Ovallino es reconocido como “héroe de la alimentación” por la FAO

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¡Buenos días región de Coquimbo! En esta edición nuestros artículos ponen la piel de gallina: relatos de sacrificio, memoria, emociones y también reconocimientos que merecen ser contados.

Debo confesarles que esta edición fue especialmente difícil de escribir. Y en más de una ocasión se me apretó la guata.

En definitiva, una edición distinta, de esas que nos recuerdan que el periodismo no solo está para fiscalizar al poder, sino también para contar las historias de quienes muchas veces no tienen voz.

Y ahora sí, no se diga más. Antes de que las lluvias vuelvan a sorprendernos, vamos con una nueva edición de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la región.

Comenzamos con historias humanas. Cuando se habla de abandono parental, generalmente se piensa en padres que desaparecen de la vida de sus hijos. Pero ¿qué ocurre cuando es la madre quien se ausenta? Acá te contamos la historia de un periodista que dejó de trabajar para cuidar a su hijo con diabetes y la de un mecánico que luchó por quedarse con sus pequeños.

Aquí Coquimbo conversó con la seremi de la Mujer y la Equidad Género, Rudy Rivera. Abordamos distintos temas, uno de ellos el cierre de PRODEMU. En medio de la preocupación que genera esta decisión, desde la Seremi surge una respuesta categórica: “No dejaremos solas a las mujeres”. Pero más allá de las declaraciones, la pregunta es cómo se garantizará la continuidad de los apoyos y programas que durante años han contribuido a fortalecer su autonomía.

Hay historias que el tiempo no consigue borrar, especialmente aquellas marcadas por el sacrificio y la vocación de servicio. En la localidad de El Palqui en la comuna de Monte Patria, la comunidad bomberil volvió a reunirse para rendir homenaje a Douglas Álvaro Rojo, uno de sus mártires, manteniendo vivo el recuerdo de quien forma parte de la historia de la institución. Una conmemoración cargada de simbolismo y emoción, que busca transmitir a las nuevas generaciones el valor de quienes han entregado su vida al servicio de los demás.

Finalmente, te contamos sobre la historia de un ovallino dedicado a la construcción de atrapanieblas, el cual fue reconocido por la FAO como Héroe de la Alimentación 2026, destacando una iniciativa que demuestra cómo aprovechar la niebla puede abrir nuevas oportunidades frente a la falta de agua. Una historia de ingenio y perseverancia que pone a la Región de Coquimbo en la mirada internacional.

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Padres al cuidado de sus hijos: Los “papito corazón de verdad”

En la gran mayoría de los casos de familias monoparentales, las mujeres son quienes se llevan toda la carga de criar a una familia sola, ante la ausencia de los “papitos corazón”. Pero otros hay casos, donde la situación ocurre la inversa, siendo los padres que deben enfrentar el cuidado y la crianza de sus hijos sin redes de apoyos. Son los “papitos corazón de verdad”, sin sentido peyorativo.

En la siguiente nota conoceremos dos historias en nuestra región de Coquimbo.

Dante vive en La Serena, es mecánico, pero hay una escena que él difícilmente podrá olvidar. Conducía su automóvil mientras sus dos pequeños hijos dormían en los asientos traseros. Había dejado su trabajo en la minería y enfrentado un complejo proceso para obtener su cuidado personal. Ahora debía encontrar la manera de sacarlos adelante.

“Yo miraba a los chicos durmiendo y decía: concha de mi madre, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago con dos niños, solo? Y ahí yo me quebraba solo en el auto. Yo no lloraba al frente de mis hijos, pero ahí me quebraba”, recuerda.

Pedro vive en Coquimbo, periodista y padre de dos niños, vivió una angustia similar. Su hijo mayor tiene diabetes desde los tres años y requiere cuidados permanentes. Sin trabajo estable, sin familiares cercanos y con una madre que, según relata, dejó de participar durante largos períodos en la crianza, debió aprender a enfrentar prácticamente solo las necesidades de sus pequeños.

Son dos historias distintas, pero atravesadas por una realidad escasamente abordada, esa la de padres que asumen la crianza sin redes de apoyo.

La vida de Pedro cambió cuando uno de sus hijos fue diagnosticado con diabetes a los tres años. La enfermedad alteró la rutina familiar y lo llevó a dejar su trabajo para dedicarse a los cuidados del pequeño. Incluso formó una corporación orientada al apoyo de niños con esta condición.

