en algunos de esos temas: conflictos internos que adquieren un componente político, señales de alerta en materia presupuestaria, la siempre compleja conectividad con Argentina a través de Agua Negra y nuevas apuestas para diversificar la oferta turística de la región.

Como siempre, la invitación es a mirar un poco más allá del titular, entender los antecedentes y seguir de cerca las decisiones que pueden marcar la agenda regional durante las próximas semanas.

Partimos en Vicuña. Una disputa que se inició por solicitudes de ingreso al gremio terminó escalando a tribunales y abrió un flanco político al interior del municipio de Vicuña. Cerca de 40 funcionarios estarían involucrados y 18 recurrieron a la Corte de Apelaciones, mientras uno de los antecedentes más sensibles apunta a una eventual discriminación vinculada al cambio de administración comunal.

Cerca de 40 funcionarios estarían involucrados y 18 recurrieron a la Corte de Apelaciones, mientras uno de los antecedentes más sensibles apunta a una eventual discriminación vinculada al cambio de administración comunal. El Gobierno Regional de Coquimbo enfrentará 2027 con una billetera más ajustada y con una presión adicional sobre su capacidad de gasto . La ejecución presupuestaria del próximo año no será solo un indicador de gestión: alcanzar al menos un 50% a julio aparece como una condición relevante para competir por recursos adicionales y recuperar parte de la merma inicial.

. La ejecución presupuestaria del próximo año no será solo un indicador de gestión: alcanzar al menos un 50% a julio aparece como una condición relevante para competir por recursos adicionales y recuperar parte de la merma inicial. Las expectativas de abrir Agua Negra antes del verano se fueron diluyendo y el paso recién apunta a quedar operativo en enero. El retraso vuelve a instalar una discusión conocida en la región: cuánto puede sostenerse una estrategia de integración con San Juan cuando la principal conexión terrestre sigue dependiendo cada temporada de trabajos de despeje y de las condiciones de alta cordillera.

cuando la principal conexión terrestre sigue dependiendo cada temporada de trabajos de despeje y de las condiciones de alta cordillera. Finalmente abordamos el turismo de Limarí y Choapa. Más allá de los circuitos tradicionales de Elqui y la costa, el sur de la Región de Coquimbo busca posicionar una oferta propia. La propuesta “Entre Valles” pone el foco en los atractivos del Choapa y Combarbalá, conectando experiencias, patrimonio y naturaleza con la idea de ampliar el mapa turístico regional y proyectar nuevos destinos.

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Funcionarios de Vicuña llevan a la ASEMUCH a la Corte y acusan discriminación política

“Yo te agregaría a la asociación, pero tú llegaste con la administración nueva”, esa es la frase que, según Héctor Larraguibel Calé, abogado de Secplan de la Municipalidad de Vicuña, le habría manifestado Jocelyne Garrido Ahumada, actual presidenta de la Asociación Comunal de Funcionarios Municipales de Vicuña (Asemuch), mientras gestionaba su ingreso al gremio.

Para Larraguibel, esas palabras serían una señal de que detrás de las trabas que enfrentó para ingresar a la asociación existiría un componente político vinculado a la cercanía de la actual presidenta del gremio con el exalcalde de Vicuña, Rafael Vera.

El funcionario sostiene que no se trataría de una diferencia personal, sino de su llegada bajo la actual gestión, encabezada por el alcalde Mario Aros Carvajal, quien asumió el municipio en diciembre de 2024.

“Esto sin duda es una discriminación política a mi persona y a la de otros funcionarios. Quizás temen perder el poder la asociación. Es inaceptable”, señaló el abogado.

La historia del conflicto nace cuando Lagarribel solicitó formalmente incorporarse a la asociación durante 2025, pero inicialmente Asemuch informó que no podía tramitar su petición debido a que integrantes de su directiva estaban impedidos de ejercer sus funciones. Pero el conflicto terminó superando ampliamente su situación personal.

