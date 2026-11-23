Por tercer año consecutivo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con la producción de la Red Salas Independientes de Cine Chile llevan a cabo la conmemoración del Día del Cine Chileno 2026, este año bajo el lema “El cine chileno es parte de ti”.

Del 23 al 29 de noviembre, los espacios de exhibición de la Red de Salas de Cine de Chile y otros recintos del país se unirán a la conmemoración con una programación con más de 30 títulos nacionales entre largometrajes y cortometrajes que incluye estrenos recientes como La misteriosa mirada del flamenco, ópera prima del joven director Diego Céspedes, El deshielo, premiado largometraje dirigido por Manuela Martelli, y Mil pedazos, dirigida por Sergio Castro San Martín, con el rol protagónico de Daniel Muñoz y Paola Giannini, además de títulos familiares y obras con acceso universal.

El evento recorrerá 41 salas del país desde Arica hasta Coyhaique, con funciones generales gratuitas o a $1.000 y funciones especiales para escolares, adultos mayores y públicos con discapacidad.

La fecha, que rinde homenaje a los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, busca poner en valor el cine nacional como parte de nuestra identidad cultural y encuentro con la comunidad. La edición 2025 convocó a 7.726 espectadores en 36 salas de todo Chile, cifra que se espera crezca este año con una semana completa de exhibiciones a lo largo del país, y una programación distribuida entre la Región Metropolitana y otras regiones del país, con un total de 138 funciones.

“Estamos ad portas de una nueva conmemoración del Día del Cine Chileno y, como siempre, queremos darle el lugar que se merece a las historias locales, esas que llevan nuestra identidad nacional, cultura y costumbres alrededor del mundo a través de la pantalla grande. Por eso, invitamos a la comunidad a sumarse al calendario de actividades que ponemos a disposición en conjunto con la Red de Salas y que adelantamos este fin de semana con un cine móvil que estará disponible en las comunas de Maipú y Providencia”, destaca el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Este año, el Día del Cine Chileno llegará a 34 comunas a lo largo de Chile, abriéndose a territorios que no habían participado en este evento en ediciones anteriores, como El Monte, Pedro Aguirre Cerda, Melipilla, Rengo, Vicuña, Tiltil y Concepción, entre otras.

Para Dominique Rammsy, presidenta de la Red Salas de Cine Chile: “Esta conmemoración demuestra el valor del cine chileno para los territorios, con una importante presencia en espacios independientes de exhibición, que coexisten como una ventana fundamental para la circulación del cine nacional. Desde la Red, ponemos en valor la sala de cine como un espacio de encuentro y diálogo en torno a las películas, pero también revelamos su rol social y el aporte que estos espacios hacen a sus comunidades y públicos. Esperamos que este año las salas se llenen y que el cine se mantenga más vivo que nunca”.

Películas destacadas

Estrenos: “El deshielo” (2026, 108 min), de Manuela Martelli, carta chilena al Oscar 2026, con paso por Cannes (Un Certain Regard) y San Sebastián; protagonizada por Maya O’Rourke, Paulina Urrutia y Roberto Farías. “Mil pedazos” (2026, 90 min), de Sergio Castro San Martín, con Daniel Muñoz y Paola Giannini; pasó por Málaga y Locarno, donde Camilo Arancibia ganó el Boccalino d’Oro.

Reestrenos: “La misteriosa mirada del flamenco” (2025, 104 min), de Diego Céspedes, Gran Premio del Jurado en Cannes (Un Certain Regard) y Premio Sebastiane Latino en San Sebastián; elegida para representar a Chile en los Oscar y Goya. “Limpia” (2025, 97 min), de Dominga Sotomayor, con María Paz Grandjean, estrenada en Horizontes Latinos de San Sebastián.

Familiar: “Nahuel y el libro mágico” (2020, 98 min), de Germán Acuña. “Olivia y el terremoto invisible” (2025, 70 min), de Irene Iborra Rizo, coproducción España-Chile.

