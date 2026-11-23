El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no asistió este lunes a la comisión revisora de la acusación constitucional presentada en su contra por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. El secretario de Estado se excusó de comparecer y fue representado por su abogado, Juan Ignacio Piña, quien informó que no realizaría una defensa oral.

Al comenzar la sesión, el presidente de la comisión, Raúl Soto (PPD), emplazó al ministro a concurrir personalmente al Congreso para responder las preguntas de los parlamentarios y anunció que será invitado nuevamente a las próximas sesiones.

“Que dé la cara ante el país, que responda las preguntas de los miembros de esta comisión”, sostuvo Soto, quien recalcó que Rabat tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos y ser escuchado por los integrantes de la instancia.

El diputado anunció que invitarán al ministro a comparecer este martes a las 10:30 horas y reiterarán la convocatoria durante los días siguientes, hasta el viernes.

En paralelo, Soto informó que la comisión recibió 1.886 decretos de rebaja de condenas, firmados durante los primeros ocho meses del Gobierno por Rabat o por los subsecretarios que ejercieron como ministros subrogantes.

Los documentos fueron entregados en versiones públicas anonimizadas, junto con un listado reservado que contiene información sensible. Debido al volumen de antecedentes, la comisión acordó celebrar una sesión extraordinaria este martes a las 15:30 horas para examinar y clasificar los decretos según las fechas y los delitos involucrados.

Por su parte, Juan Ignacio Piña confirmó que Rabat optó por ejercer su defensa mediante una presentación escrita, ingresada el viernes 20 de noviembre, y descartó efectuar una exposición oral de los descargos.

El abogado señaló que el documento contiene los argumentos frente a los tres capítulos de la acusación constitucional y sostuvo que “no ha habido ninguna infracción constitucional”.

La comisión continuará recibiendo antecedentes y testimonios para elaborar el informe que deberá presentar a la Cámara de Diputadas y Diputados, antes de que la Sala se pronuncie sobre la acusación.