Según los antecedentes recopilados por Aquí Coquimbo, serían cerca de 40 funcionarios municipales los que solicitaron incorporarse a la asociación y cuyas postulaciones, en distintos casos, continuaban sin respuesta cuando el gremio realizó la elección de su nueva directiva el pasado 4 de septiembre.

Funcionarios llegan a tribunales

La controversia escaló hasta tribunales. Hace unos días, 18 funcionarios presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena contra Asemuch Vicuña. Entre quienes suscriben la acción existen trabajadores cuyas solicitudes fueron rechazadas, otros que mantenían sus afiliaciones pendientes e incluso socios del propio gremio que cuestionan la regularidad de la elección.

El recurso solicita que la votación del 4 de septiembre sea declarada nula. Los recurrentes cuestionan la publicidad del proceso, la existencia de solicitudes de ingreso aún no resueltas y la forma en que se condujo la elección.

También plantean que Asemuch no contaba con un secretario vigente para desempeñar las funciones que sus estatutos le asignan durante un proceso electoral y objetan la utilización de un ministro de fe ad hoc. La presentación pide, además, que se entreguen las actas y antecedentes relacionados con la convocatoria y las elecciones.

Larraguibel sostiene que al indagar lo ocurrido con otros funcionarios, constató que el número de personas que pudo haber quedado al margen era considerable.

“Ahí me entero de que sus solicitudes de inscripción no las habían resuelto. Entonces existen 40 personas, que pudieron haber participado del proceso, que quedaron fuera”, afirmó.

El abogado precisa, además, que no todos los afectados llegaron con la administración de Mario Aros. Según su versión, entre quienes cuestionan el proceso existen funcionarios de distintas etapas del municipio e incluso integrantes antiguos de la propia asociación.

La controversia tiene un antecedente judicial. Larraguibel intentó ingresar a Asemuch durante 2025, pero inicialmente la organización señaló que no podía tramitar su solicitud porque integrantes de su directiva estaban impedidos de ejercer sus funciones.

El funcionario recurrió de protección y el 29 de enero de 2026 la Corte de Apelaciones de La Serena acogió su acción, concluyendo que los estatutos de Asemuch sí contemplaban mecanismos para reemplazar a directores impedidos. El tribunal ordenó tramitar su petición y emitir posteriormente un pronunciamiento, aunque no dispuso su incorporación automática.

La solicitud fue posteriormente sometida a una asamblea y rechazada mediante una votación secreta. Ese procedimiento también es cuestionado por Larraguibel, quien sostiene que nunca recibió una fundamentación específica para explicar por qué se rechazó su ingreso, pese a que los estatutos establecen que una negativa debe ser fundada.

Es en ese punto donde el funcionario vuelve a situar la dimensión política del conflicto: asegura que Garrido le habría dicho personalmente que no tenía problemas con él, pero que había llegado “con la administración nueva”, una frase que utiliza como fundamento para acusar discriminación política.

La presidenta de Asemuch Vicuña, Jocelyne Garrido Ahumada, defendió la actuación de la organización y sostuvo que las decisiones sobre nuevas incorporaciones no dependen exclusivamente de ella, sino de la asamblea. Según explicó, el rechazo al ingreso de algunos funcionarios respondió a antecedentes que los socios consideraron relevantes, entre ellos situaciones que califican como prácticas antisindicales, eventuales represalias y hechos que –afirma– quedaron registrados en actas y respaldados por documentación. “Como organización, tenemos que considerar todos estos antecedentes y, fundamentalmente, respetar la decisión que adoptó nuestra asamblea”, señaló.

Garrido agregó que fue reelegida como presidenta por otros dos años en la elección realizada el 4 de septiembre, resultado que, a su juicio, refleja el respaldo de los asociados a su gestión. También indicó que Asemuch mantiene asesoría jurídica a través de Acción Funcionaria y que actualmente sus abogadas preparan descargos y eventuales acciones legales frente a situaciones que la organización considera constitutivas de prácticas antisindicales. “Vamos a utilizar todas las herramientas que nos entrega la ley para defender a nuestros asociados y a nuestra organización”, afirmó.