Tras separarse de su pareja, ambos progenitores intentaron mantener un sistema de cuidado alternado. Sin embargo, según su testimonio, en 2023 la madre le comunicó que ya no recibiría a los niños.

“Un día me dice: ‘Yo no los voy a recibir más, hazte cargo tú’. Y no los recibió más. Yo en ese minuto tenía algunos ahorros, tenía unas inversiones y tuve que empezar a vender las cosas, porque evidentemente no podía generar lucas. Yo ya me había salido del trabajo porque me dediqué a cuidar al Pedro con la enfermedad”, relata.

Las noches fueron especialmente difíciles. Debía controlar constantemente los niveles de glicemia de su hijo, mientras atendía las necesidades del menor, ya también la de su otro hijo.

“Había noches que no dormía porque él estaba más enfermo, sus niveles de glicemia no eran estables. Entonces el otro más chico también se despertaba. Tenía que cumplir con todo, con alimentarlos, con tener un ingreso, con llevarlos al colegio”, recuerda.

Pedro tampoco contaba con una red familiar que pudiera apoyarlo. Su madre había fallecido en 2022 y no tenía familiares cercanos a quienes confiar el cuidado de sus hijos.

“¿A quién le vas a encargar el cuidado de un niño con una condición como la del Pedro? Tiene que saber, tiene que estar midiendo, tiene que estar pendiente de lo que come. Él se pincha ocho veces al día”, explica.

Así, su economía terminó por derrumbarse. “Tuve que cambiarme de casa, vender todo lo que yo tenía, que era en rigor para mis hijos, comerme todos los ahorros, ir por todas partes, contar todo esto en la municipalidad para que tuviera una canasta de ayuda”, cuenta.

La precariedad llegó al punto de necesitar colaboración de otros apoderados para alimentarse. Pero el episodio más doloroso ocurrió cuando su hijo con diabetes debió recibir atención hospitalaria- en calidad de urgencia- por intensos dolores abdominales.

“Pedro cayó, estuvo seis o siete días en urgencia, con un dolor abdominal terrible. Le hacían exámenes y no encontraba una razón a su malestar. Imagínate yo con su hermano Lorenzo ahí en el hospital, viendo todo esto. Él gritaba del dolor abdominal, yo solo con mi otro hijo pequeño sintiendo como su hermano gritaba de dolor. Estaba solo, no tenía con quien dejar a Lorenzo, fue horrible, recuerda.

Según su relato, después de contactar a la madre y concretar un encuentro con el niño, los dolores desaparecieron. Desde entonces, ella ha retomado las visitas, aunque el periodista asegura que los aportes económicos han sido insuficientes y que todavía enfrenta un proceso judicial para regularizar definitivamente el cuidado personal.

“Hoy día existimos. Existimos hombres que venimos y que tenemos valores y que nos enseñaron en la vida que los hijos son importantes”, reflexiona. Su principal temor, sin embargo, apunta a las consecuencias emocionales que estas experiencias puedan dejar en los niños.

“No quiero que mi hijo crezca entendiendo que el amor tiene que ver con abandono, que el amor tiene que ver con ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. No quiero que entienda eso”.

Dante: renunciar al trabajo para luchar por sus hijos

Dante es mecánico y trabajaba en la minería cuando terminó su relación de pareja. Sus hijos tenían dos y tres años. Comenzó entonces una compleja disputa por el cuidado de ambos, que lo llevó a tribunales y a reorganizar completamente su vida.

“Los niños tenían dos y tres años. A mí me hicieron mierda, como que era un mal padre. ¿Cómo se me ocurría tener dos hijos?”, recuerda sobre las dificultades que asegura haber enfrentado durante el proceso.

Inicialmente se estableció un sistema de cuidado compartido, con períodos alternados de cuatro días. Sin embargo, los turnos mineros resultaban incompatibles con esa organización.

“En ese tiempo yo estaba trabajando en la mina y, por lógica razón, tuve que renunciar para poder quedarme con los niños”, explica.

Posteriormente buscó empleos que le permitieran permanecer cerca de ellos. En una etapa incluso debió contratar a una persona que llegaba a su vivienda antes del amanecer.

“Tuve que contratar a una persona que tuviera la disponibilidad de llegar temprano a mi casa, te estoy hablando de las cinco de la mañana, y que después se fuera a las ocho de la tarde”.