Documentales: Homenaje a Patricio Guzmán con su trilogía de la memoria: “Nostalgia de la luz” (2010), “El botón de nácar” (2015) y “La cordillera de los sueños” (2019), más “El primer año” (1972). De Carlos Flores Delpino se exhiben “El Charles Bronson chileno” (1984) y “Descomedidos y chascones” (1973), con música de Los Jaivas. Completa “Delfina: ¡Cállese, apúrese y no se luzca!” (2025), de Ricardo Carrasco Farfán, sobre la actriz Delfina Guzmán.

Comedia dramática: En memoria de Sebastián Lelio se exhibe “Gloria” (2013, 105 min), con Paulina García, Oso de Plata en Berlín. También “Historia y geografía” (2024), de Bernardo Quesney, con Amparo Noguera y Catalina Saavedra (SANFIC 2023), y “El chacotero sentimental” (1999), de Cristián Galaz, con Daniel Muñoz y Tamara Acosta.

Clásicos y películas destacadas: De Andrés Wood: “Machuca” (2004), “Historias de fútbol” (1997) y “Violeta se fue a los cielos” (2011). Se suman “Oro amargo” (2024), de Juan Francisco Olea, con Francisco Melo; “La luna en el espejo” (1990), de Silvio Caiozzi, con Gloria Münchmeyer (Copa Volpi en Venecia).

Salas y comunas participantes

Zona Norte: Cine Municipal de Arica (Arica); Esquina Retornable (Antofagasta); Centro Cultural Ser Humano. Alhambra Cineclub (Copiapó); Sala Latente (La Serena); Microcine de Vicuña (Vicuña).

Zona Central: INSOMNIA Teatro Condell (Valparaíso); Cine Arte Viña del Mar (Viña del Mar); Cine Club Aldo Francia (Viña del Mar); Centro Cultural San Antonio (San Antonio); CasaVerde (Los Andes); Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda (Calle Larga); Centro Cultural Gabriela Mistral (Villa Alemana); Centro Cultural Camilo Mori (El Quisco); Centro Cultural Tongariki (Rapa Nui); Ciclos de Cine Colchagua. Casa de la Cultura Chimbarongo (Chimbarongo); EXT UCM (Curicó); Cinespacio (Talca); Teatro Municipal de Constitución (Constitución); Cine Club Arte y Vida (Coelemu); Teatro Municipal de Rengo Hernán Quintanilla Méndez (Rengo); Teatro Municipal de San Fernando (San Fernando).

Zona Sur: Teatro Municipal de Constitución (Constitución); Memoria Fílmica Pencopolitana, con sedes en el Teatro Biobío, Alianza Francesa y Bandera 1001 (Concepción); Centro Cultural Padre Las Casas (Padre Las Casas); Cine del Parador Turístico de Melipeuco (Melipeuco); Cine Club UACh (Valdivia); -1 CINE (Puerto Varas); Sala Mafalda Mora, Casa del Arte Diego Rivera (Puerto Montt); Teatro Municipal de Purranque (Purranque); Centro Cultural Municipal Coyhaique (Coyhaique).

Región Metropolitana: Sala Nemesio (La Reina); Centro Arte Alameda (Santiago); Sala K U. Mayor (Santiago); CCC (Santiago); Sala de Cine UC (Santiago); Nexo Cinema (Santiago); Teatro Camilo Henríquez (Santiago); Teatro Comunitario Novedades (Santiago); Centro Cultural Concejal Eduardo Cancino Cáceres (Pedro Aguirre Cerda); Centro Cultural Teatro Serrano (Melipilla); Centro Cultural Tiltil (Tiltil); y Teatro Carrera (El Monte).

Para conocer la programación completa y las salas participantes, visita chilecultura.gob.cl y redsalasdecine.cl y las redes sociales @redsalascl

Las actividades del Día del Cine Chileno son organizadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y producidas por la Red Salas de Cine Chile.