Ahora la discusión es más amplia. La Corte deberá resolver si la elección del 4 de septiembre se ajustó a los estatutos y a la normativa que regula a las asociaciones de funcionarios y qué ocurre con las solicitudes de afiliación que permanecían pendientes.

Lo que comenzó como el intento de ingreso de un funcionario terminó convertido en una disputa por las reglas internas de Asemuch, la conformación de su padrón y la legitimidad de una elección realizada en medio de un municipio que todavía vive las consecuencias políticas del cambio de administración de 2024.

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Menor presupuesto para el GORE en 2027: ejecución del 50% a julio será clave para acceder a fondos extra

El proyecto enviado al Congreso contempla $89.211 millones para inversión regional, un 8,6% menos que los $97.641 millones aprobados inicialmente para 2026. Al mismo tiempo, una glosa abre la posibilidad de solicitar recursos adicionales a los gobiernos regionales que logren ejecutar al menos el 50% de determinadas inversiones a julio del próximo año.

Una disminución en los recursos destinados a inversión contempla para la Región de Coquimbo el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027. La propuesta del Ejecutivo considera un presupuesto total de $98.293 millones para el Gobierno Regional, cifra inferior a los $105.304 millones aprobados inicialmente para 2026.

La diferencia alcanza aproximadamente los $7.012 millones menos, equivalente a una caída nominal de 6,7% entre ambos presupuestos.

Pero la reducción es mayor cuando se observa específicamente la inversión regional. La Ley de Presupuestos 2026 estableció $97.641 millones para este concepto, mientras que la propuesta para 2027 considera $89.211 millones. Esto representa $8.430 millones menos, equivalente a una disminución nominal de 8,6%. La cifra de 2026 corresponde al presupuesto inicial aprobado para el año y no incorpora modificaciones posteriores realizadas durante su ejecución.

El proyecto 2027 establece para Coquimbo $98.292,6 millones de gasto total, con $9.081,2 millones destinados a funcionamiento y $89.211,4 millones para inversión regional.

El proyecto contiene, además, una disposición que pondrá especial atención sobre la capacidad de ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales durante el primer semestre de 2027. La glosa establece que aquellos gobiernos regionales que a julio de 2027 alcancen una ejecución igual o superior al 50% en el subtítulo 31 de su programa de Inversión Regional, podrán solicitar recursos adicionales al Ministerio de Hacienda.

La situación para el gobernador regional Cristobal Juliá se torna compleja, considerando que hasta julio de este año solo lleva ejecutado cerca del 16%. La autoridad evitó dramatizar el escenario y recalcó que la discusión aún no está cerrada. Si bien reconoció que el anteproyecto podría implicar un recorte importante para las regiones y afectar especialmente la inversión pública, apostó a que la tramitación en el Congreso permita corregir el panorama y mantener recursos para Coquimbo.

Juliá señaló que, como parte de la directiva de AGORECHI, se encuentran revisando en detalle el anteproyecto de Ley de Presupuestos 2027 y advirtió que algunas de sus disposiciones podrían traducirse en una disminución relevante de recursos para las regiones, especialmente en materia de inversión pública. No obstante, recalcó que la discusión todavía no está cerrada y que el proyecto deberá pasar por su tramitación en el Congreso.

El gobernador regional manifestó confianza en que durante ese debate puedan introducirse modificaciones y aseguró que existe respaldo parlamentario para defender los recursos regionales. “Creemos que vamos a llegar a buen puerto con la Ley de Presupuestos y que vamos a ser beneficiados como corresponde, entendiendo que no se pueden postergar las regiones en función de lo que ocurre a nivel central”, afirmó, evitando por ahora adelantar una evaluación definitiva sobre el impacto que tendría la reducción proyectada para el Gobierno Regional de Coquimbo.