Tras conversaciones con su expareja, finalmente consiguió un acuerdo para obtener el cuidado personal de los pequeños, formalizado mediante mediación. Sin embargo, asegura que durante ese procedimiento sintió que su condición de hombre generaba desconfianza.

“Cuando decía que sí, que el cuidado personal lo íbamos a pasar a mí, la mediadora a ella le preguntaba: ‘¿Tú estás segura de pasar el cuidado personal al papá de tu hijo? La interrogaban de forma constante como tratando de decirle que yo no me podía quedar con la tuición”, recuerda.

Finalmente obtuvo la documentación y realizó los trámites correspondientes en el Registro Civil.

Según relata, la convivencia con la madre terminó poco después y él quedó a cargo de los niños. Aunque intentó mantener el vínculo materno mediante visitas, fotografías y videos, asegura que los encuentros fueron cada vez más intermitentes.

“A veces aparecía: voy a ir, no, no voy. Después me dijo que se había ido a vivir a Copiapó, pero que iba a venir de forma intermitente, para que coordináramos los días, después nunca más apareció”, cuenta.

Fue durante ese período cuando aparecieron los momentos de mayor angustia, aquellos en que lloraba dentro de su automóvil mientras sus hijos dormían.

“Cuando ves a los niños y te dan un ‘gracias, papá’, te agradecen de forma natural, de forma honesta. Con eso yo empecé a sentirme más agradecido. He vivido momentos duros, cómo le explicas a mis hijos que su mamá no existe, menos mal ellos entienden, se cuidan entre ambos y hoy así como estamos somos felices. Pero lo peor de esto es el sistema, siento que nos discrimina, nos invisibiliza.”.

Una realidad que también merece ser vista

Las historias de Pedro y Dante exponen una dimensión del abandono parental que pocas veces recibe atención pública.

Ambos cuestionan, desde sus experiencias, los prejuicios que todavía asocian el cuidado principal de los hijos exclusivamente con las madres. También plantean críticas a procedimientos judiciales que, según su percepción, no siempre reconocieron sus dificultades como cuidadores. Sus relatos representan versiones personales de conflictos familiares, pero abren una discusión más amplia sobre la necesidad de proteger a los niños sin reproducir estereotipos de género.

Sus historias no buscan desconocer la realidad de miles de madres que enfrentan solas la crianza, sino visibilizar que también existen hombres que viven esa experiencia.

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“No dejaremos solas a las mujeres”: la respuesta de la seremi ante el cierre de Prodemu

A sus 48 años, Rudy Patricia Rivera conoce bastante más de gestión territorial que de oficinas ministeriales. Nacida en La Serena y docente de profesión, buena parte de su trayectoria se desarrolló en el mundo municipal, pasó por áreas de Desarrollo Organizacional, la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), la OTEC de La Serena y fue delegada municipal de La Pampa.

Esa experiencia vinculada al empleo, capacitación y trabajo comunitario es precisamente una de las herramientas que hoy intenta llevar a su nuevo rol como seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Coquimbo.

Pero a pocos meses de asumir, Rivera enfrenta uno de los temas más incómodos que le ha tocado administrar, que es la incertidumbre sobre el futuro de Prodemu y qué ocurrirá con las mujeres que durante años han participado de sus programas en la región.

El debate estalló luego de conocerse que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla recursos para que la Fundación Prodemu funcione solo hasta el 31 de marzo de 2027, incorporando posteriormente gastos asociados a su cierre, liqidación y disolución. La discusión escaló rápidamente al Congreso y también generó cuestionamientos desde exministras y parlamentarias, quienes han pedido buscar fórmulas que permitan mantener la institución.

La situación no es sencilla para el Gobierno. La ministra de la Mujer, Judith Marín, ha sostenido que la fundación arrastra una situación financiera deficitaria que rondaría los $3 mil millones y ha defendido la necesidad de revisar el uso de los recursos fiscales. Desde el Ejecutivo han planteado, además, que buena parte de la oferta programática podría ser redirigida hacia otros organismos especializados.

Es precisamente ahí donde aparece la tarea regional de Rivera.

“No dejaremos a las mujeres solas”

Aquí Coquimbo conversó con la seremi sobre el escenario que se abre en la Región de Coquimbo, donde Prodemu ha sido durante años una puerta de entrada para mujeres-especialmente de sectores rurales- hacia capacitación, emprendimiento y acompañamiento.

Rivera intenta separar dos discusiones. Por una parte, recalca que Prodemu es jurídicamente una fundación privada y que una decisión respecto de su continuidad corresponde a su directorio. Por otra, reconoce que el Gobierno sí debe responder por el destino de los recursos públicos y, especialmente, por las mujeres que actualmente participan de sus programas.

“No dejaremos a las mujeres de Prodemu solas. Ese compromiso requiere acompañar la transición, escuchar sus necesidades y vincularlas con alternativas de emprendimiento, empleo y conciliación”, sostiene.

La frase busca responder a una inquietud que inevitablemente comenzó a instalarse: si Prodemu desaparece bajo su estructura actual, ¿quién recibirá a esas mujeres y qué ocurrirá con los apoyos que hoy encuentran allí?

Rivera asegura que la respuesta deberá construirse a través de una red más amplia y no únicamente desde el Ministerio.

“Sercotec, Mujeres Jefas de Hogar y el programa 4 a 7 tendrán un papel relevante. También es importante relevar el trabajo de las oficinas comunales de la Mujer, que trabajan coordinadamente con SernamEG y nuestra Seremi. Acá hay una institucionalidad acompañando a las mujeres”, plantea.

Finalmente, la seremi hace hincapié en la apuesta del Ejecutivo para 2027, donde tiene una de sus principales cartas en la autonomía económica de las mujeres.

Según las cifras entregadas por Rivera, el proyecto presupuestario contempla $28.180 millones para esa área, un incremento de 14,8%, incluyendo una nueva articulación con Sercotec para programas como Capital Abeja Emprende y Capital Pioneras.

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En localidad de El Palqui rinde homenaje a mártir de Bomberos

Dieciocho años después de su fallecimiento, el nombre de Douglas Álvaro Rojo vuelve a ocupar un lugar central en la historia del Cuerpo de Bomberos de El Palqui en la comuna de Monte Patria.

Durante los últimos días, la institución desarrolló una serie de homenajes destinados a preservar la memoria del joven voluntario de la Segunda Compañía que perdió la vida mientras cumplía funciones de servicio en la localidad de Tulahuén, comuna de Monte Patria.

Uno de los principales hitos fue la inauguración de un monolito conmemorativo en la plaza de Tulahuén, lugar que quedará como espacio permanente de recuerdo para la comunidad. A ello se sumó la presentación de la primera fotografía oficial institucional de Douglas, cuya imagen será incorporada a los cuarteles de las compañías que conforman el Cuerpo de Bomberos de El Palqui.

La iniciativa busca que su historia no permanezca solamente en la memoria de quienes lo conocieron, sino que también pueda ser transmitida a las nuevas generaciones de voluntarios.

Una tragedia que marcó a Monte Patria

Douglas tenía apenas 20 años cuando falleció el 12 de octubre de 2008. Aquella mañana participaba en los preparativos del aniversario número 318 de Tulahuén y colaboraba en la instalación de una bandera destinada a la ceremonia.

Durante esas labores, una escalera metálica entró en contacto con un tendido eléctrico de alta tensión, provocando una descarga de aproximadamente 13 mil voltios.

El accidente terminó con la vida del joven voluntario y generó una profunda conmoción entre sus compañeros, su familia y los habitantes de Monte Patria.

Desde ese momento, Douglas Rojo Vergara pasó a formar parte de los mártires de Bomberos de Chile.

“Su historia forma parte del patrimonio de Bomberos”

El presidente del Consejo Regional de Bomberos de Coquimbo, Norman Bugueño, destacó que la memoria de quienes fallecen en cumplimiento del deber trasciende a sus propias compañías.

“Cuando un bombero pierde la vida en acto de servicio, su historia deja de pertenecer solamente a su compañía y pasa a formar parte del patrimonio de todos los Bomberos de Chile”, sostuvo.

Bugueño recordó además que Douglas era “un joven de apenas 20 años, lleno de sueños y con una profunda vocación de servicio”, y enfatizó que su legado continúa representando el compromiso que implica vestir el uniforme bomberil.

Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de El Palqui, Jordan Zepeda Aguirre, explicó que durante los últimos años la institución ha desarrollado un trabajo destinado a recuperar y consolidar la memoria de su mártir.

Ese proceso ha considerado la instalación de tres monolitos conmemorativos y la incorporación de la fotografía oficial de Douglas en los cuarteles de las siete compañías de Monte Patria.