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Sin sanjuaninos para Navidad y Año Nuevo: habilitación de Agua Negra se retrasa para el 1 de enero

De abrir en noviembre a quedar cerrado durante todo diciembre. En pocas semanas, las expectativas para la nueva temporada del Paso Internacional Agua Negra cambiaron radicalmente y terminaron exponiendo la distancia entre las aspiraciones levantadas desde la Región de Coquimbo y las posibilidades técnicas planteadas finalmente por el nivel central.

El Consejo Regional había solicitado formalmente que el corredor hacia San Juan estuviera operativo durante noviembre. La petición fue aprobada por 16 votos a favor y ninguno en contra, bajo el argumento de que una apertura tardía tendría efectos sobre el turismo, el comercio, la hotelería y la actividad económica regional.

Con el paso de las semanas, sin embargo, esa meta comenzó a desplazarse. A fines de septiembre, el gobernador Cristóbal Juliá viajó a Santiago y planteó ante el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, una nueva fecha: el 1 de diciembre. La intención era tener Agua Negra funcionando antes del Comité de Integración entre Coquimbo y San Juan, programado para los días 2 y 3 de ese mes en La Serena.

En paralelo, el delegado presidencial regional Víctor Pino sostuvo reuniones con autoridades de Vialidad para acelerar los trabajos sobre la Ruta 41-CH. Ambas autoridades señalaron públicamente que estaban trabajando hacia un objetivo común: recuperar la conectividad antes del inicio fuerte de la temporada estival. Pero el calendario terminó chocando con la realidad de la alta cordillera.

Tras una reunión sostenida esta semana con el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, Juliá y consejeros regionales fueron informados de que Agua Negra no podrá abrir durante diciembre. El ministerio proyecta su habilitación para comienzos de enero y De Grange señaló que se trabaja “con sentido de urgencia” para tenerlo completamente operativo en ese período.

Juliá calificó la definición como un “balde de agua fría” para Coquimbo y confirmó que el corredor “no se va a abrir antes del 1 de enero”. La precisión es importante: hasta ahora no existe una apertura asegurada exactamente para el 1 de enero, sino que esa fecha representa el escenario más temprano que manejan las autoridades, sujeto al avance de las obras y a las condiciones de seguridad de la ruta.

Más de un mes respecto de las últimas temporadas

El retraso adquiere mayor dimensión cuando se revisan las temporadas anteriores. Agua Negra abrió el 30 de noviembre de 2023, el 22 de noviembre de 2024 y el 26 de noviembre de 2025. Si logra habilitarse a comienzos de enero de 2027, será una apertura que superará en un mes de atraso a la registrada en los últimos años.

Al respecto, los números explican por qué el asunto pasó rápidamente de lo vial a lo político. Durante la temporada 2025-2026 se contabilizaron 73.317 cruces de personas y 12.317 vehículos, incluyendo 38.573 ingresos a Chile.

Los gremios turísticos y empresariales ya advirtieron que perder diciembre reducirá la llegada de visitantes sanjuaninos precisamente cuando comienza a aumentar la actividad en hotelería, gastronomía y comercio. Representantes del sector han pedido reforzar la promoción nacional para compensar parte de ese efecto.

La explicación técnica

Detrás de la postergación existen, sin embargo, razones concretas. Los temporales del invierno dejaron sectores de la Ruta 41-CH con acumulaciones de nieve cercanas a siete metros, además de aludes, derrumbes, rocas y cortes de camino. Del lado argentino también se detectaron grandes aludes en la Ruta Nacional 150.

La habilitación depende finalmente de que Vialidad y los organismos fronterizos certifiquen condiciones seguras para transitar por una ruta que alcanza alturas cercanas a los 4.800 metros.

Un mensaje de la U.Central

COMITÉ EXTERNO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO REUNIÓ A MÁS DE 25 ACTORES DEL ENTORNO PARA FORTALECER EL TRABAJO COLABORATIVO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Con una amplia participación de representantes de organizaciones regionales, se llevó a cabo la instancia consultiva orientada a recoger experiencias, percepciones y propuestas que permitan fortalecer la relación de la Universidad con su entorno.

La actividad liderada por la Dirección de Vinculación con el Medio (VCM) y las Vicedecanaturas de las Facultades de la sede regional, contó con la participación de actores externos con quienes la Universidad mantiene relaciones de colaboración, quienes establecieron espacios de diálogo directo en torno a la experiencia de trabajo conjunto con la Universidad.

La metodología permitió reconocer aspectos valorados de esta relación, identificar ámbitos que requieren fortalecimiento y recoger nuevos desafíos y posibilidades de colaboración desde la mirada de quienes forman parte del entorno.

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“Entre Valles” conecta la oferta de los valles Choapa y Combarbalá para proyectar nuevos destinos turísticos

“Entre Valles: Choapa y Combarbalá”, se denomina la iniciativa orientada a visibilizar la diversidad turística de ambos territorios y proyectar nuevos destinos para la Región de Coquimbo. El objetivo es acercar su oferta de emprendedores locales a potenciales visitantes que gusten de la gastronomía, el turismo rural, la observación astronómica, el patrimonio, la naturaleza, entre otras.

La actividad fue impulsada por Emprediem a través del PDT (Programa de Difusión Tecnológica) Choapa Sostenible: Turismo Digital, y la Red Asociativa de Turismo Combarbalá Viva, con el apoyo de Corfo.

La iniciativa también tuvo apoyo del Observatorio Starlight Cruz del Sur, las municipalidades de Salamanca y Combarbalá, el Gobierno Regional de Coquimbo y el programa Transforma Turismo Región de Coquimbo.

El recorrido buscó mostrar los territorios a través de las personas que los habitan y convierten sus conocimientos, productos, paisajes y formas de vida en experiencias turísticas. De esta manera, la propuesta conectó el bienestar y los productos del Choapa con el patrimonio, la ruralidad, la identidad local y los cielos de Combarbalá.

La primera parte del recorrido se desarrolló en el Valle de Quilimarí (Los Vilos) y Salamanca, mostrando distintas ofertas turísticas de la provincia. En Casa Guangualí, los participantes conocieron una experiencia vinculada al bienestar y la conexión con la naturaleza, que incorpora sonidos, vibración de cuencos y terapias con cuarzo.

El segundo territorio protagonista fue Combarbalá, destino que ofrece experiencias de bienestar, patrimonio, vida rural y astroturismo. La agenda contempló nuevas experiencias vinculadas al destino, como realizar yoga al aire libre sobre una mina de cuarzo, la visita al Sitio Arqueológico Quebrada de Lepe, un recorrido por el casco histórico de la comuna y espacios vinculados a la identidad local y la combarbalita, piedra nacional estrechamente relacionada con la tradición artesanal de la comuna.

“Desde Corfo valoramos especialmente este tipo de iniciativas, porque muestran cómo la colaboración entre emprendedores, organizaciones e instituciones puede contribuir a poner en valor los territorios y sus propias identidades. Tanto la Red Asociativa Combarbalá Viva como el PDT Choapa Sostenible son ejemplos de cómo, a través del trabajo conjunto, es posible fortalecer una oferta turística basada en experiencias auténticas, vinculadas a la cultura, los paisajes, los productos y las personas que dan vida a cada territorio”, indicó Juan Pablo Arriagada, director de Corfo Región de Coquimbo.

La experiencia continuó en el Fundo Alto Algarrobal, donde los participantes compartieron una mateada y conocieron propuestas vinculadas con la vida rural, la gastronomía y la memoria cultural del territorio, incluyendo una experiencia sonora relacionada con la tradición diaguita. La jornada culminó en el Observatorio Turístico Starlight Cruz del Sur, donde la observación guiada del cielo permitió cerrar el recorrido y poner en valor uno de los principales atributos turísticos de Combarbalá.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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