“Queremos que su memoria no dependa únicamente de quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo. Debe permanecer viva en la formación de quienes ingresen mañana a nuestra institución”, señaló Zepeda.

El superintendente agregó que recordar a Douglas también significa transmitir valores como la vocación, el compromiso y el servicio a la comunidad.

“Mientras exista un bombero del Cuerpo de Bomberos de El Palqui, existirá también el compromiso de honrar su memoria. Nuestros mártires permanecen vivos mientras su historia siga siendo parte de nuestra institución”, finalizó.

Un mensaje de la U.Central

MBA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL SEDE REGIÓN DE COQUIMBO REALIZA SEMANA INTERNACIONAL EN BARCELONA

En el marco del convenio de colaboración entre el MBA de la Universidad Central de Chile, sede Región de Coquimbo, y la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, en España, se desarrolló la primera edición de la Semana Internacional, una iniciativa orientada a fortalecer la formación directiva, de liderazgo y gestión, ampliar perspectivas y potenciar la internacionalización de sus académicos y estudiantes.

Además de participar en clases con expertos internacionales, la agenda también contempló visitas a espacios fundamentales para entender la conformación de ecosistemas tecnológicos y de innovación, como por ejemplo: el Centro de Supercomputación de Barcelona y Tech Barcelona PIER 01, líder en innovación en Europa por su vinculación con el emprendimiento, las empresas tecnológicas y el desarrollo de nuevas soluciones para distintos sectores productivos.

A través de iniciativas como esta, la Universidad busca fortalecer la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos de la gestión contemporánea, integrando una visión estratégica, internacional y vinculada con los cambios tecnológicos que están transformando las organizaciones.

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FAO reconoce a ovallino como Héroe de la Alimentación 2026

En la Comunidad Agrícola de Peña Blanca, comuna de Ovalle, Guido Rojas lleva cerca de 20 años construyendo atrapanieblas, sistemas que capturan la niebla costera y la transforman en agua para múltiples usos. A sus 65 años, ha contribuido al desarrollo de esta tecnología en la Reserva Ecológica Cerro Grande, adaptando las estructuras a las condiciones climáticas del territorio y perfeccionando su funcionamiento a partir de la experiencia y el conocimiento local.

Estos sistemas de captación permiten aprovechar una fuente alternativa de agua en una zona afectada por la sequía y la escasez hídrica, la cual se utiliza para el riego de cultivos, la restauración de especies nativas y el abastecimiento de personas y animales, contribuyendo tanto a la recuperación de los ecosistemas como al sostenimiento de las actividades productivas y los medios de vida de la comunidad.

Maya Takagi, Representante ad interim de la FAO en Chile, destacó este reconocimiento internacional a esta labor: “Que Guido Rojas sea reconocido por la FAO como Héroe de la Alimentación es un motivo de orgullo para Chile y, sobre todo, un reconocimiento al conocimiento y al esfuerzo de las comunidades que buscan respuestas frente a desafíos como la escasez hídrica. Su historia demuestra que la innovación también puede surgir desde los territorios y que las soluciones construidas a partir del conocimiento local pueden contribuir a sostener la alimentación, los medios de vida y los ecosistemas”.

Este año, la experiencia de Guido Rojas y su comunidad contó con el apoyo del Proyecto GEF Restauración de Paisajes, ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente junto a CONAF, implementado por la FAO y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). En este marco, se implementaron 10 atrapanieblas, los cuales podrán captar más de 200.000 litros de agua adicionales al año. Esta contribución permitirá ampliar la disponibilidad hídrica, especialmente durante los períodos de mayor escasez.

Actualmente, la Reserva Ecológica Cerro Grande cuenta con 34 atrapanieblas, que suman 306 metros cuadrados de superficie de captación y pueden recolectar hasta 650.000 litros de agua al año. Un sistema que destaca por los múltiples usos que se le da al agua y por el conocimiento que la propia comunidad ha desarrollado para aprovechar la niebla costera.

“Lo más bonito es ver que algo que construimos nosotros sirve para la gente y para la vida en el campo”, cuenta Guido Rojas, quien aprendió el oficio principalmente a través de la práctica y del conocimiento acumulado en su comunidad.

La selección de Guido Rojas como uno de los Héroes de la Alimentación 2026 de la FAO permite visibilizar internacionalmente una experiencia nacida en una comunidad rural del norte de Chile.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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